Corona: Forscher fürchten rasante Ausbreitung – „Im Auge behalten“

Auch, wenn die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mittlerweile im Alltag zunehmest in den Hintergrund gerückt sind, ist Corona nach wie vor ein Thema in der Gesellschaft. Vor allem jetzt zur kalten Jahreszeit schniefen und schnupfen die Menschen an jeder Ecke.

Auch, wenn es sich dabei unteranderem um Grippe-Viren oder leichte Erkältungen handelt, ist die Gefahr durch Corona noch nicht vollständig gebannt. Ganz im Gegenteil: Forscher fürchten derzeit die rasante Ausbreitung einer neuen Variante.

Neue Corona Variante als „Enkel von Omikron“

Das Coronavirus mutiert weiterhin und der neue Omikron-Subtyp HV.1 scheint zumindest Teile der USA fest im Griff zu haben. „Wir haben eine neue Covid-Variante, die wir im Auge behalten müssen“, warnte die Vize-Präsidentin der American Health Association (AMA), Andrea Garcia, wie „ntv“ zuletzt berichtete. Die meisten Corona-Infektionen, die derzeit in den Vereinigten Staaten das Gesundheitssystem auf Trapp halten, sind auf eben diese neue Variante zurückzuführen. Auch, wenn sie bereits im Sommer im Umlauf war, lässt sich seit Oktober ein plötzlicher Anstieg der Infektionen mit HV .1 verzeichnen.

„Man kann sich HV.1 fast wie einen Enkel von Omikron vorstellen“, erklärt der Infektiologe William Schaffner von der Vanderbilt-Universität gegenüber dem US-amerikanischen Portal Today.com, wie „ntv“ weiter berichtete. Demnach ist die Variante zwar nicht allzu besorgniserregend, breitet sich jedoch in einer rasanten Geschwindigkeit aus. Doch was bedeutet das für Deutschland und seine Bevölkerung? Könnte die neue Variante auch hier bald Fuß fassen?

„Ich gehe davon aus, dass sich die HV.1-Variante auch in Deutschland durchsetzen wird. Doch nachdem, was wir bisher über die neue Variante wissen, breitet sie sich zwar besonders schnell aus, ist aber nicht gefährlicher“, zitiert „ntv“ den Präventionsmediziner und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht. Fachleute müssten die neue Variante in den USA zwar gut im Auge behalten, zu große Sorgen müsse man sich hierzulande jedoch nicht machen.