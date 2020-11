Corona: Neues tödliches Virus in Bayern – Katzenhalter gefährdet

Corona hat die Welt weiter fest im Griff. Am Mittwoch einigten sich Bund und Länder bei einem Gipfeltreffen auf strengere Maßnahmen, darunter härtere Kontaktbeschränkungen. Hier findest du einen Überblick zu allen neuen Regelungen>>>

Während Corona in aller Munde ist, gibt es in Bayern ein weiteres tödliches Virus: das Borna-Virus. Die Bornasche Krankheit betraf lange Zeit nur Nutztiere, doch mittlerweile sind auch Menschen betroffen.

Corona: Nächstes tödliches Virus in Bayern

In Bayern sind in diesem Jahr zwei Menschen an einer Infektion mit den Viren gestorben. „Dem LGL wurden für das Jahr 2020 zwei weitere Todesfälle übermittelt, die in Zusammenhang mit einer BoDV-1-Infektion stehen“, bestätigte das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) der Deutschen Presse-Agentur.

Neben Corona gibt es in Bayern ein anderes tödliches Virus. (Symbolbild) Foto: imago images / ActionPictures

Das Gesundheitsministerium in Bayern habe im Sommer eine zentrale Stelle zur Erforschung der klassischen Borna-Viren eingerichtet. Das Projekt trägt den Namen „Borna Focal Point Bayern“.

-----------

Das sind die häufigsten Symptome des Coronavirus':

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

-----------

Nach Corona: Borna-Virus endet fast immer tödlich

Die Viren lösen eine Hirnentzündung aus. Das besonders Tragische: Fast alle Fälle enden tödlich. Jedes Jahr werden in der Bundesrepublik durchschnittlich zwei Fälle bekannt - Wissenschaftler gehen aber von einer höheren Dunkelziffer aus, bei bis zu sechs Fällen pro Jahr.

Ein Patient liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses. An einer Infektion mit dem sogenannten Borna-Virus sind in Bayern in diesem Jahr zwei weitere Menschen gestorben. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa

+++ Bundestag: Aufstand der Fraktionschefs gegen Merkel-Gipfel: „Frage mich, auf welcher Rechtsgrundlage entschieden wird“ +++

Weshalb ein Schwerpunkt in Bayern liegt, ist unklar, erklärt Kirsten Pörtner vom Robert-Koch-Institut (RKI). Sie sagt: „Möglich ist, dass man in Bayern inzwischen mehr hinschaut und bei einer Hirnentzündung mit unbekannter Ursache inzwischen eher auf das Virus testet. Möglich ist aber auch, dass die Feldspitzmaus sich in Bayern anders verhält als in Sachsen-Anhalt.

---------------

Weitere Corona-News:

Irland als Vorbild für Deutschland? Drosten nennt zwei wichtige Unterschiede

Corona: Neues Symptom entdeckt – es könnte besonders schmerzhaft für Männer sein

Edeka: Einkaufen ohne Maske? Dieser Markt testet eine Erfindung, die es möglich machen soll

---------------

Besonders Katzenhalter gefährdet?

Die Ärztin und Epidemiologin führte eine Studie über das Virus durch. Besonders interessant: Alle acht verstorbenen Patienten lebten auf dem Land, sieben hatten eine Katze.

Einziger bekannter Reservoirwirt des Erregers ist die Feldspitzmaus (Crocidura leucodon), bei der die Infektion keine schweren Symptome verursacht. Die Spitzmäuse scheiden das Virus in Urin, Kot und Speichel aus - darüber können sich dann andere Säugetiere und in seltenen Fällen auch der Mensch anstecken. „Möglicherweise bringen Katzen durch ihr Jagdverhalten ihre Besitzer mit Spitzmäusen und dem Virus in Kontakt - die Katzen selbst waren unauffällig.“ (cs mit dpa)

In unserem Corona-Blog halten wir dich auf dem Laufenden>>>