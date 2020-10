Corona: Neuer Covid-Test bringt Ergebnis in Rekordzeit – doch es gibt einen Haken

Bin ich mit dem Coronavirus infiziert oder nicht? Diese Frage soll jetzt ein Corona-Test auf die Schnelle beantworten können. In weniger als einer Minute hast du dein Ergebnis. Doch die Sache hat einen Haken.

Wie die Daily Mail berichtet, hat das Unternehmen Breathonix in Singapur gemeinsam mit der National University of Singapore jetzt einen Corona-Atemtest entwickelt, der derzeit an Probanden getestet wird.

Neuer Corona-Test bringt Ergebnis in Rekordzeit - doch die Sache hat einen Haken

Dabei wird nicht mehr das Stäbchen - wie beim klassischen PCR-Test - benötigt, sondern du kannst wie bei einer Alkoholkontrolle pusten. Dieser neue Test soll erkennen, ob in deinem Atem spezielle Atem-Verbindungen vorhanden sind, die von Covid-Patienten ausgestoßen werden.

In der Testphase wurden 180 Personen getestet und siehe da: Der Test lag zu 90 Prozent richtig. 50 Personen wurden positiv getestet, Dabei lag er im Schnitt also bei 9 von zehn Getesteten richtig.

Die negativen Ergebnisse entsprachen zu 95 Prozent der Richtigkeit. Hier wurde allerdings die Minderheit von 5 Prozent fälschlicherweise als infizierte Personen eingestuft, obwohl dies nicht der Fall war.

Die Krux an der Sache: Noch kann sich die Wissenschaft nicht auf die Aussage des Tests verlassen, ein normaler Corona-Test muss also zuzüglich noch her. Es ist also noch eine Art Schnelleinordnung, um Corona-Patienten eine schnelle Abwicklung zu ermöglichen.

Die Entwickler schlugen vor, sie als Ersteinordnung bei Sportveranstaltungen, Konzerten oder anderen Großveranstaltungen zu nutzen, um sogenannte „Superspreader“-Events zu vermeiden.

Jetzt hoffen die Forscher darauf, dass sie in den nächsten Monaten noch eine größere Menge an Versuchspersonen testen können, um die Ergebnisse zu validieren.

Weltweit sind Unternehmen daran interessiert und forschen an ähnlichen Atemtests, um endlich eine Alternative zu dem kostspieligen Coronatest zu finden, der über eine längere Zeit im Labor ausgewertet werden muss. Zum Vergleich: Dieser Atemtest aus Singapur würde laut Daily Mail etwa 20 US-Dollar (umgerechnet etwa 17 Euro) kosten. (js)