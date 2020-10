Corona: Neue Studie enthüllt – es gibt zwei Arten, am Virus zu sterben

Corona hat die Welt weiter fest im Griff, die zweite Welle ist ohne Zweifel da. Während die Regierung über stärkere Maßnahmen berät, arbeiten Forscher an einem Impfstoff gegen das tödliche Virus. Und Tausende Menschen kämpfen weltweit um ihr Leben.

Mehr als eine Million Menschen ist bereits an den Folgen von Corona gestorben. Ein Weg, um das Virus zu erforschen: Pathologen obduzieren die Körper von Todesopfern.

Eine von ihnen ist Kirsten Mertz aus der Schweiz. Sie gehörte zu den ersten Pathologen weltweit, die die Corona-Toten untersuchten. Nun hat die Medizinerin eine Studie veröffentlicht, die beleuchtet, was das Virus anrichtet und woran die Menschen gestorben sind.

Corona: Studie enthüllt zwei Arten, am Virus zu sterben

Im Interview mit Focus Online erklärt sie: „Wir wussten am Anfang überhaupt nicht, was da auf uns zu kommt – es war eine ganz neue Situation für uns, Opfer dieses hochansteckenden und unbekannten Virus zu untersuchen.“

21 Obduktionen hat Kirsten Metz mit ihren Kollegen durchgeführt. Den Toten, die überwiegend zur klassischen Risikogruppe gehörten - männlich, über 70, übergewichtig - wurden zwischen März und Mai sämtliche Organe entnommen, sie wurden vermessen und Gewebeuntersuchungen unterzogen.

Die Obduktionen ergaben Erstaunliches. „Es gab Verstorbene, die schwerste Organschäden vor allem in der Lunge aufwiesen, aber auch Covid-19-Opfer, die makroskopisch und mikroskopisch nur geringe Schädigungen zeigten“, so die Medizinerin. Kurz: Die Patienten starben an unterschiedlichen Folgen des Virus.

Corona: Manche Menschen sterben früher

„Die eine Gruppe, bei der interferonstimulierende Gene (ISGs) hochreguliert waren, hatte eine hohe Viruslast in der Lunge, aber kaum Schäden. Die andere Gruppe, bei denen ISGs herunterreguliert waren, hatte kaum oder gar keine Viren in der Lunge, aber dafür schwerste Lungenschäden.“

Die Corona-Patienten, deren Immunsystem das Virus zuerst bekämpft hatte, starben nach Tagen oder Wochen an den Lungenschäden - hervorgerufen durch eine Überreaktion des Immunsystems, so Metz.

Und weiter sagt die Schweizerin zu Focus Online: „Zusammenfassend kann man auch sagen, dass es sich um natürliche Erkrankungsphasen von Covid-19 handelt, die aufeinander folgen - nur manche Patienten sterben schon in der ersten Phase.“ Eines bleibt aber weiter unklar: Die Ursache der unterschiedlichen Phasen. (cs)