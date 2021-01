Corona: Größter Ausbrauch seit Monaten in China ++ Umfrage: So reagieren die Deutschen auf die strengen Beschlüsse

Es ist beschlossene Sache: Der Corona-Lockdown wird weiter verschärft. Darauf haben sich am Dienstag die Länder und der Bund verständigt.

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben sich auf eine Verlängerung des Lockdowns und eine Einschränkung auf einen Bewegungsradius von 15 km bei einer Inzidenz ab 200 geeinigt. Auch die Kontaktregeln werden noch strenger.

Corona: Lockdown verlängert! Bewegungsradius von 15 km kommt

Coronavirus in Deutschland: Die aktuellen Zahlen (Stand: 5. Januar 2021)

Neue Corona-Infektionen : 21.237

: 21.237 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 1.019

1.019 Corona-Todeszahlen insgesamt: 36.537

36.537 Sieben-Tage-Inzidenz: 127,3

127,3 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen: 5678

(Quellen: RKI, DIVI-Intensivregister)

Coronavirus aktuell: Unser Newsblog

Donnersta, 7. Januar

07.00 Uhr: Wieder großer Corona-Ausbruch in China

Seit dem Sommer hatte China Corona weitestgehend unter Kontrolle, zählte nur noch vereinzelt Fälle. Doch nun gab es vor den Toren Pekings einen größeren Ausburch. In der Provinz Hebei gab es in nur wenigen Tagen mehr als 200 Fälle. Bis Donnerstag meldete die Gesundheitskommission in der Provinz um die Hauptstadt 90 Erkrankungen und 144 asymptomatische Infektionen. Es wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Corona: In China gab es wieder einen größeren Ausbruch. (Archivbild) Foto: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Die Behörden sind alarmiert und riefen „den Kriegszustand“ im Kampf gegen das Virus aus. Vor allem die 300 Kilometer nordöstlich gelegene Provinzhauptstadt Shijiazhuang ist betroffen. Transportverbindungen mit Bussen, Zügen und Flugzeugen in die Metropole wurden weitgehend unterbrochen. Die elf Millionen Einwohner werden getestet. Einige Wohngebiete wurden abgeriegelt. Der Unterricht in Kindergärten, Grund- und Mittelschulen wurde ausgesetzt. Zusätzliches medizinisches Personal wurde mobilisiert und in die Provinz entsandt. Auch die Städe Xingtai und Nangong sind betroffen.

06.30 Uhr: Mehr als 26.000 Corona-Neuinfektionen und über 1000 Tote

Das RKI meldete am Donnerstagmorgen 26.391 Neuinfektionen mit Corona innerhalb von 24 Stunden in Deutschland. Zudem wurden 1070 Tote gezählt. Die Zahl der von einer Corona-Infektion genesenen Menschen in Deutschland bezifferte das RKI mit rund 1.474.000. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Donnerstag 121,8. Bei dem Wert handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum.

Mittwoch, 6. Januar

21.39 Uhr: Lauterbach wegen Studie bei Immunität der Covid-Impfungen zuversichtlich

SPD-Politiker Karl Lauterbach zeigt sich im Bezug auf Covid-Impfungen zuversichtlich. Grund dafür ist eine Studie, welche vom „Science Magazin“ veröffentlicht wurde. „Das ist die wichtigste Studie bisher, die es wahrscheinlich macht, dass Covid Impfungen zumindest 1 Jahr lang schützen werden“, so Lauterbach auf Twitter.

Das ist die bereits vorpublizierte Studie zur Dauer der Immunität nach Covid. Nach 8 Monaten noch robuste Immunität. Das ist die wichtigste Studie bisher, die es wahrscheinlich macht, dass Covid Impfungen zumindest 1 Jahr lang schützen werden. https://t.co/1YCud64vAR — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) January 6, 2021

20.31 Uhr: Virologe Christian Drosten besorgt über „exponentielles Phänomen“

Der Virologe Christian Drosten sieht noch viele offene Fragen rund um die neue, zuerst in Großbritannien nachgewiesene Corona-Variante B.1.1.7. „Das ist ganz schwer einzuordnen, immer noch“, sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Charité im Podcast „Coronavirus-Update“ vom Dienstag bei NDR-Info. „Ich gehe davon aus, dass wir, sagen wir, vielleicht bis Ostern oder bis Mai ganz klare experimentelle Evidenz haben, ob jetzt dieses Virus übertragbarer und gefährlicher ist oder nicht. Aber das wird einfach dauern.“

Derzeit werde noch zusammengetragen, wie verbreitet die neue Variante in Deutschland ist, schilderte der Virologe. Von einem großen Problem damit gehe er momentan nicht aus. Nachdem er auch Daten aus Dänemark zum Thema gesehen habe, sei er der Ansicht, dass die Variante ernst genommen werden müsse, erläuterte Drosten. Auch in Deutschland müsse man verstärkt nach der Mutation schauen. Hintergrund sind Befürchtungen, dass die Variante übertragbarer ist - also dass ein Infizierter im Schnitt mehr Menschen ansteckt als bisher, die Variante also mit einer höheren Reproduktionszahl einhergeht.

In Hinblick auf die Wirksamkeit der Impfung bekräftigte Drosten: „Da haben wir im Moment keine großen Sorgen.“ Die Sorge sei vielmehr, dass die Variante im Vergleich zu früheren Formen einen deutlich höheren R-Wert haben könnte, etwa von 1,5 statt von 1. Sollte sich ein solches Szenario bestätigen, wäre es Drosten zufolge ein Problem. „Das ist ja ein exponentielles Phänomen“, betonte er. Der Virologe äußerte aber auch schon wiederholt die Hoffnung, dass B.1.1.7 weniger stark krank machen könnte.

19.09 Uhr: Mehrheit der Bürger begrüßen die neuen Maßnahmen

Eine Mehrheit der Bundesbürger hält die zum Teil noch verschärften Corona-Maßnahmen für angemessen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Blitzumfrage für die Fernsehsender RTL und ntv gaben 54 Prozent der Befragten an, dass sie die Beschlüsse von Bund und Ländern alles in allem angemessen finden. Für 27 Prozent der Bürger gehen die Maßnahmen dagegen zu weit, für 18 Prozent noch nicht weit genug.

Mit einem Anteil von 79 Prozent gaben zudem mehr als drei Viertel der Befragten an, sich im Alltag an die beschlossenen Regelungen zu halten. Ein knappes Fünftel (19 Prozent) sagte dagegen, die Vorschriften nicht immer einhalten zu wollen.

Skeptisch zeigen sich die Bundesbürger bei der Frage nach der Wirksamkeit der Maßnahmen: Nur ein Drittel (32 Prozent) glaubt, dass es damit gelingen wird, die Infektionszahlen deutlich zu reduzieren. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) erwartet das nicht.

Auch die umstrittene Schließung von Schulen und Kindertagesstätten stößt bei einer Mehrheit der Bürger auf Zustimmung. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Befragten finden es richtig, dass Schulen und Kitas bis mindestens Ende Januar überwiegend geschlossen bleiben.

Nach einer neuen Umfrage hält die Mehrheit der Bundesbürger in Deutschland die neuen Corona-Regeln für angemessen. (Symbolbild) Foto: imago images

16.46 Uhr: Moderna-Impfstoff zugelassen

Als zweiter Corona-Impfstoff ist ab sofort auch das Mittel des US-Herstellers Moderna in der Europäischen Union zugelassen. Dies entschied die EU-Kommission am Mittwoch auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter mitteilte.

13.29 Uhr: EMA gibt grünes Licht für Moderna-Impfstoff

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat wohl grünes Licht für den Corona-Impfstoff von Moderna gegeben.

Nun muss noch wie bei der Zulassung von Biontech die Europäische Kommission ihre Zustimmung geben. Damit ist laut Medienberichten noch heute zu rechnen.

12.57 Uhr: Spahn kündigt weitere Impfkampagne an

In Alten- und Pflegeheimen und beim Krankenhauspersonal war mancherorts eine gewisse Impfmüdigkeit zu beobachten. Jens Spahn kündigt eine Impfkampagne für Ärzte, Apotheker und Krankenhauspersonal an. „Wir werden gezielt weiter Kampagnen zum Impfen machen“, so der CDU-Politiker.

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekam sein Fett weg. Foto: imago images / Jens Schicke

12.54 Uhr: 1,3 Millionen Impfdosen bis Ende 2020 geliefert

„1,3 Millionen Impfdosen sind Ende 2020 geliefert worden“, sagte Spahn zur Kritik, dass zu wenig Impfstoff in Deutschland angekommen sei.

12.27 Uhr: Weitere Biontech-Produktionsstätte soll eröffnen

Im Februar soll im hessischen Marburg eine weitere Biontech-Produktionsstätte eröffnen können. „Die Regierung unternimmt alles, um Biontech und Co. zu unterstützen“, erklärt Spahn. „Impfen braucht Vertrauen. Der Wunsch nach Normalität sollte nicht Blick auf Fakten verklären“.

„Wir können allen im Sommer ein Impfangebot machen. Wir haben genug, mehr als genug Impfstoff bestellt“, so Spahn. Heute rechne er mit der Zulassung des Impfstoffs von Moderna. Über 50 Millionen Moderna-Impfdosen sollen in diesem Jahr nach Deutschland kommen. Im ersten Quartal sind knapp zwei Millionen Dosen zu erwarten. Mit ersten Dosen rechne er in der nächsten Woche.

12.20 Uhr: Fast 400.000 Menschen in Deutschland geimpft

Nach Markus Söder äußert sich nun Jens Spahn zum Impfstadt. Er teilt mit, dass fast 400.000 Menschen in Deutschland bereits geimpft seien. Vorwiegend handele sich dabei um Bewohner der Alten- und Pflegeheime. „Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie“, so Spahn, der die Ungeduld und Verunsicherung verstehen könne. „Die Wahrheit ist auch: der Impfstoff ist weltweit ein knappes Gut“, so Spahn. Deshalb müsse er um Geduld bitten und „Das am Anfang zu wenig Impfstoff haben würde, war von Anfang an klar.“ Nicht zu wenig bestellte Mengen seien der Grund dafür, sondern die geringen Produktionsmengen.

12.16 Uhr: Söder schlägt eine Impfkampagne vor und wechselt Gesundheitsministerin aus

Söder schlägt angesichts einer gewissen Impfmüdigkeit bei Krankenhauspersonal eine Impfkampagne vor. Dazu könnten Prominente Gesichter dienen.

Auch tauscht Söder die Gesundheitsministerin aus: die bisherige bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) wechselt als Ministerin in die Staatskanzlei. Huml werde ab Montag als Ministerin der Staatskanzlei speziell für Europa und Internationales zuständig sein und zudem den Corona-Krisenstab verstärken, kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München an. Humls Nachfolger im bayerischen Gesundheitsressort soll demnach der bisherige Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) werden.

12.09 Uhr: Faschingsferien in Bayern fallen aus

„So schlimm wie jetzt war es noch nie“, gesteht Söder. Mit dem Bewegungsradius von 15 km sollen vor allem touristische Tagesausflüge verhindert werden. Die Regelung gelte ab der Stadtgrenze des jeweiligen Wohnorts, so Söder.

Die Schulen sollen Distanzunterricht in weiterführenden und wo möglich auch in Grundschulen anbieten. In Kitas und Grundschulen soll Notbetreuung für jeden, der es braucht, angeboten werden. Die Faschingsferien sollen ausfallen, so Söder. Da kein Fasching gefeiert werden könne, sollen die ausgefallenen Unterrichtsstunden in dieser Zeit nachgeholt werden.

12.03 Uhr: Markus Söder erklärt Maßnahmen

„Es gibt keinen Anlass zu Entwarnung oder Sorglosigkeit“, erklärt Markus Söder. Er warnt vor dem mutierten Virus, dass auch in Bayern schon nachgewiesen wurde. „Je weicher die Maßnahmen dauern, desto kürzer sind sie“, so Söder.

Bei der Betreuung von Kindern soll außer einer Kontaktperson auch eine feste Kontaktfamilie gelten.

11.35 Uhr: Schulunterricht via BBC in Großbritannien

Um britische Schulen während des neuen Lockdowns zu unterstützen, strahlt die BBC jeden Tag mehrere Stunden Unterricht aus. Von diesem Montag an würden jeden Tag drei Stunden Grundschulunterricht gesendet, dazu kämen mindestens zwei Stunden für Schüler weiterführender Schulen, teilte der Sender mit. Regierungschef Boris Johnson und Bildungsminister Gavin Williamson dankten der Sendeanstalt für die Unterstützung. Willamson kündigte zudem an, eine Million Laptops und Tablets an Schüler zu verteilen, deren Familien sich keine Endgeräte leisten können. Wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus in Großbritannien hatte die Regierung einen Lockdown mit Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen verfügt. Das Parlament sollte den Maßnahmen am (heutigen) Mittwoch zustimmen. Johnson und Williamson stehen in der Kritik, sie hätten zu spät die Entscheidung für Schulschließungen getroffen. Johnson hatte noch am Sonntag betont, dass die meisten Einrichtungen offen bleiben sollten. Daraufhin waren am Montag Millionen Kinder in die Schulen zurückgekehrt. Am Abend verkündete der Premierminister dann die Schließungen.

10.55 Uhr: Mehr Kinderkrankengeld-Tage für Eltern

Mehr Kinderkrankengeld-Tage für Eltern und Alleinerziehende haben Bund und Länder am Dienstag beschlossen. Alle Infos dazu liest du hier.

9.26 Uhr: „Bei den Kontaktbeschränkungen darf es keine Tabus geben“

Der Deutsche Städtetag hat sich ausdrücklich hinter die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gestellt. „So hart die Maßnahmen auch sind: Die Städte halten es für richtig, den Lockdown fortzusetzen, damit die Zahl der Neuinfektionen nachhaltig sinkt“, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) der „Rheinischen Post“ vom Mittwoch. „Bei den Kontaktbeschränkungen darf es keine Tabus geben“, stellte er klar.

Dienstag, 5. Januar

20.40 Uhr: Ab wann gelten die neuen Corona-Regeln?

Die Beschlüsse des Corona-Gipfels müssen in den Landtagen der 16 Bundesländer formal noch bestätigt und beschlossen werden. Eine zeitnahe Umsetzung ist anzunehmen, weil die Beschlüsse auch die Schulferien betreffen, die in den meisten Bundesländern in den kommenden Tagen enden werden. In NRW hat Ministerpräsident Laschet bereits angekündigt, dass am Mittwoch Details für Schulen und Kitas vorgestellt werden sollen.

19.14 Uhr: Virus-Mutation ein Grund für verschärfte Maßnahmen

„Es gibt keine abschließende Klarheit über den Virus in seiner mutierten Form“, sagte Merkel. In England sehe man, dass Virus andere Formen verdrängt habe. Es sei ein Grund mehr mit den Inzidenz-Zahlen nochmal herunterzukommen. Die Verbreitungsgeschwindigkeit bei der Virus-Mutation sei erhöht, um wie viel stehe noch nicht ganz klar fest. Es gebe auch schon einzelne Fälle in Deutschland, so Merkel.

19.08 Uhr: Markus Söder warnt vor „falschen Hoffnungen“

„Ich rate uns, keine falschen Hoffnungen zu machen“, sagt Markus Söder mit Blick auf ein Ende. Er sehe kein schnelles Ende in der Corona-Pandemie. „Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein, aber sicher nicht das Ende.“

18.59 Uhr: Berlins Bürgermeister: „Keine Zeit für Halbherzigkeit“

Nun spricht Berlins Erster Bürgermeister Michael Müller. Er betont: „Es ist keine Zeit für Halbherzigkeit.“ Er spricht von einer wichtigen und erfolgreichen Ministerpräsidentenkonferenz. Nun folgt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. „Sind wir mal ehrlich: ich glaube vielen geht es so, dass wir in der ersten Welle kaum Betroffene hatten. Das ist jetzt anders“, so Söder, der vor der mutierten Form des Virus warnt. „Wir machen keine Experimente, sondern setzen auf Sicherheit.“

18.54 Uhr: Schulen bleiben zu, nächster Corona-Gipfel am 25. Januar

Die Schul- und Kita-Schließungen bleiben bestehen bis Ende Januar. In diesem Zusammenhang werde jedes Elternteil Anspruch auf zehn zusätzliche Tage Kinderkrankengeld bekommen. Alleinerziehende bekommen 20 zusätzliche Tage. Der Anspruch gilt auch, wenn das Kind wegen Corona nicht in die Schule oder Kita gehen kann.

Auch die Doppel-Test-Strategie für Reise-Rückkehrer bleibt bestehen. Notwendig sind ein Test vor Rückkehr nach Deutschland oder bei Einreise. Nach dem fünften Tag können sich Reise-Rückkehrer frei testen lassen. Bis dahin bestehe Quarantäne, erklärte Merkel.

Die Bundeskanzlerin kündigte an, dass am 25. Januar das nächste Treffen anstehe, um zu sehen, wie es mit den Maßnahmen weitergehen soll.

18.52 Uhr: Merkel verteidigt Impf-Vorgehen

Merkel verteidigt den europäischen Impfstoff-Kurs. „Wir wollen keine nationale Alleingänge“, so Merkel. Es sei in deutschen Interesse, wenn auch die Nachbarländern rasch impfen könnten.

18.50 Uhr: Merkel: Bewegungsradius von 15 km kommt

In Hotspots kommt nun ein Bewegungsradius von 15 km rund um den Wohnort, kündigte Merkel an. Es gebe Ausnahmen, „tagestouristische Ausflüge stellen keinen triftigen Grund dar“, betonte sie mit Blick auf chaotische Zustände in Winterberg, im Harz oder der Eifel. „Das muss verhindert werden.“

18.48 Uhr: Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beschlossen

Die Beschlüsse aus dem Dezember werden bis Ende Januar verlängert und weiter verschärft, so die Kanzlerin. Private Treffen sollen künftig nur noch mit einer Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, möglich sein. Die bislang geltenden Ausnahmen für Kinder im Alter bis zu 14 Jahren gibt es nicht mehr. Das heißt etwa, dass sich zwei Paare nicht mehr zum Essen verabreden und zwei Kinder nicht ein weiteres Kind zuhause besuchen dürfen

18.45 Uhr: Merkel Pressekonferenz live

Die Kanzlerin spricht. Die betont, dass das RKI warnt, dass die wahre Inzidenz aufgrund der Feiertage erst ab dem 17. Januar wirklich absehbar sei. Sie warnt auch vor der Mutation des Virus, wie sie in Großbritannien nachgewiesen wurde.

18.40 Uhr: Sachsens Ministerpräsident bestätigt Verschärfung der Maßnahmen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich nach dem Bund-Länder-Gipfel zu Wort gemeldet: „Der Lockdown light hat wenig gebracht, erste der harte Lockdown brachte etwas. Er soll bis Ende des Monats fortgesetzt werden.“ Er bestätigte, dass die Corona-Regeln verschärft werden. „Ein Hausstand und eine weitere Person ist die herzliche Bitte und Aufforderung in unserem Land“, so Kretschmer. Auch Schulen und Kindergärten sollen weitgehend geschlossen bleiben, kündigte Sachsens Ministerpräsident an.

18.26 Uhr: Reuters: Schulen bleiben bis Ende Januar

Der Corona-Gipfel soll laut „Bild“-Infos kurz vor dem Abschluss stehen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Vertreter der Länder berichtet, sollen sich Bund und Länder geeinigt haben, die Schulen bis Ende Januar geschlossen zu halten.

Corona: Gibt es eine dauerhafte Testpflicht für Reiserückkehrer? (Symbolbild) Foto: imago images / Cord

18.05 Uhr: Mehr Tage an Kinderkrankengeld

Zehn zusätzliche Tage an Kinderkrankengeld für jedes Elternteil in 2021, das wollen Bund und Länder auf den Weg bringen. Dieser Punkt ist in der Beschlussfassung der Corona-Beratungen enthalten.

Alleinerziehende sollen 20 Tage Kinderkrankengeld erhalten. „Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird, weil die Schule oder der Kindergarten bzw. die Klasse oder Gruppe pandemiebedingt geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt wurde“, heißt es.

18 Uhr: Mehr Biontech-Impfstoff soll produziert werden

Angesichts der Knappheit bei den Corona-Impfstoffen forciert die Bundesregierung eine Produktion größerer Mengen. So wollen der Bund und Hessen den Hersteller Biontech dabei unterstützen, noch im Februar in einem neuen Werk in Marburg die Produktion zu starten, wie es in einem Beschlussentwurf für die Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Lage am Dienstag in Berlin heißt. Die Produktion an dem zusätzlichen Standort könnte die Mengen deutlich steigern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Mittwoch mit ihren zuständigen Ministern beraten, wie zusätzliche Produktion durch die Regierung unterstützt werden kann, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Neben Gesundheitsminister Jens Spahn sollen an der Beratung auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der Chef des Bundeskanzleramtes Helge Braun (alle CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) teilnehmen, wie es hieß. Ziel sei es, zusätzliche Produktion in Deutschland möglichst zügig hochzufahren.

17.55 Uhr: Malu Dreyer bestätigt Lockdown-Verlängerung

Die bestehenden Corona-Einschränkungen sollen laut der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer bis Ende Januar verlängert werden.

Es sei Teil der am Dienstag gefassten Beschlüsse, „dass der Shutdown verlängert werden soll bis zum 31. Januar“, sagte Dreyer bei einem digitalen Neujahrsempfang in Mainz. Dreyer hatte den Corona-Gipfel für ihre Ansprache kurz unterbrochen. „Das ist richtig, weil wir nach wie vor hohe Inzidenzen haben“, fügte Dreyer hinzu.

16.50 Uhr: Diese Landkreise haben eine Inzidenz von mehr als 200

In Hotspots mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 sollen ein Bewegungsradius von 15 km erlassen werden. Übereinstimmenden Medienberichten haben sich darauf die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten am Nachmittag geinigt. Doch welche Landkreise wären betroffen? Nach aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) überschreiten derzeit 67 Landkreise diesen Wert. Vor allem Sachsen und Thüringen sind betroffen. Spitzenreiter sind die Landkreise Meißen (493), Altenburger Land (463) und Vogtland (435).

16.30 Uhr: Sorge vor Virus-Mutation Mitgrund für verschärften Lockdown

Die Sorge vor der Mutation des Coronavirus ist ein Grund für die geplanten Verschärfungen der Pandemie-Schutzmaßnahmen. Das geht aus der Beschlussfassung des Spitzentreffens von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten hervor.

Gemeinsames Ziel sei es, „den Eintrag und die Verbreitung von Virusvarianten mit eventuell ungünstigeren Eigenschaften möglichst weitgehend zu begrenzen“, heißt es.

15.41 Uhr: Um dieses 11-Punkte-Papier geht es beim Corona-Gipfel

Das der Lockdown über den 6. Januar hinaus verlängert wird, das war in den letzten Tagen bereits abzusehen. In der Beschlussfassung des heutigen Corona-Gipfels geht es daher auch um weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das Papier hat elf Punkte.

Kernpunkt ist, dass in Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort vorgeschlagen wird. Einkaufen, Reisen und tagestouristische Ausflüge sind dann nicht mehr möglich. Darauf sollen sich laut Deutscher Presseagentur die Teilnehmer bereits verständigt haben.

Auch um den Schutz von Alten- und Pflegeheimen, den Umgang mit den neuen Virusmutationen und die Beschaffung von weiterem Impfstoff für Deutschland soll es gehen.

Ebenfalls in dem Papier wird vorgeschlagen private Zusammenkünfte weiter einzuschränken. Möglich sollen dann nur noch Treffen alleine mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes sein.

15.30 Uhr: Corona-Gipfel gestartet

Mit rund drei Stunden Verspätung sind die Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Ministerpräsidenten der Länder und weiteren Mitgliedern der Bundesregierung über die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gestartet. Der Corona-Gipfel findet als Videokonferenz statt. Mit Ergebnissen wird am Abend gerechnet.

13.20 Uhr: Bewegungseinschränkung soll laut Medienbericht definitiv kommen!

Wie die Bild berichtet, sind die Länderchefs mit dem Vorschlag von Angela Merkel, einen Bewegungsradius vorzuschreiben, einverstanden. Demnach sollen sich die Ministerpräsidenten darauf geeinigt haben, den Bewegungsradius in Corona-Hotspots einzuschränken.

Angeblich soll ab einem Inzidenzwert von 200 dieser auf 15 Kilometer beschränkt werden, heißt es weiter.

12.28 Uhr: Krasse Forderungen vor Corona-Gipfel

Vor dem Corona-Gipfel fordern Wissenschaftler strengere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Unter anderem schalteten sie sich mit Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs zusammen. Mit dabei: Charité-Virologe Christian Drosten, RKi-Chef Lothar Wieler und Viola Priesemann, Physikerin am Max-Planck-Institut in Göttingen. Sie fordert laut Bild einen konsequenten Lockdown mit Schließungen von Kantinen und einer Anordnung der Regierung zu Hause zu bleiben. Doch nicht nur das: Ginge es nach ihr, solle es eine Bewegungseinschränkung auf einem Radius von fünf Kilometern geben. Denn sie sagt: „Wir brauchen niedrigere Fallzahlen.“

Physikerin Viola Priesemann hat eine krasse Forderung. Foto: imago images / Jürgen Heinrich

10.48 Uhr: Ausgangsbeschränkungen ab Inzidenz von 100?

Der Corona-Gipfel ist um zwei Stunden nach hinten verschoben worden. Laut Business-Insider ist der Grund ein Vorschlag des Kanzleramtes. Demnach will Angela Merkel Ausgangssperren in Kreisen ab einem Inzidenzwert von 100 beschließen lassen.

10.32 Uhr: Bleiben Tests für Reiserückkehrer dauerhaft Pflicht?

Wer aus Risikogebieten nach Deutschland einreist, muss einen Coronatest machen - das könnte längere Zeit so bleiben. Nach Informationen des Spiegel plant die Koalition strenge Regeln, die bis Frühling gelten sollen. Demnach sollen Reisende aus Ländern, die nicht dem Schengen-Raum angehören, vor dem Abflug nach Deutschland einen negativen Test vorlegen müssen. Ziel: Neue Mutationen sollen dadurch nicht in die Bundesrepublik gebracht, Airlines, Flughäfen und die Bundespolizei gleichzeitig entlastet werden.

Corona: Gibt es eine dauerhafte Testpflicht für Reiserückkehrer? (Symbolbild) Foto: imago images / Cord

09.37 Uhr: Corona-Gipfel um zwei Stunden verschoben

Der Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern findet nicht wie geplant um 11, sondern um 13 Uhr statt, wie ein Regierungssprecher mitteile. Grund seien „weitere vorbereitende Gespräche“.

09.17 Uhr: Karl Lauterbach mit düsterer Prognose – „Letzte Chance, die wir haben“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warf bei „Hart aber fair“ am Montagabend einen Blick auf die nächsten Monate - er sieht alles andere als rosig aus. Hier mehr dazu>>>

07.44 Uhr: Lockdown wird wohl verlängert - wie geht es in Deutschland weiter?

Ab 11 Uhr treffen sich Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs per Schalte, um über das weitere Vorgehen im Kampf gegen Corona zu beraten. Bereits im Vorfeld zeichnet sich ab, dass der harte Lockdown, der bislang bis zum 10. Januar befristet ist, bis zum 31. Januar verlängert wird. Ob der Lockdown fortgeführt wird wie bisher, ob er eventuell leicht gelockert wird oder möglicherweise strengere Maßnahmen gelten werden, ist noch unklar.

Geschäfte, Schulen und Kitas sind seit Mitte Dezember geschlossen. Das Kultusministerium machte am Montag deutlich, dass Schulen und Kitas zwar als erstes wieder geöffnet werden sollen, eine Wiederöffnung angesichts der weiter hohen Infektions- und Todeszahlen derzeit nicht möglich sei.

Kanzlerin Merkel berät am Dienstag mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen im Kampf gegen Corona. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

07.30 Uhr: 11.897 Corona-Neuinfektionen und 944 Todesfälle

Binnen 24 Stunden haben sich in Deutschland 11.897 Menschen mit Corona infiziert, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mitteilt. Außerdem wurden 944 Todesfälle in Verbindung mit Corona gezählt.

22.21 Uhr: Erneut landesweiter Lockdown in Großbritannien

Wegen der Ausbreitung der neuen Corona-Variante wird in England wieder ein harter Lockdown verhängt. Von Mittwoch an werden landesweit die Schulen geschlossen und es gilt eine Ausgangssperre, wie Premierminister Boris Johnson am Montagabend in einer Fernsehansprache ankündigte. Die rund 56 Millionen Engländer dürfen ihr Zuhause dann nur noch in begründeten Fällen verlassen. Die strengen Maßnahmen sollen voraussichtlich bis Mitte Februar aufrechterhalten werden.

Corona in Großbritannien: Prime Minister Boris Johnson kündigte landesweite Maßnahmen an. Foto: Pa Video/PA Wire/dpa

21.10 Uhr: Tui bekommt 1,25 Milliarden Euro als Hilfspaket

Die EU-Wettbewerbshüter haben deutsche Staatshilfen bis zu 1,25 Milliarden Euro für den schwer von der Corona-Krise getroffenen Reisekonzern Tui genehmigt. Das teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit.

„Tui wurde wie viele andere Tourismusunternehmen von der Coronakrise schwer getroffen“, sagte die zuständige EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager. Die deutsche Staatshilfe ist nach Auffassung der EU-Kommission „erforderlich, geeignet und angemessen“, um eine „beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats“ zu beheben. Der Staat werde „für das von den Steuerzahlern getragene Risiko eine hinreichende Vergütung erhalten und die Unterstützung mit Auflagen verbinden, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu begrenzen“, betonte Vestager.

18.59 Uhr: Jens Spahn mit überraschender Impf-Ansage

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einem Medienbericht zufolge in einer digitalen Fraktionssitzung der Union ein Impfangebot für alle Interessierten „wohl im zweiten Quartal 2021“ in Aussicht gestellt. Das berichtete die Tageszeitung „Welt“ am Montag unter Berufung auf mehrere Teilnehmer der Sitzung. Darüber habe es durchaus Erstaunen gegeben, da bisher eher von einem Impfstart für alle ab dem Sommer die Rede gewesen sei.

Spahn: Wir müssen "aufeinander aufpassen"

17.38 Uhr: Kanzleramtschef Braun über Schulen: „Ehebliches Ausbruchsgeschehen“

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) rechnet mit einer Verlängerung der ursprünglich bis 10. Januar geltenden Beschränkungen in der Corona-Pandemie bis voraussichtlich zum 31. Januar. Schwierigstes Thema bei den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder an diesem Dienstag werde der Schulbereich sein, machte Braun nach Angaben von Teilnehmern in einer digitalen Informationssitzung der Unionsfraktion am Montag deutlich. Sein Eindruck sei, dass es ein erhebliches Ausbruchsgeschehen an den Schulen gebe. Es sei aber unklar, was die Runde in diesem Zusammenhang abschließend bringen werde.

Braun sagte nach diesen Angaben weiter, die aktuellen Infektionszahlen nach Weihnachten und dem Jahreswechsel seien nicht belastbar, da einige Gesundheitsämter seit Tagen keine Zahlen geliefert hätten. Die Zahlen seien aber so oder so zu hoch.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte demnach vor den Abgeordneten die auch aus den Reihen der SPD kritisierte Impfstrategie des Bundes. Man solle die Situation nicht schlecht reden, wurde er zitiert. Mit der Impfstoff-Zulassung sei viel erreicht worden. Mehr Bestellungen hätten den Engpass bei der Produktion nicht gelöst, betonte er demnach.

15.50 Uhr: Familienministerin Franziska Giffey über Wiederöffnung von Schulen und Kitas

„Es lässt sich klar sagen, dass das Infektionsrisiko bei 0- bis 5-Jährigen niedriger ist als bei anderen Bevölkerungsgruppen“, erklärt Familienministerin Franziska Giffey (SPD) in einem Statement nach der Kultusministerkonferenz. Doch das Infektionsgeschehen lasse keine großartigen Lockerungen zu. Bei der Möglichkeit von Öffnungen sollen Kitas und Schulen die ersten sein, die wieder aufmachen. Eine Wiederöffnung könnte mit einem Stufen-Modell stattfinden, wenn die Zahlen sinken. Doch Giffey sagt auch: „Es ist klar, dass wir auf lange Sicht keinen Regelbetrieb geben wird.“

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Foto: imago images / photothek

15.21 Uhr: Wird Moderna-Impfstoff noch heute zugelassen?

Wie die französische Nachrichtenagentur ADF und Reuters berichten, könnte der Moderna-Impfstoff gegen Corona noch heute zugelassen werden.

14.53 Uhr: Schulen sollen länger geschlossen bleiben

Wie die Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin am Montag laut „Focus Online“ mitteilte, müssen die Schulen wohl länger als geplant geschlossen bleiben. In Bundesländern, die weniger stark betroffen sind, könnte die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Stufen unter Umständen wieder möglich sein.

14.20 Uhr: Regierungspressekonferenz zu Corona

Die Impfstoffe von Biontech und Moderna - sobald zugelassen - reichen aus, die Deutschen 2021 zu impfen, so Kautz, „Natürlich ist nicht alles perfekt“, doch die Hoffnung sei groß, so Seibert. Die Kritik, zu zögerlich oder gar versagt zu haben, weist die Bundesregierung zurück.

14.15 Uhr: Anders als die USA und Großbritannien hat die EU Impfdosen erst im November bestellt. Die Regierung steht laut Seibert aber trotz des Impf-Chaos nach wie vor hinter der Entscheidung.

14.10 Uhr: Verimpft wurden bis heute 265.000 Impfdosen. Bis Ende 2020 wurden 1,3 Millionen Dosen geliefert, am 8. Januar soll die nächste Lieferung nach Deutschland kommen, mehr als 600.000, so Hanno Kautz, Pressesprecher des Bundesgesundheitsministeriums.

14.07 Uhr: Das Impf-Vorgehen in Deutschland wird von mehreren Seiten kritisiert - die Regierung habe bewusst den Weg gemeinsam mit den anderen europäischen Ländern gewählt und sei nach wie vor davon überzeugt, den richtigen Schritt gegangen zu sein.

Anders als Deutschland hatte Großbritannien Wochen vor den anderen Ländern eine Notfallzulassung des Biontech-Impfstoffs durchgesetzt. In Deutschland begannen die Impfungen erst nach Weihnachten am 27. Dezember.

14.03 Uhr: In den vergangenen Tagen von Weihnachten über Neujahr war geringer als zuvor - das habe damit zu tun, dass die Daten an den Feiertagen nicht wie gewohnt gemeldet werden, so Seibert

Corona: Regierungssprecher Steffen Seibert über die Corona-Krise. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

14.00 Uhr: Ab 14 Uhr spricht die Regierung in Berlin vor der Presse über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Vorab hatte sich Kanzlerin Merkel mit den Bundesministern gesprochen.

11.33 Uhr: Lockdown-Verlängerung bis 31. Januar?

Laut Informationen der Bild sollen Bund und Länder sich darüber einig sein, den Lockdown bis zum 31. Januar zu verlängern. Entschieden wird erst am Dienstag - ab 11 Uhr trifft sich Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs per Schalte zum Corona-Gipfel. Ein Streitpunkt ist das Thema Öffnungen von Schulen und Kitas, am 11. Januar sind die Ferien vorbei.

Corona: Bund und Länder sind sich angeblich einig, bis wann der harte Lockdown verlängert werden soll Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Pool/dpa

10.36 Uhr: Treffen der Kultusminister am Montag

Am Dienstag treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs zum erneuten Corona-Gipfel - dass der Lockdown in die Verlängerung gehen wird, scheint sicher. Doch einige Fragen sind noch offen, über die Bund und Länder diskutieren werden. Bereits am Montag beraten sich die Kultusminister in einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen an Schulen nach den Ferien.

09.20 Uhr: Erste Impfung mit AstraZeneca in Großbritannien

Großbritannien war das erste Land in Europa, das mit den Impfungen gegen Corona begonnen hatte - nun ist das Vereinigte Königreich auch das erste Land, in dem der erste Mensch mit dem neuen Imfpstoff von AstraZeneca geimpft wurde. Am Montagmorgen wurde der 82-jährige Brian Pinker geimpft.

Der Impfstoff, den das britisch-schwedische Pharmaunternehmen zusammen mit der Universität Oxford entwickelte, hat nach bisheriger vorläufiger Datenlage zwar im Durchschnitt nicht so eine hohe Wirksamkeit wie bereits zugelassene Biontech-Präparat. Dafür ist es aber deutlich billiger und lässt sich leichter lagern.

82-year-old Brian Pinker receives first dose of the Oxford-AstraZeneca vaccine. Medical editor Fergus Walsh is in Oxford for #BBCBreakfast. ⁰https://t.co/PFXIRIfh6U pic.twitter.com/MUJghlnVJJ — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 4, 2021

08.26 Uhr: SPD-Generalsekretär beklagt Impf-Chaos

Ärger um die Corona-Impfungen in Deutschland! SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Impfstrategie der Bundesregierung kritisiert. Im ARD-„Morgenmagazin“ sagte er, in anderen Ländern laufe die Umsetzung besser. In Deutschland erfolgt die Umsetzung durch die einzelnen Länder, die unterschiedliche Regeln haben. „Wir sehen in diesen Tagen, dass es chaotische Zustände gibt.“ Die Schuld gibt er Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Nun fordert er, dass sich Kanzlerin Angela Merkel einschalten solle, es brauche „eine nationale Kraftanstrengung“. Seiner Meinung nach sollen alle Pharmaunternehmen an einem Tisch zusammensitzen und über mögliche Kooperationsverträge sprechen. Die Suche nach weiteren Produktionsmöglichkeiten für den einzigen in der EU bisher zugelassenen Impfstoff von Biontech läuft allerdings bereits.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisiert das Impf-Chaos in Deutschland. Foto: Michael Kappeler/dpa

Montag, 4. Januar

07.21 Uhr: Mehr als 9800 Corona-Neuinfektionen und mehr als 300 Tote

Das Robert-Koch.Institut (RKI) hat am Montagmorgen 9847 Neuinfektionen mit Corona gemeldet. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in Deutschland 1.775.513 Menschen infiziert. Nach den jüngsten Angaben des RKI wurden zudem 302 Todesopfer der Pandemie innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Am Montag vergangener Woche hatte das Institut 10.976 neue Ansteckungsfälle bekanntgegeben.

(DER WESTEN mit dpa und AFP)