Corona: Neue Mutation aufgetaucht – Bayerischer Arzt droht Praxis-Mitarbeitern DAMIT

Das Coronavirus dominiert auch weiterhin die Nachrichten. Aber es gibt einen Lichtblick: die Impfungen gegen das Virus sind bereits gestartet. Ein Arzt aus Bayern erwartet sogar, dass sich seine Mitarbeiter impfen lassen. Tun sie es nicht, erwarten sie drastische Konsequenzen.

Außerdem haben am Dienstag Bund und Länder die Verlängerung des Corona-Lockdowns bis 31. Januar bekanntgegeben. Seitdem gilt auch ein Bewegungsradius, der in Corona-Hotspots 15 Kilometer vorsieht. Alle aktuellen News zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland und der Welt findest du in unserem Newsblog.

Corona: Die aktuellen Zahlen aus Deutschland und der Welt

Montag, 11. Januar:

Corona in Bayern: Zahnarzt macht ernst

6.30 Uhr: Ein Zahnarzt aus dem bayerischen Pfaffenhofen kassiert derzeit harte Kritik. Der Grund: Er zwingt seine Mitarbeiter zu einer Corona-Impfung. Wer sich nicht impfen lässt, „wird ohne Gehalt von der Arbeit freigestellt“, wie es in einer Kurznachricht der Praxismanagerin an alle Mitarbeiter heißt. Darüber berichtete zuerst der „Donaukurier“.

Jetzt bekommt der Zahnarzt massiven Gegenwind, im Internet ist er einem Shitstorm ausgeliefert, sogar Morddrohungen wurden gegen den Mediziner ausgesprochen. Laut „Bild“-Informationen sei die Impfbereitschaft seiner Mitarbeiter jedoch hoch: 36 bis 38 Impfdosen bestellte der Arzt, lediglich vier seien nicht verimpft worden - allerdings nur, weil die Kolleginnen krank gewesen seien oder aktuell Antibiotika nehmen.

Sonntag, 10. Januar:

Corona in der Welt: Neue Mutation aufgetaucht

In Japan wurde eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt. Diese sei bei vier Reisenden, vermutlich eine Familie, aus dem brasilianischen Bundesstaat Amazonas nachgewiesen worden, teilt das japanische Gesundheitsministerium mit.

Die in Asien entdeckte Variante unterscheide sich von den in Großbritannien und Südafrika. Diese beiden gelten als hochansteckenden Mutationen. Es gebe aber bislang keine Hinweise, dass diese dritte neue Variante ebenfalls sehr infektiös sei.

Ein Mann (40) habe bei seiner Ankunft in Japan keine Symptome gezeigt. Kurze Zeit später aber soll er jedoch über Atembeschwerden geklagt haben. Das berichtet die „Japan Times“ und bezieht sich auf das örtliche Gesundheitsministerium.

Eine 30-jährige Frau habe über heftige Kopfschmerzen geklagt. Bei den beiden anderen Reisenden handele es sich um Jugendliche, von denen einer Fieber hatte.

Coronavirus: Fragen und Antworten zur Impfung

Bis zum 1. Februar sollen die Bundesländer 3,98 Millionen Dosen Biontech-Impfstoff geliefert bekommen.

Auch rund 2 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs sollen im ersten Quartal 2021 in Deutschland ankommen.

Am 9. Januar waren bereits über 530.000 Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft.

Nach der aktuellen Impf-Verordnung werden zuerst die über 80-Jährigen sowie die Bewohner in Pflegeheimen geimpft.

Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass im Sommer jedem ein Impfangebot gemacht werden kann.

