Corona: Handy-Überwachung in Hotspots? SEIN Vorschlag sorgt für Empörung! „Schnapsidee“

Das Coronavirus sorgt auch im neuen Jahr für erhebliche Einschränkungen im Alltag der Menschen. Aber es gibt einen Lichtblick: die Impfungen gegen das Virus sind bereits gestartet.

Außerdem haben am Dienstag Bund und Länder die Verlängerung des Corona-Lockdowns bis 31. Januar bekanntgegeben. Seitdem gilt auch ein Bewegungsradius, der in Corona-Hotspots 15 Kilometer vorsieht. Die Diskussionen über mögliche Verschärfungen der Maßnahmen reißen derweil nicht ab. Alle aktuellen News zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland und der Welt findest du in unserem Newsblog.

Corona: Die aktuellen Zahlen aus Deutschland und der Welt

Montag, 11. Januar:

22.15 Uhr: Düstere Urlaubs-Prognose

Wann können wir endlich wieder unbeschwert in den Urlaub fahren? Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, liefert jetzt eine düstere Prognose. Mehr dazu hier >>>

21.43 Uhr: Südafrika trifft drastische Corona-Entscheidung

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus riegelt Südafrika mit sofortiger Wirkung seine Landgrenze ab. Alle 20 Grenzübergänge zu den Nachbarstaaten sollten bis zum 15, Februar geschlossen bleiben, sagte Präsident Cyril Ramaphosa am Montagabend in einer TV-Ansprache. Ausnahmen gebe es lediglich für Versorgungstransporte, Diplomaten, Heimkehrer aus dem Ausland und einige bestimmte Pendler.

Seine Regierung habe sich zu diesen Maßnahmen entschlossen, da Südafrika aktuell eine massive Zunahme an Infektionen registriere. „Viele Menschen haben sich innerhalb einer kurzen Zeit infiziert, und das setzt das Gesundheitssystem unter Druck“, sagte Ramaphosa.

Aktuell werden rund 15 000 Covid-19-Patienten in den Kliniken behandelt, knapp ein Drittel davon mit Sauerstoffgeräten. Insgesamt haben sich in Südafrika bereits über 1,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

20.13 Uhr: Empörung nach Vorschlag zur Handy-Überwachung in Corona-Hotspots

Uwe Brandl hat am Montag mit einem Vorschlag für große Empörung gesorgt. Im Bezug auf die Überwachung zur Einhaltung des 15-Kilometer-Radius in Corona-Hotspots sagte der Gemeindetagspräsident im Bayerischen Rundfunk: „Wir könnten heute Bewegungsprofile aus den Handys auslesen und auf diese Weise sehr treffsicher feststellen, wo sich die Menschen aufhalten. Wir müssen uns halt jetzt entscheiden, was wichtiger ist, der Gesundheitsschutz oder der Datenschutz.“

Gemeindetagspräsident Uwe Brandl regt eine Handy-Überwachung in Corona-Hotspots an. Foto: imago images / Jürgen Heinrich

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber lehnt eine Überwachung der 15-Kilometer-Regel in Corona-Hotspots mittels Handy-Überwachung strikt ab. Der „Augsburger Allgemeinen“ sagte er: „GPS-Daten können noch nicht mal zwischen Tiefgarage und viertem Stock in einem Haus unterscheiden. In Gebäuden funktioniert GPS nicht.“ Auch eine Funkzellenabfrage zeige noch nicht einmal verlässlich, in welcher Straße eine Person gewesen sei. „Also was soll das? Das ist keine Lösung.“

Auch von Seiten der Opposition hagelte es Kritik, Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzenden der Grünen sprach laut den „Nürnbeger Nachrichten“ von einer „Schnapsidee“, FDP-Fraktionsvorsitzender Martin Hagen von einem „Tabubruch“.

15.46 Uhr: Angst vor Corona-Infektion: Diese beiden Maßnahmen trifft fast jeder Deutsche

Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona ist im neuen Jahr unverändert hoch. Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sind einer Umfrage („Corona-Monitor“ des Bundesinstituts für Risikoforschung) zufolge zwei Maßnahmen in Deutschland besonders gefragt:

Häufiges Lüften in geschlossenen Räumen (82 Prozent der Befragten)

Kontakte zu Freunde und Familie einschränken (87 Prozent der Befragten)

Außerdem befürwortet ein Großteil der Deutschen sowohl die Abstandsregeln als auch die Maskenpflicht (94 und 96 Prozent). Vor allem bei den Maßnahmen, die einen Internetzugang oder ein Smartphone benötigen, unterscheidet sich allerdings das Verhalten der Generationen. „Von den unter 40-Jährigen geben 18 Prozent an, sich häufiger Lebensmittel liefern zu lassen“, sagt BfR-Präsident Andreas Hensel. „In der Altersklasse 60 Jahre und älter nutzen dagegen nur sieben Prozent solche Angebote.“

Corona zwingt die Menschen Abstand zu halten. (Symbolbild) Foto: imago images / Independent Photo Agency Int.

Corona in Bayern: Zahnarzt macht ernst

6.30 Uhr: Ein Zahnarzt aus dem bayerischen Pfaffenhofen kassiert derzeit harte Kritik. Der Grund: Er zwingt seine Mitarbeiter zu einer Corona-Impfung. Wer sich nicht impfen lässt, „wird ohne Gehalt von der Arbeit freigestellt“, wie es in einer Kurznachricht der Praxismanagerin an alle Mitarbeiter heißt. Darüber berichtete zuerst der „Donaukurier“.

Jetzt bekommt der Zahnarzt massiven Gegenwind, im Internet ist er einem Shitstorm ausgeliefert, sogar Morddrohungen wurden gegen den Mediziner ausgesprochen. Laut „Bild“-Informationen sei die Impfbereitschaft seiner Mitarbeiter jedoch hoch: 36 bis 38 Impfdosen bestellte der Arzt, lediglich vier seien nicht verimpft worden - allerdings nur, weil die Kolleginnen krank gewesen seien oder aktuell Antibiotika nehmen.

Coronavirus: Fragen und Antworten zur Impfung

Bis zum 1. Februar sollen die Bundesländer 3,98 Millionen Dosen Biontech-Impfstoff geliefert bekommen.

Auch rund 2 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs sollen im ersten Quartal 2021 in Deutschland ankommen.

Am 9. Januar waren bereits über 530.000 Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft.

Nach der aktuellen Impf-Verordnung werden zuerst die über 80-Jährigen sowie die Bewohner in Pflegeheimen geimpft.

Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass im Sommer jedem ein Impfangebot gemacht werden kann.

Sonntag, 10. Januar:

Corona in der Welt: Neue Mutation aufgetaucht

In Japan wurde eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt. Diese sei bei vier Reisenden, vermutlich eine Familie, aus dem brasilianischen Bundesstaat Amazonas nachgewiesen worden, teilt das japanische Gesundheitsministerium mit.

Die in Asien entdeckte Variante unterscheide sich von den in Großbritannien und Südafrika. Diese beiden gelten als hochansteckenden Mutationen. Es gebe aber bislang keine Hinweise, dass diese dritte neue Variante ebenfalls sehr infektiös sei.

Ein Mann (40) habe bei seiner Ankunft in Japan keine Symptome gezeigt. Kurze Zeit später aber soll er jedoch über Atembeschwerden geklagt haben. Das berichtet die „Japan Times“ und bezieht sich auf das örtliche Gesundheitsministerium.

Eine 30-jährige Frau habe über heftige Kopfschmerzen geklagt. Bei den beiden anderen Reisenden handele es sich um Jugendliche, von denen einer Fieber hatte.

Alle Nachrichten zum Coronavirus vor dem 10. Januar kannst du hier nachlesen. (DER WESTEN mit dpa)