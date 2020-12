Corona: Angst vor mutiertem Virus! Deutschland stoppt laut Medienbericht Passagierflüge aus Großbritannien

Das öffentliche Leben steht wegen Corona nicht nur in Deutschland weitestgehend still. Es gilt der harte Lockdown.

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen erreichen immer wieder Höchstwerte. In Großbritannien ist eine neue Virus-Mutation aufgetaucht.

Corona: Öffentliches Leben steht still

Wir halten dich in unserem News-Ticker über die aktuelle Corona-Lage auf dem Laufenden.

Coronavirus in Deutschland: Die aktuellen Zahlen (Stand: 20. Dezember 2020)

Neue Corona-Infektionen : 22.3771

: 22.3771 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 409

409 Corona-Todeszahlen insgesamt: 26.049

26.049 Sieben-Tage-Inzidenz: 192,2

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

Coronavirus aktuell: Unser Newsblog

Sonntag, 20. Dezember

17.35 Uhr: Medienbericht: Deutschland stoppt Passagierflüge aus Großbritannien

Wie „Bild“ berichtet, wird der Reiseverkehr zwischen Deutschland und Großbritannien ab Mitternacht gestoppt. Auch Flüge von und nach Südafrika sollen verboten werden. Grund ist eine aggressivere Corona-Mutation, die in beiden Staaten bereits nachgewiesen worden ist. Ein entsprechender Beschluss des Bundeskabinetts soll noch am Sonntagabend gefällt werden, so „Bild“ weiter. In den nächsten Tagen werde die ganze EU nachziehen und den gesamten Personen-Verkehr in und aus Großbritannien stoppen. Eingeschlossen seien auch See- und Schienenweg. Frachtflüge sind von der Regel ausgeschlossen.

Was von der mutierten Corona-Version bislang bekannt ist, erfährst du hier!

Deutschland setzt vorerst den Reiseverkehr aus Großbritannien aus. Foto: imago images / i Images

15.03 Uhr: Merkel will Grenzen für Briten dicht machen

Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Grenzen für Briten dicht machen. Schon ab Mitternacht soll es keine Flüge mehr von Großbritannien nach Europa geben, berichtet die „Bild“. Später gibt es vielleicht auch keine Möglichkeit mehr, von der Insel mit der Bahn oder den Fähren aufs europäische Festland zu kommen. Noch heute will die Kanzlerin mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefonieren.

13.56 Uhr: Mutiertes Coronavirus in England: Was bisher über VUI-2020/12/01 bekannt ist

In Großbritannien grassiert eine Corona-Variante, die laut Premierminister Boris Johnson 70 Prozent ansteckender ist als die bisherige Form. Wir haben für dich zusammengefasst, was wir bislang über VUI-2020/12/01 wissen. Hier mehr erfahren>>>

11.54 Uhr: Landeverbot für britische Flugzeuge auch in Deutschland?

Wie die Bild berichtet, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien und Südafrika. In beiden Ländern sind gefährliche Mutationen von Corona nachgewiesen worden. Dem Bericht zufolge werde derzeit eine Verordnung vorbereitet, die vom Kabinett beschlossen werden muss.

Corona: Jens Spahn will laut Medienbericht ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien. Foto: Kay Nietfeld/dpa

07.58 Uhr: Gefahr von der Insel? Niederlande verbieten Flüge aus Großbritannien

Wegen einer neuen Corona-Mutation in Großbritannien, die bereits der Weltgesundheitsorganisation gemeldet ist, erlauben die Niederlande keine Flüge mehr aus dem Vereinigten Königreich. Ab heute bis vorerst 1. Januar dürfen keine Passagiere von der Insel mehr einreisen, teilte die Regierung in Den Haag mit.

Corona: Wegen einer neuen Virus-Variante in Großbritannien verbieten die Niederlande Flüge von der Insel. (Symbolbild/Montage) Foto: Frank Augstein/AP/dpa (Montage: DER WESTEN)

„Eine ansteckende Mutation des Coronavirus zirkuliert in Großbritannien. Es soll sich leichter und schneller verbreiten sowie schwieriger zu entdecken sein“, erklärte das niederländische Gesundheitsministerium. Die nationale Gesundheitsbehörde habe deshalb empfohlen, „das Eindringen dieser Virusvariante aus Großbritannien so weit wie möglich zu verhindern“. Deshalb habe das Kabinett von Regierungschef Mark Rutte „vorsichtshalber“ das Verbot von Flügen aus Großbritannien beschlossen.

07.00 Uhr: Mehr als 22.700 Corona-Neuinfektionen – 409 weitere Todesfälle

Binnen 24 Stunden sind 22.771 neue Fälle von Corona gemeldet worden, wie das RKI am Sonntagmoren bekannt gab. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist um 409 auf insgesamt 26.049 gestiegen. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Am vergangenen Sonntag waren 20.200 Neuinfektionen und 321 neue Todesfälle vermeldet worden.

Samstag, 19. Dezember

22.25 Uhr: Schwesig: „Mache mir Sorgen, ob Impfstoff reicht“

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, zeigt sich bei „RTL“ besorgt bezüglich der Menge des Impfstoffs: „Ich mache mir Sorgen, ob der Impfstoff reicht. Wir müssen es wenigstens in einer ersten Runde schaffen, alle Pflegeheime abzusichern. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt auch genug Impfstoff kommt.“

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Foto: imago images / BildFunkMV

16.30 Uhr: Schweiz: Mehrere Skigebiete werden geschlossen

Mehrere Schweizer Kantone schließen nun doch ihre Skigebiete. Die Kantone Zürich, St. Gallen, Luzern, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Zug sowie Appenzell Innerrhoden kündigten an, ihre Skigebiete ab Dienstag geschlossen zu lassen. Die Corona-Lage lasse es nicht zu, dass diese den Betrieb weiterführten oder überhaupt erst aufnähmen, erklärte etwa der Luzerner Regierungsrat.

Offen bleiben Skigebiete dagegen zunächst in den Kantonen Bern und Wallis. Die Berner Regierung rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Sie kündigte an, die Skigebiete zu schließen, falls die Situation in den Krankenhäusern schlimmer werden sollte. Andere Kantone wie Uri und Graubünden wollten noch bis Montag entscheiden, ob sie die Skigebiete über Weihnachten öffnen. Ab nächsten Dienstag müssen zudem landesweit Restaurants, Kinos, Museen und Sportclubs schließen.

15.00 Uhr: Deutschland kauft weitere 30 Millionen Impfdosen

Laut Bundesgesundheitsministerium hat sich Deutschland weitere 30 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs gesichert. Dazu kommen 55,8 Millionen Dosen, die Deutschland über den EU-Schlüssel erhält. Das berichtet „Bild am Sonntag“.

Reicht der Impfstoff etwa nicht aus? Foto: imago images / STPP

14.30 Uhr: Neue Virus-Variante breitet sich aus

Englands Chefmediziner Chris Whitty warnt vor einer neuer Form des Corona-Virus. In Großbritannien sei eine neue Variante von Covid-19 entdeckt worden, sagte Whitty am Samstag in London. Untersuchungen hätten ergeben, dass sich dieses Virus schneller ausbreiten könne als die bisherige Variante. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass die neue Variante auch zu einer höheren Sterblichkeit führe. Man habe entsprechende Erkentnnisse an die Weltgesundheitsorganisation WHO weitergeleitet.

In Großbritannien ist eine neue Covid-Variante entdeckt und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldet worden. Foto: imago images / xcitepress

14.00 Uhr: Italien droht dritte Welle

Vor den ersten Impfungen gegen Corona in Italien hat ein Experte vor Gefahren für den Impfplan gewarnt, sollte im Januar eine dritte Corona-Welle hereinbrechen. „Es wäre kompliziert die größte Massenimpfkampagne aller Zeiten in einer laufenden dritten Welle zu initiieren“, sagte der Kommissar für den Corona-Notstand, Domenico Arcuri, zur „La Repubblica“.

13.26 Uhr: Corona-Helden der Intensivstationen schlagen Alarm

Pflegekräfte und Ärzte schlagen Alarm und finden deutliche Worte für Corona-Leugner. „Wir sind kurz davor es nicht mehr zu schaffen“, so eine Krankenschwester. Hier geht's zum ganzen Text>>>

11.19 Uhr: Erste reguläre Corona-Impfstoffzulassung für Biontech

Das Mainzer Unternehmen Biontech und dessen Partner Pfizer aus den USA haben von der Schweiz eine Zulassung für ihren entwickelten Corona-Impfstoff enthalten. Es ist die erste reguläre Zulassung, bislang wurden nur Notfallzulassungen erteilt. Das teilte die Zulassungsbehörde Swissmedic in Bern mit.

Das Präparat wurde bereits seit Anfang Dezember zuerst in Großbritannien und dann in mehreren anderen Ländern weltweit per Notfallzulassung freigegeben. Inzwischen haben unter anderem Kanada, Bahrain, Saudi-Arabien, Mexiko, Ecuador und Chile den Impfstoff genehmigt.

Corona: Die Zahlen steigen weiter. Foto: imago images / Ralph Lueger

10.31 Uhr: Italien ordnet Lockdown an

Italien hat einen erneuten harten Lockdown angekündigt, der vom 21. Dezember bis zum 6. Januar gelten soll. Das kündigte Premierminister Giuseppe Conte in der Nacht zum Samstag an. Alle nicht für den täglichen Bedarf notwendigen Geschäfte sowie alle Restaurants bleiben seinen Angaben zufolge geschlossen, Reisen zwischen verschiedenen Regionen sind verboten, die eigene Wohnung darf nur noch begrenzt verlassen werden.

Corona: Italien kündigt einen erneuten Lockdown an. Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse/dpa

Allerdings soll der harte Lockdown vom 28. bis 30. Dezember sowie am 4. Januar etwas gelockert werden. Dann sollen Geschäfte kurzzeitig öffnen können und die Fortbewegung ohne Angaben von Gründen möglich sein.

07.19 Uhr: Mehr als 31.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Am Samstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut 31.300 neue Ansteckungsfälle mit Corona in Deutschland. Die Zahl der Toten stieg um 702. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 1.471.238 Menschen infiziert, 25.640 sind in Zusammenhang mit Corona gestorben 1.085.500 sind inzwischen wieder genesen.

Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz lag nach Angaben des Instituts am Samstag bei 189,6. Dabei handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus. Ziel der Bundesregierung ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken.

Corona: Die Zahlen steigen weiter. Foto: imago images / Ralph Lueger

Freitag, 18. Dezember

22.33 Uhr: Neue Variante des Sars-CoV-2-Virus in Südafrika entdeckt

In Südafrika kursiert eine neue Variante des Sars-CoV-2-Virus. Entdeckt worden sei die vorerst 501.V2 genannte Variante bei genetischen Untersuchungen von Proben aus verschiedenen Provinzen, sagte Gesundheitsminister Zweli Mkhize am Freitagabend in einer TV-Rede. Unklar ist bisher, ob sich das Auftauchen der neuen Variante auf künftige Impfungen auswirkt. Die bisherigen Strategien der Regierung sollen jedoch nicht geändert werden.

In Südafrika wurden bisher 892 813 Corona-Fälle bestätigt, mehr als 24 000 Menschen starben in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Regierung hatte Ende März eine landesweite Ausgangsbeschränkung verhängt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, und sie nach einer vorübergehenden Zurücknahme zum Beginn der Feiertagssaison erneut leicht verschärft. Die Restriktionen haben eine verheerende Auswirkung auf die Wirtschaft.

Kürzlich hatten britische Behörden die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über eine in Großbritannien gefundene neue Variante des Coronavirus informiert. Nach Angaben der WHO haben sich die schon bekannten Varianten des Virus im Hinblick auf Ansteckungswege oder Schwere der Erkrankung kaum oder gar nicht anders verhalten als das zuerst identifizierte Virus.

18.20 Uhr: Österreich geht in dritten Lockdown

Österreich fährt erneut runter. Das Land verhängt einen dritten strikten Lockdown ab 26. Dezember, teilte Kanzler Sebastian Kurz am Abend mit.

17.40 Uhr: Schweiz verschärft Maßnahmen - Skigebiete bleiben offen

Die Schweiz verschärft angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen die Schutzmaßnahmen erneut. Ab nächsten Dienstag müssen Restaurants, Kinos, Museen und Sportclubs schließen, aber Geschäfte und die Skigebiete dürfen trotz Kritik aus dem Ausland offenbleiben. Das beschloss die Regierung am Freitag. Wenn die Lage sich nicht bessere, gebe es im kommenden Jahr noch strengere Regeln, sagte Präsidentin Simonetta Sommaruga. Die Kantone könnten die Skigebiete schließen. Der Kanton Wallis, in dem etwa Zermatt und Saas Fee liegen, hat bereits eine Genehmigung für den Betrieb fast aller Lifte und Bergbahnen erteilt.

Corona: In der Schweiz bleiben Skigebiete offen. Foto: dpa

17.29 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern mit Knallhart-Zwangsquarantäne für Reiserückkehrer

In Mecklenburg-Vorpommern müssen Reiserückkehrer aus deutschen Corona-Hochrisikogebieten in eine Zwangsquarantäne. Ausgenommen sind nur Personen, die in anderen Bundesländern engste Familienangehörige besucht haben. Wer indes bei entfernten Verwandte oder Freunden war, muss für zehn Tage in Isolation, die nur durch zwei negative Tests auf fünf Tage verkürzt werden kann. Das beschloss die Landesregierung am Freitag in einer weiteren Corona-Sondersitzung.

Mit dieser von Ministerpräsidentin Manuela Schwerin (SPD) befürworteten, dem Vernehmen nach aber auch in der SPD/CDU-Koalition umstrittenen Vorschrift soll einer verstärkten Einschleppung des Coronavirus vorgebeugt werden. Als Hochrisikogebiete gelten der Regelung zufolge Regionen mit mehr als 200 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

12.54 Uhr: Urlaubsschock! Diese Inseln sind wieder Corona-Risikogebiet

Die Kanarischen Inseln sind von der Bundesregierung wieder als Corona-Risikogebiet eingestuft worden.

Die offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt ab Sonntag, 20. Dezember. Diese ermöglicht auch eine kostenfreie Stornierung bereits gebuchter Reisen.

11.32 Uhr: Impfen gegen Corona in Deutschland: Das ist der Plan der Bundesregierung

Das war die Pressekonferenz von Jens Spahn. Den genauen Plan der Bundesregierung haben wir hier für dich zusammengefasst>>>

11.30 Uhr: Hausärzte werden nicht in der ersten Impfgruppe sein. Sie können sich selbst besser schützen als „jemand, der dement ist“. Dennoch sollen Ärztinnen und Ärzte so schnell wie möglich auch geimpft werden.

11.24 Uhr: Im ersten Quartal plane man Stand heute mit elf bis 13 Millionen Impfdosen. Diese Zahl könne sich aber noch positiv verändern, weil mehr Impfstoffe zugelassen werden könnten, erklärt Jens Spahn.

11.21 Uhr: Das Ziel sei, jedem, der will, unabhängig von der Mobilität, die Möglichkeit zur Impfung zu geben.

11.18 Uhr: Man wolle sich ein Beispiel an den Briten nehmen - die Länder sollen die jeweiligen Gruppen informieren, wann sie geimpft werden. „Ich kann die Bürger beruhigen: Man wird erfahren, wann man dran ist.“

11.15 Uhr: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Die Empfehlungen habe er zum Großteil eingehalten, so Spahn weiter.

11.10 Uhr: Wird es Privilegien für Geimpfte geben? Sie werden nur im privaten Raum auftreten, erklärt Spahn. Und schlägt vor: Man könne sich zum Beispiel überlegen, nur noch Geimpfte einzuladen.

11.07 Uhr: Spahn appelliert an die deutsche Bevölkerung, an Weihnachten auf zu viele private Kontakte zu verzichten - „so schwer es auch fällt“.

11.07 Uhr: Pflegeeinrichtung haben Vorrang. Menschen über 80 und die, die sich um sie kümmern, werden als erstes geimpft. Alle anderen bittet Spahn um Geduld.

11.05 Uhr: „Der Winter wird noch lang“, verdeutlicht Spahn. Bis jeder in Deutschland geimpft ist, werde es noch einige Zeit dauern. Doch es gebe Hoffnung.

11.03 Uhr: Jens Spahn stellt sich der Presse und stellt seine Impf-Strategie vor. Jeder sei berechtigt, doch nicht jeder könne zu Beginn geimpft werden, erklärt der Gesundheitsminister. „Diejenigen, die den Schutz am meisten benötigen, werde er als erstes geboten.“ Es werde ein bis zwei Monate dauern, bis sie geschützt seien.

10.33 Uhr: Am Freitagvormittag will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Impfverordnung unterzeichnen. In einer anschließenden Pressekonferenz um 11.30 Uhr informiert er darüber, welche Personengruppen als erstes geimpft werden sollen.

Die Verordnung soll die Grundlage für die voraussichtlich am 27. Dezember beginnenden Impfungen sein und basiert auf einer Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut.

Im ARD-Morgenmagazin erklärte Jens Spahn vorab bereits: „Wir fangen mit dem Impfen bei denjenigen an, die besonders gefährdet sind: Den Höchstbetagten, den Pflegebedürftigen und denjenigen, die sie pflegen. Alle anderen müssen sich noch gedulden.“

07:40 Uhr: Virologe warnt: Schnelltests nicht selbst machen

Kurz vor Weihnachten warnt Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Tropeninstitut davor, sich mit selbst organisierten Schnelltests auf Corona zu testen. „Es kommt immer darauf an, wer die Schnelltests macht. Wenn Sie ohne wirkliches Hintergrundwissen den Test durchführen, dann kann das zu vielen Problemen führen“, sagte Schmidt-Chanasit der Deutschen Presse-Agentur. Im schlimmsten Fall teste man sich negativ, obwohl man hoch ansteckend sei.

07:30 Uhr: Erstmals über 30.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet

Erstmals sind in Deutschland mehr als 30 000 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines einzigen Tages registriert worden. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 33 777 Infektionen gemeldet, wie das RKI am Freitagmorgen mitteilte. In der Zahl sind 3500 Nachmeldungen aus Baden-Württemberg enthalten, die am Vortag aus technischen Gründen nicht übermittelt worden waren. Abzüglich der Nachmeldungen wurden somit 30 277 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Todesfälle erreichte mit 813 den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie.

Foto: imago images / Sven Simon

Donnerstag, 17. Dezember

16.12 Uhr: Achtung, FFP2-Masken nicht im Backofen desinfizieren

Die Apothekerkammer Sachsen-Anhalt hat davor gewarnt, FFP2-Masken zum Desinfizieren in den Backofen zu legen. Zudem sollten die Nase-Mund-Bedeckungen nicht gewaschen oder nach dem Gebrauch in Plastiktüten aufbewahrt werden, teilte die Kammer am Donnerstag in Magdeburg mit. Derzeit gebe es eine hohe Nachfrage nach den vor dem Coronavirus schützenden Masken. Seit Dienstag könnten Menschen aus der Corona-Risikogruppe kostenlos drei FFP2-Masken in Apotheken bekommen. Die Kammer beobachtete seitdem einen „Toilettenpapier-Effekt“.

10.42 Uhr: Frankreichs Präsident Macron positiv getestet

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Präsidialbüro laut mehreren Medienberichten der Nachrichtenagentur AFP mit.

Er zuvor erste Symptome gezeigt, heißt es weiter.

Macron werde sich demnach entsprechend der geltenden Vorschriften für sieben Tage isolieren. Er werde seine Arbeit von zuhause aus fortführen.

06.45 Uhr: Todeszahlen weiterhin auf hohem Niveau!

Die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau. Die deutschen Gesundheitsämter übermittelten dem Robert Koch-Institut (RKI) 698 neue Todesfälle, wie aus den RKI-Zahlen vom Donnerstagmorgen hervorgeht. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Außerdem wurden 26 923 Neuinfektionen verzeichnet. Das sind mehr als am vergangenen Donnerstag (10.12.). Damals waren 23 679 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle lag bei 440. Der Höchstwert von 952 Todesfällen war am Mittwoch verzeichnet worden. Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Freitag den Höchststand von 29 875 gemeldeten Fällen erreicht.

In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg bis Donnerstag auf 24 125.

Die zur Lagebeurteilung entscheidende Sieben-Tage-Inzidenz - die gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - sank bis Donnerstag leicht auf 179,2. Am Mittwoch hatte der Wert mit 179,8 einen Höchststand erreicht.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 1 406 161 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 17.12., 00.00 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 1 047 600 Menschen inzwischen genesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwoch bei 0,98. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Erst wenn er für längere Zeit unter 1 liegt, flaut dieses ab.

Mittwoch, 16. Dezember

21.48 Uhr: Corona-Dörfer in Sachsen könnten laut Medienbericht bald abgeriegelt werden

Werden Corona-Hotsopts demnächst abgeriegelt? Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge soll Sachsen entsprechende Pläne in Erwägung ziehen. Kommunen mit besonders hohem Inzidenzwert und rasant steigendem Infektionsgeschehen könnten demnach von der Außenwelt abgeriegelt werden. Die Polizei würde die Zufahrtstraßen in betroffen Kommunen sperren - niemand dürfte hinein oder heraus. Auch eine komplette Ausgangssperre steht laut dem Bericht der Zeitung im Raum. Dann dürften die Bewohner tagsüber lediglich zu bestimmten Zeiten Einkaufen gehen. Auch Firmen und Betrieben müssten schließen. Wie „Bild“ unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, werde eine Liste mit sächsischen Kommunen erstellt, die betroffen sein könnten.

Ähnlich war im Frühjahr schon im 8.00-Einwohner-Dorf Jessen gegen das Coronavirus vorgegangen worden.

Die Maßnahmen könnten noch vor Weihnachten erfolgen, da die „pandemische Lage in Sachsen derzeit nicht im Griff“ ist, wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Landtag sagte. Laut einer Auswertung der Humboldt-Uni und des RKI sind in Sachsen und Thüringen die Binnenmobilität am höchsten.

20.36 Uhr: Impfungen können am 27. Dezember starten

Die Gesundheitsminister der Länder stellen sich auf einen Beginn der Corona-Impfungen am 27. Dezember ein. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder über die zu erwartende Zulassung und Lieferung des Biontech-Impfstoffes informiert, wie die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwochabend mitteilte. „Für die Bundesländer ergibt sich daraus der 27.12. als Starttermin für die Impfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2. Insbesondere soll mit der Impfung in den Pflegeheimen begonnen werden.“

Für den Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer will die Europäische Arzneimittelagentur EMA bereits am nächsten Montag (21. Dezember) grünes Licht geben - acht Tage früher als geplant. In Großbritannien, den USA und Kanada ist der Impfstoff bereits auf dem Markt - allerdings mit Hilfe von Notfallzulassungen.

17.41 Uhr: „Triage“ sorgt für Verwirrung in Zittau

„Triage“, dieser Begriff gilt als Horror-Szenario, dass aus dem Frühjahr im italienischen Bergamo Realität wurde. Jetzt hatte ein Krankenhaus-Chef aus Zittau in einem Video-Forum von „Triage“ gesprochen und berichtet, dass in seinem Krankenhaus die Lage so dramatisch sei, dass Ärzte hätten entscheiden müssen, welche Covid-Patienten behandelt werden und welche nicht. Mathias Mengel, ärztlicher Direktor des Klinikum Oberlausitzer Bergland GmbH, hatte seine Äußerungen gegenüber dem Nachrichtenportal „T-Online“ bestätigt: „Wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht.“

Doch eine Sprecherin des Klinikums dementierte gegenüber „Bild“: „Das ist ein Missverständnis. Zu keinem Zeitpunkt wurde hier jemand nicht oder nicht mehr beatmet. Der Begriff ‚Triage‘ wird schon immer in der Notfall-Medizin gebraucht. In der Notaufnahme wird nach schwere der Erkrankung oder Verletzung entschieden, wer zuerst behandelt wird. In Zusammenhang mit Corona hatten wir Entscheidungen zu treffen, wer bei Auslastung unserer Kapazität transportfähig ist und verlegt werden kann, und wer vor Ort sofort behandelt werden muss. Natürlich starben in unserem Krankenhaus schon Patienten an Corona, was auch für die Ärzte und Pflegepersonal sehr belastend ist, aber alle wurden behandelt oder bis zum Tode auch beatmet.“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach von einem „Hilferuf" aus Zittau.

17.45 Uhr: Douglas-Filialen trotz Lockdown offen

Diese Entscheidung sorgt für reichlich Unverständnis. Douglas hat trotz des Lockdownds viele Filialen geöffnet. Wie das Düsseldorfer Unternehmen das begründet, liest du hier.

16.05 Uhr: Spahn über Impfstrategie - „Sind gut vorbereitet“

Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich auch zur Impfstrategie Deutschlands geäußert. Der Bund beschafft den Impfstoff und setzt den rechtlichen Rahmen. Die Kommunen stellen die Impfzentren zur Verfügung und sorgen für die konkrete Umsetzung, die Terminvergabe und die Erstimpfungen. „Wir werden am Anfang nicht ausreichend Impfstoff haben, für alle, die Impfstoff haben wollen“, stellte Spahn klar.

Besonders die älteren und verwundbaren Menschen sowie jene, die im Gesundheitswesen und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung arbeiten, sollten zuerst geimpft werden. Dann sollten die weitere Impfungen in einem transparenten Verfahren erfolgen, so der Gesundheitsminister. „Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie und wir sind auf dem Weg gut vorbereitet“, sagte er abschließend in der Aktuellen Stunde im deutschen Bundestag.

Corona in Deutschland: Jens Spahn äußert sich zum Impfstoff. Foto: imago images

15.55 Uhr: Spahn reagiert auf Kritik

„Es sind harte und schwierige Zeiten für viele Menschen in Deutschland“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn bei einer Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag. Doch es seien auch Tage, die Zuversicht geben. Konkret spricht er den Impfstoff an. „Impfen ist Fortschritt. Es ist auch eine deutsche Erfolgsgeschichte. Das darf uns ein Stück Stolz machen.“

Nachdem Spahn zuletzt kritisiert wurde, dass Großbritannien und die USA bereits impfen würden, äußerte er sich deutlich: „Wir haben uns sehr bewusst gegen eine Notzulassung, für eine ordentliche Zulassung, entschieden. Nichts ist wichtiger als Vertrauen.“ Jedes europäische Land hätte den Impfstoff auch alleine beschaffen und zulassen können, doch man habe sich für eine gemeinsame Vorgehen entschieden. „Das WIR ist stärker als das ICH. Wir beschaffen ihn zusammen, dass alle 27 Länder ihn gemeinsam haben. Wir machen eine gemeinsame Zulassung im besten europäischen Geist“, so Spahn.

15.08 Uhr: Achtjähriges Kind in Bayern gestorben

In Bayern ist ein achtjähriges Mädchen aus Ingolstadt im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das teilte das Klinikum Neuburg an der Donau am Dienstag mit. Es ist bisher alterstechnisch der jüngste tödliche Corona-Fall in Bayern. Laut Bayerischen Rundfunk soll das Kind unter einer schweren Grunderkrankung gelitten haben.

Ein achtjähriges Mädchen aus Ingolstadt ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Nach BR-Informationen soll das Kind unter einer schweren Grunderkrankung gelitten haben. Bisher ist es alterstechnisch der jüngste tödliche Corona-Fall in Bayern.

In Bayern ist ein achtjähriges Mädchen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Foto: imago images / imagebroker

13.35 Uhr: Angela Merkel – „Wir streben eine Herdenimmunität an“

Angela Merkel steht im Bundestag Rede und Antwort. Dort machte sie klar: „Wir streben eine Herdenimmunität an.“ Schon bald könnte Deutschland mit den Impfungen beginnen, als erstes werde vermutlich der Impfstoff von Biontech zugelassen werden, so die Kanzlerin.

13.00 Uhr: Angela Merkel steht im Bundestag Rede und Antwort

Zu Beginn der letzten Sitzungswoche des Jahres stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch zum dritten Mal in diesem Jahr den Fragen der Abgeordneten in der einstündigen Regierungsbefragung. Der Beginn der Befragung ist auf 13.05 terminiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt die Corona-Maßnahmen der Regierung. Foto: imago images / photothek

11.54 Uhr: Söder über mögliche Corona-Lockerungen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat im Interview mit Bayern3 über mögliche Corona-Lockerungen an Weihnachten gesprochen - und schloss diese nicht aus. „Wenn die Zahlen bis Weihnachten deutlich runter gehen, darf man über alles diskutieren“, so Söder. Sinke die Zahlen in den nächsten acht Tagen drastisch, könnte man auch über die 21-Uhr-Ausgangssperre an Heiligabend reden. Er befüchtet jedoch, dass der 24. Dezember der Höchststand in diesem Jahr werden könnte.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich zu möglichen Corona-Lockerungen an Weihnachten geäußert. Foto: Sven Hoppe/dpa

10.10 Uhr: Diese Corona-Regeln gelten jetzt

Mit dem erneuten harten Lockdown gelten in Deutschland ab heute neue Corona-Regeln. Hier findest du sie im Überblick>>>

09.20 Uhr: Düstere Prognose! Corona-Maßnahmen bis Ostern?

Seit heute gilt der harte Lockdown, zunächst bis zum 10. Januar. Doch der Vositzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, rechnet damit, dass wir mindestens bis Ostern mit Einschränkungen rechnen müssen. „Auch wenn die Impfungen jetzt früher beginnen als erwartet, wird der Effekt nur allmählich zu einer Verbesserung der Lage beitragen“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Dass der Lockdown am 10. Januar vorbei sein wird, davon geht er nicht aus: „Es wird eine Verlängerung geben.“

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

08.03 Uhr: Angela Merkel kurz vor Lockdown im KaDeWe

Ab heute gilt der harte Lockdown: Alle außer lebensnotwendige Geschäfte müssen schließen. Am Montag und Dienstag war in den Innenstädten einiges los, Last-Minute-Christmas-Shopping fällt Corona in diesem Jahr zum Opfer. Auch Bundeskanzlerin Merkel war kurz vor dem harten Lockdown noch einmal im KaDeWe in Berlin.

06.18 Uhr: Neue Schockzahlen! Fast 1000 Corona-Tote binnen 24 Stunden

Neue Schockzahlen am Mittwochmorgen! Das RKi meldet fast 1000 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona binnen 24 Stunden. Die Zahl ist sprunghaft auf 952 gestiegen. Zudem sind 27.728 Neuinfektionen verzeichnet worden, allerdings waren in den Daten von Dienstag keine Zahlen aus Sachsen enthalten gewesen, weswegen in den neuen Zahlen auch Nachmeldungen enthalten sein könnten, wie es hieß.

ergangenen Mittwoch (9.12.) waren 20 815 Neuinfektionen und 590 Todesfälle gemeldet worden. Die bisherigen Höchstwerte von 29.875 gemeldeten Fällen und 598 Toten waren am Freitag erreicht worden.

Die zur Lagebeurteilung entscheidende 7-Tage-Inzidenz - die gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - erreichte mit 179,8 ebenfalls einen neuen Höchststand. Am Dienstag lag dieser Wert bei 173,7. Die fehlenden Daten aus Sachsen beeinflussten den Wert nur geringfügig, hieß es vom RKI.

(DER WESTEN mit dpa und AFP)