am 17.09.2020 um 08:33

Corona: Mann steigt mit DIESER „Maske“ in den Bus – Fahrgäste bekommen es mit der Angst zu tun

An vielen Orten wie auch in öffentlichen Verkehrsmitteln trägt Jeder eine Maske: Während der Anblick vor einigen Monaten noch unvorstellbar war, dürfte sich mittlerweile Jeder daran gewöhnt haben. Als ein Mann jedoch in einen Bus stieg, bekamen die anderen Fahrgäste plötzlich große Angst.

Der Mann betrat den Bus nämlich mit einer in der Tat außergewöhnlichen „Maske“, die man selbst seit Corona sicherlich noch nicht gesehen hat.

Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten

Corona: Mann steigt mit DIESER „Maske“ in Bus und erschreckt alle Fahrgäste

Mund und Nase müssen zum Schutz vor Corona während der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verdeckt sein. Der Vorschrift folgte ein Mann in Salford, im Nordwesten von England auch - allerdings trug er keine herkömmliche Maske. Stattdessen hatte er eine riesige, lebendige Schlange um den Hals gewickelt, welche seinen Mund sowie Nase verdeckte.

+++ Corona: Stadt im Ruhrgebiet nähert sich kritischem Schwellenwert ++ Reisewarnung für Touristen-Hotspot +++

Andere Fahrgäste reagierten schockiert und verängstigt. Sie beobachteten schließlich, wie sich das Reptil von seinem Hals entfernte und um die Hände des Mannes wickelte.

Ein anonymer Fahrgast, der den Vorfall mitbekommen hatte, sagte anschließend gegenüber der Zeitung „Manchester Evening News“, der Anblick sei „definitiv unterhaltsam“ gewesen. Weiter berichtete er: „Im Bus hat sich niemand wirklich gestört, aber ein Mann dahinter hat ein Video aufgenommen. Es war auf jeden Fall unterhaltsam.“

-----------------------------

Mehr News zu Corona:

Corona: Chinesische Virologin mit krasser Aussage – „Das Virus kommt aus...“

Corona-Chaos in Fußball-Amateurliga: Erster Spieltag rum – 5 Mannschaften in Quarantäne, 10 Kicker mit Covid-19 infiziert

-----------------------------

Busunternehmen leitet Untersuchung ein

Corona: Im öffentlichen Nahverkehr gilt eine Maskenpflicht. (Symbolbild) Foto: imago images / Dean Pictures

Das Busunternehmen zeigte sich hingegen wenig erfreut über den Vorfall. Ein Sprecher sagte: „Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns absolute Priorität. Wir sind schockiert über diese Berichte und nehmen sie sehr ernst.“ Und weiter: „Wir erwarten von allen unseren Kunden, dass sie die Vorschriften der Regierung zum Tragen einer geeigneten Gesichtsbedeckung für den öffentlichen Verkehr einhalten.“

-----------------------------

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

-----------------------------

+++ Lotto: Paar gewinnt über 2 Millionen - drei Tage später bekommt es eine noch bessere Nachricht +++

Schließlich teilte er mit, dass eine umfassende interne Untersuchung einschließlich der Überprüfung der Videoüberwachung im Bus und der Befragung des Fahrers bereits im Gange sei, wie „Manchester Evening News“ schreibt. Damit wird es womöglich noch Konsequenzen für den Mann mit der Schlange haben. (nk)