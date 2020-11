Corona: Der Lockdown beginnt – das musst du jetzt unbedingt wissen

Seit Montag ist er da: der zweite Corona-Lockdown in diesem Jahr. Im Vergleich zum Frühjahr haben sich Bund und Länder allerdings auf eine abgeschwächte Form geeinigt.

Der Teil-Lockdown pegelt das öffentliche Leben in Deutschland im November wieder herunter. Doch einige Institutionen bleiben zunächst verschont. Hier erfährst du, was du über den aktuellen Corona-Lockdown unbedingt wissen musst.

Corona: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit den Ministerpräsidenten der Länder einen Teil-Lockdown ausgehandelt. Foto: imago images / Christian Spicker

Corona-Lockdown 2.0: Das musst du jetzt wissen

Strenge Kontaktbeschränkungen und geschlossene Einrichtungen. Das öffentliche Leben steht seit Montag in Deutschland für mindestens vier Wochen wieder still.

Selbst in den eigenen vier Wänden müssen sich die Menschen an die neuen Regeln halten. Es gilt: Treffen sind nur noch für Menschen aus zwei Haushalten erlaubt. Treffen mit mehr als zehn Personen sind streng verboten.

Auch das Reisen wird erschwert. So sind touristische Übernachtungen in Hotels tabu. Untergebracht werden Gäste nur noch bei „unbedingt notwendigen“ Übernachtungen.

Diese Einrichtungen bleiben im November geschlossen

Außerdem müssen erneut zahlreiche Institutionen dicht machen. Dazu zählen:

Massagepraxen

Kosmetik- und Tattoostudios

Gastronomiebetriebe (To-Go-Verzehr und Lieferungen bleiben erlaubt)

Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos

Sportstätten, Fitness-Studios, Schwimmbäder

Diese Institutionen bleiben geöffnet

Im Gegensatz zum Frühjahr dürften vor allem Eltern aufatmen. Denn Schulen und Kindergärten bleiben dieses Mal vorerst geöffnet. Auch der Groß- und Einzelhandel bleibt verschont. Allerdings darf sich nicht mehr als ein Kunde auf zehn Quadratmetern aufhalten.

Auch der Profisport wird fortgesetzt, allerdings vor Geisterkulissen. Der Amateur- und Freizeitsport muss hingegen wieder eine Pause einlegen. Nur Individualsport wie etwa Joggen bleibt erlaubt.

Weiterhin gelten die Abstandsregeln. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-und-Nasenbedeckung wurde in einigen Bundesländern erweitert. In NRW gilt sie jetzt auch auf Spielplätzen. Davon ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintritt.

Bund und Länder hoffen, dass die Zahl der Neuinfektionen durch diese Maßnahme gesenkt werden. Nach zwei Wochen sollen die ersten Beratungen stattfinden. Bleibt es bei den Maßnahmen oder muss gegebenenfalls nachjustiert werden?

Der Teil-Lockdown wird vielfach kritisiert. Besonders in der Veranstaltungs- und Kulturbranche sowie Gastronomie herrscht großer Unmut. Die Politik will gegen die drohenden Pleiten mit einem weiteren Hilfspaket für Betriebe und Selbstständige von bis zu zehn Milliarden Euro Umfang gegensteuern.

Krankenhäuser schlagen Alarm

Das Personal in den Krankenhäuser dürfte jedoch angsichts eines drohenden Höchststands an Covid-19-Intensivpatienten aufatmen. „In zwei bis drei Wochen werden wir die Höchstzahl der Intensivpatienten aus dem April übertreffen - und das können wir gar nicht mehr verhindern. Wer bei uns in drei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist heute schon infiziert“, sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, der „Bild“.

Er kündigte an, auch Pflegepersonal aus nicht-intensivmedizinischen Bereichen auf den Intensivstationen einzusetzen. „Das ist natürlich nicht optimal, aber in einer solchen Ausnahmesituation zu rechtfertigen.“ (ak)