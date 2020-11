Angela Merkel mit ernster Miene zur Corona-Lage ++ Plötzlich sorgt eine Frage für Lacher ++ Lockdown auch im Dezember?

Die zweite Corona-Welle hat das öffentliche Leben erneut im Griff. Seit Montag gilt bundesweit der Teil-Lockdown.

Die verschärften Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie stehen schwer in der Kritik. Darauf hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nun kurzfristig reagiert. Alle Infos zur aktuellen Lage der Pandemie bekommst du hier in unserem Corona-Newsblog >>>

Corona: Merkel stellt sich Lockdown-Kritik

So hat die Kanzlerin für Montagnachmittag zu einer Pressekonferenz geladen. Um 14 Uhr hat Angela Merkel die neuen Corona-Maßnahmen verteidigt.

Corona: Angela Merkel tritt am Montag wegen des Teil-Lockdowns vor die Presse. Foto: imago images / Chris Emil Janßen & Emmanuele Contini

Hier die Pressekonferenz zum Nachlesen:

15.15 Uhr: Letzte Frage zu Kitas

Jetzt kommt die letzte Frage, bevor die Pressekonferenz beendet wird. Sie bezieht sich auf Eltern, deren Kinder nicht betreut werden können.

Darauf habe die Regierung bereits reagiert mit mehr Tagen, in denen Eltern Lohnausgleich kriegen, wenn Kinder krank oder in Quarantäne sind. „Das war der Versuch einer Antwort, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass Erzieher in Quarantäne müssen.“

15.12 Uhr: Bleibt die Mehrwertsteuersenkung?

Die kürzeste Antwort gibt es auf die kürzeste Frage des Nachmittags. Wird die Mehrwertsteuersenkung verlängert? Die Antwort lautet nein. Sie „wird zum Ende des Jahres automatisch auslaufen“.

15.09 Uhr: Frage sorgt für Lacher

Es ist eine ernste Pressekonferenz. Doch jetzt sorgte eine Frage für einen Lacher im Saal: „Frau Merkel, sind sie erkältet?“ Tatsächlich wirkt die Stimme der Kanzlerin leicht belegt.

Etwas überrumpelt antwortet Angela Merkel: „Ich war erkältet“, so die Kanzlerin und konkretisiert: „Letzte Woche“. Sie beruhigt: „Ich bin aber erfolgreich getestet.“

15.02 Uhr: Wie geht es weiter mit Kultur in Deutschland?

Besonders die Kulturbranche leidet unter der Corona-Pandemie. Wie die Regierung jetzt auf die Notlage Solo-Selbständiger und Veranstaltungsorte reagieren wird? Merkel verspricht, dass die Überbrückungshilfen verlängert werden sollen. Jedoch sei es nicht immer einfach, Lösungen für jede individuelle Lebenspraxis zu finden. Daran müsse gearbeitet werden. Für den November sieht sich Merkel mit der Regierung für die Branche sehr gut aufgestellt.

14.53 Uhr: Verlagert sich das Problem nur?

Kneipen und Restaurants müssen schließen. Verlagert sich das Infektionsgeschehen so nicht einfach in den privaten Raum? In diesem Zusammenhang appelliert Merkel erneut an die Verantwortung jedes Einzelnen. Jeder habe es nun in der Hand, die rasante Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Eine Ausgangssperre, wie sie in anderen Ländern praktiziert werde, wolle Merkel aber mit allen Mitteln verhindern. Denn wenn Menschen zuhause bleiben müssen, würden mitunter schlimme Dinge geschehen. Das gelte es, wenn möglich zu verhindern. „Ich verweise hier auch auf Artikel 1 unseres Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar.““

14.47 Uhr: Warum bleiben Gottesdienste erlaubt?

Kontakte müssen eingeschränkt werden, wo es nur irgendwie möglich ist. Aber Kirchen dürfen weiterhin Gottesdienste durchführen. Eine Entscheidung mit Augenmaß? Merkel verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass auch Kitas und Schulen offen bleiben. Dann müsse in Absprache mit Verfassungsrechtlern auch das Grundrecht auf Ausübung der Religionsausübung berücksichtigt werden.

14.38 Uhr: Merkel reagiert auf Lockdown-Unverständnis

Viel Unverständnis haben auch einzelne Entscheidung des Lockdowns gesorgt. Etwa dass Friseure weiterhin öffnen dürfen, während Fußmassagesalons oder Tattoostudios schließen müssen. Merkel: „Wir müssen grundsätzlich die Zahl der Kontakte senken.“ Man könne auch wie im Frühjahr hergehen und alle Einrichtungen schließen. „Das wäre vielleicht das Gerechteste“, attestiert die Kanzlerin. Aber es sei vielleicht nicht das „Lebenspraktischste“. Außerdem solle der Wirtschaftskreislauf aufrecht erhalten bleiben.

14.32 Uhr: „Es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein“

Auch im Hinblick auf Weihnachten erreichen die Kanzlerin Fragen. Wie kann das Fest ablaufen? Auch hierbei verweist Angela Merkel auf den Verlauf der nächsten Wochen. Erst dann könne mit Sicherheit gesagt werden, wie viel Nähe empfohlen werden könne. Es werde ein Weihnachten mit Corona-Regeln sein, so Merkel. Aber: „Es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein.“

14.25 Uhr: Lockdown auch im Dezember?

Mittlerweile hat die Fragerunde für Journalisten begonnen. Eine Frage: „Kann die Regierung versprechen, dass der Teil-Lockdown im Dezember beendet ist?“ Angela Merkel will sich dahingehend nicht festlegen: „Ich möchte heute über den 30. November noch nicht spekulieren.“ Dabei verweist die Kanzlerin auf den 16. November, bei dem sich Bund und Länder wieder zusammensetzen, um mögliche weitere Maßnahmen zu besprechen. Klar sei: Nach November werde es kein Leben wie vor Corona.

Das Ziel sei ein Inzidenzwert von unter 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen. Dann könnte es wieder zu Lockerungen kommen.

14.18 Uhr: Merkel verspricht Finanzpaket

Einige Branchen trifft der Lockdown besonders hart. Etwa die Gastronomie. Merkel verweist auf ein Finanzpaket von zehn Milliarden Euro, das zur Existenzsicherung „schnell und unbürokratisch“ bereitgestellt werde. Die Kanzlerin lobt etwa Gastronomen und die Kulturszene für die großen Anstrengungen, um die Hygienemaßnahmen der letzten Monate umzusetzen. Vorkehrungen, die in den nächsten Monaten noch sehr wichtig sein werden, so Merkel. „Aber im Augenblick können diese Hygienemaßnahmen nicht ihre Wirksamkeit erzielen.“ Der Teil-Lockdown habe nichts damit zu tun, dass einzelne Einrichtungen sich nicht an die Maßnahmen gehalten hätten. Doch zum jetzigen Zeitpunkt seien die Maßnahmen nicht mehr genug.

14.10 Uhr: „Das Virus bestraft Halbherzigkeit“

Viele Gesundheitsämter seien mittlerweile überfordert. Besonders problematisch: Bei mittlerweile 75 Prozent der Neuinfektionen wüssten die Betroffenen nicht mehr, wo sie sich infiziert hätten. Damit sei die Nachverfolgung bei dem erheblichen Anstieg der Neuinfektionen in den letzten Wochen unmöglich. Daher sei das jetzige harte Vorgehen dringend notwendig. Denn: „Das Virus bestraft Halbherzigkeit.“

14.06 Uhr: „Lage macht uns Sorgen“

Die Maßnahmen seien zwar hart, weiß Merkel. Aber es sei „nicht irgendein Ereignis.“ Die Kanzlerin spricht von einem „Jahrhundertereignis“. Aber es führe nun kein Weg am Teil-Lockdown vorbei. „Die Lage macht uns Sorgen“, so Merkel. Anders als im Frühjahr, reagiere das Coronavirus im Herbst bei den niedrigen Temperaturen anders und aggressiver. In den letzten Wochen sei die Intensivbettenbelegung mit Covid-19-Patienten exponential gestiegen. Die Gefahr, dass die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen komme, sei erheblich.

14.01 Uhr: Merkel: „Es gibt auch Zweifel“

Es geht los. Angela Merkel hat das Wort. Die Kanzlerin meldet sich nach eigenen Angaben zu Wort, weil heute erneut das öffentliche Leben erheblich eingeschränkt wird. Dafür hätten ihrer Warhnehmung nach „sehr viele Bürgerinnen und Bürger Verständnis“, „aber es gibt auch Zweifel“, so Merkel.

13.59 Uhr: Merkel-PK live

In wenigen Augenblicken geht es los. Kanzlerin Angela Merkel tritt vor die Kameras.

13.31 Uhr: Branchen üben massive Kritik

Bund und Länder haben mit dem Teil-Lockdown auf die rasant steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen in Deutschland reagiert. Die verschärften Maßnahmen sorgen allerdings für massive Kritik- insbesondere an der von der Krise schwer getroffenen Veranstaltungs- und Kulturbranche sowie Gastronomie.

Das Wirtschaftsministerium will zwar mit einem neuen Milliardenpaket gegen eine mögliche Pleitewelle bei Selbstständigen und Betrieben ankämpfen. Doch das reicht vielen nicht. Marcel Klinge kritisierte etwa die Schließung von Gaststätten und Hotels. „Mit der pauschalen Schließung der Gastronomie und dem Verbot von Übernachtungen im Inland wurde der Super-GAU für alle Anbieter von touristischen Leistungen wahr“, sagte der Tourismusexperte der FDP-Bundestagsfraktion, der „Augsburger Allgemeinen“.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schwor die Deutschen hingegen auf „Monate der Einschränkungen und des Verzichts“ ein. Selbst wenn das öffentliche Leben in einigen Wochen wieder hochfahre, könnten danach erneut strenge Beschränkungen drohen. „Niemand kann ausschließen, dass es nicht irgendwann in der Folge wieder dazu kommt“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im ZDF-„heute-journal“.

12.41 Uhr: Das musst du zum Teil-Lockdown wissen

12.17 Uhr: Andere Pressekonferenz entfällt

Eigentlich war für die Zeit der Merkel-PK die turnusmäßige Regierungspressekonferenz mit den Sprechern der Ministerien geplant.

Weil die Kanzlerin sich zu den Corona-Maßnahmen äußern will, entfällt diese nun. (ak mit dpa)