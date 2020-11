Lockdown-Verlängerung bereits durchgesickert: Söder hat düstere Aussichten ++ SPD will Corona-Maskenpflicht ausweiten

Wie geht es nach dem Lockdown light im Dezember in Deutschland weiter? Bisher gibt es keine Corona-Trendumkehr. Das Robert-Koch-Institut meldete für Freitag sogar einen Rekordwert an Neuinfektionen. Am Samstag lagen die Zahlen wieder leicht über dem Wert der Vorwoche.

Angesichts des weiter hohen Infektionsniveaus in Deutschland und der hohen Zahl an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen, ist es ausgeschlossen, dass die Politik die Lockdown-Maßnahmen Anfang Dezember wieder aussetzen wird. Am Mittwoch gibt es einen neuen Gipfel zwischen den Länderchefs und Angela Merkel, wo über den neuen Lockdown-Fahrplan entschieden werden soll.

Lockdown-Verlängerung: Söder nennt konkrete Wochenzahl ++ SPD will Maskenpflicht ausweiten

Auch aus der SPD gibt es eindeutige Signale, dass der Teil-Lockdown fortgeführt wird. Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte der Bild am Sonntag: „Alles spricht dafür, dass die aktuellen Beschränkungen über den 30. November hinaus noch eine Zeit lang fortgesetzt werden müssen.“ Scholz versicherte, dass in diesem Fall auch die betroffenen Branchen finanziell weiter unterstützt werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte in der BamS sogar eine konkrete Zahl für die Verlängerung des Lockdown light: „Auf jeden Fall zwei bis drei Wochen. Mindestens so lange, bis wir wieder den Inzidenzwert von 50 erreicht haben.“ Derzeit liegt der bundesweite Wert von positiv Getesteten innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner bei rund 140, also deutlich über den 50. Es kann also eine weite Strecke sein!

Söder warnte weiter: „Wenn wir jetzt auf diesem hohen Niveau der Infektionszahlen den Lockdown abbrechen und die Geduld verlieren, dann geht alles wieder von vorne los und wir landen am Ende bei noch härteren Maßnahmen als jetzt in Tschechien oder Österreich.“ Er wolle lieber jetzt einen längeren Teil-Lockdown als eine komplette Ausgangsbeschränkung an Weihnachten. Auch die anderen unionsgeführten Bundesländern seien sich einig, es eine Verlängerung des Lockdown light brauche, meldet die BamS.

Die SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, sieht das auch so: „Die Zahlen sind zu hoch, um Restaurants, Bars oder Hotels Anfang Dezember zu öffnen.“ Zudem fordert Dreyer eine Ausweitung der Maskenpflicht in Innenstädten. Eine Ein-Freund-Regel für Kinder hält sie für „lebensfremd“.

Corona-Lockdown im Dezember: Das will Kanzlerin Angela Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel macht laut einem Bericht der Bild den Druck: Sie will bei der nächsten Videoschalte in der Ministerpräsidentenkonferenz am MittwochBeschlüsse, die über Silvester hinausgehen und nicht nur Regelungen für die kommenden zwei Wochen.

Merkel zeigt sich zuversichtlich, dass es für das Wehnachtsfest wieder „ein gewisses Maß an Freiheit“ geben könnte. Auch habe sie sich in einer Fraktionssitzung der CDU/CSU optimistisch gezeigt, dass die ersten Impfungen schon im Dezember oder „sehr schnell nach Jahreswende“ beginnen könnten.

Corona-Lockdown bis zum 15. Januar? Das will Markus Söder

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (53, CSU) glaubt nicht an ein schnelles Ende des Lockdowns. Der Münchner Merkur berichtet über ein geheimes Positionspapier, das derzeit in der Staatskanzlei bearbeitet wird.

Das sind demnach die Lockdown-Forderungen von Markus Söder:

Der Lockdown light wird mindestens bis zum 15. Dezember 2020, längsten bis zum 15. Januar 2021 verlängert.

Andere alternative Lockdown-Endtage könnten der 20. Dezember oder der 2. Januar sein.

Kitas und Schulen bis zur 7. Klasse sollen offen bleiben.

Für höhere Klassen soll die Pflicht zum Präsenzunterricht in Hotspot-Gebieten aufgeweicht werden. Dort sollen die Klassen in einem Wechselmodell aufgeteilt werden. Die Hälfte der Klasse soll mit Distanzunterricht teilnehmen.

Corona-Lockdown: Armin Laschet will strengere Kontaktbeschränkungen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wirbt dagegen vor dem Gipfel mit Angela Merkel für strengere Kontaktbeschränkungen im Privaten. „Eine Familie darf sich nur noch mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Hausstand treffen“, fordert Laschet in der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Mit diesem Vorschlag will er in die Ministerpräsidentenkonferenz gehen.

Aus den Erfahrungen zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr sei bekannt, dass das Prinzip wirke. Damals habe die Mobilität der Menschen stark abgenommen und die Infektionsdynamik ebenso. „Wenden wir dieses Prinzip konsequent an, können Beschränkungen für Gastronomie oder Kultur mittelfristig zurückgenommen werden, wenn die Infektionszahlen weiter sinken“, zeigte sich Laschet sicher.

Das ist noch unklar: Weihnachtsfest und Böllerverbot

Noch unklar ist, ob es von der Politik Maßnahmen oder Empfehlungen für das Weihnachtsfest und Silvester geben wird. Aus Bayern ist laut Münchner Merkur zu hören, dass man kleinere Familienfeste empfehlen werde. Einige Politiker wie SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordern zudem Böllerverbote, ähnlich wie in den Niederlanden.