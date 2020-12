Corona in Deutschland: Angela Merkel beunruhigt – Knallhart-Ansage zu Lockdown-Lockerungen

Am Dienstag sind die Geschäfte in Deutschland zum letzten mal in diesem Jahr geöffnet. Ab Mittwoch beginnt der Knallhart-Shutdown. Die Ministerpräsidenten der jeweiligen Länder haben sich am Sonntag mit Angela Merkel auf die weiteren Einschränkungen festgelegt.

Eine Entscheidung basierend auf die weiter steigenden Zahlen der Neuinfektionen. Der Höchstwert wurde am Freitag mit fast 30.000 Neuinfizierten gemeldet. An diesem Tag erreichte auch die Zahl der Verstorbenen einen traurigen Rekord: 598 Menschen starben an oder mit dem Coronavirus.

Lockdown in Deutschland vor Feiertagen: Geschäfte machen ab Mittwoch dicht

Coronavirus in Deutschland: Die aktuellen Zahlen (Stand: 15. Dezember 2020)

Neue Corona-Infektionen : 14.432

: 14.432 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 500

500 Corona-Todeszahlen insgesamt: 22.475

22.475 Sieben-Tage-R: 1,06 (Vortag: 1,12)

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

Coronavirus aktuell: Unser Newsblog

Dienstag, 15. Dezember

17:05 Uhr: Angela Merkel beunruhigt

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich beunruhigt über die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen und die Lage auf den Intensivstationen geäußert. „Es ist nicht die Zeit für Ausnahmen“, sagte Merkel am Dienstag nach Angaben von Sitzungsteilnehmern in der Videositzung der Unionsfraktion im Bundestag nach den Entscheidungen von Bund und Ländern über einen harten Lockdown von diesem Mittwoch an. Sie wurde mit den Worten zitiert: „Wir tun uns gemeinsam nichts Gutes, wenn wir jetzt wieder nach der Ausnahme suchen. Weil wir dann noch länger im Lockdown verharren müssen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: imago images / Eibner

Sie sei ein bisschen beunruhigt, sagte Merkel nach diesen Angaben. So seien etwa die Schulregelungen in den einzelnen Bundesländern teilweise schon wieder sehr großzügig, kritisierte die Kanzlerin. Man müsse wieder herunter auf eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, weil man dann das Infektionsgeschehen nachvollziehen könne. Sonst könne nichts gelockert werden, betonte die Kanzlerin.

11.38 Uhr: Jens Spahn und Lothar Wieler live zur Corona-Lage in Deutschland

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht den Menschen in der Corona-Pandemie Mut. In einer Pressekonferenz mit Lothar Wieler, dem Leiter des RKI, sagte er zur Impfung in Deutschland „Wir wollen noch vor Jahresende mit dem Impfen beginnen.“ Die Zulassung solle noch vor Weihnachten geschehen. Er betonte, dass Deutschland keine Notzulassung wollte und eine europäische Lösung, also ein reguläres Verfahren der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) anstrebt. Dies sei wichtig für das Vertrauen in Impfstoffe.

Auch Lothar Wieler appelliert an die Menschen, sich an die neuen Regeln zu halten. „Die Lage ist so ernst wie noch nie“, sagt er mit Blick auf die stetig steigenden Zahlen der Neuinfizierten und Todesopfer.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Foto: dpa

11.29 Uhr: Impfstoff-Hammer: Starten die Impfungen schon vor Weihnachten?

Starten die Impfungen schon vor Weihnachten? Wie die Bild berichtet, könnte der Impfstoff noch am 23. Dezember zugelassen werden. Das soll die Zeitung aus Kreisen der EU-Kommission und der Bundesregierung erfahren haben. Demnach könnten die ersten Deutschen schon am 26. Dezember geimpft werden.

07.23 Uhr: Baumärkte dürfen in NRW doch öffnen - doch die Sache hat einen Haken

Wie WDR2 am Morgen berichtet, dürfen Baumärkte im Lockdown doch öffnen - allerdings nur für Profikunden wie Handwerker. Für den öffentlichen Publikumsverkehr bleiben die Läden dicht. Das wurde so in der neuen Corona-Verordnung des Landes festgehalten.

Der Einkauf im Baumarkt endete für einen Mann mit einer Anzeige. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner Europa

06.43 Uhr: Verteilung von FFP2-Masken beginnt heute

Ab heute soll die kostenlose Verteilung von FFP2-Masken für die rund 27 Millionen Bürger in Deutschland beginnen, die zur Corona-Risikogruppen zählen. Drei Masken soll jeder Betroffene in der Apotheke abholen können - die Maßnahme soll bis Ende Dezember gehen.

06.31 Uhr: Jens Spahn mit hoffnungsvoller Botschaft

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bis Ende Sommer 2021 rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein könnten. Stand heute könne im Sommer mit einer solch großen Zahl an Impfdosen gerechnet werden, dass dann weite Teile der Bevölkerung geimpft werden könnten, sagte der CDU-Politiker am Montagabend im ZDF-„heute-journal“ auf die Frage, wann 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sein könnten. Laut Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie nötig.

Spahn sagte weiter: „Unser Ziel ist, dass es noch vor Weihnachten eine Zulassung gibt und dass wir dann auch noch in diesem Jahr beginnen können zu impfen, auch hier in Deutschland.“ Entscheiden müsse am Ende die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema). Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten bei der Ema die Zulassung des Corona-Impfstoffs beantragt. Spätestens am 29. Dezember soll das Gutachten des Expertenausschusses vorliegen.

Corona in Deutschland: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit einer Impfstoffzulassung rund um den Jahreswechsel. Foto: imago images / Christian Spicker

06.10 Uhr: Dritthöchster Wert an Corona-Toten am Dienstag

Die Zahl der Todesfälle und der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 14.432 neue Fälle und 500 Todesfälle binnen eines Tages übermittelt, wie das RKI am Dienstagmorgen bekanntgab. Am Dienstag der Vorwoche waren 14.054 Neuinfektionen und 423 Todesfälle gemeldet worden. Die Höchststände von 29.875 gemeldeten Fällen und 598 Toten waren am Freitag erreicht worden. Die 500 Todesfälle vom Dienstag bedeuten den dritthöchsten Wert seit Beginn der Pandemie.

Montag, 14. Dezember

21:10 Uhr: Niederlande verhängen härtesten Lockdown seit Beginn der Pandemie

Angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen haben die Niederlande den bisher härtesten Lockdown für ihr Land verhängt. Die strengen Maßnahmen treten ab Mitternacht in Kraft und sollen bis zum 19. Januar dauern, kündigte Premier Mark Rutte am Montagabend in einer TV-Ansprache an. „Die Niederlande werden für fünf Wochen abgeriegelt.“ Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie müssen auch Geschäfte - außer für den täglichen Bedarf - schließen. Das Land reagiert damit auch auf den harten Shutdown im Nachbarland Deutschland. Viele Kommunen fürchteten, dass Deutsche nach den strengen Maßnahmen in ihrem Land ab Mittwoch zu Weihnachtseinkäufen über die Grenze fahren könnten.

16:30 Uhr: Januar-Prognose nach Lockdown erschreckend

Bund und Länder ziehen nun die Corona-Notbremse und fahren das öffentliche Leben in Deutschland zunächst für dreieinhalb Wochen wieder weitgehend runter. Es gibt aber noch einige Fragen: Der Lockdown dauert zunächst bis 10. Januar - Was passiert danach? Wenn nicht ein kleines Weihnachtswunder geschieht und die Zahlen deutlich sinken, wird er wohl verlängert. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte im ZDF-„Morgenmagazin“: „Für mich ist klar, wir werden aus diesem Lockdown erst dann rausgehen, wenn wir unter 50 Neuinfektionen in der Woche sind.“ Ähnlich äußerte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schon am Sonntag bei „Anne Will“ im Ersten: „Erst, wenn wir (...) wieder deutlich unter 50 sind, können wir wieder die Dinge öffnen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Montag, er glaube nicht, dass am 10. Januar alles vorbei sei.

Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

16:25 Uhr: Grenzpolizei erwischt Tanktouristen - zehn Tage Quarantäne

Zum Tanken rüber nach Tschechien - das kann in der Corona-Zeit gravierende Folgen haben: Die bayerische Grenzpolizei hat am Wochenende in der Oberpfalz acht Personen erwischt, die ohne triftigen Grund über die tschechische Grenze gefahren waren, etwa zum Tanken oder um billige Zigaretten zu kaufen. Nun müssen sie für zehn Tage in Quarantäne und mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen, teilte die Polizei am Montag mit.

„Die Autofahrer kamen zum Teil von weit her“, sagte ein Polizeisprecher. Manche seien aus Niederbayern oder dem 80 Kilometer entfernten Regensburg nach Furth im Wald gefahren und hätten dort die Grenze passiert - obwohl das Nachbarland als Risikogebiet gilt. Auf dem Rückweg gingen sie dann der Polizei ins Netz. „Einige waren sehr uneinsichtig und wollten sich nicht in Quarantäne begeben“, so der Sprecher weiter. „Deshalb haben wir die Fälle an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet.“

16:20 Uhr: Erste Corona-Impfung live im US-Fernsehen

Nach einer Notfallzulassung haben am Montagmorgen (Ortszeit) in den Vereinigten Staaten die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Der Fernsehsender CNN übertrug Bilder von der Impfung einer Krankenschwester mit dem Mittel des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer im Osten des New Yorker Stadtteils Queens. „Ich möchte öffentlich Vertrauen schaffen, dass die Impfung sicher ist“, sagte Sandra Lindsey nach der Impfung. „Wir erleben eine Pandemie, wir müssen alle unseren Teil beitragen. Ich möchte jeden ermutigen, sich impfen zu lassen.“

Wenige Minuten nach der Impfung twitterte Präsident Donald Trump: „Erste Impfung verabreicht. Herzlichen Glückwunsch USA! Herzlichen Glückwunsch Welt!“.

16:15 Uhr: Göttinger Impfzentrum geht an den Start

Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) hat am Montag ein Covid-19-Impfzentrum in Göttingen vorgestellt. Bereits am Dienstag soll es einsatzbereit sein, so die Forderung des Landes Niedersachsen. Sobald die Impfstoffe zur Verfügung stehen, sollen Menschen dort gegen Covid-19 geimpft werden. Das Göttinger Impfzentrum ist eines von 50 Standorten in Niedersachsen. Betrieben wird es nach Angaben der Stadt von der Johanniter Unfallhilfe; Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes werden die Impfungen vornehmen. Die Kosten für die Impfzentren trägt laut niedersächsischem Gesundheitsministerium das Land.

11.36 Uhr: Bundespräsident Steinmeier: "Kommende Wochen sind eine Prüfung für uns alle“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich überzeugt gezeigt, dass die Corona-Krise mit gegenseitiger Solidarität und Rücksichtnahme überwunden erden kann. „Die kommenden Wochen sind eine Prüfung für uns alle“, sagte das Staatsoberhaupt am Montag in einer kurzen Ansprache in Berlin. „Wir sind ein starkes Land, weil in dieser schweren Krise so viele Menschen füreinander da sind und über sich hinauswachsen.

Die kommende Wochen würden für viele Menschen eine belastende Zeit, betonte der Bundespräsident. „Die Einschränkungen gefährden wirtschaftliche Existenzen, machen einsam und drücken aufs Gemüt.“ Er betonte zugleich: „Wir sind dem Virus nicht schicksalhaft ausgeliefert.“ Es hänge an jedem einzelnen - „und wir wissen, was zu tun ist“.

Frank-Walter Steinmeier. Foto: imago images / photothek

Mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtstage fügte Steinmeier hinzu: „Feiern lassen sich nachholen, über Geschenk freuen sich Freunde und Verwandte auch später noch.“ Jetzt gehe es darum, Gesundheit zu erhalten und Leben zu retten.

09.56 Uhr: Kanzleramtschef Braun beruhigt alle Eltern

Kanzleramtschef Helge Braun hat zugesagt, dass Schulen und Kitas nach einem Ende des Lockdowns als Erstes wieder geöffnet werden. „Das haben wir immer gesagt. Das ist das Letzte, was wir schließen und das Erste, was wir öffnen“, sagte der CDU-Politiker in der Sendung „Frühstart“ von RTL/n-tv.

09.54 Uhr: Impfungen gegen Corona beginnen in den USA

Kurz vor Beginn der Impfungen nähert sich die Zahl der Corona-Toten in den USA der Marke von 300.000. Bis einschließlich Sonntag starben 299.177 Menschen in Verbindung mit dem Virus Sars-CoV-2, wie aus den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore am Montagmorgen (MEZ) hervorgeht.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen erreichte demnach am Sonntag binnen 24 Stunden 190 920 nach 219 510 am Samstag. Für Sonntag meldete die JHU zudem 1389 Tote im Zusammenhang mit Corona, am Samstag waren 2352 Todesfälle verzeichnet worden.

In den USA soll heute die Impfung mit dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer beginnen. Die US-Arzneimittelbehörde hatte Ende vergangener Woche die Notfallzulassung für das Mittel erteilt. Als erstes sollen Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.

08.15 Uhr: Premierminister von Eswatine an Corona gestorben

Der Premierminister von Eswatini (früher: Swasiland), Ambrose Dlamini, ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte die Regierung des im Süden Afrikas gelegenen Kleinstaates am späten Sonntagabend mit. Der 52-Jährige war nach einem positiven Covid-19-Test in ein Krankenhaus im benachbarten Südafrika gebracht worden.

07:10 Uhr: Ansturm auf die Geschäfte befürchtet

Angesichts des erst am Mittwoch in Kraft tretenden harten Lockdowns hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vor einem Ansturm auf die Geschäfte gewarnt. Er appellierte an die Bürger, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängten Maßnahmen sehr ernst zu nehmen und diszipliniert zu befolgen. Es dürfe am Montag und Dienstag, nicht zu einer „Black-Friday-Situation“ kommen. Eine Überlastung des Einzelhandels könnte Folgen für das Infektionsgeschehen haben.

06.50 Uhr: Experte mit schweren Impfstoff-Vorwürfen

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prangert an, dass reiche Industrieländer im Rennen um die Corona-Impfstoffe zu egoistisch vorgehen. „Einige Länder haben viel zu viel Impfstoff, andere haben gar nichts“, sagte Generalsekretär Angel Gurría der „Welt“ (Montag). „Warum denken wir nicht an die fünf Milliarden Menschen in ärmeren Ländern?“, fragte der 69-jährige ehemalige mexikanische Außen- und Finanzminister.

Die OECD ist eine internationale Organisation mit 37 Mitgliedstaaten, die sich der Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen.

Gurría kritisierte, dass sich etwa Kanada 300 Millionen Impfdosen gesichert habe - für nur 40 Millionen Einwohner. Dies wäre deutlich zu viel Impfstoff, selbst wenn man einrechnet, dass etwa bei dem neuen Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer pro Person zwei Dosen benötigt werden.

Weiter monierte er, dass die USA 800 Millionen Impfdosen gekauft hätten, für eine Bevölkerung von etwas mehr als 300 Millionen. Auch Deutschland hat dem Bericht zufolge insgesamt mehr Impfstoffe geordert als gebraucht werden, wobei das Missverhältnis geringer sei als in den USA und Kanada.

Der Impfstoff müsse gerechter verteilt sein, forderte der OECD-Chef. „Das wäre klug für alle. Dieses Virus wird erst besiegt sein, wenn es überall auf der Welt besiegt ist.“

Die EU hat mit Biontech/Pfizer einen Liefervertrag über bis zu 300 Millionen Impfdosen ausgehandelt. Deutschland hofft nach Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn allein auf bis zu 100 Millionen Impfstoff-Dosen. Hinzu kommen Kontrakte mit weiteren Impfstoff-Produzenten.

06.37 Uhr: Mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen am Montag

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 16.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 16.362 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg den Angaben zufolge binnen eines Tages um 188 auf insgesamt 21.975.

Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die sonntags und montags veröffentlichten Fallzahlen des RKI in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

Sonntag, 13. Dezember

19.30 Uhr: Bundespräsident Steinmeier will sich an die Öffentlichkeit wenden

Kurz vor Inkrafttreten des harten Corona-Lockdowns will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Öffentlichkeit wenden. Für Montag (10.00 Uhr) kündigte das Bundespräsidialamt ein Pressestatement Steinmeiers zur „aktuellen Lage in der Pandemie“ an. Ein ursprünglich für Montagvormittag geplantes Gespräch des Bundespräsidenten mit Studierenden zu ihrer Situation in der Pandemie wurde verschoben.

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich am Sonntag darauf verständigt, das öffentliche Leben ab Mittwoch weitgehend herunterzufahren. Dann treten weit reichende Maßnahmen in Kraft - etwa Ladenschließungen und die Schließung von Schulen und Kitas. Diese Maßnahmen sind zunächst bis zum 10. Januar befristet.

19.00 Uhr: Pyro-Branche droht Insolvenz

Der Feuerwerk-Hersteller Comet sieht angesichts des coronabedingten Verkaufsverbots von Raketen und Böllern zu Silvester die ganze Pyrobranche in Gefahr. „Dem gesamten Wirtschaftszweig droht nun die Insolvenz“, teilte das Unternehmen mit Sitz in Bremerhaven am Sonntag mit. „Die Branche braucht sofortige Hilfsgelder in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags, um dies zu verhindern.“

Comet selbst mache fast 100 Prozent des Jahresumsatzes mit dem Silvestergeschäft, heißt es in der Mitteilung weiter. Allerdings habe das Unternehmen keinen Zugriff auf die staatlichen Überbrückungshilfen. Um seine 200 Arbeitsplätze sichern zu können, sei Comet jetzt auf Solidarität angewiesen.

Bund und Länder hatten sich am Sonntag auf ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik sowie ein Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr verständigt. Auf belebten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden, soll zudem ein Feuerwerksverbot gelten.

12.35 Uhr: Überblick über neue Corona-Regeln im harten Lockdown

11.56 Uhr: Merkel äußert sich zu Impfbeginn

Angela Merkel teilt mit, dass die europäische Arzneimittelbehörde die Zulassung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer am 29. Dezember plant. Wenige Tage später sollen die Impfungen in Deutschland im neuen Jahr beginnen.

11.43 Uhr: Olaf Scholz kündigt Überbrückungshilfe an

„Das Virus macht keine Ferien und feiert keine besinnliche Weihnacht“, schließt sich auch Vizekanzler Olaf Scholz an und appelliert an die Vernunft der Menschen. Er kündigt als Finanzminister 500.000 Euro Unterstützungshilfe für geschlossene Betriebe monatlich an. Er rechnet mit Kosten um 11 Milliarden Euro für einen Lockdown-Monat.

Vizekanzler Olaf Scholz

11.19 Uhr: Ministerpräsidenten erklären den Lockdown in Deutschland

„Es sind einschneidende Maßnahmen für jeden von uns, für Schüler, Eltern, Einzelhändler, die Kultur“, macht Michael Müller, Regierender Bürgermeister in Berlin klar. „Es ist viel möglich, aber man muss nicht alles machen, was möglich ist“, appellierte er an die Menschen in Deutschland.

Söder: „Die Lage ist fünf vor 12!“ „Corona ist eine Katastrophe, die größte Krise seit 50 Jahren“, so der bayrische Ministerpräsident. Er folgt den Maßnahmen der Bundesregierung voll und ganz und hält an den Ausgangsbeschränkungen für Bayern fest. Und weiter: „Die Philosophie heißt daheim bleiben.“ Und er denkt auch, dass es über den 10. Januar hinaus gehen könnte.

Foto: imago images

„Alle drei Minuten stirbt ein Mensch an Corona“, erklärt er die dramatische Lage. Corona könnte die dritthäufigste Todesursache im Jahr 2020 sein. „Es ist eine bittere Pille, aber die Dosis ist jetzt wichtig“, untermauert er die Maßnahmen des Knallhart-Lockdowns. „Bergamo ist näher, als man glaubt“, warnt Söder im Blick auf die italienische Region, die die erste Welle besonders hart getroffen hat. Man müsse aufpassen, dass Deutschland nicht zum Sorgenkind Europas wird. Seine größte Angst sei, dass sich nicht jeder Deutsche impfen lasse.

11.16 Uhr: Schulen sollen schließen

Schulen sollen ab Mittwoch bundesweit geschlossen werden. Auch Kita-Kinder sollen womöglich zuhause betreut werden. Die Maßnahmen gelten für zunächst dreieinhalb Wochen.

11.13 Uhr: Lockdown bis mindestens 10. Januar 2021 - Einzelhandel ab Mittwoch (16. Dezember) dicht

Angela Merkel betont, dass die Maßnahmen vom 2. November nicht gereicht haben. „Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf“, so die Bundeskanzlerin. Und so wurde in der Telefonschalte nun beschlossen, dass der Einzelhandel ab 16.Dezember schließt. Geschäfte des täglichen Bedarfs bleiben geöffnet. Der Lockdown soll bis mindestens 10. Januar verlängert werden. Eine Verlängerung sei vom Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen abhängig.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntag über den Komplett-Lockdown mit den Ministerpräsidenten in Deutschland beraten. Foto: imago images / Eibner

Die Kontaktbeschränkung soll auf 5 Personen aus zwei Haushalten begrenzt werden. Vom 24. bis 26. Dezember dürfen sich maximal zehn Personen treffen. An Silvester und Neujahr wurden die Lockerungen zurückgenommen. Feuerwerk-Verkauf wird verboten.

Merkel appelliert wieder an jeden Einzelnen, „die Kontakte zu reduzieren, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten“. Ihr Dank gilt den Pflegekräften und Krankenhäusern.

In den besonders vom Coronavirus betroffenen Alten- und Pflegeheimen werden nun Pflichttests eingeführt. „Mehrmals pro Woche“ sollten die Tests stattfinden, sagte Merkel

11.12 Uhr: Merkel verkündet live die neuen Corona-Regeln

Jetzt geht die Pressekonferenz mit Angela Merkel los.

10.56 Uhr: Bund und Länder einig - Knallhart-Lockdown soll Mittwoch kommen

Wie der Focus und die Bild berichten, haben sich Bund und Länder bei einer Telefonschalte geeinigt. Die Verhandlungen haben diesmal nur rund eine Stunde gedauert. Der Knallhart-Lockdown soll spätestens am Mittwoch kommen. Um 11 Uhr soll es eine Pressekonferenz von Angela Merkel geben. Mehr Infos gleich.

10.49 Uhr: Bundesergierung rechnet mit weiteren Milliardenkosten

Die Bundesregierung rechnet bei der geplanten Erweiterung der Corona-Hilfen für Unternehmen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe. Wie es am Sonntag in Regierungskreisen hieß, wird bei der geplanten Ausweitung von Höchstförderbeträgen bei der Überbrückungshilfe III mit einem zusätzlichen Finanzvolumen von rund 10 Milliarden Euro pro Monat gerechnet.

10.14 Uhr: Drohen bald auch Ausgangsbeschränkungen?

Auch Ausgangssperren seien in der Bund-Länder-Schalte am Sonntag im Gespräch. Laut Bild drohen strikte Ausgangssperren in Regionen bei 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche. Wie genau diese Ausgangsbeschränkung aussieht und welche Uhrzeit sie in Regionen über Inzidenz 200 umfasst, ist noch nicht bekannt.

Corona-Lockdown in Deutschland: Laut einer Beschlussvorlage muss der Einzelhandel spätestens ab Mittwoch schließen. Foto: imago images / Montage: DER WESTEn

10.11 Uhr: Verschärfte Kontaktbeschränkung im Lockdown?

Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind weiterhin möglich, sollen dem Entwurf zufolge aber weiter eingeschränkt werden. Das Papier rät, die Begrenzung auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Falle auf maximal 5 Personen zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre bleiben weiter hiervon ausgenommen. Damit würden die eigentlich geplanten Lockerungen zu Weihnachten, die bis zu 10 Personen vorsahen, einkassiert.

10.04 Uhr: Bund-Länder-Konferenz findet am Telefon statt - aus diesem Grund

Wie ntv berichtet, werden die Ministerpräsidenten mit Angela Merkel diesmal telefonieren statt in einer Videoschalte zusammenzufinden, damit nicht vorab schon einige Infos durchsickern. Am Mittag werde mit einer Pressekonferenz gerechnet.

09.48 Uhr: Unfassbare hohe Zahl! Bundesland mit Inzidenzwert um 350!

Sachsen ist weiterhin mit deutlichem Abstand das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Sonntagmorgen wies die aktuelle Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) für den Freistaat einen Inzidenz-Wert von 348,7 aus, am Vortag lag er noch bei 342,1. Innerhalb von 24 Stunden kamen 2020 neue bestätigte Fälle dazu, die Gesamtzahl stieg damit auf 84 245 seit Pandemie-Ausbruch im März

09:34 Uhr: Schulen und Kitas - das kann sich bald ändern

Der Entwurf empfiehlt für den gleichen Zeitraum deutliche Kontakteinschränkungen an den Schulen und Kindertagesstätten. „Kinder sollen in dieser Zeit wenn immer möglich zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten“, heißt es. Für Eltern sollten nach diesen Vorstellungen zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub nehmen zu können. Generell werden Arbeitgeber „gebeten zu prüfen“, ob während der Zeit des Lockdowns entweder Betriebsferien oder großzügige Home-Office-Lösungen möglich seien.

09.25 Uhr: Diese Maßnahmen sollen an Silvester gelten

Am Silvester- sowie am Neujahrstag soll laut den Plänen bundesweit ein „An- und Versammlungsverbot“ umgesetzt werden. Darüber hinaus soll ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen gelten, die von den Kommunen bestimmt werden. Der Feuerwerksverkauf soll in diesem Jahr generell verboten werden. Zudem soll das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit vom 16. Dezember bis 10. Januar verboten werden. „Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt“, heißt es in dem Entwurf vor dem Corona-Gipfel.

Wegen Corona wurde für den Jahreswechsel 2021 ein Böllerverbot diskutiert. Durchgesetzt hat es sich nicht. Foto: imago images / Rene Traut

09.21 Uhr: Diese Regeln könnten für Weihnachten beschlossen werden

Für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember wird in dem Entwurf vorgeschlagen, dass die Länder in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen „Treffen mit 5 Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre im engsten Familienkreis“ zulassen können. Zum engsten Familienkreis zählen dem Papier zufolge sowohl Ehegatten als auch sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände bedeutet. Damit würden die eigentlich geplanten großzügigeren Lockerungen zu Weihnachten, die bis zu 10 Personen vorsahen, einkassiert.

09.12 Uhr: Details in Beschlussvorlage durchgesickert - diese Geschäfte sollen geöffnet bleiben

Wie die Bild berichtet, soll der Einzelhandel ab 16. Dezember bis zum 10. Januar in weiten Teilen Deutschlands geschlossen werden. Davon ausgenommen sollen laut der Zeitung sein:

Supermnärkte und Discounter

Wochenmärkte und Direktvermarkter für Lebensmittel

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Reformhäuser

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Optiker

Hörgeräteakustiker

Tankstellen

Kfz- und Fahrradwerkstätten

Banken und Sparkassen

Poststellen

Reinigungen

Waschsalons

Zeitungsverkaufsläden

Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte

Weihnachtsbaumverkauf

Großhandel

Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sollen demnach geschlossen.

Corona-Lockdown in Deutschland: Laut einer Beschlussvorlage muss der Einzelhandel spätestens ab Mittwoch schließen. Foto: imago images / Montage: DER WESTEn

08.57 Uhr: Verkauf von Silvester-Feuerwerk verboten

Wie NTV kurz vor der Bund-Länder-Schalte berichtet, soll der Verkauf von Silvester-Feuerwerk nun doch verboten werden.

8.12 Uhr: Experte spricht von „Totalausfall“ für den Handel im Dezember

Laut Handelsverband Deutschland (HDE) gefährden der anstehende Lockdown und das bereits vorher schleppend laufende Weihnachtsgeschäft bis zu 250.000 Arbeitsplätze im Innenstadt-Handel. „Der Dezember ist unter normalen Umständen der wichtigste Monat im Jahr, in der Pandemie ist er ein Totalausfall“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der „Bild am Sonntag“. „In den Schwerpunktbranchen des innenstädtischen Einzelhandels arbeiten rund 560.000 Beschäftigte, zwischen 150.000 und 250.000 dieser Stellen sind akut bedroht.“

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) Foto: dpa

Im Falle eines harten Lockdowns forderte Genth die gleiche Entschädigung für den Einzelhandel, die zuvor bereits die Gastronomie erhalten hat. „Wenn Läden geschlossen werden, müssen sie mit 75 Prozent des Vorjahresumsatzes entschädigt werden. Das gebietet schon die Gleichbehandlung.“.

07.56 Uhr: RKI meldet am Sonntag über 20.000 Neuinfektionen

Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 20.200 neue Corona-Infektionen übermittelt. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor. Der Höchststand war am Freitag mit 29.875 gemeldeten Fällen erreicht worden. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Sonntag hatte die Zahl bei 17 767 gelegen.

Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages zudem 321 neue Todesfälle. Der bisherige Höchstwert von 598 Toten war ebenfalls am Freitag erreicht worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 21 787.

Samstag, 12. Dezember

21.00 Uhr: Medienbericht: Bund und Länder weitgehend einig! Lockdown spätestens ab 16. Dezember

Bund und Länder haben sich zur Eindämmung der Corona-Pandemie laut einem Medienbericht weitgehend auf einen Lockdown geeinigt. Dieser solle spätestens ab dem 16. Dezember gelten, meldet das Magazin „Business Insider“. Darauf hätten sich die Chefs der Staatskanzleien mit dem Kanzleramt am Samstagabend verständigt.

Foto: imago images / Eibner

Weiter hieß es, das Kanzleramt wolle lieber schon den 15. Dezember als Starttermin. Eine endgültige Entscheidung solle am Sonntagmorgen bei einer Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten fallen.

Daneben sollen private Treffen laut dem Bericht weiterhin auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen beschränkt werden - Kinder unter 14 Jahren nicht eingerechnet. Vom 24. bis 26. Dezember werde die Obergrenze auf maximal zehn Personen erhöht. Dann sollen auch mehr als zwei Haushalte erlaubt sein, wenn es sich um direkte Verwandte handele.

Der umstrittenste noch offene Punkt ist dem Bericht zufolge das Thema Schulen und Kitas. Grundsätzlich einig sei man sich, dass es bis 10. Januar keinen Präsenzunterricht geben soll. Wie das konkret umgesetzt werde, hänge von den Regelungen der einzelnen Länder ab. Bei den Kitas plädiere das Kanzleramt für eine Schließung, die Länder wollten sie offen halten.

18.45 Uhr: Harter Lockdown in Sicht - nur wie schnell kommt er? Söder mit harter Forderung

Kurz vor den erneuten Corona-Beratungen von Bund und Ländern mehren sich die Zeichen für neue harte Auflagen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten von CDU und CSU wollen die Gangart nach Darstellung des baden-württembergischen Regierungschefs Winfried Kretschmann bei ihren Beratungen am Sonntag forcieren. „Da muss sich unsere Gesellschaft auf einen harten Lockdown einstellen, und so wie es sich abzeichnet, eher vor Weihnachten und nicht erst nach Weihnachten“, sagte der Grünen-Politiker nach einer Corona-Schalte mit Merkel und den Ministerpräsidenten der Union.

Foto: imago images / Sven Simon

Noch weiter ging Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er sagte der „Bild am Sonntag“: „Wir müssen auf jeden Fall noch vor der Wochenmitte die nötigen Maßnahmen ergreifen.“ Zustimmung kam von Saarlans Ministerpräsident Tobias Hahn (CDU). Der Poltiker ist sich in der Bild am Sonntag“ sicher:„Wir müssen jetzt an einem Strang ziehen: der harte Lockdown wird kommen – schnell und überall in Deutschland.“

