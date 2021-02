Corona: Spahn plant kostenlose Schnelltests für alle Bürger ++ Arzt verweigert Maske – massive Corona-Auswirkung

Deutschland befindet sich noch bis zum 7. März im Coronavirus-Lockdown. Mittlerweile sind die Inzidenzzahlen in ganz Deutschland deutlich runtergegangen. Doch eine dritte Welle ist laut Experten dennoch möglich.

In unserem News-Blog halten wir dich über alle Entwicklungen zum Thema Corona auf dem Laufenden.

Corona-Zahlen am Dienstag:

Corona-Neuinfektionen: 3856

Todesfälle: 528

Bundesweiter Inzidenzwert: 59

Jens Spahn will kostenlose Corona-Schnelltests für alle Foto: Kay Nietfeld/dpa

Dienstag, 16. Februar

11.27 Uhr: Spahn will Corona-Schnelltests für alle

Der Einsatz von Corona-Schnelltests soll ab 1. März weiter ausgedehnt werden. Mittlerweile seien deutlich mehr Tests am Markt verfügbar, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). „Daher sollen alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können.“ Demnach sollen Kommunen vor Ort Testzentren oder Apotheken mit solchen Angeboten beauftragen können, die Kosten dafür soll der Bund übernehmen.

Die Pläne sollen zudem den Weg für den Einsatz von Laien-Selbsttests ebnen, die derzeit für eine demnächst erwartete Zulassung geprüft werden. Im Gespräch ist, sie gegen einen „geringen Eigenanteil“ von einem Euro abzugeben. „Diese Tests können zu einem sicheren Alltag beitragen, gerade auch in Schulen und Kitas“, sagte Spahn. Sie würden „schnellstmöglich geprüft und zugelassen“.

09.32 Uhr: Arzt verweigert Maske - Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach Berichten über einen Hausarzt, der gegen Corona-Hygienregeln verstoßen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe der Anfangsverdacht der versuchten beziehungsweise vollendeten Körperverletzung, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Der Mediziner soll weiter Patienten behandelt haben, obwohl er Corona-Symptome hatte - und soll zumindest teilweise keine Maske getragen haben. Der Landkreis hatte die Praxis bereits Ende Januar wegen Hygienemängeln vorübergehend geschlossen. Das Verhalten des Arztes aus Goldenstedt soll mit dazu beigetragen haben, dass in der vergangenen Woche der Sieben-Tage-Wert im Landkreis Vechta auf mehr als 200 Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern angestiegen war.

09.10 Uhr: Althusmann nennt Lockerungen zu Ostern als Ziel

In der Debatte um mögliche Lockerungen der Corona-Regeln zu Ostern hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann für eine Perspektive für den Tourismus geworben. „Es sollte unser Ziel sein, Ostern Lockerungen zu ermöglichen – uns allen würde der Ausblick auf wieder mögliche Urlaubsreisen zweifellos guttun“, sagte der CDU-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag).

08.30 Uhr: Altmaier warnt vor Folgen einer dritten Corona-Welle

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor dem Treffen mit Wirtschaftsverbänden vor den Folgen einer möglichen dritten Corona-Welle für Unternehmen gewarnt. „Die Wirtschaft kann nicht florieren, wenn wir eine dritte Welle von Infektionen bekommen“, sagte Altmaier im ARD-„Morgenmagazin“ am Dienstag. Daher müsse alles daraufhin abgestimmt sein, dass man die Wirtschaft öffne, aber gleichzeitig eine dramatische Situation wie in Nachbarländern vermeide. Selbsttests könnten dabei definitiv helfen, so Altmaier. Das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hofft auf eine Zulassung erster Corona-Selbsttests im März.

08.07 Uhr: 3856 Corona-Neuinfektionen und 528 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3856 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 528 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI von 00.00 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 59 und damit ähnlich hoch wie am Montagmorgen.

Montag, 15. Februar

22.30 Uhr: Laschet poltert gegen Corona-Politik von Merkel: „Bürger behandeln wie unmündige Kinder“

Nachdem Armin Laschet die Lockdown-Verlängerung mitgetragen hat, stellt er sich nun plötzlich mit deutlichen Worten gegen die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels.

Bei einer parteiinternen Veranstaltung mit dem CDU-Wirtschaftsrat in Baden-Württemberg polterte der NRW-Ministerpräsident: „Populär ist immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder“. Das könne nicht dauerhaft so weitergehen.

Armin Laschet poltert gegen die Corona-Politik von Angela Merkel. Foto: IMAGO / Poolfoto

Dass nun der Inzidenzwert von 35 statt 50 das neue Ziel ist, kritisierte Laschet ebenfalls: „Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet.“ Man könne nicht das ganze Leben nur an „nur an Inzidenzwerten abmessen“.

Zuvor wurde am Montag eine INSA-Umfrage veröffentlicht, die Verluste für die CDU zeigte. Die Partei fiel mit 33,5 Prozent auf den schlechtesten Wert seit März 2020. Die SPD holte die Grünen ein (beide 17 Prozent). Offensichtlich sah sich der neue CDU-Parteichef nun zum Handeln aufgerufen.

22.05 Uhr: Trendumkehr bei den Corona-Infektionen?

Seit Anfang Februar gab es einen stetigen Trend: Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Deutschland nahmen ab, ebenso wie die Belegung der Intensivstationen. Endlich, so schien es, zeigte der Lockdown Wirkung. Doch nun könnte es einen herben Dämpfer geben!

Foto: IMAGO / Westend61

Wie Focus Online am Montagabend berichtet, meldeten die Bundesländer für den Wochenbeginn 4511 Corona-Neuinfektionen. Im Vergleich zum Montag der Vorwoche seien das 348 Neuinfektionen mehr!

Auch das Portal Risklayer, das seit Monaten tagtäglich eine eigene Statistik führt und Meldungen bei den lokalen Gesundheitsämtern einholt, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Risklayer kommt in der eigenen Nachfrage bei den Ämtern auf 5.210 neue Corona-Fälle. Das wären im Vergleich zur Vorwoche laut den Risklayer-Zahlen 8,2 Prozent mehr (396 Fälle)!

Immerhin: Sowohl Focus als auch Risklayer melden weniger Todeszähle als in der vergangenen Woche. Nun wird es interessant, welche Zahlen das Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen für den Vortag präsentiert. Und vor allem, ob sich hier ebenfalls eine mögliche Trendumkehr abzeichnet.

13.37 Uhr: Corona: Testpflicht für Geimpfte entfällt ab sofort auf Madeira

Für Reisende, die schon gegen Corona geimpft sind, besteht ab sofort keine Testpflicht mehr auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira. Das teilte das Tourismusbüro mit.

Die Impfbescheinigung muss den Angaben zufolge in englischer Sprache vorliegen und die wichtigsten Daten wie Name, Geburtsdatum, Art des Impfstoffs und Impfdatum enthalten. Einreisende, die in den letzten 90 Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, aber wieder gesund sind, müssen ein ärztliches Attest darüber vorweisen. Dann entfällt auch für sie die Corona-Testpflicht.

Alle anderen Reisenden müssen nach wie vor einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder können sich direkt am Flughafen kostenlos testen lassen, wie es weiter heißt. Dieser Test ist kostenlos, das Ergebnis liegt nach spätestens zwölf Stunden vor. Solange müssen sich Reisende in ihrer Unterkunft in Selbstisolation begeben. Darüber hinaus müssen sich alle Passagiere vor der Ankunft online registrieren.

13.00 Uhr: Kommen bald Corona-Schnelltests für Zuhause?

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wird die Zulassung von Schnelltests für Privatpersonen im März erwartet. Die Regierung wolle sichergehen, dass die Tests die entsprechende Qualität haben, so ein Sprecher in Berlin.

Kommen bald die Corona-Schnelltests für Zuhause? (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

10.25 Uhr: DANN soll jeder die Möglichkeit auf Corona-Impfung haben

Die Europäische Union will jedem Bürger, der es möchte, bis Ende des Sommers ein Angebot zur Corona-Impfung machen. Das sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton dem französischen Fernsehsender BFM laut der „Tagesschau“. Dazu sei kein zusätzlicher Impfstoff zu den für die EU bereits geplanten Mitteln nötig.

07.23 Uhr: Spahn mit eindringlichen Worten: „Wir mussten reagieren“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reagiert auf die Kritik an den verschärften Einreiseregelungen aufgrund der Corona-Pandemie. „Wir müssen unseren Landkreisen in der Grenzregion die Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen“, sagte Spahn der „Süddeutschen Zeitung“.

Er selbst sei sechs Kilometer von den Niederlanden entfernt aufgewachsen und wisse ein grenzoffenes Europa zu schätzen. „Aber es gibt Momente in einer Pandemie, in denen man solche Entscheidungen zur Sicherheit und Gesundheit aller treffen muss.“

An den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol gelten wegen der dort verbreiteten ansteckenderen Varianten des Coronavirus seit Sonntag schärfere Einreiseregeln. Aus den betroffenen Gebieten dürfen nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für medizinisches Personal, für Lkw-Fahrer und landwirtschaftliche Saisonkräfte.

Jens Spahn reagiert auf die Kritik der Corona-Einreiseverschärfung Foto: Kay Nietfeld/dpa

Zuvor hatte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Maßnahmen verteidigt.

06.30 Uhr: Mehr als 4400 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 4400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 4426 Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.338.987.

Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 116 Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 65.076. Die Zahl der von einer Corona-Infektion genesenen Menschen bezifferte das RKI auf rund 2,128 Millionen.

Die montags und sonntags vom RKI veröffentlichten Corona-Zahl fallen in der Regel niedriger aus als an den anderen Wochentagen, da nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen am Wochenende an das RKI übermitteln und auch weniger Tests vorgenommen und ausgewertet werden.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 58,9. Am Vortag hatte sie bei 57,4 gelegen.

Sonntag, 14. Februar

16.48 Uhr: Werbe-Verbot im Saarland im Lockdown für bestimmte Produkte

Das Saarland will in der Zeit des Corona-Lockdowns ein Werbeverbot für Produkte einführen, die nicht dem täglichen Bedarf oder der Grundversorgung dienen. Es solle für alle Handelsbetriebe gelten, die nach dem Schwerpunktprinzip während des Corona-Lockdowns ohne Einschränkungen ihr Warensortiment anbieten können, hieß es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums in Saarbrücken.

Das Saarland sei das erste Bundesland, das ein solches Werbeverbot beschließen wolle, hieß es. Demnach müssen Warenhäuser, die dennoch für ihr Angebot werben, mit einem Bußgeld zwischen 1000 und 10 000 Euro rechnen. Das Verbot solle im Ministerrat am kommenden Dienstag beschlossen werden, so Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Es werde am 22. Februar in Kraft treten.

Bald soll bestimmte Werbung in einem deutschen Bundesland während des Corona-Lockdowns verboten sein. (Symbolbild) Foto: imago images

14.30 Uhr: Söder verteidigt Grenzkontrollen in Bayern

Am Sonntag starteten in Bayern die strengen Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Österreich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigte die strikten Einreisebeschränkungen auch gegen Kritik der EU-Kommission. Er warne davor, die Gefahr von Virusmutationen zu unterschätzen, sagte Söder mit Blick auf hohe Inzidenzzahlen in Regionen jenseits der deutschen Grenze.

Corona: Bayerns Ministerpärsident Markus Söder verteidigt die Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Österreich. Foto: Corona: Söder verteidigt Grenzkontrollen zu Bayern

In den ersten zwölf Stunden nach Inkrafttreten der Einreisebeschränkungen wurden nach Polizeiangaben in Bayern an den Grenzen zu Tschechien und Tirol mehr als 1700 Menschen kontrolliert. In mehr als 530 Fällen sei Personen die Einreise verweigert worden, sagte Karl-Heinz Blümel, Leiter der Bundespolizeidirektion München, am Grenzübergang Schirnding. Zudem seien Personen, die zwar einreiseberechtigt sind, aber keinen gültigen Corona-Test vorweisen konnten, einer Testung unterzogen worden.

08.00 Uhr: Osterurlaub in Deutschland? Ministerpräsident mit klaren Worten

Deutschland bleibt mindestens bis zum 7. März im Corona-Lockdown. Wie geht es danach weiter? Und wie stehen die Aussichten auf einen Urlaub über Ostern in Deutschland? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer findet deutliche Worte. „Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen. Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben“, sagte Kretschmer der „Bild am Sonntag“. „Zu große Mobilität etwa durch Reiseverkehr und Tourismus bereits im April ist Gift. Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben.“

Eine Rückkehr zur „Normalität“ wie im vergangenen Herbst würde zu einer „Explosion der Infektionszahlen“ wie im November und Dezember, sagte Kretschmer. Die Folge wäre ein harter Lockdown im Frühjahr. Das müssen wir unbedingt vermeiden. Lockerungen müssten vorsichtig und Schritt für Schritt erfolgen, führte der CDU-Politiker aus.