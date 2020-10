Corona: Auch an Weihnachten will die Polizei in England hart durchgreifen. (Symbolbild)

Corona: Knallhart-Maßnahmen in England – SO will die Polizei an Weihnachten durchgreifen

Die Corona-Pandemie sorgt derzeit auch in England für steigende Infizierten-Zahlen.

Nun sorgt die Aussage eines Polizeichefs bezüglich Weihnachten in Zeiten von Corona für Aufsehen.

Corona: Pandemie in England auf dem Vormarsch

Laut der Johns Hopkins Universität gab es in England bis heute 920.667 Menschen, die sich mit Corona infiziert haben – etwa 45.455 Briten starben. Allein über 19.000 neue Corona-Infizierte kamen bei der letzten Aktualisierung dazu.

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

Bereits jetzt machen sich anscheinend einige Briten darüber Gedanken, wie es an Weihnachten aussehen könnte. Jetzt tätigte ein Polizeichef eine sehr extreme Aussage.

Corona: Polizei in England will auch an Weihnachten hart durchgreifen

Wie „The Sun“ berichtet, warnte David Jamieson – Polizei- und Verbrechensbeauftragter der West Midlands – die Briten davor, sich an Weihnachten nicht an die geltenden Corona-Regeln zu halten. Auch an Weihnachten werde die Polizei bei Verstößen kein Auge zudrücken.

Aktuell gilt in den West Midlands die Corona-Warnstufe zwei, was bedeutet, dass Menschen ihre Freunde oder Familienangehörige nicht in geschlossenen Räumen treffen dürfen. Gerade an Weihnachten – dem Fest, das auch viele Briten normalerweise mit der Familie verbringen – könnte das zu einem großen Problem werden.

Corona: Weihnachten stellt für Polizei keine Ausnahme dar

Ob es bei dieser Corona-Warnstufe bis zu Weihnachten bleiben wird, kann aktuell niemand absehen. Wie David Jamieson sagt, werde die Polizei Berichten nach Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln nachgehen und gegebenenfalls illegale Versammlungen auflösen.

Corona: In England würde die Polizei auch an Weihnachten Regelverstöße ahnden. (Symbolbild) Foto: imago images / VXPictures.com

Große Sorge hat der Polizeichef davor, dass das Durchsetzen der Corona-Regeln an Weihnachten zu Gewalt führen könnte. „Wir nähern uns dem Stadium, in dem man eine beträchtliche Explosion von Frustration und Energie beobachten konnte“, sagte er gegenüber „The Sun“. Wie sich die Situation rund um Weihnachten in England darstellen wird, muss abgewartet werden. (gb)