Corona: Kerngesunder Mann (29) plötzlich im Koma – „Es war sehr kritisch“

Die Corona-Pandemie hat spätestens seit Februar die ganze Welt im Griff. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen steht am Montag der zweite Lockdown an.

Das Corona-Virus ist nicht nur für die ältere Bevölkerung gefährlich, sondern stellt auch für jüngere Menschen eine Bedrohung dar. Jetzt ist ein 29-Jähriger erkrankt, er berichtet von seinen Erfahrungen.

Corona: Jüngere Teile der Gesellschaft zunehmend betroffen

Bereits seit mehreren Monaten betrifft das Covid-19-Virus alle Teile der Gesellschaft. Ab Montag gilt der zweite Lockdown, um die exponentiell steigenden Infektionszahlen einzudämmen. Am Anfang der Pandemie wurde hauptsächlich auf das Risiko für Menschen ab 65 Jahren hingewiesen, doch immer mehr junge Menschen sind ebenfalls von dem Virus bedroht.

So auch der 29-jährige Florian Lanz. Er ist sportlich, fällt mit seinem Alter nicht in die Risikogruppe und ist außer dem Nichtraucher. Trotzdem litt er schwer unter seiner Erkrankung am Corona-Virus, wie er der „Bild“ berichtet.

Florian Lanz hielt die Symptome für eine Erkältung und schonte sich. Als er jedoch in der Nacht mit hohem Fieber aufwachte und an schwerer Atemnot litt, wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.

Das sind die Symptome des Coronavirus':

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

Dort erkannten die Ärzte die kritische Situation und mussten den 29-Jährigen aufgrund der schlechten Werte ins Koma versetzen. Seine Lunge drohte zu versagen und das, obwohl er nicht die Kriterien eines Risikopatienten erfüllt. Nach zwei Wochen im künstlichen Koma ist Florian Lanz genesen, jedoch ist er geschwächt, denn er verlor unglaubliche 14 Kilo Muskelmasse. Das Laufen fiel ihm schwer. Nach vielen Wochen mit Reha Therapie und Sporteinheiten ist er wieder leistungsfähig.

Sein schweres Schicksal hat ein Bewusstsein für die Dringlichkeit der aktuellen Lage bei Florian geschaffen: „Ich habe dann mein Handy genommen und all die Nachrichten gesehen. Da habe ich erst einmal verstanden, dass wir in einem Lockdown sind, dass so viele Menschen Corona haben und ich einer von ihnen bin“, sagt er zu „Bild“. (neb)