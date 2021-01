Corona: Junger Pfleger (20) übersteht Covid-Infektion glimpflich – vier Monate später stirbt er plötzlich

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Er galt als geheilt: Ein 20-jähriger angehender Krankenpfleger hatte sich im März mit Corona angesteckt. Die Krankheit verlief mild, wenige Tage nach dem positiven Testergebnis fühlte sich der junge Mann wieder gesund.

Doch rund 100 später hat sein Bruder ihn leblos in seinem Bett aufgefunden. Die Ärzte haben laut „Focus“ jetzt eine schlimme Vermutung: Sein Tod könnte mit der vorangegangenen Corona-Infektion in Zusammenhang stehen.

Corona: Krankenpfleger infiziert sich und wird wieder gesund – rund 100 Tage später folgt die Tragödie

Als einer der ersten 10.000 Infizierten in Deutschland hatte sich der junge Mann bei einem Patienten im Krankenhaus angesteckt. Der Lehrling war gerade auf die Corona-Station gewechselt, als er das positive Testergebnis erhalten hatte.

Nach der Diagnose fühlte sich der Krankenpfleger schwach, konnte kaum schmecken und riechen. Nach wenigen Tagen war der eigentlich kerngesunde und sportliche junge Mann schon wieder fit. Er blieb zwei Wochen in Quarantäne, ehe er wieder als Krankenpfleger arbeitete.

+++ Corona: Bundesregierung in großer Sorge wegen Corona-Mutante – „Dunkle Wolke einer sehr ernsthaften Gefahr“ +++

Der Tod eines jungen Krankenpflegers steht unter Umständen mit Corona in Zusammenhang. (Symbolbild) Foto: imago images / Seeliger

------------------------------

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

------------------------------

+++ Corona-Inzidenz von 0! DIESE Stadt sorgt für Aufsehen – Bürgermeister liefert eine einfache Erklärung +++

Wenige Wochen danach stieg der 20-Jährige zunächst ins Fitnesstraining ein, später fand dann die erste Einheit seiner Fußballmannschaft statt – das erste Training seit Monaten, es war heiß und anstrengend.

Als der 20-Jährige nach Hause kam, habe er sich dementsprechend schlapp gefühlt, klagte über Herzstechen, berichtet seine Mutter dem „Focus“.

Krankenpfleger stirbt völlig überraschend

Den nächsten Morgen erlebt der angehende Krankenpfleger nicht mehr. Sein Handywecker klingelte, doch der 20-Jährige schaltete ihn nicht aus. Als sein jüngerer Bruder nach ihm sah, lag er reglos in seinem Bett.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Wieso er genau gestorben ist, konnten Obduktion und Gewebeuntersuchung nicht vollständig klären. Auffällig sei jedoch das Herz gewesen, das Hinweise auf eine zurückliegende Herzmuskelentzündung zeigte. Diese erhöhe die „Versagensbereitschaft“ bei körperlicher Anstrengung.

------------------------------

Mehr Themen:

Impfrechner: Wann bekomme ich endlich meine Corona-Impfung? Dieses Tool verrät es dir!

Corona: 7-Jähriger erhält Post von der Bundesregierung – der Grund ist wohl sein Vorname

dm und Rossmann: Ansturm auf FFP2-Masken: Drogerien ziehen Konsequenzen

------------------------------

Zwar sei bekannt, dass Viruserkrankungen das Herz angreifen und etwa für Narbenbildung sorgen können. Doch Covid-19 scheint dies auf besonders aggressive Weise zu tun.

Bei leichten Coronaverläufen zähle eine Herzmuskelentzündung häufig zu den Spätfolgen, für den angehenden Pfleger hat diese möglicherweise tödliche Folgen gehabt.

So erklärt es Christoph Bode, ärztlicher Direktor der Kardiologie und Angiologie sowie der internistischen Intensivmedizin am Uniklinikum in Freiburg. „Die Herzmuskelentzündung erscheint mir die wahrscheinlichste Todesursache für einen jungen Mann, der nach einer Viruserkrankung Sport macht“, sagte er dem „Focus“.

Das rät der Experte

Die Herzmuskelentzündung habe eventuell zu Nabenbildung im Gewebe geführt, was wiederrum den Herzrhythmus stören könne. Wäre diese Corona-Spätfolge und die damit verbundenen Gefahren in den Köpfen der Menschen präsenter, hätte der Tod des Krankenpflegers unter Umständen verhindert werden können.

Der Mediziner hat daher einen wichtigen Hinweis: „Ich rate zu einer dreimonatigen Trainingspause nach einer Covid- Infektion. Und dann ein MRT.“ Dadurch können eventuelle Narben erkannt und Schlimmeres verhindert werden. (vh)