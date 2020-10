Corona: Junge setzt sich vor geschlossene Schule – der Grund ist herzzerreißend

Die aktuelle Situation ist auch für die Kleinen schwierig. Wegen der Corona-Pandemie waren die Schulen zunächst geschlossen. Für alle beteiligten war der digitale Unterricht eine Herausforderung.

In den USA sind die Schulen wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen weiterhin geschlossen. Doch ein Junge setzt sich jeden Tag vor die verschlossenen Türen. Der Hintergrund der Geschichte, über die „CNN“ berichtet, ist herzzerreißend.

Corona: Amerikanischer Schüler mit schwerem Schicksal

Jonathon ist neun Jahre alt und kommt aus New Mexico. Er geht sehr gern in die vierte Klasse, seine Lieblingsfächer sind die Naturwissenschaften. Doch wegen der anhaltenden Corona-Krise in Amerika kann er schon seit einigen Wochen nicht mehr in die Schule gehen. Stattdessen werden die Lehrangebote im Internet an die Schüler weitergegeben. Für Jonathon ist das ein großes Problem.

Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika (USA):

eine föderale Republik in Nordamerika, die aus 50 Bundesstaaten, einem Bundesdistrikt, fünf größeren Territorien und etlichen Inselterritorien besteht

Hauptstadt Washington D.C.

rund 328 Millionen Einwohner (Stand 2019), 9.826.675 Quadratkilometer groß

politische, wirtschaftliche und militärische Weltmacht

Amtssprache: Englisch

seit dem 4. Juli 1776 von Großbritannien unabhängig

Seine Mutter hat wegen der Pandemie ihre beiden Anstellungen verloren und ist nun nicht mehr in der Lage einen Internetanschluss zu bezahlen. Daher ist der Junge darauf angewiesen, sich auf den Schulhof zu setzen. Dort empfängt er das WLAN der Schule und kann seine Aufgaben bearbeiten. Für den Neunjährigen sei das gar nicht so schlimm, heißt es in dem Artikel. Wenigstens habe Jonathon jetzt das Gefühl er gehe zur Schule und ist nicht den ganzen Tag Zuhause.

Eine Lehrerin hat ihren Schüler bei einem seiner Besuche fotografiert und seine Geschichte geteilt. Der Beitrag wurde oft gesehen und es meldete sich jemand, der ein Jahr lang den Internetanschluss für Jonathon und seine Mutter finanzieren möchte.

Die herzzerreißende Geschichte hat ein gutes Ende genommen. Darüber hinaus hat die Lehrerin im Internet ein Spendenkonto errichtet, das auch andere Kinder in einer ähnlichen Notlage unterstützen soll, schreibt „CNN“. (neb)