Corona-Irrsinn: Mutter will ihr Haus verlassen und ist wütend – „Es ist einfach verwirrend“

Angesichts der steigenden Corona-Infizierten verhängen die Regierungen vieler Länder erneut strengere Regeln für die Bürger. Auch Großbritannien ist von der Pandemie schwer betroffen.

In Anbetracht der neuen Entwicklungen in der Corona-Krise gibt es verschärfte Regeln. Viele Leute blicken bei den neuen Vorschriften allerdings nicht mehr durch. Auch in Großbritannien herrscht Verwirrung bezüglich der neuen Maßnahmen.

Corona: Neue Regelungen stiften Verwirrung

Da auch im Vereinigten Königreich die Fallzahlen der Covid-19-Infizierten steigen, teilte die Regierung das Land in verschiedene „Tiers“ auf. Diese Bereiche sind durch das jeweilige Infektionsrisiko gekennzeichnet und gehen mit entsprechenden Maßnahmen und Vorschriften einher. Diese Regelung sorgt allerdings an manchen stellen für Ratlosigkeit. Für eine Mutter aus Essex ist die Maßnahme besonders kurios.

Der Grund: Ihr Grundstück verläuft durch zwei verschiedene Corona-Bereiche. Sie darf also auf der einen Seite durch das gesamte Land fahren, um ihre Freunde zu besuchen, darf aber nicht bei ihren Nachbarn zum Tee. Für ihre Nachbarn im Bereich 2 gelten nämlich strengere Besucherregeln. Das hält die 41-Jährige für eine Übertreibung. Der „Sun“ sagt sie, dass die Maßnahmen völlig verwirrend seien und keinen Sinn ergeben.

Es sei an der Zeit, dass die Bürger wie Erwachsene behandelt werden und diese Entscheidungen selber treffen könnten. Das Land in Bereiche einzuteilen, trenne Familien voneinander und ist besonders schlimm für ältere Menschen, die einsam sind, meinte sie. Auch der zuständige Abgeordnete schätzt die Situation kritisch ein. Es zeige wie verrückt die gesamte Situation ist.

Das Virus greift auch in Großbritannien um sich. Wegen der neuen Maßnahmen müssen einige Pubs und Bars geschlossen werden. Foto: imago images / Parsons Media

Um die Ausweitung des Coronavirus einzudämmen, gelten in Großbritannien je nach dem Infektionsrisiko unterschiedliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Die verschiedenen Bereiche sind von einem mittleren bis zu einem sehr hohen Risiko eingeteilt. In Gebieten mit einem sehr hohen Risiko dürfen sich unter anderem nicht mehrere Haushalte treffen, außerdem wird darüber entschieden, ob Bars und Fitnessstudios schließen müssen. (neb)