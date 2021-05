Mallorca kehrt langsam zur Normalität zurück – das musst du jetzt wissen

Gute Nachrichten von Deutschlands 17. Bundesland: Mallorca! Dort kehrt langsam die Normalität wieder zurück. Die Corona-Zahlen sinken und immer mehr Geschäfte öffnen.

Ein Inzidenzwert von 17,75 – eine Zahl von denen wir hierzulande nur träumen können. Mallorca hat es geschafft. Am Dienstag lag der Wert unter 20. Das heißt: Lockerungen. Und das freut die Urlauber.

Mallorca: Das musst du beachten

Denn der Bierkönig darf wieder öffnen. Voller Freude verkündete der Biergarten samt Disco, dass es ab Donnerstag wieder Gäste empfangen darf. „Es werden zwar noch einige Einschränkungen auf uns und euch zukommen, aber wir freuen uns riesig, dass wir Euch alle endlich wieder willkommen heißen können.“

Der Bierkönig auf Mallorca freut sich. Endlich darf wieder gefeiert werden. Foto: IMAGO / Fotostand

So müssen Mallorca-Urlauber am Eingang des Bierkönigs einen QR-Code vorzeigen. Der wird generiert, wenn sich die Gäste online mit ihrer Mail-Adresse registrieren. „Diese Registrierung dient dazu, dass wir euch kontaktieren können, falls es einen Fall von Covid-19 in unserem Lokal geben sollte“, schreibt der Bierkönig in einer Mitteilung.

Das ist Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Außerdem gilt weiterhin die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Nur zum Trinken und Essen am Tisch darf sie abgenommen werden. „Bitte denkt aber daran, sie wieder aufzusetzen, wenn Ihr Euren Tisch verlasst.“ Auch dürfen maximal vier Personen an einem Tisch sitzen. Ein Kellner führt die Touristen zu einem Tisch. Nur dort dürfen Getränke bestellt und getrunken werden.

„Aktuell gilt ein Rauchverbot in allen Lokalen. Wir bitten Euch dieses einzuhalten und zum Rauchen das Lokal zu verlassen“, schreibt der Bierkönig. „Wie ihr seht, wird es im Moment noch nicht ‚wie früher‘ sein, aber wir freuen uns trotzdem, dass wir euch endlich wieder willkommen heißen können.“

Mallorca: Riesige Freude

Trotz der ganzen Maßnahmen freuen sich die Mallorca-Fans riesig. Unter dem dazu gehörigen Facebookpost vom Bierkönig schreiben Tausende Nutzer ihre Freude nieder.

Kommentar: „Echt gewaltig! Es scheint wieder ‚Berg auf‘ zu gehen!“ Oder: „Willkommen zurück, du geliebter Bierkönig. Du hast uns gefehlt.“ Andere berichten, dass sie bereits Urlaub auf Mallorca gebucht haben und garantiert dem Bierkönig ein Besuch abstatten werden. (ldi)