Urlaub in der Türkei: Lockerungen ab dem 1. Juni – das gilt jetzt für Touristen

Seit Dienstag, dem 1. Juni 2021, wurden in der Türkei einige Corona-Regeln leicht gelockert. Grund dafür sind die sinkenden Inzidenzzahlen. Auch die Einreise für Touristen ist von den neuen Regelungen betroffen.

Urlaub in der Türkei: Wichtige Infos für Reisende in die Türkei! Seit dem 1. Juni hat sich einiges geändert. (Symbolbild) Foto: Hayrettin Özcan / WAZ FotoPool

Urlaub in der Türkei: Neue Einreiseregelungen ab 1. Juni

Wer in die Türkei einreist und älter als sechs Jahre alt ist, muss entweder einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. Doch jetzt gibt es eine zusätzliche Ausnahme.

Wichtige Informationen für alle, die einen Urlaub in der Türkei planen! Seit Dienstag, 1. Juni, gelten neue Regelungen. Foto: picture alliance / AA / Muhammed Enes Yildirim (Montage: DER WESTEN)

Vollständig geimpfte oder genesene Urlauber sind ab dem 1. Juni von dieser Verpflichtung befreit und müssen bei der Einreise keinen negativen Test mehr vorzeigen, berichtet der ADAC.

Die zweite Impfung muss dabei mindestens zwei Wochen vor der Einreise verabreicht worden sein. Als genesen gilt man, wenn man nachweisen kann, dass man in den letzten sechs Monaten mit Covid infiziert oder an Corona erkrankt war – und somit nach dem Überstehen der Krankheit ausreichend Antikörper besitzt.

Neue Einreiseregelungen für Touristen in der Türkei. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/TASS/Valery Sharifulin

Urlaub in der Türkei: Keine Lockerungen für Rückreisende

Die Rückreise nach Deutschland ist allerdings nach wie vor mit mehreren Verpflichtungen verbunden, da die Türkei noch immer als Risikogebiet eingestuft ist.

Das ist die Türkei:

ein vorderasiatisches Land, die eine lange Küste am Mittel- und am Schwarzen Meer hat

Hauptstadt Ankara

rund 82,2 Millionen Einwohner (Stand 2019), 783.562 Quadratkilometer groß

Gründung am 29. Oktober 1923 als Rechtsnachfolger des Osmanischen Reichs unter Mustafa Kemal Atatürk

Eine digitale Einreiseanmeldung muss ausgefüllt werden – und in den 48 Stunden vor der Abreise müssen Rückkehrer zunächst noch auf eigene Kosten einen Corona-Test in der Türkei durchführen. Ist dieser positiv, kann man vorerst nicht nach Deutschland zurückreisen. Die Quarantäne oder die ärztliche Behandlung müssen in der Türkei stattfinden.

Urlaub in der Türkei: Regierung lockert Ausgangssperren

Doch die Lockerungen beziehen sich nicht nur auf den Tourismus. Die türkische Regierung änderte zusätzlich den zeitlichen Rahmen für die Ausganssperren.

Ab dem 1. Juni beginnt diese am Wochenende nicht mehr am Freitag (21 Uhr), sondern erst am Samstag um 22 Uhr. Sie endet am Montagmorgen um 5 Uhr. Unter der Woche gilt die Ausgangssperre ebenfalls von 22 bis 5 Uhr.

Diese Regelungen gelten jedoch tatsächlich nur für Einheimische. Denn Touristen sind von den Sperrstunden-Regelungen ausgenommen, wie das Portal „Travelnews.ch“ berichtet. (at)

