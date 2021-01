Corona-Inzidenz von 0! Stadt sorgt für Aufsehen – Bürgermeister hat einfache Erklärung

Corona-Inzidenzwert – dieser Begriff verfolgt uns seit Monaten. Beinahe in ganz Deutschland liegt er über dem kritischen Wert von 50.

Nicht so in Allendorf an der Lumda. In der kleinen Stadt in Hessen liegt der Corona-Inzidenzwert einem RTL-Bericht zufolge bei 0! Doch wie geht das? Der Bürgermeister der etwa 4.000 Einwohner großen Stadt hat eine Erklärung.

Corona: Darum konnte die hessische Stadt das Virus eindämmen

Wie hat Allendorf das geschafft? Wie konnte es möglich sein, dass sich in den letzten sieben Tagen dort niemand mit Corona infiziert hat? Bürgermeister Thomas Benz freut sich, dass seine Gemeinde aktuell augenscheinlich Virenfrei ist.

In der hessischen Stadt sollen die Einwohner sehr diszipliniert sein. (Symbolbild) Foto: imago images / Christian Ohde

Er stellt aber auch klar, dass es nicht sein Verdienst sei. Die Bürger der Kleinstadt sollen es möglich gemacht haben. „Hier haben sich alle sehr gut an die Corona-Maßnahmen gehalten“, sagt er.

Die Einwohner sollen sehr diszipliniert alle geltenden Regeln mit Bravour eingehalten haben. „Dadurch, dass quasi jeder jeden kennt, hilft man sich viel“, so Benz.

Ebenfalls ausschlaggebend für diesen Erfolg gegen Corona seit laut RTL, dass die Menschen vor Ort aufeinander aufpassen. „Auch die soziale Kontrolle spielt natürlich eine Rolle, weil man schon schaut, was der Nachbar so macht“, so Benz. (ldi)