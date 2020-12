Corona: Helden der Intensivstationen schlagen Alarm – „Wir sind kurz davor es nicht mehr zu schaffen“

Sie sind die Heldinnen und Helden in dieser Corona-Zeit – Ärzte, Pflegekräfte oder Altenpfleger. Am Anfang der Pandemie noch beklatscht, inzwischen vielerorts für selbstverständlich genommen.

Oft haben sie in der Öffentlichkeit keine laute Stimme, doch ohne sie wäre das Gesundheitssystem längst zusammengebrochen. Corona bringt die Krankenhäuser und Intensivstation in Deutschland ans Limit – und darüber hinaus.

Corona: Helden der Krankenhäuser mit dramatischer Warnung

Wie es wirlich auf den Stationen aussieht, davon berichten einige Pflegekräfte und Ärzte in den sozialen Medien. Wir sollten genauer hinschauen und ihnen Gehör schenken.

Die wohl bekannteste ist Doc Caro aus Essen. Carola Holzner ist leitende Oberärztin im Essener Uniklinikum und hält ihre fast 70.000 Follower regelmäßig über den Krankenhaus-Alltag auf dem Laufenden.

Die Oberärztin „Doc Caro“ arbeitet an der Uniklinik Essen. Foto: FUNKE Foto Services

Vor wenigen Tagen hat sie ein Foto gepostet von drei Kollegen, die im grünen Schutzanzug und mit Maske in die Kamera schauen. „Die Kleidung hat ein bisschen was von Tannenbaum – also frohe Weihnachten! Da arbeiten wir übrigens auch. Krankheiten kennen nämlich kein Weihnachten. Corona auch nicht“, schreibt sie dazu.

Ihr Appell: „Wir bleiben für euch da. Und ihr bitte nicht nur zu Hause, sondern auch im engsten Familienkreis. Haltet draußen Abstand und die Maske auf. Marschiert nicht auf Demos, verbreitet Fake News im Internet, füttert die Querdenker. Wenn ihr schon an etwas denken möchtet, dann vielleicht an diese drei – stellvertretend für alle im Gesundheitssystem.“

„COVID ist ein Arschloch“

Auch Alexander Jorde ist ein Lautsprecher der Pflegebranche. Der 24-Jährige arbeitet in Hannover auf einer Intensivstation, wurde deutschlandweit bekannt, als er 2017 Angela Merkel mit der Situation in den Krankenhäusern konfrontierte.

Im Interview mit dieser Redaktion berichtete er schon im November, wie hart die Arbeit auf Deutschlands Intensivstationen ist. „Wir haben die Klimaanlage umgestellt, sodass die Luft ins Zimmer reingesogen wird. Das heißt, wir haben teilweise über 30 Grad in den Zimmern und man arbeitet dort stundenlang in Schutzkleidung. In Prinzip läuft einem schon nach einer Minute der Schweiß über die Stirn, aber man steht trotzdem da und muss alles im Blick behalten.“

Weiter schildert er: „Das ist nach dem vierten Nachtdienst in Folge morgens um 4 Uhr, wenn man vielleicht schon 3-4 Stunden in diesem Zimmer steht, die maximale Belastung für den Körper. Das Problem dabei ist, dass kein Ende in Sicht ist. Wir haben seit April Covid-Patienten und wir haben nicht das Gefühl, dass in drei Wochen der Spuk vorbei ist. Es geht immer weiter. Das ist das Frustrierende dabei.“ >>> hier das ganze Interview

Das schlimmste im #COVID-Zimmer ist es, die Bilder der Angehörigen, der Kinder und die der PartnerInnen zu sehen, während das Herz schon zum letzten Mal geschlagen hat. Nach wochenlangem Kampf ist es einfach vorbei. COVID ist ein Arschloch. Ich kann nur sagen: #StayHome — Alexander Jorde (@alexander_jorde) December 6, 2020

Inzwischen hat sich die Corona-Lage längst weiter verschärft. Vor allem eines macht Jorde Gedanken: „Das schlimmste im Covid-Zimmer ist es, die Bilder der Angehörigen, der Kinder und die der PartnerInnen zu sehen, während das Herz schon zum letzten Mal geschlagen hat. Nach wochenlangem Kampf ist es einfach vorbei. COVID ist ein Arschloch.“

Kinderkrankenschwester mit eindringlichen Worten

Ähnlich hört sich das bei Jeaninne an. Sie ist Mutter, Kinderkrankenschwester und seit kurzem Podcasterin zum Thema Pflege. Auch sie hat deutliche Worte an alle, die Corona leugnen oder auf die leichte Schulter nehmen: „Wenn ich aktuell so höre, was da draußen passiert, wundert es mich nicht, das wir da sind, wo wir sind. Der eine will heute zum Test, um unbeschwert Weihnachten feiern zu können. Ein anderer erzählt, dass er letzte Woche, nachts, seine 16-jährige Tochter von einer Party abgeholt hat. Wieder jemand anders hat jeden Tag Besuch. Immer von jemanden anders. Ist ja erlaubt. Am Dienstag Schlangen vor den Läden, Gedränge an den Kassen, morgen ist ja alles dicht. Und dann gibt es noch die, die das Ergebnis der Party, des Besuchs, des Testwilligen sehen. Nämlich die, die dieses Virus nicht so einfach verkraften. Die, die mit einem Schlauch im Hals und piependen Apparaten nicht mehr mitbekommen, wie sehr sich die Enkelin jetzt Vorwürfe macht.“

„Wir sind kurz davor, überrollt zu werden und wir sind kurz davor, es nicht mehr zu schaffen“

Es sind eindringliche Worte, verbunden mit einer deutlichen Warnung. „Ich fürchte mich vor Januar. Weil ich mitbekomme, wie leichtsinnig immer noch mit dem Lockdown umgegangen wird.“ Sie könne verstehen, dass Menschen zweifeln, hinterfragen und andere Meinungen haben. „Aber wir müssen endlich die Maßnahmen verstehen, akzeptieren und einhalten. Für dich, für alle anderen! Und für meine Kollegen und mich. Denn wir sind kurz davor, überrollt zu werden und wir sind kurz davor, es nicht mehr zu schaffen!!“