Corona in Deutschland: Endlich kommt der Knallhart-Lockdown – es wurde auch allerhöchste Zeit

Viele Menschen kauften - wie hier in Düsseldorf - in der Vorweihnachtszeit Geschenke. Der Corona-Lockdown wird am Mittwoch kommen. (Symbolbild)

Ein Kommentar

Endlich wurde sie erhört. Endlich kommt der Knallhart-Lockdown vor Weihnachten in Deutschland. Die Wissenschaft hat sich in der Corona-Pandemie kurz vor den Festtagen doch noch durchgesetzt. Es wurde auch allerhöchste Zeit.

Deutschland wird auf Reset gesetzt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Sonntag nach der Corona-Einigung zwischen Bund und Ländern: „Wir brauchen jetzt keine Ruhe, wir brauchen Stillstand.“ Der „schnellstmögliche Lockdown“ kommt am Mittwoch (16. Dezember). Halleluja!

Corona in Deutschland: Endlich kommt der Knallhart-Lockdown

Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, prophezeite schon im April während der ersten Corona-Welle, was nun eingetreten ist: viel zu hohe Zahlen an Neuinfektionen, Pandemie-Müdigkeit der Bevölkerung, eine enorme zweite Welle, die im Winter auf Deutschland zurollen werde. Doch wir wollten nicht auf ihn hören.

Christian Drosten ist eine der großen Figuren der Corona-Pandemie in Deutschland. Foto: imago images / Xinhua

Erst musste die Gelehrtengesellschaft Leopoldina kommen und den Zeigefinger erheben, damit endlich Einsehen herrscht. Angela Merkel forderte bereits im November den vollständigen Lockdown, wurde aber von den Ministerpräsidenten ausgebremst. Der Wellenbrecher-Shutdown hat versagt.

Die Bundeskanzlerin wurde zuletzt hochemotional, als die Marke der täglichen Corona-Todesopfer 500 überschritt und sich fast 30.000 Menschen binnen eines Tages mit Corona infizierten. Unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gab Anfang Dezember dann zähneknirschend zu: „Wir haben dieses Virus unterschätzt.“ Und auch Armin Laschet ließ erst drei volle Tage verstreichen, bis er sich zu den Forderungen der Leopoldina äußerte.

DER WESTEN-Redakteurin Julia Scholz Foto: André Hirtz / Funke Foto Services

Der leichte Lockdown brachte nicht den gewünschten Erfolg, auch weil wir die Appelle der Regierung vielfach ignoriert haben. Vor einem halben Jahr klatschten wir für Pflegekräfte und Ärzte - heute werden wir schon wütend, wenn uns das Feuerwerk genommen wird oder der Glühwein nicht mehr fließt. Und wegen dieser Ignoranz stehen wir jetzt vor der exponentiell wachsenden Kurve und schauen beängstigt nach oben. Kurz vor Weihnachten müssen wir die Suppe auslöffeln, die wir uns selbst eingebrockt haben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntag mit den Ministerpräsidenten über den Komplett-Lockdown in Deutschland beschlossen. Foto: imago images / Eibner

Wir haben uns falsche Hoffnungen gemacht. Spätestens jetzt wird klar: Weihnachten wird nicht so rosig wie erhofft, Silvester wird ein ganz stiller Jahreswechsel.

Harter Lockdown im Winter steht uns bevor

Ganz gewiss ist dies nur der Anfang des Lockdowns, der uns im Winter bevorstehen sollte. Doch rein kalendarisch hat die Jahreszeit gar nicht erst begonnen.

Und so viel ist sicher: er hat die Corona-Peitsche im Gepäck. Winter is coming – und wir waren nicht darauf vorbereitet. Hoffen wir, dass nun ein Umdenken stattfindet und sich die Menschen an die Kontaktverbote halten – auch und ganz besonders an Weihnachten.

