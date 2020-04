Corona in Afrika: Experten mit erschütternder Prognose – „Ich mag mir gar nicht ausmalen, welche...“

Corona hat Europa hart getroffen, auch Nordamerika ist im Würgegriff des Virus. Nun steht der Ausbruch der Pandemie in Afrika an. Das befürchtete Ausmaß übertrifft alles Dagewesene.

Ein Kontinent mit mehr als einer Milliarde Einwohner, teils desolaten Gesundheitssystemen und mit Millionen Menschen, die durch schwerwiegende Vorerkrankungen wie HIV und Malaria besonders gefährdet sind. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass Corona Afrika noch viel härter treffen wird als Europa.

Corona in Afrika: Große Angst vor brutalem Ausmaß der Pandemie

Fast alle Länder haben inzwischen erste Fälle gemeldet – schon jetzt zeichnet sich das typische exponentielle Wachstum ab. Die Angst ist groß.

„Natürlich habe ich Angst. Sehr viel sogar“, verrät Krankenschwester Madame Camara dem „Spiegel“. Sie ist Krankenschwester im staatlichen Krankenhaus von Conakry in Guinea. „Ich habe auch schon während der Ebola-Epidemie vor einigen Jahren hier am Krankenhaus gearbeitet. Das war eine furchtbare Zeit. Aber ich fürchte, Corona wird viel schlimmer. Damals waren Helfer aus der ganzen Welt da und haben uns unterstützt. Dieses Mal sind wir wohl auf uns allein gestellt.“

Purity Kamonya (14) und ihr Bruder John Kisare (7) tragen Schutzmasken. Auch Nairobi (Kenia) droht Corona hart zu treffen. Foto: imago images/ZUMA Wire

„In ganz Mali haben wir gerade einmal zwei oder drei MRT-Geräte, drei oder vier Lungenfachärzte und insgesamt vielleicht fünfzig Beatmungsgeräte. Am Ende wird uns nichts bleiben, als die Betroffenen zu isolieren, sie zu stabilisieren und zu hoffen“, sorgt sich Assitan Soumare, Ärztin an einem privaten Krankenhaus in Bamako, Mali.

Virologen mit düsteren Prognosen

„In den afrikanischen Ländern wird in diesem Sommer der Peak der Infektionen auftreten“, prognostiziert Charité-Virologe Christian Drosten dem „Stern“ und befürchtet dramatische Entwicklungen. „Ich mag mir gar nicht ausmalen, welche Bilder man sehen wird. Wir werden noch erleben, dass die Leute daran auf den Straßen sterben in Afrika. Die Situation wird schlimm sein, sehr schlimm.“

Dem „Tagesspiegel“ sagte die Kapstädter Gesundheitsökonomin Susan Cleary: „Wenn das Virus erst seinen Weg in die Slums gefunden hat, dann wird es zur Katastrophe kommen.“

Eine der wenigen Hoffnungen, an die die Afrikaner sich beim anstehenden Ausbruch von Corona klammern können: Die Bevölkerungen in den meisten Afrikanischen Ländern ist, verglichen mit der westlichen Welt, sehr jung. Mit viel Glück könnte das die Todeszahlen niedriger halten, als die schlimmsten Befürchtungen