Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Corona-Impfung: So kannst du dich mit deinem Wunsch-Impfstoff priorisiert impfen lassen

Deutschland impft fleißig weiter, einige Bundesländer haben die Priorisierung für AstraZeneca bereits aufgehoben. Doch einigen dauert es noch immer zu lange bis zur eigenen Corona-Impfung.

Dass es zu den allseits bekannten Buchungs-Möglichkeiten noch eine weitere Anlaufstelle für eine zeitnahe Corona-Impfung gibt, haben viele Interessenten dagegen noch gar nicht auf dem Schirm. So zum Beispiel das Portal „sofort-impfen.de“.

Corona-Impfung: Termin und Impfstoff frei nach Wunsch? Dieses Online-Portal wirbt damit. (Symbolbild) Foto: picture alliance/Fotostand/Matthey

Corona-Impfung: Portal verspricht Wunsch-Termin mit Wunsch-Impfstoff

Dabei handelt es sich um eine ehrenamtliche Non-Profit-Organisation, die durch freiwillige Spenden finanziert wird. Mitarbeiter aus verschiedenen Fachrichtungen wollen mithilfe des Portals ihren Beitrag dazu leisten, das Impftempo in Deutschland kräftig hochzufahren.

„Unser Ziel ist, Ärzte und Impfinteressenten zusammenzubringen und zu vermeiden, dass Impfstoff verfällt“, heißt es auf der „sofort-impfen.de“-Website.

Das Portal „sofort-impfen.de“ Foto: Screenshot

Doch wie funktioniert dieses Modell?

E-Mail-Benachrichtigung bei passendem Impf-Termin

Als Nutzer meldet man sich mit E-Mail-Adresse und Postleitzahl auf einer Warteliste auf „sofort-impfen.de“ an. Anschließend erhält man automatisch per E-Mail eine Nachricht, falls Arztpraxen in deiner Umgebung Impfdosen zur Verfügung haben.

„Sollten Zeitpunkt und Impfstoff deinen Wünschen entsprechen, kannst du den vorgeschlagenen Termin bestätigen“, erklären die Verantwortlichen. Dabei gelte das altbekannte Prinzip: Wer zuerst kommt, bekommt auch zuerst.

Die gespeicherten Nutzerdaten werden laut den Betreibern 24 Stunden nach dem erfolgten Impftermin wieder von der Plattform gelöscht. (at)