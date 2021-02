Corona: Kommen jetzt Lockerungen in Deutschland? Bericht: Merkel spricht von 4-Stufen-Plan

Corona hat Deutschland jetzt schon seit einem Jahr im Griff. Der Lockdown geht noch bis mindestens zum 7. März. Mittlerweile sind die Inzidenzzahlen in ganz Deutschland deutlich runtergegangen. Doch eine dritte Welle mit den Coronavirus-Mutationen ist laut Experten dennoch möglich.

In unserem News-Blog halten wir dich über alle Entwicklungen zum Thema Corona auf dem Laufenden.

Corona-Zahlen in Deutschland am Montag:

Corona-Neuinfektionen: 4369

Todesfälle: 62 (gesamt: 67.903)

Bundesweiter Inzidenzwert: 61,0

Montag, 22. Februar

10.22 Uhr: Kommen jetzt die Lockerungen in Deutschland? Merkel spricht von 4-Stufen-Plan

Angela Merkel soll sich aktuell Gedanken um mögliche Lockerungen machen. Laut Bild soll sie gesagt haben: „Es gibt die berechtigte Sehnsucht nach einer Öffnung.“ Demnach plane die Kanzlerin ein 4-Stufen-Öffnungsmodell. Das will die Zeitung aus internen Kreises der CDU-Präsidiumssitzung erfahren haben. Dabei warnt die Bundeskanzlerin aber auch vor einem Jo-Jo-Effekt. Wie diese Öffnungen konkret aussehen, ist noch nicht bekannt.

Angela Merkel will die Corona-Maßnahmen in Deutschland wieder etwas lockern. Foto: picture alliance/dpa/POOL AP | Michael Sohn

06.42 Uhr: Umfrage überrascht: Mehrheit der Deutschen glaubt an Lockerungen durch Corona-Schnelltests

Eine Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass kostenfreie Corona-Schnelltest für alle zu einer Lockerung der aktuellen Beschränkungen führen können. Das geht aus einer Umfrage der Meinungsforscher von YouGov Deutschland hervor. 26 Prozent der Befragten stimmten demnach der Aussage „voll und ganz zu“, dass Schnelltests eine schnellere Öffnung von etwa Schulen, Hotels oder Einzelhandel begünstigen würden, 33 Prozent stimmten „eher zu“. Insgesamt 28 Prozent der Teilnehmer sahen die Schnelltests hingegen „überhaupt nicht“ beziehungsweise „eher nicht“ als mögliches Mittel für Lockerungen. 13 Prozent machten keine Angabe.

Corona-Schnelltests können derzeit in Pflegeheimen, Kliniken und nach Infektionsfällen zum Beispiel in Schulen genutzt werden. Für einen flächendeckenden Einsatz sind die Voraussetzungen mittlerweile aber auch gegeben, wie das Gesundheitsministerium in einem Entwurf für das Corona-Kabinett deutlich gemacht hatte. Das Corona-Kabinett will an diesem Montag darüber beraten.

Corona in Deutschland: Umfrage zu Lockerungen überrascht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

Sonntag, 21. Februar

20:33 Uhr: Spahn spricht plötzlich von Inzidenzwert 10 – das steckt dahinter

Gesundheitsminister Jens Spahn war beim „Bericht aus Berlin“ zu Gast. Moderator Oliver Köhr versuchte einen Öffnungsweg zu zeigen, so könnten Bars bei einer Inzidenz von unter 35 öffnen, Clubs und Diskotheken bei einer Inzidenz von 10.

DerInfektionszahlen steigen wieder, das sei „nervig“ und sorge für „Unsicherheit“, erwiderte Spahn. Mit Blick auf mögliche Lockerungen im März und April sagte Spahn: „Ich weiß, alle wünschen sich einen Drei- und Sechs-Monatsplan, aber das geht halt gerade nicht. Ich find wir dürfen keine falschen Versprechungen machen.“ Zuerst müsse man auch den Effekt der Öffnungen von Schulen und Kitas abwarten.

Testung sollten ausgeweitet werden und Spahn warb dafür, das Angebot auch anzunehmen. Dann ließ ein Satz von ihm jedoch aufhorchen: Es mache Sinn, Stufen zu definieren, „aber die Wahrheit ist: Eine Inzidenz von unter 10, die ist jedenfalls in den allermeisten Regionen in Deutschland gerade ziemlich weit weg.“ Für viele Zuschauer sicher ein überraschender Moment – denn bislang tauchte die 10 in der Diskussion um Öffnungen noch nicht auf.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Foto: IMAGO / IPON

19.20 Uhr: CSU-Politiker schießt sich auf EU ein: "Langsamer Tanker"

CSU-Politiker Alexander Dobrindt hat sich in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" an der EU-Impstrategie abgearbeitet. Eine ganze Liste mit acht Punkten hat er sogar erstellt, wo die EU versagt habe. Angefangen bei der Impstoffbeschaffung, Einreisebeschränkungen, der Lufthansa-Rettung oder der Migrationspolitik.

CSU-Politiker Alexander Dobrindt. Foto: IMAGO / Future Image

Dobrindt warf der EU vor, durch langsames Handeln "selbst das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit ihrer Institutionen" zu untergraben. Der 50-Jährige weiter: "Wenn Brüssel als langsamer Tanker agiert, muss der Bund handeln. Es ist daher richtig, wenn wir bei Fragen der Gesundheitsversorgung, der Medikamente und Impfstoffe auch unsere Interessen formulieren und danach handeln." Deutschland hätte also nach Ansicht des Politikers die eigenen Interessen vorschieben sollen, statt an der gemeinsamen EU-Planung festzuhalten.

Europa habe über " dort einen Platz, wo es besser ist, aber nicht dort, wo es behäbiger ist“, so Dobrindt gegenüber "Bild am Sonntag".

13.41 Uhr: Laut Studie – SO gut stoppt Biontech-Impfstoff Virusübertragungen

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer verhindert offenbar zu fast 90 Prozent die Übertragung des Virus auf andere. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Beobachtungsstudie der Unternehmen und des israelischen Gesundheitsministeriums hervor. Bislang war unklar, ob eine Corona-Impfung nur die Geimpften selbst schützt oder auch die Menschen in der Umgebung.

In Israel war das Biontech-Vakzin den Berichten zufolge zu 89,4 Prozent effektiv in der Verhinderung der Weitergabe. Bei den Infektionen habe sich ein Rückgang in immer größeren Teilen der Bevölkerung gezeigt. Die Untersuchung basiert demnach auf Daten von mehr als 1,7 Millionen Geimpften und soll noch veröffentlicht werden: als schneller sogenannter Preprint und in einem Fachmagazin.

Fast die Hälfte der neun Millionen Israelis hat bereits eine erste Dosis Impfstoff erhalten. Das Land ist damit beim Impfen weltweit führend und eignet sich besonders gut für Massenbeobachtungen.

Auch die zuvor schon in klinischen Studien festgestellte hohe Wirksamkeit des Biontech-Vakzins gegen eine Erkrankung der Geimpften bestätigte sich laut den Berichten nun noch einmal: Demnach wurden fast 94 Prozent der symptomatischen Erkrankungen verhindert.

Allerdings konnte wohl nicht erforscht werden, ob das auch für die südafrikanische Virusvariante gilt. Dafür habe es zu wenige Fälle gegeben.

Bereits am Samstag hatte das israelische Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass der Biontech-Impfstoff zwei Wochen nach der zweiten Dosis zu 99 Prozent vor schweren Krankheitsverläufen schützt. 96 Prozent der Geimpften seien gar nicht erkrankt.

Für die anderen bislang entwickelten Corona-Impfstoffe liegen noch keine großen Beobachtungsstudien zur Weitergabe des Virus vor.

07:31 Uhr: Inzidenzwert in Deutschland wieder über 60

Laut RKI gab es am Sonntagmorgen über 7676 Neuinfektionen in Deutschland innerhalb 24 Stunden. Die Inzidenz steigt deutlich an, liegt am Sonntag bei 60,2 – und damit zum zweiten Mal in Folge über den Wert vom Vortag (Samstag: 57,8).

Es wurden 145 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gezählt, die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 67.841. Rund 2,191 Millionen Menschen sind von ihrer Infektion genesen.

Samstag, 20. Februar

21:11 Uhr: Russland meldet erste Übertragung von Vogelgrippe-Virus H5N8 auf Menschen

In Russland ist nach Angaben der Behörden weltweit erstmals das Vogelgrippe-Virus H5N8 auf Menschen übertragen worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei über diese „wichtige Entdeckung“ bereits informiert worden, sagte die Leiterin der russischen Gesundheitsschutzbehörde, Anna Popowa, am Samstag. Wissenschaftler des Vektor-Labors hätten das Virus bei sieben Menschen in einer Geflügelfabrik nachgewiesen, in der im Dezember bei Tieren die Vogelgrippe aufgetreten war.

Die sieben Arbeiter aus der Geflügelfabrik in Südrussland fühlten sich mittlerweile wieder „gut“, sagte Popowa im russischen Fernsehen. Die Erkrankung sei bei allen Infizierten ohne Komplikationen verlaufen. Popowa lobte „die wichtige wissenschaftliche Entdeckung“. Die Zeit werde zeigen, ob das Virus weiter mutiere. Da sich das Virus derzeit offenbar noch nicht von Mensch zu Mensch übertrage, gebe das „der ganzen Welt Zeit, sich auf mögliche Mutationen vorzubereiten und angemessen und rechtzeitig zu reagieren“.

Das Vektor-Labor sei bereit, mit der Entwicklung von Testkits zu beginnen, um Ansteckungen beim Menschen zu erkennen, sagte Laborchef Rinat Maxjutow in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Zudem werde das Labor mit der Arbeit an einem Impfstoff beginnen.

16:06 Uhr: Spahn rechnet mit Impfung von Lehrern und Grundschülern

Die Anzeichen, dass Kita- und Grundschulbeschäftigte in der Impfreihenfolge nach vorne rücken könnten, verdichten sich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Samstag bei einer Online-Diskussion zum Thema Corona-Impfung in Berlin, es sei gesellschaftlich sehr wichtig, dass Kitas und Grundschulen wieder öffnen könnten. Weil dort aber Abstand nicht möglich sei, wolle man die Beschäftigten zügig in die Gruppe zwei nehmen und früher ein Impfangebot möglich machen.

Bei der Impfreihenfolge in Deutschland wurden drei große Gruppen festgelegt: Gruppe eins mit „Höchster Priorität“, Gruppe zwei: „Hohe Priorität“, und Gruppe drei: „Erhöhte Priorität“. Kita- und Grundschulbeschäftigte stehen nach der aktuellen Impfverordnung in Gruppe drei und wären damit voraussichtlich erst im Sommer dran. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder hatten das Gesundheitsministerium bei ihrer jüngsten Beratung gebeten, zu prüfen, ob Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher früher dran kommen könnten. Dafür müsste die geltende Impfverordnung geändert werden.

14:03 Uhr: Lockdown-Party: Frau öffnet in kuriosem Outfit die Tür

Foto: IMAGO / Cavan Images

Eine entlarvte Gastgeberin einer illegalen Lockdown-Party in Birmingham hat versucht, die Polizei mit einem Bademantel in die Irre zu führen. Die Frau hatte den Mantel wohl schnell übergeworfen und das Licht ausgemacht, als die Polizei in der Nacht zum Samstag kam, um eine Party in ihrer Wohnung aufzulösen - allerdings trug sie noch ihre Ohrringe und Fake-Wimpern. Auf einem von der Polizei veröffentlichten Video ist zu hören, wie die Polizisten die Frau befragen und schließlich die mehr als ein Dutzend Partygäste zum Gehen auffordern. Drei davon nahm die Polizei wegen Beleidigungen fest. In einem anderen Haus in Birmingham wurde sogar eine Party mit mehr als 50 Gästen aufgelöst.

10.47 Uhr: Ministerin Havliza schneidet sich die Haare selbst

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (62) schneidet sich in der Corona-Pandemie die Haare selbst. „Wenn man wie ich dicke Haare und Naturlocken hat, fällt halt auch nicht auf, wenn es ein bisschen schief wird“, sagte die CDU-Politikerin in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Außerdem helfe ihr Mann dabei. „Wenn ich hinten an meinen Haaren herumschneide, muss er den Spiegel halten.“ Dafür schneide sie dann ihm die Haare.

10.40 Uhr: Dritter Impfosff aus Russland freigegeben

Im Kampf gegen das Coronavirus hat Russland einen dritten Impfstoff freigegeben. Die ersten 120 000 Dosen des Vakzins KoviVac sollten bereits im nächsten Monat ausgeliefert werden, sagte Ministerpräsident Michail Mischustin am Samstag in Moskau. „Russland ist heute das einzige Land, das bereits drei Impfstoffe hat.“

Der Wirkstoff wurde am Tschumakow-Forschungszentrum für immunobiologische Präparate der Russischen Akademie der Wissenschaften entwickelt. Bis Jahresende sollen demnach 20 Millionen Dosen produziert werden. Umfangreiche klinische Studien liegen dazu aber noch nicht vor.

09.40 Uhr: 9164 Corona-Neuinfektionen und 490 neue Todesfälle

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 9164 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 490 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, wie aus Zahlen des RKI vom Samstag hervorgeht.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 57,8 - und damit etwas höher als am Vortag (56,8).

Freitag, 19. Februar:

22.35 Uhr: Inzidenz steigt in Deutschland wieder leicht

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9113 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 508 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Am Freitag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9860 Neuinfektionen und 556 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden, er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Inzidenz ist in Deutschland im Vergleich zum Vortag wieder leicht gestiegen. Foto: dpa

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 56,8 - und damit geringfügig niedriger als am Vortag (57,1). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben. Vor vier Wochen, am 21. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 119,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 369 719 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 19.02., 0.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 67 206.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 1,01 (Vortag 0,94). Der Wert bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

16.55 Uhr: Wissenschaftler ist sich sicher: Virus stammt aus Labor in Wuhan

Der Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger von der Universität Hamburg hat seine umstrittene Untersuchung zum Ursprung des Corona-Virus gegen Kritik verteidigt. „Es ist vollkommen klar, wir werden die Studie jetzt zeitnah in vielen anderen Sprachen zur Verfügung stellen“, sagte der Professor am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Problematik müsse thematisiert werden unter der Bevölkerung vieler Länder. Wiesendanger kommt in seinem Papier zum Ergebnis, dass sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der Pandemie sprechen. Kritik gibt es jedoch an der Methodik seiner Arbeit, deren Quellen unter anderem Youtube-Videos sind.

16.41 Uhr: Deutschland verspricht Mega-Summe für Kampf gegen Corona

Deutschland will den weltweiten Kampf gegen das Coronavirus mit weiteren 1,5 Milliarden Euro unterstützen. Eine entsprechende Zusage machte die Bundesregierung am Freitag beim digitalen Gipfel der G7-Gruppe, wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin mitteilte. Er sprach von einer „gewaltigen Summe“, mit der unter anderem die internationale Covax-Initiative unterstützt werden solle. Diese setzt sich für eine faire weltweite Verteilung der Corona-Impfstoffe ein.

„Damit erhöhen wir alleine die internationalen Mittel für Impfstoffe, Medikamente und Tests um über 30 Prozent“, erklärte Scholz. „Nur mit Impfschutz überall auf der Welt sind wir sicher.“ Mit der Zusage mache Deutschland klar: „Wir stehen an der Seite der ärmsten Länder.“

Olaf Scholz verspricht 1,5 Milliarden Euro für den weltweiten Kampf gegen Corona. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Die Impfallianz Gavi verantwortet gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Bündnis CEPI zur Impfstoffforschung die internationale Covax-Initiative. Diese Initiative will sicherstellen, dass sich auch die Menschen in ärmeren Ländern gegen Covid-19 schützen können.

Nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums sicherten sich die reichen Länder bislang zwei Drittel der Impfdosen, obwohl sie nur 16 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Bislang hätten lediglich 0,5 Prozent aller Corona-Impfungen in den ärmsten Ländern stattgefunden.

Bereits kurz vor dem virtuellen G7-Gipfel hatten die EU und die USA zusätzliche Milliardenhilfen für das globale Covax-Impfprogramm zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angekündigt. Washington stellte Zusagen über umgerechnet rund 3,3 Milliarden Euro in Aussicht, Brüssel eine Verdopplung der Beiträge auf eine Milliarde Euro.

08.30 Uhr: Stadt Halle bietet kostenlose Tests an

Seit Donnerstag können sich die Bewohner von Halle kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Und bereits in der ersten Stunde zeigte sich ein erschreckender Trend. So waren von den ersten 40 Tests, die in der ersten Stunden gemacht wurden, 90 Prozent positiv, so der MDR.

Eine Frau beim Corona-Test. Foto: IMAGO / Xinhua

„Viele sind hier, die tatsächlich mit Symptomen herkommen und da ist es auch so, dass die Ergebnisse dann positiv sind“, so Einsatzleiter Daniel Schöppe gegenüber dem MDR. Der kostenlose Service soll noch vier Wochen andauern.