Corona-Impfstoff vor Zulassung: Diese Menschen sollen ihn zuerst bekommen

Lange haben die Menschen darauf gewartet, nun rückt er in greifbare Nähe: ein wirkungsvoller Corona-Impfstoff. Doch wann kommt die heiß ersehnte Spritze – und wer bekommt sie zuerst?

Darüber haben sich die Politiker bereits ausgetauscht. Demnach sollen bestimmte Personengruppen den Corona-Impfstoff als erste erhalten.

Geht es nach Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), soll die Bundesrepublik als eins der ersten Länder mit dem Impfstoff beliefert werden, wenn ein deutsches Unternehmen einen Impfstoff entwickelt.

Nach erfolgter Zulassung sollen ihn dann folgende Gruppen hierzulande zuerst erhalten:

Ältere

Menschen mit Vorerkrankungen

Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Mitarbeiter von Gesundheitsämtern und Sicherheitsbehörden

Polizisten

Feuerwehrleute

Lehrer und Erzieher

Das geht aus einem neuen Positionspapier des Deutschen Ethikrats, der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina und der am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelten Ständigen Impfkommission hervor.

Auch SIE erhalten den Impfstoff früh

Auch Menschen, die etwa in Heimen für Obdachlose oder Asylbewerber sehr beengt untergebracht seien, sollten dazuzählen, wie die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx erläuterte. Noch seien genaue Feststellungen zur Priorisierung aber nicht getroffen, also nicht alle bevorzugten Gruppen genau identifiziert.

Der Vorsitzende der Impfkommission, Thomas Mertens, sagte, bis spätestens Ende des Jahres sollten die Empfehlungen konkreter sein. Die Priorisierung müsse dann von den Verantwortungsträgern der Politik festgesetzt werden.

Geimpft werden soll in Zentren sowie durch mobile Impftrupps. Bewohner von Altenheimen sollen nicht in Omnibussen zu einem Impfzentrum gebracht werden müssen. Dazu Spahn: „In den nächsten sechs, acht, zehn Wochen werden nach und nach diese Impfzentren in der Vorhaltung sein.“ Das reiche zeitlich aus.

Spahn sprach sich zudem dafür aus, die Debatte über die nötige Priorisierung „an jeden Mittagstisch, an jede Arbeitsstelle, in jeden Freundes- und Bekanntenkreis“ zu tragen.

Für den Fall der Zulassung des Impfstoffs könnte Ende 2020 eine Impfwelle anrollen, stellte Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing fest. Wendtner sprach von einem „Silberstreifen an dem sonst so düsteren Horizont“. (vh mit dpa)