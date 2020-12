Corona: Impfstoff endlich zugelassen! Auf diese Nebenwirkungen musst du achten

Der Starttermin für den ersten Corona-Impfstoff in Deutschland und der EU ist bereits datiert. Am Montag wurde der Impfstoff von Biontech und Pfizer nun auch endlich zugelassen! Damit dürften die Impfungen nach Weihnachten beginnen.

Der Corona-Impfstoff kann allerdings verschiedene Nebenwirkungen auslösen. Darauf müssen Geimpfte achten!

Corona: Erster Impfstoff in der EU zugelassen

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer gegeben. Ein Expertenausschuss der EMA empfahl eine bedingte Marktzulassung des Impfstoffs in der EU, wie EMA-Chefin Emer Cooke am Montag mitteilte. Die EU-Kommission hatte bereits angekündigt, die endgültige Entscheidung mit den Mitgliedstaaten nun binnen zwei Tagen in einem Schnellverfahren zu treffen. Gerechnet wird damit, dass die Kommission noch am Montagabend ihre Zustimmung gibt. Damit dürfte es in Deutschland und anderen EU-Ländern wie geplant nach Weihnachten mit den Corona-Impfungen losgehen.

Die EMA hatte ihre Prüfung der Impfstoff-Zulassung auf Druck Deutschlands und anderer EU-Staaten um acht Tage vorgezogen. Der zuständige Ausschuss für Humanarzneimittel der in Amsterdam ansässigen EU-Behörde wollte ursprünglich erst am Dienstag kommender Woche entscheiden, kam nun aber bereits am Montag zusammen.

+++ Corona: Biontech-Impfstoff in der EU zugelassen – „historische wissenschaftliche Leistung“ +++ Söder muss in Quarantäne +++

Auf Grundlage der vom Hersteller vorgelegten Labordaten und Ergebnissen der klinischen Tests wurden die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs bewertet. Anders als in Großbritannien und den USA, die nur eine zeitweise Notfallzulassung für den Biontech-Impfstoff erteilten, hatte die EU von Anfang an eine einjährige bedingte Marktzulassung angestrebt, die ein strengeres Testverfahren voraussetzt.

Auslieferung erster Impfstoffdosen in Deutschland kann beginnen

Die Bundesregierung begrüßte das grundsätzliche grüne Licht für einen Corona-Impfstoff in der EU. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, die ordentliche Zulassung eines Impfstoffs sei „ein Meilenstein in der Pandemiebekämpfung“. Impfen ebne den Weg aus der Krise. „Und wir tun alles dafür, diesen Weg so schnell wie möglich zu gehen.“

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

Indes erklärte Biontech-Mitgründer Ugur Sahin, die positive Entscheidung der EMA sei „eine besonders persönliche und emotionale für uns alle bei Biontech“. Und weiter: „Als Unternehmen mit Sitz im Herzen der EU freuen wir uns besonders, einen Schritt näher daran zu sein, möglicherweise den ersten Impfstoff gegen diese verheerende Pandemie in Europa zu liefern“, fügte Sahin hinzu. Biontech sei bereit, mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen in der EU zu beginnen, „sobald wir grünes Licht erhalten“.

Es ist geplant, dass die Impfungen mit dem Biontech-Impfstoff in Deutschland und dem Rest der EU ab dem 27. Dezember beginnen. Die Impfdosen hat die EU gemeinsam bestellt und sollen in Bezug auf die jeweilige Bevölkerung der einzelnen Mitgliedsstaaten gleichermaßen verteilt werden. Für Deutschland hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Impfreihenfolge per Verordnung festgelegt. Als Erstes werden demnach Menschen ab 80 Jahren sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen geimpft.

Der Biontech-Mitgründer Ugur Sahin zeigt sich zuversichtlich über den Start der Impfungen. (Symbolbild) Foto: imago images/photothek

Nebenwirkungen möglich

Bei dem neuartigen und ersten zugelassenen Corona-Impfstoff in der EU kann es bei Geimpften allerdings auch zu Nebenwirkungen kommen. Der EMA zufolge zeigten sich bei einer Studie mit mehr als 36.000 Teilnehmern eine 95-prozentige Wirksamkeit des Impfstoffs. Zugleich traten aber auch Nebenwirkungen auf.

In den häufigsten Fällen seien das Schmerzen und Schwellungen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Schüttelfrost und Fieber gewesen. Die Agentur erklärt dazu: „Die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs wird weiterhin überwacht, da er in den Mitgliedstaaten, über das EU-Pharmakovigilanzsystem und in zusätzlichen Studien des Unternehmens und der europäischen Behörden angewendet wird.“

Diese Nebenwirkungen sind am beim Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer am häufigsten aufgetreten:

Schmerzen und Schwellungen an der Einstichstelle

Müdigkeit,

Kopfschmerzen,

Muskel- und Gelenkschmerzen

Schüttelfrost

Fieber

Auch eine jüngst im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichte Studie zum Biontech-Präparat mit knapp 45.000 Teilnehmern ergab derartige Symptome. Diese waren allgemein schwach bis mäßig und klangen nach kurzer Zeit wieder ab. (nk mit dpa)