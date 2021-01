Impfrechner: Wann bekomme ich endlich meine Corona-Impfung? Dieses Tool verrät es dir!

Vor rund einem Monat starteten die Impfungen gegen das Coronavirus in Deutschland. Derzeit müssen viele Menschen aber noch Geduld aufbringen. Wann werde ich endlich geimpft? Ein Impfrechner soll nun das Datum errechnen können. Wie funktioniert das und ist das wirklich zuverlässig? Ein Selbstversuch.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Deutschen das Versprechen gegeben, dass jeder bis zum Sommer ein Impfangebot bekomme. Doch wann genau kann ich mit meiner Impfung rechnen? Der sogenannte Corona-Impfrechner bei „Omni Calculator“ soll mir meinen Termin ausspucken können. Wir haben das mal getestet.

Corona: Impfrechner verrät das Datum deines Impftermins – ein Selbstversuch

Eins vorweg: In der Impfkette bilde ich sozusagen das Schlusslicht. Mein Termin ist somit aktuell noch gar nicht greifbar. Als gesunder Mensch im Alter von 31 Jahren werde ich den Impfstoff als Letzte bekommen. Vor mir sind die gefährdeteren älteren Menschen, Vorerkrankte, Pflegepersonal, Lehrer und Erzieher sowie Personen in anderen wichtigen gefährdeten Positionen dran. >>> mehr Infos dazu beim Bundesgesundheitsministerium

Doch mit dem neuen Tool will ich mir Klarheit verschaffen. Im Netz suche ich nach dem Omni Calculator. Schnell wird mir klar, dass man dort unzählige Sachen berechnen kann. Im Suchfeld gebe ich „Corona Impfrechner“ ein und schon bin ich auf der richtigen Startseite.

Über eine Million Menschen wurden schon geimpft. Doch viele warten noch auf ihren Impftermin. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Also, los geht's. Ich muss in ein paar Feldern meine Daten eingeben. Beruf, Alter, Kontakt zu Risikogruppen, Vorerkrankungen etc. Das Ganze erfolgt anonym.

Wann ist mein Impftermin?

Da ich alle Fragen mit „Nein“ beantworten kann und auch keiner Risikogruppe angehöre, ist mein Ergebnis kaum überraschend: Meine erste Imfdosis erhalte ich zwischen dem 8. August 2021 und dem 21. Februar 2022. Die zweite ist dann immer drei Wochen später geplant.

So sieht es der Plan der Bundesregierung vor. Wenn ich nun wissen will, wann ich nach der tatsächlichen Impfrate in Deutschland dran bin, kann ich das auch vergleichen. Dann verschiebt sich mein Termin allerdings um etwa vier Wochen. Der früheste Termin für meine erste Impfung wäre somit der 16. September 2021.

Hier kommst du zum Corona-Impfterminrechner

Danach schlüsselt mir der Rechner auf, dass es noch etwa vier Jahre dauern würde, bis alle deutschen Bundesbürger geimpft seien – bei einer Impfbereitschaft von derzeit 54 Prozent. Aktuell haben noch mindestens rund 19 Millionen Menschen vor mir Vortritt bei der Covid-Impfung.

Das steckt hinter dem Impfterminrechner bei „Omni Calculator“

Der Corona-Impfterminrechner bei „Omni Calculator“ wurde von den beiden Absolventen Bogna Szyk (Technische Universität Wien) und Philip Maus (Universität Pisa) erstellt. Gegenüber der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen geben die Entwickler an, dass sie „anhand der vom Robert Koch-Institut geschätzten Gruppengröße wissen, wie viele Personen sich in der Warteschlange vor Ihnen befinden.“ So ergebe sich schließlich die Wartezeit.

Der Rechner wurde auf Grundlage der Rechtsverordnung des deutschen Bundesgesundheitsministeriums erstellt und ist in Deutschland seit dem 13. Januar online. Auch in anderen Ländern ist er verfügbar.

Corona: In NRW startet die Impftermin-Vergabe am Montag (25.Januar). (Symbolbild) Foto: dpa

Die Intention der Entwickler: „Ich wollte allen Deutschen einen realistischen Impf-Zeitplan aufzeigen und Hoffnung geben, dass es möglich ist, Corona zu bekämpfen, obwohl es noch einige Monate dauern wird“, so Szyk gegenüber der Zeitung. Sie betont aber auch, dass das Ergebnis zwar zuverlässig sei, weil die eingehenden Daten ständig überarbeitet werden. Eine genaue Schätzung sei dennoch nicht wirklich möglich.

Fazit: Impfrechner macht Hoffnung auf meinen baldigen Impftermin

Mein Fazit: Noch kann das Versprechen der Bundesregierung in meinem Fall eingehalten werden. Es ist realistisch, dass ich meine Impfdosis noch in diesem Jahr bekommen werde. Die Hoffnung steigt. Die gute Sache an dem Tool ist, dass ich parallel zum theoretischen Plan der Regierung immer die Impf-Verzögerungen ausrechnen kann. Also Daumen drücken, dass es in einem halben Jahr endlich so weit ist!