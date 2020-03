Corona-Hamsterkäufe: Dieses Bild übertrifft alles, was du bisher gesehen hast

Die Corona-Krise hat das Leben der Menschen in Deutschland auf den Kopf gestellt. Das öffentliche Leben steht nahezu still. Eine der wenigen Ausnahmen sind Supermärkte.

Hier stehen die Menschen in Corona-Zeiten Schlange, um ihre Vorräte aufzufüllen. Entgegen der Empfehlung aller Regierungsvertreter fegten Hamsterkäufer wie Heuschrecken durch die Regale bei Aldi, Lidl und Co...

Insbesondere Klopapier ist derzeit gefragt wie nie. Ein Foto zeigt jetzt völlig neue Hamster-Dimensionen.

Corona-Hamsterkäufer: Foto zeigt irren Klopapier-Dimensionen

Viele Menschen haben sich in den letzten Tagen in den Sozialen Medien gefragt, was die Hamsterkäufer mit ihrem gigantischen Vorrat an Toilettenpapier anstellen. Und auch: Wo zur Hölle lagern sie ihre Rollen?

Eine Antwort dazu liefert das Foto eines Nutzers auf der Onlineplattform „webfail.com“. Es zeigt einen irren Vorrat an Klopapier auf einem Balkon. Wann und wo das Bild aufgenommen wurde, ist allerdings unklar.

Der Vorrat an Klopapier dürfte etwa bis 2098 halten. Foto: Screenshot: Webfail.com

Das steckt WIRKLICH hinter dem Klopapier-Hype

In Zeiten des Coronavirus bunkern die Deutschen Klopapier. Die Berliner Street-Art-Szene hat den passenden Vergleich. Foto: imago images / Frank Winter

Viele Supermärkte und Drogerien haben in der Zwischenzeit auf den Hype reagiert und haben die Rationen an Toilettenpapier pro Kauf rationiert. Bei manchen Supermärkten bezahlst du ab einer gewissen Menge sogar einen Aufpreis. Der soll dann zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gespendet werden.

Deutsche hamstern jetzt auch...

Als Reaktion darauf verbindet ein Händler aus Stuttgart den Kauf in seinem Laden mit dem Run auf das Produkt der Stunde. „Kunden, die bei uns Leergut zurückbringen, bekommen als Belohnung eine Rolle Toilettenpapier“, sagte Hans-Peter Kastner. Er habe gleich eine ganze Ladung von dem begehrten Gut in Krisenzeiten im Internet bestellt. (ak mit dpa)