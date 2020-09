Großbritannien: Familie will Camping-Urlaub machen – auf einmal muss alles ganz schnell gehen

Na, auf DIESEN Urlaub hätte die Familie aus Großbritannien auch verzichten können...

Als sie in einem Park einige Tage campen wollten, bekamen sie eine unschöne Nachricht. Dann musste alles ganz schnell gehen. Wie „Mirror“ berichtet, musste ein Vater im Wohnwagenpark in Trecco Bay in Wales (Großbritannien) schnell packen. Der Familienurlaub war abrupt zu Ende.

Großbritannien: Erneuter Lockdown

Bis 18 Uhr musste die Familie verschwunden sein. Denn der Park würde schon jetzt in den Winterschlaf gehen. Und das, obwohl die Saison noch gar nicht zu Ende war und auch nächste Woche noch Besucher anreisen wollten.

Vor Ort hieß es, alle Besucher müssen den Park in Großbritannien „so schnell wie möglich“ verlassen. Warum das abrupte Ende? Wegen des Corona-Lockdowns! Um die neuen Corona-Regeln einzuhalten, musste der Park schließen.

Urlauber, die sich auf dem Gelände aufhielten, sollen eine volle Rückerstattung oder eine Gutschrift in Höhe von 120% ihres Urlaubspreises erhalten. Auch gab es die Möglichkeit, woanders unterzukommen. Familienvater Sean: „Sie sagten im Grunde genommen nur, dass sie bei den Einschränkungen, die auf sie zukommen, schließen müssten – der ganze Park müsse schließen. Wir hatten dreieinhalb bis vier Stunden Zeit, um alles zu packen und das Baby zum Verlassen des Geländes vorzubereiten.“

Steve Richards, CEO von Parkdean Resorts, dem Eigentümer von Trecco Bay, sagt: „Diese Schließung wird sich auf viele Unternehmen und Arbeitsplätze in Porthcawl auswirken, die auf den regelmäßigen Zustrom von Touristen in die Region angewiesen sind, und natürlich wird sie dazu führen, dass viele hart arbeitende Waliser, die über 90% unserer Gäste ausmachen, nun keine wohlverdiente Pause mehr genießen können.“

Der Park in Großbritannien hatte nach dem ersten Lockdown am 11. Juli erst wieder geöffnet, so „Mirror“. Warum der plötzliche Rauswurf aus dem Park? In Großbritannien steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. Täglich kommen 3500 bis 4000 neue Fälle hinzu. Deswegen hat Premierminister Boris Johnson verschärfte Maßnahmen angekündigt.

Großbritannien: Johnson will Militär einsetzen

Pubs und Restaurants in England sollen von Donnerstag an spätestens um 22 Uhr schließen. Außerdem wird nur noch Service am Tisch erlaubt sein. In Taxis und Geschäften ist das Tragen einer Maske jetzt Pflicht. Hochzeiten dürfen nur noch mit 15 Teilnehmern gefeiert werden.

Auch fordert Johnson auf, dass die Menschen in Großbritannien wieder von zu Hause aus arbeiten sollen.

Das Krasse: Um die Einhaltung dieser Maßnahmen zu überprüfen, will Johnson sogar das Militär einsetzen. Auch soll die Polizei auf den Straßen präsenter sein. (ldi/dpa)