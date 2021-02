Corona-Gipfel am 10.2.: Lauterbach weiß, wann dritte Welle kommt +++ Mallorca-Urlaub unter DIESER Voraussetzung möglich?

Die Corona-Fallzahlen gehen runter. Der Lockdown zeigt langsam Wirkung. Doch die Mutationen sorgen für Probleme.

Völlig unklar ist, ob und welche Lockerungen es ab Mitte Februar in Deutschland geben kann und wird. Die Politik wird am Mittwoch darüber beraten, wie es nach dem 14. Februar weitergeht.

Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland am 9. Februar 2021

8072 Corona-Neuinfektionen

813 neue Todesfälle

62.969 Covid-19-Todesfälle insgesamt in Deutschland

7-Tage-Inzidenz: 68

Alle Infos im News-Blog: Corona in Deutschland und international

Alle aktuellen News zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland und der Welt findest du in unserem Newsblog.

+++ Hier kannst du den News-Blog aktualisieren +++

Mittwoch, 10. Februar

7.10 Uhr: Mallorca-Urlaub bald wieder möglich?

Wie die „Bild“ berichtet, könnte ein Ballermann-Urlaub schon bald wieder möglich sein! Voraussetzung: ein gültiger Impf-Nachweis. Man arbeite „an der harmonisierten Einführung von Impf-Zertifikaten gegen Covid-19“, erklärt die spanische Botschaft auf Anfrage der „Bild“.

7 Uhr: Karl Lauterbach schlägt klare Töne an

Die Corona-Zahlen sinken. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mahnt dennoch zur Vorsicht - und warnt sogar vor einer dritten Welle. >> Mehr dazu hier lesen.

Dienstag, 9. Februar

22.45 Uhr: Wohl kein bundesweiter Stufenplan am Mittwoch

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht nicht davon aus, dass es nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch einen bundesweiten Stufenplan zu Corona-Lockerungen geben wird. Auf eine entsprechende Frage in einem Interview der ARD-„Tagesthemen“ sagte Weil am Dienstagabend: „Nein noch nicht morgen, aber wir müssen unbedingt diese Diskussion miteinander führen.“ Viele Bürgerinnen und Bürger würden mit Recht fragen, wie es denn jetzt eigentlich weitergehen solle. „Die Antwort wird morgen noch nicht erfolgen können, das ist jedenfalls mein Eindruck, aber sie muss dann beim nächsten Mal stattfinden.“

19.30 Uhr: Corona-Ausbruch auf Kreuzfahrt-Schiff

Corona-Alarm auf einem deutschen Tui-Schiff! Nach vier positiven Corona-Fällen an Bord des Kreuzfahrtschiffes „Mein Schiff 2“ sind mehrere Passagiere und Crewmitglieder auf Gran Canaria in Quarantäne. Die Gäste seien am Ende der Reise in der vergangenen Woche positiv auf Covid-19 getestet worden, sagte eine Sprecherin der Reederei Tui Cruises am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Die vier Personen wurden umgehend an Bord isoliert und an Land in eine Quarantäne-Unterkunft gebracht.“

Mehrere Kreuzfahrt-Passagiere von „Mein Schiff“ sind in Quarantäne. Foto: imago images / Pacific Press Agency

Zudem seien neun Gäste und und elf Besatzungsmitglieder als Kontaktpersonen identifiziert, ebenfalls zunächst an Bord isoliert und dann auf Gran Canaria entsprechend untergebracht worden - trotz negativer Testergebnisse. Die Gäste würden dort weiterhin durch Tui Cruises betreut, die Unterkunftskosten der Kontaktpersonen übernimmt die Reederei, die der positiv Getesteten wird den Angaben zufolge über die Auslandkrankenreiseversicherung abgedeckt. Die Passagiere hätten bislang keine oder nur milde Symptome.

Alle übrigen rund 1000 Gäste seien negativ auf das Coronavirus getestet worden und konnten wie geplant am Freitag nach Hause reisen. Auch die 800 Mitarbeiter des Schiffes blieben ohne positiven Corona-Test. „Der Kreuzfahrtbetrieb konnte in Absprache mit den Behörden bereits weitergehen.“ Zuvor sei das Schiff gereinigt und desinfiziert worden.

16.15 Uhr: Erster Beschlussentwurf für weitere Lockdown-Strategie

Am Mittwoch setzen sich die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen, um die weiteren Maßnahmen nach dem 14. Februar zu besprechen. Bisher ist laut Medienberichten zufolge bereits durchgesickert, dass der Lockdown definitiv verlängert werden soll. Der „Bild“ liegt nun ein erster Beschlussentwurf vor. Demnach stehe noch gar nicht - wie zunächst vermutet - ein Enddatum für das Ende des Lockdowns fest. Dieser könne, so heißt es weiter, auch noch in den März hineingehen. Auch „müssen die Kontaktbeschränkungen in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden“, geht aus dem ersten Entwurf hervor. Soll heißen: Ein Haushalt plus eine weitere Person.

Außerdem sollen laut Bild diese Maßnahmen ergriffen werden:

Maskenpflicht (OP-und FFP2-Masken) im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel

Hygienekonzepte gelten weiterhin

Nicht notwendige Reisen sollen vermieden werden

Weiterhin Homeoffice oder Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Öffnungsstrategie insbesonders für Bildung und Betreuung soll erarbeitet werden

Liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 50, sollen lokal jeweils weitere Maßnahmen ergriffen werden

Impfungen haben weiterhin Priorität

Impfstrategie soll aktualisiert werden

14.22 Uhr: Bundesland prescht vor und öffnet Kitas und Grundschulen ab dem 15. Februar

Die Kultusminister der Länder sprechen sich bei weiter sinkenden Corona-Zahlen dafür aus, dass die Schulen ab der kommenden Woche schrittweise wieder aufmachen. Einen entsprechenden Beschluss fassten sie am Montagabend in einer Schaltkonferenz, der am Dienstag veröffentlicht wurde. „Die negativen Folgen von Schulschließungen für die Bildungsbiografien und die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen müssen begrenzt werden“, heißt es in dem Papier.

Erste Entscheidungen in den Ländern fallen bereits: Sachsen, das im Dezember als erstes Bundesland flächendeckende Schul- und Kitaschließungen angeordnet hatte, kündigte am Dienstag auch als erstes an, Grundschulen und Kitas ab kommenden Montag in einem eingeschränkten Betrieb wieder zu öffnen. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) teilte das nach einer Kabinettssitzung mit.

13:05 Uhr: Medienbericht: DAS ist Merkels Lockdown-Plan

Vor dem Bund-Länder-Gipfel am morgigen Mittwoch sind bereits einige Pläne von Angela Merkel durchgesickert, wie es ab dem 14. Februar weitergehen soll. Laut "Bild" tendierten die CDU-Ministerpräsidente sowie die Kanzlerin dazu, den Lockdown zu verlängern. Nach dem Bericht könnte es frühstens ab 1. März wieder Lockerungen geben. Dann sollten zuerst Friseure, Schulen und Kitas wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Kanzlerin Angela Merkel plant offenbar eine weitere Fortsetzung des Lockdowns bis 1. März. Foto: IMAGO / IPON

Bis zum 1. März soll es jedoch keine Lockerungen nach dem Willen von Angela Merkel geben, so die "Bild". Auch von Parteikollegen kommt dagegen Widerstand. Laut dem Bericht plädieren Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen für eine Schulöffnung ab dem 15. Februar.

11.45 Uhr: NRW-Minister Laschet verrät: DAS wird entscheidend beim Bund-Länder-Gipfel

Kitas und Schulen werden nach Worten des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) am Mittwoch das „entscheidende Thema“ bei den Bund-Länder-Beratungen sein. Die Debatte über Kitas und Schulen sei im Kampf gegen die Corona-Pandemie „zu kurz gekommen“, sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags in Düsseldorf. Man könne so viele Tablets anschaffen wie man wolle: „Das Homeoffice für Kinder ist kein guter Lernort“, sagte Laschet. „So zu tun, als könne man Kinder digital erziehen, ist eine schlicht falsche Herangehensweise und Unsinn.“ Die Schulen sind im bundesweiten Lockdown seit Wochen überwiegend geschlossen. Gelernt wird meist im Distanzunterricht.

Als Regierungschef tue er alles, „damit so schnell wie möglich Schulen und Geschäfte wieder offen sind“, sagte Laschet. „Aber es muss verantwortbar sein.“ Weitere Öffnungen seien derzeit nicht denkbar, sagte Laschet. Wichtig sei, dass bei den Gesprächen der Regierungschefs der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch „Bundeseinheitlichkeit“ erzielt werde. Er halte es aber nicht für klug, wenn sich 16 Ministerpräsidenten vorab in ihren Landtagen festlegten, sagte Laschet mit Blick auf mehrere Vorschläge aus den Ländern für Stufenpläne im Umgang mit der Pandemie.

11.10 Uhr: FDP fordert weitere Öffnungen und legt Plan vor

Die FDP hat einen Sieben-Stufenplan für Schritte zur Öffnung von öffentlichem Leben, Handel und Schulen in der Corona-Pandemie vorgelegt. Dabei sollen neben den Fallzahlen pro Woche auch regionale Werte für die Erkrankung der über 50-jährigen, die Belastung der Krankenhäuser, die Verteilung des Infektionsgeschehens und die tatsächlichen Kapazitäten in Gesundheitsämtern eingerechnet werden. „Unterschiedliche Lagen erfordern unterschiedliche Maßnahmen. Gleiches wird damit gleich, Ungleiches wird ungleich behandelt“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Theurer dazu am Dienstag.

Nötig sei ein bundesweites Regelwerk, wie man aus Beschränkungen aussteige, aber auch bei einer Verschlechterung wieder verschärfe, sagte Fraktionsvize Stephan Thomae. „Das ist keine Einbahnstraße.“ Die gesundheitspolitischen Sprecherin der Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus, sagte: „Wir glauben, dass wir den Menschen damit eine Perspektive geben.“ Bei wechselnden Regeln verlören viele Menschen die Motivation, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Der Stufenplan soll am Mittwoch in den Bundestag eingebracht werden.

FDP-Chef Christian Lindner sagte der „Passauer Neuen Presse“: „Regional wäre es möglich, Kitas und Schulen jetzt schon aufzumachen. Auch die Öffnung von Friseuren und Handel scheint mir stellenweise verantwortbar, wenn entsprechende Schutzkonzepte eingehalten werden.“ In Hotspots sei weniger möglich als da, wo die Infektionszahlen schon jetzt niedriger sind.

9.15 Uhr: Virologe Kekulé mit Ansage an Corona-Politik: "Komme bei vielen Maßnahmen nicht dahinter, welchen Sinn das machen sollte"

Der Virologe Alexander Kekulé hat im Interview mit der "Welt" mit der Corona-Politik der Bundesregierung abgerechnet. Dabei äußerte er unter anderem Zweifel, dass die neue Mutation B.1.1.7 eine höhere Sterblichkeit aufweise, als das ursprüngliche Corona-Virus: "Aus den bisher vorliegenden Daten kann meines Erachtens nicht geschlossen werden, dass das Pandemievirus tödlicher geworden ist. Aber vielleicht hat Herr Wieler Informationen, die ich noch nicht kenne."

Dennoch sollte man die Ansteckungsgefahr durch die Mutation nicht unterschätzen. Sie könnten sich vor allem dann ausbreiten, "wenn es eine offene Flanke im Abwehrkonzept gibt:" Damit wolle Kekulé jedoch nicht für eine Verlängerung des Lockdowns werben. Man solle sich "nicht weiter von Lockdown zu Lockdown hangeln." Er sei für "für kontinuierliche Maßnahmen, die man lange durchhalten kann, ohne das soziale und wirtschaftliche Leben stillzulegen. Wir haben die technischen Möglichkeiten, viel selektiver vorzugehen, als einfach nur pauschale Lockdowns zu verhängen."

Virologe Alexander Kekulé. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Am Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidenten und. Diese sollten auf die Bereitschaft der Bevölkerung setzen, auch strenge Maßnahmen mitzutragen. Wichtig sei jedoch, dass die Bevölkerung den Sinn hinter den Maßnahmen verstehen könnte. Langfristig sei eine Bewältigung der Pandemie nur möglich, wenn es eine Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gebe. "Dieser Puffer ermöglicht es uns, ein sozial und wirtschaftlich halbwegs normales Leben zu führen und trotzdem das Virus in Schach zu halten." Dafür sei vor allem ein konsequenter Einsatz von Masken nötig. In der Arbeitswelt gebe es dort noch zu viele Lücken. Wo das nicht möglich sei, sollten Schnelltests eingesetzt werden.

Auch zum gesunkenen Vertrauen in die Maßnahmen der Regierung äußerte sich der Virologe in der "Welt". Dabei wird er deutlich: Die Deutschen verstünden "ganz gut, dass es im Freien kein Superspreading geben kann, wenn man Abstand hält. Dann ist es verständlich, dass manchem der Kragen platzt, wenn er draußen eine Maske aufsetzen soll, obwohl im Umkreis von zehn Metern niemand steht." Auch er selbst komme "bei vielen Maßnahmen nicht dahinter, welchen Sinn das jetzt machen sollte." Als Beispiele nannte Kekulé die 15-Kilometer-Regelung.

7.20 Uhr: Gute Nachricht: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter!

Erstmals seit mehr als drei Monaten liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 75. So wurden binnen einer Woche 72,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an die Gesundheitsämter übermittelt, wie das RKI am Dienstagmorgen meldete. Die Zahl sinkt seit mehreren Wochen. Ihren Höchstwert hatte die Sieben-Tage-Inzidenz am 22. Dezember mit 197,6 Fällen pro 100 000 Einwohner. Unter die Schwelle von 100 war sie vor zwölf Tagen gerutscht. Das politische Ziel ist eine Sieben-Tage-Inzidenz von langfristig unter 50.

Binnen eines Tages meldeten die deutschen Gesundheitsämter dem RKI 3379 Corona-Neuinfektionen. Außerdem wurden 481 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI 6114 Neuinfektionen und 861 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

7 Uhr: Vorteile für Geimpfte? Einige EU-Länder machen bereits Nägel mit Köpfen

Restaurantbesuche, Kinoabende, Reisen: Sollen Geimpfte dürfen, was anderen in der Corona-Pandemie noch versagt ist? In Deutschland werden alle Vorstöße für entsprechende Regelungen von Kanzlerin Angela Merkel und der Bundesregierung noch abgeblockt. Auch der Ethikrat hat sich dagegen ausgesprochen. In einigen europäischen Ländern ist man schon ein ganzes Stück weiter.

Zum Beispiel in Dänemark. Deutschlands nördlichster EU-Nachbar legte vergangene Woche Pläne für einen digitalen Ausweis mit Impfdaten vor, um Dienstreisen in Corona-Zeiten zu erleichtern - und letztlich vielleicht auch die sorgenfreie Teilnahme an Konzerten oder Sportveranstaltungen zu ermöglichen. Der dänischen Regierung schwebt ein digitaler Ausweis vor, den man auf Reisen bei Bedarf auf seinem Smartphone vorweisen kann. Auch Dänemarks Nachbar Schweden will bis zum 1. Juni die digitale Infrastruktur für einen Impfpass schaffen - allerdings in enger Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und der EU. Wie konkret der Pass eines Tages angewendet werden kann - etwa im Urlaub, beim Restaurant-Besuch, im Kino oder Fußballstadion - ist aber noch unklar.

Einge Länder stoßen bei Sonderrechten für Geimpfte bereits vor. Foto: IMAGO / Pacific Press Agency

Andere EU-Länder haben da schon mehr Schritte unternommen. In Polen gibt es seit Ende Dezember ganz konkrete Vorteile für Geimpfte. Sie sind von der zehntägigen Quarantänepflicht nach Einreise befreit. Außerdem zählen Geimpfte bei Beschränkungen für private Treffen nicht als Kontaktpersonen. Auch die rumänische Regierung hat Mitte Januar geimpfte Einreisende von der Quarantäne befreit - und das, obwohl Staatspräsident Klaus Iohannis zuvor in der Diskussion um einen europäischen Impfpass noch vor „Diskriminierung“ der nicht Geimpften gewarnt hatte. Estland ist das dritte EU-Land, das die Einreisefreiheit für Geimpfte zum 1. Februar vollständig - ohne Testpflicht und Quarantäne - wiederhergestellt hat.

Besonders wichtig ist das Thema Einreisebeschränkungen für die Länder der EU, die wirtschaftlich stark auf Tourismus angewiesen sind - wie etwa Griechenland. „Die Personen, die geimpft sind, müssen frei reisen dürfen“, forderte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schon vor Wochen. Auf eine EU-weite Regelung scheint auch er jetzt nicht mehr warten zu wollen. Am Montag vereinbarte Griechenland mit Israel, dass Geimpfte zwischen beiden Ländern ohne Auflagen reisen dürfen. Mit Großbritannien soll eine ähnliche Regelung bereits auf dem Weg sein.

Montag, 8. Februar

13.20 Uhr: Gesundheitsminister Spahn äußert sich nach Treffen des Corona-Kabinetts

Jens Spahn bekräftigte noch einmal den Plan, einen weiteren Corona-Bonus für Pflegekräfte ermöglichen zu wollen.

Positiv sei im aktuellen Winter, dass die Grippe "kaum eine Chance" habe. Aktuell gebe es gerade einmal 20 bis 30 Grippe-Fällen laut RKI.

Die Bundesämter hätten weiter mit den vielen Aufgaben während der Pandemie zu kämpfen. Dort solle laut Spahn die Kapazitäten erhöht werden.

In Deutschland werde zudem in dieser Woche auch mit der Verimpfung des dritten Impfstoff, Astrazeneca, begonnen. Dieser soll jedoch nur an 18-64-Jährige verimpft werden. In Zukunft soll ein Ansturm auf die Impf-Hotline wie bei der Vergabe der Impftermine für über 80-Jährige verhindert werden, indem Briefe für Impftermine nach Jahrgangen verschickt werden.

13.10 Uhr: Intensivmediziner: Keine Alternative zum Lockdown

Intensivmediziner sehen in Deutschland weiterhin keine Alternative zum Corona-Lockdown. Die Lage auf den Intensivstationen sei trotz eines Rückgangs der Zahl der Patienten mit einem schweren Covid-19-Verlauf weiterhin ernst, warnte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Montag in München. „Natürlich können wir den Lockdown nicht unendlich fortsetzen“, erklärte Verbandspräsident Gernot Marx. Es sei aber zwingend erforderlich, die derzeit geltenden strengen Corona-Maßnahmen auch über Mitte Februar hinaus zu verlängern. „Anfang März sollten wir dann wieder in die Diskussion einsteigen“, erklärte Marx.

Verbandspräsident Gernot Marx. Foto: IMAGO / Jürgen Heinrich

Am Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderregierungschefs auf einem weiteren Gipfel über die Entwicklung der Coronalage und die Gegenmaßnahmen beraten. Der derzeitige harte Corona-Lockdown ist vorerst bis zum 14. Februar befristet. Die Infektionszahlen gehen zwar seit einigen Wochen zurück, allerdings ist die Furcht vor einer Ausbreitung hochansteckender Virusvarianten in Deutschland groß. Marx geht davon aus, dass die Lage bis Ostern sehr ernst bleibe. „Wenn sich der Rückgang der Corona-Patienten auf den Intensivstationen seit Jahresbeginn in diesem Tempo fortsetzt, wird es April oder Mai, bis die Situation als entspannt gelten kann.“

13.00 Uhr: Merkel kündigt Schul-Strategie an

Kanzlerin Angela Merkel hat angesichts zurückgehender Corona-Infektionszahlen eine längerfristige Strategie für Schulen und Kitas in Aussicht gestellt. Man wolle bei den Beratungen mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch eine solche Strategie auf den Weg bringen, sagte Merkel am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern in Online-Beratungen des CDU-Präsidiums. Zugleich habe sie betont, in den nächsten beiden Wochen müssten die Infektionszahlen nochmals gedrückt werden. Merkel mahnte im Zusammenhang mit der Debatte über Lockerungen zur Vorsicht.

12.40 Uhr: Studie bescheinigt Impfstoffen Wirkung gegen Corona-Mutanten

Einer Laborstudie zufolge wirkt der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer auch gegen die in Großbritannien und Südafrika erstmals aufgetauchten Varianten von Sars-CoV-2. Die Daten der Studie seien im Fachblatt „Nature Medicine“ veröffentlicht worden, teilten beide Unternehmen am Montag gemeinsam mit. Es habe sich im Labor gezeigt, dass das Blut von 20 mit dem Impfstoff geimpften Menschen die Schlüsselmutationen der Coronavirus-Varianten aus Großbritannien und Südafrika neutralisiere, in dem Blut also ausreichend neutralisierende Antikörper waren.

Ende Januar waren die Daten der Untersuchung von Pfizer und der University of Texas erstmals bekannt geworden. Damals hatten Biontech und Pfizer betont, die Ergebnisse deuteten nicht auf die Notwendigkeit eines neuen Impfstoffs gegen die neu auftretenden Varianten hin. Mittlerweile haben auch externe Experten die Ergebnisse begutachtet, so dass es nun zu der Veröffentlichung in dem Fachblatt „Nature Medicine“ kam

12.15 Uhr: Altmaier entschuldigt sich bei Wirtschaft

Angesichts massiver Kritik hat sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei Unternehmen für die langsame Auszahlung von Corona-Hilfen entschuldigt. Altmaier sagte am Sonntagabend in der Politik-Talkshow „Die richtigen Fragen“ bei „Bild live“: „Erst einmal entschuldige ich mich dafür, dass es so lange dauert. Wenn ich irgendeine Möglichkeit gesehen hätte, es zu beschleunigen, ich hätte es gemacht.“

Da die Bundesländer sich nicht in der Lage gesehen hätten, die November- und Dezember-Hilfen zu administrieren, habe man eine Plattform dafür „aus dem Boden stampfen müssen“. Für die Überbrückungshilfen ab Januar habe man bis vor wenigen Tagen mit dem Bundesfinanzministerium über die Bedingungen gestritten. Vorher könne man aber nicht mit der Auszahlung beginnen. „Das ist etwas, wo wir zu schwerfällig sind, wo wir schneller werden müssen“, sagte Altmaier.

11.36 Uhr: Kinder- und Jugendärzte warnen vor Desinfektionmittel-Verfigtungen

Spender mit Desinfektionsmitteln gehören auf keinen Fall in die Reichweite von Kindern. Darauf weist der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) hin. Gehen Spritzer davon ins Auge, drohen gefährliche Verletzungen.

Schmerzen, Kribbeln und Bindehautrötung gehören noch zu den leichten Symptomen, im schlimmsten Fall wird die Hornhaut geschädigt. Hat ein Kind Desinfektionsmittel ins Auge bekommen, sollten Eltern die Augenlider des Kindes aufspreizen und das Auge etwa 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Danach außerdem einen Augenarzt aufsuchen.

Nicht nur zu Hause können Desinfektionsmittel dem Kind gefährlich werden, Vorsicht ist auch am Eingang von Lebensmittelgeschäften geboten. Die dort häufig aufgestellten Spender befinden sich nämlich oft auf Augenhöhe kleiner Kinder.

Und noch aus einem weiteren Grund gehören die chemischen Mittel nicht in die Reichweite der Kleinen: Trinkt ein Kind von einem Mittel auf Alkoholbasis, reichen schon geringe Mengen für eine Alkoholvergiftung. Anzeichen sind Verwirrung, Erbrechen und Benommenheit bis hin zum Krampfanfall und zu Atemproblemen. In so einem Fall muss sofort der Notarzt gerufen werden.

10.40 Uhr: Freie Impffahrten in 45 Städten! Mobilitätsanbieter mit Corona-Hilfe

Der Mobilitätsanbieter Free Now bietet ab sofort freie Impffahrten in 45 Städten in Deutschland an. Ab sofort werden alle Fahrten, die über die App des Anbieters gebucht werden und an einer Impfpraxis oder einem Impfzentrum enden, übernommen. Insgesamt stellt der Anbieter dafür ein Budget von rund einer Million Euro bereit. Fahrgäste können die Fahrt wie gewohnt über die App bestellen, sich nach der Fahrt an den Kundenservice wenden und dort die Terminbestätigung des Impfzentrums oder der Praxis vorlegen. Der Betrag wird dann von zurückerstattet.

In einigen deutschen Städten werden die Fahrtkosten zum Impfzentrum nun von Free Now zurückerstattet. Foto: IMAGO / Future Image

„In Deutschland sind über 30.000 Fahrer bei Free Now angeschlossen und können die Menschen innerhalb kürzester Zeit schnell, zuverlässig und sicher zum Impfen bringen“, sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von Free Now. Durch das Angebot soll auch der ÖPNV entlastet werden.

8.30 Uhr: Weitere Pflegekräfte-Prämie im Gespräch

Als Anerkennung für die besonderen Belastungen in der Corona-Pandemie sollen Klinikmitarbeiter erneut eine Prämie von bis zu 1.500 Euro pro Person bekommen. Insgesamt stellt die Bundesregierung dafür 450 Millionen Euro bereit, wie aus einer Vorlage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für das Kabinettstreffen an diesem Montag hervorgeht. „Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat viele Krankenhäuser und ihre Beschäftigten vor eine noch größere Belastung gestellt als die erste Welle“, heißt in der Vorlage, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten.

8:15 Uhr: Studie zeigt: DAS denken die Deutschen über das Impfen

Sie ebnet den Weg aus der Pandemie - die Corona-Schutzimpfung. Mathematische Modelle des Robert-Koch-Instituts zeigen: In der Bevölkerung wird eine Immunität von ca. 70 Prozent benötigt, um die Übertragungen von Corona soweit zu limitieren, dass die Pandemie vorübergeht. Eine bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmakler CLARK in Zusammenarbeit mit YouGov gibt Aufschluss über die Meinungen gegenüber der Corona-Impfung. Mehr als 1000 Personen wurden dabei zwischen dem 20. und 25. Januar befragt.

Die Studie zeigt: Nur knapp jeder zweite Deutsche (56 Prozent) hat vor, sich gegen Corona impfen zu lassen. Tatsächlich sind sich 31 Prozent sogar sicher, dass sie sich nicht impfen lassen wollen!

Zu den Bedenken der Bürger gehören häufig auch Langzeitfolgen der Impfung, umgangssprachlich Impfschäden genannt. "Jedoch sollte jedem bewusst sein, dass die verbundenen gesundheitlichen Risiken in Verbindung mit einer Corona-Schutzimpfung vergleichsweise gering zu sein scheinen. In Zulassungsstudien berichtet das Robert-Koch-Institut von Nebenwirkungen mit einer Häufigkeit von 1 zu 1000", erklären die CLARK-Versicherungsexperten. "Desweiteren gilt es zu erwähnen, dass die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe der Firmen Biontech-Pfizer und Moderna, laut dem Bundesministerium für Gesundheit, eine Sicherheit gegenüber einer Corona-Infektion zwischen 90 und 95 Prozent versprechen."