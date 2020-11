Corona-Gipfel: Diese Lockdown-Maßnahmen sollen für Weihnachten und Silvester kommen

Wie geht es in der Corona-Krise im Dezember in Deutschland weiter? Die Regierungschef der 16 Bundesländer und Kanzlerin Angela Merkel wollen am Mittwoch neue Beschlüsse über die Eindämmung treffen. Der bisherige Wellenbrecher-Lockdown hat die Coronavirus-Ausbreitung in Deutschland zwar gebremst, doch die Corona-Infektionszahlen bewegen sich weiter auf einem hohen Niveau.

Besonders umstritten ist nun, wie in Deutschland Weihnachten und Silvester gefeiert werden soll. Darf es große Familienfeiern geben? Kommt es zu vorzeitigen Weihnachtsferien an Schulen? Und beschließt die Politik ein Böllerverbot für Silvester?

Angela Merkel wird am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten über den Dezember-Lockdown im Dezember verhandeln. Foto: imago images / Christian Thiel

Coronavirus-Gipfel: Familienfeste an Weihnachten erlaubt! Diese Kontaktbeschränkungen sollen gelten

Teil-Lockdown wird bis zum 20. Dezember verlängert

Die Ministerpräsidenten wollen, dass der Lockdown light mindestens bis zum 20. Dezember verlängert wird. Das bedeutet, Restaurants und Kneipen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Theater, Kinos und Fitnessstudios bleiben weiterhin geschlossen. Auf nicht notwendige Reisen soll weiter verzichtet werden.

+++ Berlin: Auto rammt Kanzleramt-Absperrung von Angelam Merkel – ein Corona-Protest?

Corona-Sonderregeln für Weihnachten und Silvester?

Kontaktbeschränkungen vor Weihnachten

Bis zum Weihnachtsfest sollen die Kontaktbeschränkungen verschärft werden. „Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Falle auf maximal fünf Personen zu beschränken“, heißt es in dem Papier der Länderchefs. Hiervon ausgenommen seien Kinder bis 14 Jahre.

Weihnachten und Silvesterfeier: Familienfeiern und Partys mit Freunden möglich

Vom 23. Dezember bis 1. Januar sollen nach dem Willen der Ministerpräsidenten Treffen mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder Freunden bis zu einer Obergrenze von zehn Personen ermöglicht werden. Auch hier sind Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. Im Papier der Ministerpräsidenten steht, dass damit „Feste im Kreise von Familie und Freunden, wenn auch im kleineren Rahmen, möglich sein“ sollen. „Denn diese Tage sind für den familiären und gesellschaftlichen Zusammenhalt besonders wichtig.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Regierungschef von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), halten den Zeitraum der vorgeschlagenen Lockerungen bis zum 1. Januar für zu lang. Während Weihnachten das „Fest der Familie“ sei, müsse man bei Silvester konsequenter sein, forderte Söder im ARD-Morgenmagazin. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) kritisierte, der Beschluss-Entwurf bedeute, dass man sich vom 23. Dezember bis Neujahr mit 10 Personen aus 10 Hausständen plus Kinder bis 14 Jahre treffen dürfe, so dass es 20 Personen sein könnten: „Ich halte die Zahl für deutlich zu hoch.“

Coronavirus und Schulen: Vorzeitige Winterferien und Wechselunterricht?

Weihnachtsferien an Schulen ab dem 19. Dezember 2020

Noch strittig ist, ob und ab wann die Weihnachtsferien an Schulen vorgezogen werden. Im Gespräch ist der 16. Dezember, offenbar von Angela Merkel favorisiert, bzw. der 18. Dezember, wohl von den meisten Ministerpräsidenten vorgeschlagen, als letzter Schultag vor Weihnachten.

Wechselunterricht und Masken an Schulen in Hotspots?

Ebenfalls noch strittig ist die Frage des Wechselunterrichts für höhere Schulklassen vor Weihnachten, um die Klassengröße im Präsenzunterricht zu verringern.

Vor dem neuen Corona-Gipfel von Bund und Ländern hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schärfere Maßnahmen in Hotspots gefordert. Für besonders stark betroffene Gebiete müsse es „klarere Regeln“ geben, sagte er am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. „Wir brauchen eine Hotspot-Strategie.“ Dazu zählten seiner Meinung nach unter anderem Masken in Schulen, Hybridunterricht und „Einschränkungen“ für Geschäfte. „Wir brauchen Masken in den Schulen - für die Schüler, aber auch für die Lehrer“, sagte Söder. Außerdem müsse in Hotspots vor allem in älteren Jahrgangsstufen zu einem Modell des Wechselunterrichts übergegangen werden, um die Dichte des Schulbetriebs zu reduzieren.

Länder unter SPD-Führung wollen ab der siebten Klasse eine Maskenpflicht auch im Unterricht durchsetzen. Gelten soll das bei „deutlich mehr“ als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Corona-Selbstquarantäne und Home-Office vor Weihnachten und Silvester?

Selbstquarantäne vor den Weihnachtstagen

Die Ministerpräsidenten rufen dazu auf, vor den Weihnachtstagen in eine möglichst mehrtägige häusliche Selbstquarantäne zu gehen. „Dies kann durch ggf. vorzuziehende Weihnachtsschulferien ab dem 19.12.2020 unterstützt werden“, heißt es im Entwurf der Länder vom Montagabend.

Betriebsferien vor Weihnachten und Silvester

Arbeitgeber sollen prüfen, ob Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen vom 23. Dezember bis 1. Januar möglich sind. Mit dieser „Stay at Home“-Offensive sollen ebenfalls die Kontakte vor den Feiertagen reduziert werden.

Feuerwerk an Silvester: Kommt ein Böllerverbot wegen der Corona-Krise?

Teilweise Böllerverbot an Silvester

Silvesterfeuerwerk auf belebten Plätzen und Straßen wollen die Ministerpräsidenten untersagen, um größere Gruppen zu vermeiden. „Die örtlich zuständigen Behörden bestimmen die betroffenen Plätze und Straßen“, heißt es im Papier. Grundsätzlich wird „empfohlen“, zum Jahreswechsel auf Feuerwerk zu verzichten - ein von SPD-Ländern ins Spiel gebrachtes Verkaufsverbot ist nicht mehrheitsfähig.

Werden Skiurlaube verboten?

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder drängt darüber auf eine gemeinsame europäische Lösung für Skiurlauber. Die Aussicht auf entsprechende Reisebewegungen über die kommenden Feiertage bereite ihm „große Sorge“, sagte Söder im ARD-Morgenmagazin. Frühere Urlaubszeiten im Frühjahr und Sommer hätten das Infektionsgeschehen befeuert. Frankreich und Italien hätten angeregt, eine europäische Regelung zu finden und Skiurlaube erst im Januar zu erlauben. Das halte er für notwendig.

Ausweitung der Corona-Maskenpflicht ab Dezember soll kommen

Ausweitung der Maskenpflicht

Die Maskenpflicht soll demnach ab 1. Dezember nicht nur für öffentliche Gebäude sowie Busse und Bahnen gelten, sondern auch an allen Orten unter freiem Himmel, etwa vor Geschäften und auf Parkplätzen gelten. Gleiches gilt für alle Orte mit Publikumsverkehr in Innenstädten, auch unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. Die Festlegung der Orte und der zeitlichen Beschränkung soll den örtlichen Behörden obliegen.

Schnelltests für Pflegebedürftige

Die Ministerpräsidenten wollen den Schutz von Risikogruppen verbessern. So sollte es für Pflegebedürftige 20 Schnelltests pro Woche geben - für Pflegeheimbewohner sind schon 20 Schnelltests im Monat möglich. Generell will der Bund für das neue Jahr weiteren Nachschub organisieren.

Risikogruppen erhalten FFP2-Masken vergünstigt

Der Bund will für besonders gefährdete Gruppen, etwa Patienten in Krankenhäusern und Bewohner von Pflegeheimen, Senioren- und Behinderteneinrichtungen, ab Anfang Dezember 2020 gegen eine geringe Eigenbeteiligung 15 FFP2-Masken pro Person zur Verfügung stellen.

Die Corona-Todesfälle sind auf einem Rekordstand in Deutschland obwohl die Neuinfektionen insgesamt seit gut 2 Wochen stagnieren.



Warum?



Weil in einer Altersgruppe die Infektionszahlen weiter steil nach oben gehen: 80+.



(1/n) https://t.co/HgIMHB2Z7w pic.twitter.com/XkYiumnJhb — Christoph Rothe (@christoph_rothe) November 25, 2020

Quarantäne bei Kontakt nur noch für 10 Tage

Für Kontaktpersonen von Corona-Infizierten soll ab 1. Dezember eine kürzere Quarantänezeit von 10 statt bisher 14 Tagen gelten - aber nur mit einem negativen Test. Darauf verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bereits unabhängig von den Beratungen der Regierungschefs. Bundesminister Jens Spahn (CDU) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Zehn Tage Quarantäne mit Schnelltest am Ende ist genauso sicher wie 14 Tage Quarantäne ohne Test.“ Für Betroffenen seien es vier Tage weniger Einschränkungen.

Umstrittener Corona-Soli und neue Wirtschaftshilfen

Kommt der Corona-Soli?

Unmittelbar vor dem Corona-Krisengipfel bekräftigte Niedersachsens Ministerpräsident Weil die Forderung der SPD-Länder nach einem „Corona-Soli“ zur Abfederung zusätzlicher pandemiebedingter Gesundheitskosten. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er, darüber werde zu sprechen sein.

Weil kritisierte, der Bund wolle die coronabedingten Mehrausgaben im Gesundheitswesen größtenteils den gesetzlichen Kassen aufbürden - das sei aber nicht akzeptabel. Er kritisierte, damit bestrafe man diejenigen Kassen, die im Interesse ihrer Mitglieder gut gewirtschaftet hätten. Weil: „Verschont blieben ausgerechnet die Wohlhabenderen, die Selbstständigen und die Beamten. Das wäre grob ungerecht. Die Lasten müssen auf mehr Schultern verteilt werden.“ Ob man eine solche Abgabe dann Corona-Soli nennen sollte, sei Geschmackssache.

Neue Wirtschaftshilfen für Selbstständige und Unternehmen

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt, die Wirtschaftshilfen für Selbstständige und Unternehmen auch im Dezember weiter zu zahlen, falls der Lockdown verlängert wird.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat vor der Schaltkonferenz ebenfalls als Bedingung für die Zustimmung Nordrhein-Westfalens neue Wirtschaftshilfen des Bundes genannt. Die Verlängerung der aktuellen Beschränkungen gefährde viele Selbstständige in ihrer Existenz. Das müsse man kompensieren, verlangte er im NRW-Landtag.

Corona-Lockdown: Kommt eine Verlängerung auch für Januar?

Mögliche Lockdown-Verlängerung für Januar

Einen Automatismus zur Verlängerung von Maßnahmen enthält der Länder-Vorschlag nicht. Im Papier der Ministerpräsidenten heißt es jedoch: „Bund und Länder werden sich bis zum 15. Dezember über das weitere Vorgehen abstimmen.“ Die Länder gehen demnach „davon aus, dass wegen des hohen Infektionsgeschehens umfassende Beschränkungen auch über den Jahreswechsel hinaus erforderlich sein werden“.