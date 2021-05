Corona: Das ist die heftige Folge des „schwedischen Weges“!

Corona hat die ganze Welt weiterhin fest im Griff. Dabei hat jedes Land seine eigene Taktik mit der Pandemie umzugehen. Schweden geht dabei einen Sonderweg – mit heftigen Folgen.

Schweden hat seinen eigenen Weg, um mit Corona umzugehen. (Symbolfoto) Foto: imago / xBenediktxBrueggenthiesx.jpg

In Deutschland herrscht bereits seit über einem halben Jahr ein strenger Lockdown: Geschlossene Schulen und Gastronomie sowie Ausgangsbeschränkungen sind oder waren an der Tagesordnung. Schweden hingegen verfolgt eine völlig andere Taktik, um mit Corona umzugehen.

Corona: Schweden geht den Sonderweg

Mehr Eigenverantwortung, weniger Verbote – das sieht der „schwedische Weg“ vor. Doch die Strategie der Regierung, sie ging nicht auf. Das zeigt eine Grafik, die Mathieu von Rohr, Leiter des „Spiegel“-Auslandressorts, auf seinen Twitter-Account gepostet hat.

Aktuelle Corona-Zahlen aus Deutschland (Stand 12. Mai)

7-Tage-Inzidenz: 107,8

Neue Corona-Fälle: 14.909

Neue Covid-19-Todesfälle: 268

Todesfälle insgesamt: 85.380

Corona-Patienten auf Intensivstationen: 4.386

Quote der Erstimpfungen: 33,3%

„Alles, was man zum ‚schwedischen Weg‘ wissen muss“, twittert er. Der Post zeigt eine Grafik, in der ein Vergleich der Corona-Toten zwischen den skandinavischen Ländern Schweden, Finnland und Norwegen gezogen wird. Erschreckend: Die Kurve der Schweden geht vor allem in der zweiten Welle rapide nach oben!

Corona: Norwegen und Finnland haben deutlich weniger Corona-Tote als Schweden

Die beiden Kurven der Nachbarländer Norwegen und Finnland hingegen bleiben mehr als deutlich unter der Schwedischen.

Alles, was man zum "schwedischen Weg" wissen muss pic.twitter.com/XWLp9IqAKo — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) May 11, 2021

Ein anderer Twitter-Nutzer wirft jedoch ein: „Alles eine Frage des Kontexts“ – und postet ebenfalls eine Grafik zur Anzahl der Corona-Toten. Der Unterschied: Auf seiner Grafik werden auch andere europäische Länder mit einbezogen. Da liegt Schweden beispielsweise hinter Italien, Spanien und Frankreich.

Corona: Von Rohr findet Vergleich mit nordischen Nachbarn am sinnigsten

„Der direkte Vergleich mit den nordischen Nachbarn, die in vielerlei Hinsicht am ähnlichsten sind, macht aber am meisten Sinn“, findet der „Spiegel-Journalist“.

Wie auch immer man das jetzt sehen mag – jeder Corona-Toter ist definitiv einer zu viel!

