Eurowings verschärft Maskenregeln – DAS musst du ab 1. September beachten

Die Corona-Zahlen nehmen derzeit vielerorts wieder zu, doch das soll Flugreisen nicht beeinträchtigen. Eurowings hat deshalb nun bekannt gegeben, seine Maskenregeln zu verschärfen. Was musst du ab dem 1. September beachten?

Bisher ist eine Befreiung der Maskenpflicht mit ärztlichem Attest möglich. Ab dem 1. September reicht das Attest eines Arztes jedoch nicht mehr aus, um ohne Maske in eine Maschine der Eurowings zu steigen.

Eurowings: Verschärfte Maskenregel ab September

Wie die Airline in einer Pressemitteilung bekannt gab, gilt die Befreiung der Maskenpflicht nur noch dann, wenn das ärztliche Attest auf einem von Eurowings vorgegebenen Formular ausgestellt wird. Das entsprechende Formular finden Reisende auf der Webseite der Airline.

Eurowings: Seit Anfang Juni ist die das Tragen einer Maske während des Fluges verbindlich. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Damit Passagiere ohne Maske fliegen dürfen, müssen sie außerdem ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Dieses darf bei Reiseantritt nicht älter als 48 Stunden sein. Dadurch soll „ein Höchstmaß an Sicherheit für die mitreisenden Fluggäste gewährleistet“ werden, wie es heißt.

Neue Maskenregeln nicht nur bei Eurowings

Die verschärfte Maskenregel betrifft nicht nur Eurowings, sondern alle Airlines der Lufthansa. Und so hätten die Airlines der Lufthansa Group „umfangreiche Hygienemaßnahmen an Bord und am Boden eingeführt.“

Zudem seien sie in engem Austausch mit Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA), dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sowie nationalen Behörden, „um eine fortlaufende Weiterentwicklung und Harmonisierung der Gesundheitsstandards im Luftverkehr während der Corona-Pandemie voranzutreiben.“

Na, dann: gute Reise! (nk)