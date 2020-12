Corona-Einsatz: 30 Mitglieder von Großfamilie infiziert – Polizei greift zu drastischen Mitteln

Rotenburg. Aufwendiger Corona-Einsatz der Polzei in Niedersachsen!

In der Kreisstadt Rotenburg an der Wümme bewacht die Polizei seit über einer Woche ein unscheinbares Einfamilienhaus. Die Bewohner, eine stadtbekannte Großfamilie aus dem Kosovo, befinden sich in Corona-Quarantäne – aber darauf haben einige Mitglieder offenbar wenig Lust.

Corona: Großfamilie in Quarantäne muss überwacht werden

Seit acht Tagen bewacht ein Sicherheitsdienst die Ausgänge des Hauses – rund um die Uhr. Sogar ein Wohnmobil nutzen die Security-Leute für den Einsatz.

Dabei fing die ganze Sache eher unspektakulär an: Wegen mehrerer Corona-Fälle innerhalb der Großfamilie hatte das Gesundheitsamt Zwangs-Corona-Tests angeordnet. Doch als sich einige Familienmitglieder unkooperativ zeigten, eskalierte die Situation und das Gesundheitsamt rief die Polizei.

Die Beamten durchsuchten vier Häuser und Wohnungen der Familie I., testen alle Mitglieder. Ein junger Mann versuchte, mit einem Sprung aus dem 1. Stock zu fliehen – der Versuch konnte jedoch vereitelt werden. Seitdem überwacht der Sicherheitsdienst die Hausausgänge.

Jeder dritte Infizierte im Landkreis ist ein Familienmitglied

„Wir haben alle Corona, nur wir Erwachsenen leiden, die Kinder sind wohlauf“, will „Bild“ von einer Frau aus der Großfamilie erfahren haben. „Ich lag zehn Tage flach, mein Mann musste ins Krankenhaus.“

Laut dem Blatt gehört fast jeder dritte Corona-Infizierte im Landkreis zur Großfamilie – ganz genau: 30 von insgesamt 87 Infizierten.

Das Gesundheitsamt will die Überwachung noch mindestens bis Sonntag aufrecht erhalten – so lange dauert die verordnete Quarantäne noch an. (at)