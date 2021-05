Trotz Corona den Urlaub in der Dominikanischen Republik verbringen? Möglich ist das!

Corona in der Dominikanischen Republik: Alle wichtigen Infos für den Urlaub auf der Karibik-Insel

Kilometerlange Sandstrände, Türkisblaues Wasser und tropische Wälder – die Dominikanische Republik ist für viele Reisende das absolute Paradies. Der mittelamerikanische Inselstaat ist eines der beliebtesten Reiseziele in der Karibik. Doch wie sieht es in Zeiten der Pandemie mit dem Urlaub dort aus?

Wer einen Urlaub in der Dominikanischen Republik plant, findet in diesem Artikel alle wichtigen Infos und aktuelle Corona-Entwicklungen.

Infektionszahlen und Inzidenzwerte in der Dominikanischen Republik

Das Infektionsgeschehen in dem Inselstaat ist bisher deutlich milder verlaufen als in Deutschland. Nach Angabe des Dominikanischen Gesundheitsministeriums sind bisher 264.863 Corona-Infektionen (Stand 25. April) registriert worden, 919 kamen innerhalb der letzten 24 Stunden dazu.

Ein besonders beliebtes Urlaubsziel in der Dominikanischen Republik: Punta Cana. Foto: picture alliance / robertharding

Hierzulande hingegen sind allein 11.907 Fälle seit dem Vortag gemeldet worden, insgesamt verzeichnet Deutschland eine Gesamtzahl von mehr als drei Millionen Fällen (Stand: 26. April). Während die Sieben-Tage-Inzidenz hierzulande bei 169,3 liegt, beträgt der Wert in dem karibischen Land gerade einmal 34,4 (Stand: 26. April).

Zuletzt berichtet das Dominikanische Gesundheitsministerium von leicht steigenden Infektionszahlen, was vor allem an den großen Menschenmengen und wilden Partys liegt, die trotz Verbot an Ostern gefeiert worden sind.

Dominikanische Republik kein Risikogebiet mehr

Nichtsdestotrotz bewegen sich die Corona-Zahlen auf solch einem geringen Niveau, dass die Dominikanische Republik seit Samstag, den 24. April nach Einstufung des Robert-Koch-Instituts nicht mehr als Risikogebiet gilt. Demnach besteht auch keine Reisewarnung mehr. Das Auswärtige Amt rät aber weiterhin von nicht notwendigen, touristischen Reisen ab.

Reisende am Flughafen von Punta Cana. Foto: imago images/Agencia EFE

Das Impfen geht jedoch in Deutschland deutlich schneller voran. Während in Deutschland schon deutlich über 20 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten hat, sind es in der Dominikanischen Republik acht Prozent. Momentan dürfen Personen im Alter von über 65 sowie deren Begleitpersonen die Impfung erhalten.

Einreise und Aufenthalt in der Dominikanischen Republik

Die Einreise in die Dominikanische Republik ist nahezu problemlos möglich. Der Inselstaat zählt weltweit zu den Ländern mit den wenigsten Einreisebeschränkungen. Bereits im September vergangenen Jahres hat die Regierung unter Präsident Luis Abinader den „Tourism Recovery Plan“ ausgerufen: Ein Bündel an Maßnahmen im Tourismussektor, der das Land zu einem möglichst sicheren Reiseziel machen sollte.

Que alegría ver a nuestros dominicanos del sector del turismo vacunándose para protegerlos y a la vez proteger a los turistas. República Dominicana sigue dando pasos firmes para ser el destino más seguro de la región. pic.twitter.com/C85hYaDusC — David Collado (@DavidColladoM) April 25, 2021

Dazu zählen unter anderem strikte Gesundheitsprotokolle für Gaststätten, Hotels und Bars. Touristen, die in einem Hotel übernachten, gewährt der Inselstaat zusätzlich eine kostenlose Krankenversicherung. Damit übernimmt die Regierung im Falle einer Infektion unter anderem die Kosten für medizinische Behandlungen, Patiententransfers, verlängerte Hotelaufenthalte und Gebühren für die Flugumbuchung.

Das Fischerdörfchen Las Terrenas. Foto: Global Travel Images

Anfang April kündigte die Regierung an, diesen Service allen Urlaubern zukommen zu lassen, die vor dem 30. April einchecken. Zwei Mal ist die Gültigkeit des „Free Health Coverage Plans“ schon verlängert worden. Ob das am Ende des Monats wieder der Fall ist, steht noch nicht fest.

Kein Test nötig zur Einreise in die Dominikanische Republik

Seit September ist für die Einreise kein negatives Corona-Testergebnis mehr nötig. Vor Ankunft und Abreise müssen Urlauber jeweils ein digitales Einreise- bzw. Ausreiseformular (das sogenannte E-Ticket) ausfüllen. Anschließend erhält man einen QR-Code, der am Flughafen von den Behörden gescannt wird.

Zudem werden ankommende Gäste einer Temperaturmessung unterzogen. Stichprobenartig können auch Atemtests durchgeführt werden. Es sei denn, man legt ein negatives Testergebnis vor. Fällt der Atemtest positiv aus, folgt ein PCR-Test. Ist das Ergebnis auch hier positiv, muss der Urlauber sich in einer staatlichen Isolierstation in Quarantäne begeben.

Einschränkungen in der Dominikanischen Republik

Im Land selbst besteht schon seit Monaten eine Ausgangssperre, die wochentags von 22 bis fünf und am Wochenende von 19 bis fünf Uhr gilt. Wie unter anderem das Lokalmedium „Dominican Today“ berichtet, hat die Regierung die Beschränkungen kürzlich bis zum 16. Mai verlängert.

Aplica estas medidas preventivas para evitar el COVID-19.



😷 Usa mascarilla.

↔️ Mantén el distanciamiento social.

🧼 Lávate las manos con agua y jabón o con gel a base de alcohol.

👨‍⚕️ Si presentas síntomas, acude a tu médico. pic.twitter.com/m76SOXV2Qq — Salud Pública RD (@SaludPublicaRD) September 20, 2020

Allerdings gibt es eine Kulanzfrist von drei Stunden, die Einheimische und Touristen für ihre Heimwege nutzen können. Ausnahmen gelten auch für ankommende Flüge und Transfers zur Unterkunft. Hotels, Restaurants, Bars und Einkaufszentren sind geöffnet, müssen sich jedoch an die strikten Hygienevorgaben halten.

Abstand und Alltagsmaske gelten auch in dem karibischen Urlaubsland. Foto: imago images/Agencia EFE

Dazu gehört unter anderem eine Temperaturmessung bei jedem Gast vor Betreten der Räume. Auch Strände und Sehenswürdigkeiten – egal ob im Freien oder Drinnen – sind geöffnet.

Sowohl für Einheimische als auch für Touristen gelten die AHA-Regeln. In Innenräumen und an öffentlichen Orten, an denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Die Dominikanische Republik auf dem richtigen Weg?

Die umfassende Strategie des karibischen Landes scheint aufzugehen: Im März erreichte die Auslastung der im Land ankommenden Flugzeuge zum ersten Mal das Vor-Pandemie-Niveau.

¡Nuestro turismo se está recuperando!



Seguimos enfrentando los retos que las circunstancias actuales han impuesto a nuestra industria turística y los resultados del trabajo arduo que estamos haciendo están rindiendo sus frutos. pic.twitter.com/P87C0XmVwq — Ministerio de Turismo RD (@TurismoRD) April 22, 2021

Laut Angaben des Tourismusministeriums empfing das Land vergangenen Monat 263.857 ausländische Gäste, ein Anstieg um 56% im Vergleich zum Vormonat und 3,4% zum März 2020. „Die Zahlen des letzten Monats beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Tourismusminister David Collado.

Testpflicht bei der Rückkehr aus der Dominikanischen Republik

Wer demnächst einen Urlaub in der Dominikanischen Republik plant, sollte nicht nur die Beschränkungen vor Ort im Blick haben, sondern auch die Regelungen für die Rückreise.

Für die Einreise nach Deutschland muss man ein negatives Testergebnis vorweisen und ein digitales Formular ausfüllen. Einen Test durchführen zu lassen, ist in dem Inselstaat kein Problem. Die Regierung hat zahlreiche Teststationen eingerichtet. Hier findest du eine Übersicht.

Auch in manchen Hotels wird ein Corona-Test angeboten. Allerdings solltest du vorher unbedingt abklären, ob die Resultate dir in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden können. Für die Rückreise ist nämlich ein Ergebnis auf Deutsch, Englisch oder Französisch nötig. Ein spanischer Test wird nicht akzeptiert.