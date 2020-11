Corona: Eine dm-Filiale übertreibt es total mit Maßnahme gegen Hamsterkäufer

Es war die nervige Randerscheinung der ersten Corona-Welle im Frühjahr: Hamsterkäufe! Ganz besonders schlimm waren die Leerstände beim Toilettenpapier.

In der zweiten Coronavirus-Welle gibt es dieses Problem nicht. Damit es so bleibt, hat eine dm-Filiale in Berlin zu einer erstaunlichen Maßnahme gegriffen. Ein Foto zeugt davon.

Corona: Eine dm übertreibt es mit Maßnahme gegen Hamsterkäufe

Keiner mag erleben, dass das Klopapier daheim ausgeht und es in den Supermärkten einfach keinen Nachschub gibt.

In einer dm-Filiale gibt es eine ungewöhnliche Maßnahme gegen Hamsterkäufer (Symbolbild). Foto: imago images / Schöning

In Berlin-Moabit kann das erstmal nicht passieren! Hier machte ein Kunde in dieser Woche eine Entdeckung, als er bei dm einkaufen wollte. Riesige Mengen Klopapier-Packungen stapelten sich nur so in der Filiale.

Kunde: „Bei unserm dm haben sie die Alman-Faxen dicke“

Davon musste er prompt Fotos schießen und postete dazu ironisch auf Twitter: „Bei unserm dm haben sie die Alman-Faxen dicke“. Alman ist ein Slangbegriff für Deutsche, die allen Klischees entsprechen, sich also spießbürgerlich und überkorrekt verhalten.

Bei unserm dm haben sie die Alman-Faxen dicke pic.twitter.com/GjxerK20Pa — Albrecht Selge (@AlbrechtSelge) November 16, 2020

dm: Smartphone-Widget zeigt an, wieviel Klopapier noch da ist

Ob da die Filialleitung etwas zu viel bestellt hat? Ein anderer User schaute schnell nach und konnte melden, dass man in dieser dm-Filiale sage und schreibe 3.829 Packungen Klopapier kaufen konnte.

Nein, er hatte nicht alles abgezählt, sondern ein Smartphone-Widget benutzt. Besitzer eines iPhones können es nutzen, um herauszufinden, wie viel Klopapier in den einzelnen dm-Filialen zu haben ist, wie computerbild.de berichtete.

dm-Filiale in Berlin rüstete zur US-Wahl mit Klopapier auf

Ein anderer Twitter-User fand anhand dieser dm-Daten heraus, dass die Filiale in Moabit zur US-Wahl „aufrüstete“.

https://t.co/rXSLeJHlbv



Scheinbar dachte man, dass zur Präsidentenwahl eine große Apokalypse passiert... pic.twitter.com/e22eDhu4xK — Levin (@HerrLevin_) November 16, 2020

Am dritten November stieg der Lagerbestand an Klopapier nochmal sprunghaft an. Schelmisch postete er: „Scheinbar dachte man, dass zur Präsidentenwahl eine große Apokalypse passiert...“ Die ist zum Glück ausgeblieben und Klopapier wird ja zum Glück auch nicht schlecht. Das hält sich auch noch bis 2021!