Corona: Diese Bundesländer sind dafür verantwortlich, dass die Infektionszahlen nicht sinken

Im November haben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der sechzehn Bundesländer den Lockdown „light“ beschlossen. Um das Corona-Virus einzudämmen sind seitdem viele Bereiche der Freizeitgestaltung geschlossen.

Erst kürzlich wurden die Maßnahmen auf den 10. Januar verlängert, weil der gewünschte Effekt - der Rückgang der Corona-Infektionszahlen - noch nicht eingetroffen ist. Die neuen Zahlen des Robert-Koch-Instituts bestätigen, dass die Situation vor allem in manchen Bundesländern besonders kritisch ist.

Corona: Hohe Inzidenzwerte trotz Lockdown

Die Politiker und auch der Großteil der deutschen Bevölkerung haben sich von dem zweiten Lockdown erhofft, dass die Infektionszahlen sinken und der Winter unbeschwerter werden würde. Allerdings sieht die Realität anders aus.

---------------

Coronavirus in Deutschland: Aktuelle Zahlen zum Infektionsgeschehen (Stand 04. Dezember 2020)

Neue Corona-Infektionen: 23.449

23.449 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 432 (Insgesamt: 18.034)

432 (Insgesamt: 18.034) Sieben-Tage-R: 0,94 (Vortag: 0,89)

0,94 (Vortag: 0,89) Covid-19-Fälle auf Intensivstationen: 3.982

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

---------------

Trotz der Maßnahmen zeigt sich in einigen Bundesländern keine Wirkung. Besonders in Sachsen und Thüringen sind die Inzidenzwerte, trotz Lockdown stark gestiegen. Während Bayern und Berlin sich auf einem ebenfalls hohen Niveau befinden, können die Bundesländer im Norden Deutschlands einen Rückgang der Ansteckungsquoten verzeichnen. Bremens Werte sind nämlich stark gefallen.

Situation in NRW ebenfalls kritisch

Auch in NRW spitzt sich die Lage zu. Zu den bereits 276.697 Erkrankungen in dem Bundesland kamen seit gestern 4671 Neuinfektionen. Damit liegt der 7-Tage-Inzidenzwert bei 138,2. Kurz vor dem Lockdown stieg die Zahl der Neuinfektionen pro Tag sprunghaft auf etwa 5.000 Menschen. Seit den verschärften Maßnahmen gibt es zum Teil starke Schwankungen. Das absolute Hoch von mehr als 5800 Fällen Mitte November ist allerdings überwunden. Zuletzt gab es am 27. November mehr als 5000 Neuinfektionen.

Seit Anfang Dezember kann NRW allerdings eine leichte Abnahme der Infektionszahlen pro Tag vermerken. Die Zahl der Neuerkrankungen lag in dieser Woche zum Teil sogar unter 4000. Der Sieben-Tage-Mittelwert von Neuinfektionen liegt inzwischen ebenfalls unter 4000. In absoluten Zahlen weiter ein hoher Wert, doch in NRW ist gleichzeitig auch das bevölkerungsreichste Bundesland.

Feiertage könnten neue Entwicklungen mit sich bringen

Trotzdem sind die Covid-19-Fälle insgesamt in Deutschland weiterhin ansteigend. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Werte über die Feiertage entwickeln.

--------------

-------------

Das Weihnachtsfest in diesem Jahr wird unter den Auflagen wohl anders als gewohnt und es besteht weiterhin die Hoffnung auf den zeitnahen Impfstoff. (neb)