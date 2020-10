Corona: Eklat an Ladenkasse! Frau nimmt Maske ab und niest Hintermann mitten ins Gesicht an - weil ihr DAS nicht passte

Corona: Weil ein Mann an einer Kasse nicht genug Abstand hielt, nahm eine Frau ihre Maske ab und nieste ihm ins Gesicht.

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen zuletzt täglich an. Besonders betroffen: Großstädte wie Berlin, Frankfurt, Essen, Duisburg und München.

Einzelne Kreise und Städte in Deutschland sind inzwischen zum Risikogebiet erklärt worden. Das hat drastische Konsequenzen.

Corona: Frau niest Mann an Kasse an

Montag, 12.10.2020

09.30 Uhr: Corona-Eklat! Frau niest Mann absichtlich an Kasse an

Weil ein Mann (60) in einem Geschäft in Oberteuringen am Bodensee offenbar nicht genug Abstand zu ihr hielt, hat eine unbekannte Frau aus nächster Nähe ihm ins Gesicht geniest. Die laut Polizei etwa 30 Jahre alte Frau habe ihre Maske abgenommen, den nur wenige Zentimeter hinter ihm stehenden Mann angeniest und anschließend ihre Maske wieder aufgesetzt.

Eine ebenfalls anwesende Frau hatte die Polizei auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Die Beamten suchen jetzt anhand von Videoaufzeichnungen aus dem Laden nach der unbekannten Frau. Sollte sich herausstellen, dass die Frau etwa mit dem Coronavirus infiziert war, müsse sie mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen, so der Sprecher der Polizei. Einen entsprechenden Test könne bei Weigerung der Frau auch ein Staatsanwalt anordnen. Die Ermittler sind recht zuversichtlich, die Frau ausfindig zu machen. Die Zeugin im Geschäft habe sich das Kennzeichen eines Autos notiert, in das die Frau nach Verlassen des Lebensmittelgeschäfts gestiegen sei.

6.50 Uhr: Trauriger Trend bei Corona-Todeszahlen in Deutschland

Auf den ersten Blick wirken die 2467 neuen Corona-Fälle, die das Robert Koch-Institut am Montagmorgen meldet, als Rückgang im Vergleich zu den Fallzahlen von über 4000 Neuinfektionen täglich zuletzt.

Doch diese Zahl lässt nicht aufatmen. Im Gegenteil! Es ist im Vergleich zum vorigen Sonntag ein Anstieg um 79 Prozent und der höchste Sonntagswert seit Ostersonntag (12. April). Da nicht alle Gesundheitsämter an den Wochenenden Zahlen melden, sind vor allem die Sonntagszahlen immer weitaus niedriger als werktags.

Insgesamt starben in der vergangenen Kalenderwoche 87 Covid-19-Patienten. Zum Vergleich: Im September lagen die wöchentlichen Todeszahlen noch bei 25-27 Personen. Auch im Juli lagen die wöchentlichen Zahlen weitaus niedriger (zwischen 22-30 Tote). Somit gibt es nun etwa eine Verdreifachung. Auch bei den Corona-Todeszahlen geht der Trend somit leider wieder nach oben.

Sonntag, 11.10.2020

18.30 Uhr: Polizei löst Rave-Party auf

Manchmal kann man einfach nur noch mit dem Kopf schütteln: In München wurden die Beamten am Morgen zu einer großen Party gerufen. Zeugen zufolge sollen bis zu 200 Personen einen Rave in München gefeiert haben. Unzählige Flaschen und Spraydosen zierten den Boden.

