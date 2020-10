Corona: 12 neue Risikogebiete über Nacht! Söder mit dramatischem Appell: „Wollen keinen zweiten Lockdown, doch er rückt näher“

München, Frankfurt, Köln, Berlin - viele deutsche Großstädte sind Corona-Hotspot!

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen kontinuierlich an. Viele Kreise und Städte in Deutschland sind inzwischen zum Risikogebiet erklärt worden. Das hat drastische Konsequenzen.

Corona: Söder mit dramatischem Appell

In unserem News-Ticker zum Coronavirus halten wir dich auf dem Laufenden.

Dienstag, 13. Oktober

12.55 Uhr: Söder spricht von Lockdown und sendet dramatischen Appell

Mit drastischen Worten hat sich Bayerns Ministerpräsident auf einer Pressekonferenz am Mittag zu Wort gemeldet. „Wir sind kurz davor die Kontrolle zu verlieren“, so Söder gleich zu Beginn.

„Das Coronavirus ist nicht schwächer als das Coronavirus im März und April. Es gibt wieder erste Todesfälle. Wir wollen keinen zweiten Lockdown, doch er rückt näher, wenn es jetzt keinen Ruck gibt,“ so der CSU-Chef. „Wir sollen uns Corona nicht schönreden, sondern jetzt überlegen, was das beste für ganz Deutschland ist.“ Die Situation in Bayern sei ernst. Söder hofft auf einheitliche Lösungen bei der Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch. „Corona macht an keiner Grenze Halt“, so Söder. Man wolle keinen Flickenteppich in der Bundesrepublik haben. Er bringt auch eine erweiterte Maskenpflicht in ganz Deutschland ins Spiel.

11.30 Uhr: EU-Corona-Ampel kommt

Nicht nur innerhalb Deutschlands, auch in der EU herrscht ein Flickenteppich an Corona-Risikogebieten. Das soll sich ändern, haben die Europaminister am Dienstag beschlossen. Auf Grundlage gemeinsamer Kriterien werden Regionen je nach Infektionsgeschehen entweder grün, orange oder rot markiert. Für grüne Gebiete mit niedrigen Infektionszahlen sollen künftig keine Einreiseverbote mehr verhängt werden.

11.15 Uhr: 12 neue Risikogebiete über Nacht

In 44 Städten und Kreisen steht die Corona-Ampel auf ROT! Im Vergleich zu Montag ist in zwölf weiteren Gebieten die 7-Tages-Inzidenz-Werte über die kritische Marke von 50 gestiegen. Darunter Düsseldorf, München und Duisburg. Immerhin: in Essen liegt der Wert jetzt wieder knapp unter 50.

Diese Städte und Kreise sind nun Risikogebiete:

Berlin Neukölln mit einem Wert von 138,8

Berlin Mitte mit einem Wert von 103,2

Cloppenburg mit einem Wert von 101,9

Herne mit einem Wert von 99,1

Eifelkreis Bitburg-Prüm mit einem Wert von 88,8

Berlin Tempfelhof-Schöneberg mit einem Wert von 88,6

Bremen mit einem Wert von 82,8

Esslingen mit einem Wert von 76,6

Regen mit einem Wert von 76,2

Rosenheim mit einem Wert von 72,4

Stuttgart mit einem Wert von 70,0

Hagen mit einem Wert von 70,0

Berlin Reinickendorf mit einem Wert von 69,4

Offenbach mit einem Wert von 69,1

Wuppertal mit einem Wert von 69,0

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit einem Wert von 68,9

Fürstenfeldbruck mit einem Wert von 66,1

Köln mit einem Wert von 66,0

Berchtesgadener Land mit einem Wert von 65,1

Delmenhorst mit einem Wert von 64,5

Wesermarsch mit einem Wert von 64,3

Leverkusen mit einem Wert von 62,3

St. Wendel mit einem Wert von 62,1

Frankfurt am Main mit einem Wert von 62,1

Solingen mit einem Wert von 61,5

Unna mit einem Wert von 61,5

Kaiserslautern mit einem Wert von 61,3

Grafschaft Bentheim mit einem Wert von 61,2

Mainz mit einem Wert von 60,8

Recklinghausen mit einem Wert von 59,4

Gelsenkirchen mit einem Wert von 58,9

Hamm mit einem Wert von 58,4

Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem Wert von 57,9

Mainz mit einem Wert von 56,7

Memmingen mit einem Wert von 56,7

Main-Taunus-Kreis mit einem Wert von 56,6

Groß-Gerau mit einem Wert von 55,1

Düsseldorf mit einem Wert von 55,0

Duisburg mit einem Wert von 54,5

München mit einem Wert von 53,7

Berlin Steglitz-Zehlendorf mit einem Wert von 52,9

Vechta mit einem Wert von 52,5

Berlin Spandau mit einem Wert von 52,2

Emsland mit einem Wert von 52,0

09.30 Uhr: Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes schlägt Alarm

„Bei uns brennt die Hütte", sagt eine verzweifelte Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes anonym im Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Was wir an Masse hier liegen haben, können wir mit der aktuellen Personaldecke nicht bewältigen. Wir schieben Überstunden wie verrückt, arbeiten am Wochenende durch und tun unser Bestes, aber es ist einfach unmöglich. Wir schaffen es nicht.“ Gesundheitsämter stehen plötzlich im Mittelpunkt der Pandemie.

Die junge Frau berichtet, dass sie sich beim Gesundheitsamt beworben hatte, zunächst zwei Monate auf eine Antwort wartete. Dann sei alles ganz schnell gegangen. „Können Sie morgen vorbeikommen?“, fragte die Dame am Telefon. Ohne Bewerbungsgespräch, dafür mit einer eintägigen Einarbeitung durch eine studentische Hilfskraft, ging es los. Seither telefoniert sie Kontaktpersonen ab, ordnet Quarantäne an, fragt Testergebnisse ab.

06.45 Uhr: Neue Studie! Virus kann wochenlang auf Smartphone überleben

Auf glatten Oberflächen wie Handydisplays oder Bankautomaten kann das Coronvirus bis zu 28 Tagen überleben. Das schreibt die australische Wissenschaftsbehörde Csiro im Fachblatt "Virology Journal". Ihr Experiment fand im dunklen statt, bei direktem Sonnenlicht können Viren dagegen schneller abgetötet werden. Bei früheren Studien hatte das Coronavirus nur bis zu drei Tagen auf Kunststoff- und Edelstahloberflächen überlebt.

Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gibt an, ihm seien keine Corona-Infektionen über Oberflächen wie zum Beispiels Kartenterminals und Smartphones bekannt.

Montag, 12. Oktober

15.20 Uhr: München verhängt Alkoholverbot

Auch München hat inzwischen den Sieben-Tages-Inzidenzwert von 50 überschritten. Die Stadt hat reagiert und ab Mittwoch verschärfte Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wieder in Kraft gesetzt. Neben der Maskenpflicht in großen Teilen in der Innenstadt gibt es nun auch ein flächendeckendes Verbot in der Gastronomie nach 22 Uhr Alkohol auzuschenken.

14.00 Uhr: Trump spricht von Immunität

Auf Twitter hat US-Präsident nach seiner Corona-Erkrankung mal wieder für Aufregung gesorgt. „Das bedeutet, dass ich es nicht mehr bekommen (immun) und auch nicht geben kann. Sehr schön zu wissen!“, schrieb Trump mit Blick auf seine überstandene Corona-Erkrankung.

Twitter hat reagiert. Und den Post mit einem Hinweis auf Fake-News versehen. Mit welchem Hinweis das ganze versehen wurde, liest du hier.

11.30 Uhr: Das sind die 33 Risikogebiete in Deutschland

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen. Insgesamt 33 Regionen haben am Montag den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten. Fast dreimal so viele wie noch vor einer Woche.

Das sind die Corona-Hotsopts:

Berlin Neukölln mit einem Wert von 142,3

Berlin Mitte mit einem Wert von 106,1

Herne mit einem Wert von 86,3

Berlin Tempfelhof-Schöneberg mit einem Wert von 85,4

Cloppenburg mit einem Wert von 81,4

Offenbach mit einem Wert von 80,6

Bremen mit einem Wert von 79,5

Esslingen mit einem Wert von 74,4

Hagen mit einem Wert von 72,6

Regen mit einem Wert von 72,3

Berlin Reinickendorf mit einem Wert von 69,3

Solingen mit einem Wert von 69,1

Rosenheim mit einem Wert von 67,7

Eifelkreis Bitburg-Prüm mit einem Wert von 67,6

Köln mit einem Wert von 66,3

Delmenhorst mit einem Wert von 64,5

Frankfurt am Main mit einem Wert von 63,7

Recklinghausen mit einem Wert von 62,7

St. Wendel mit einem Wert von 63,2

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit einem Wert von 62

Essen mit einem Wert von 61,8

Kaiserslautern mit einem Wert von 61,3

Wuppertal mit einem Wert von 60,5

Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem Wert von 59,5

Memmingen mit einem Wert von 59

Fürstenfeldbruck mit einem Wert von 58,8

Unna mit einem Wert von 58,2

Mainz mit einem Wert von 56,7

Stuttgart mit einem Wert von 55,8

Hamm mit einem Wert von 55

Groß-Gerau mit einem Wert von 51,1

München mit einem Wert von 50,6

Duisburg mit einem Wert von 50,1

11.00 Uhr: Fußball-Team nahezu komplett in Quarantäne - droht Liga-Pause?

Dem italienischen Fußball droht eine erneute Corona-Unterbrechung. Besonders hart ist der FC Genua getroffen. Bei der neusten Testreihe wurden 14 von 17 Spielern positiv auf das Virus getestet! Auch in der Bundesliga wird das Thema Geisterspiele wieder aktueller denn je. Hier alle Hintergründe.

Corona: Weil ein Mann an einer Kasse nicht genug Abstand hielt, nahm eine Frau ihre Maske ab und nieste ihm ins Gesicht. Foto: dpa

09.30 Uhr: Corona-Eklat! Frau niest Mann absichtlich an Kasse an

Weil ein Mann (60) in einem Geschäft in Oberteuringen am Bodensee offenbar nicht genug Abstand zu ihr hielt, hat eine unbekannte Frau aus nächster Nähe ihm ins Gesicht geniest. Die laut Polizei etwa 30 Jahre alte Frau habe ihre Maske abgenommen, den nur wenige Zentimeter hinter ihm stehenden Mann angeniest und anschließend ihre Maske wieder aufgesetzt.

Eine ebenfalls anwesende Frau hatte die Polizei auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Die Beamten suchen jetzt anhand von Videoaufzeichnungen aus dem Laden nach der unbekannten Frau. Sollte sich herausstellen, dass die Frau etwa mit dem Coronavirus infiziert war, müsse sie mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen, so der Sprecher der Polizei. Einen entsprechenden Test könne bei Weigerung der Frau auch ein Staatsanwalt anordnen. Die Ermittler sind recht zuversichtlich, die Frau ausfindig zu machen. Die Zeugin im Geschäft habe sich das Kennzeichen eines Autos notiert, in das die Frau nach Verlassen des Lebensmittelgeschäfts gestiegen sei.

6.50 Uhr: Trauriger Trend bei Corona-Todeszahlen in Deutschland

Auf den ersten Blick wirken die 2467 neuen Corona-Fälle, die das Robert Koch-Institut am Montagmorgen meldet, als Rückgang im Vergleich zu den Fallzahlen von über 4000 Neuinfektionen täglich zuletzt.

Doch diese Zahl lässt nicht aufatmen. Im Gegenteil! Es ist im Vergleich zum vorigen Sonntag ein Anstieg um 79 Prozent und der höchste Sonntagswert seit Ostersonntag (12. April). Da nicht alle Gesundheitsämter an den Wochenenden Zahlen melden, sind vor allem die Sonntagszahlen immer weitaus niedriger als werktags.

Insgesamt starben in der vergangenen Kalenderwoche 87 Covid-19-Patienten. Zum Vergleich: Im September lagen die wöchentlichen Todeszahlen noch bei 25-27 Personen. Auch im Juli lagen die wöchentlichen Zahlen weitaus niedriger (zwischen 22-30 Tote). Somit gibt es nun etwa eine Verdreifachung. Auch bei den Corona-Todeszahlen geht der Trend somit leider wieder nach oben.

Sonntag, 11.10.2020

18.30 Uhr: Polizei löst Rave-Party auf

Manchmal kann man einfach nur noch mit dem Kopf schütteln: In München wurden die Beamten am Morgen zu einer großen Party gerufen. Zeugen zufolge sollen bis zu 200 Personen einen Rave in München gefeiert haben. Unzählige Flaschen und Spraydosen zierten den Boden.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage kannst du hier nachlesen. (ms mit dpa)