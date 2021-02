Corona: Russland gibt dritten Corona-Impfstoff frei

Deutschland ist voraussichtlich noch bis zum 7. März im Lockdown-Ausnahmezustand. Mittlerweile sind die Inzidenzzahlen in ganz Deutschland deutlich runtergegangen. Doch eine dritte Welle mit den Coronavirus-Mutationen ist laut Experten dennoch möglich.

In unserem News-Blog halten wir dich über alle Entwicklungen zum Thema Corona auf dem Laufenden.

Samstag, 20. Februar:

10.47 Uhr: Ministerin Havliza schneidet sich die Haare selbst

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (62) schneidet sich in der Corona-Pandemie die Haare selbst. „Wenn man wie ich dicke Haare und Naturlocken hat, fällt halt auch nicht auf, wenn es ein bisschen schief wird“, sagte die CDU-Politikerin in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Außerdem helfe ihr Mann dabei. „Wenn ich hinten an meinen Haaren herumschneide, muss er den Spiegel halten.“ Dafür schneide sie dann ihm die Haare.

10.40 Uhr: Dritter Impfosff aus Russland freigegeben

Im Kampf gegen das Coronavirus hat Russland einen dritten Impfstoff freigegeben. Die ersten 120 000 Dosen des Vakzins KoviVac sollten bereits im nächsten Monat ausgeliefert werden, sagte Ministerpräsident Michail Mischustin am Samstag in Moskau. „Russland ist heute das einzige Land, das bereits drei Impfstoffe hat.“

Der Wirkstoff wurde am Tschumakow-Forschungszentrum für immunobiologische Präparate der Russischen Akademie der Wissenschaften entwickelt. Bis Jahresende sollen demnach 20 Millionen Dosen produziert werden. Umfangreiche klinische Studien liegen dazu aber noch nicht vor.

09.40 Uhr: 9164 Corona-Neuinfektionen und 490 neue Todesfälle

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 9164 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 490 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, wie aus Zahlen des RKI vom Samstag hervorgeht.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 57,8 - und damit etwas höher als am Vortag (56,8).

Freitag, 19. Februar:

22.35 Uhr: Inzidenz steigt in Deutschland wieder leicht

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9113 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 508 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Am Freitag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9860 Neuinfektionen und 556 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden, er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 56,8 - und damit geringfügig niedriger als am Vortag (57,1). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben. Vor vier Wochen, am 21. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 119,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 369 719 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 19.02., 0.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 67 206.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 1,01 (Vortag 0,94). Der Wert bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

16.55 Uhr: Wissenschaftler ist sich sicher: Virus stammt aus Labor in Wuhan

Der Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger von der Universität Hamburg hat seine umstrittene Untersuchung zum Ursprung des Corona-Virus gegen Kritik verteidigt. „Es ist vollkommen klar, wir werden die Studie jetzt zeitnah in vielen anderen Sprachen zur Verfügung stellen“, sagte der Professor am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Problematik müsse thematisiert werden unter der Bevölkerung vieler Länder. Wiesendanger kommt in seinem Papier zum Ergebnis, dass sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der Pandemie sprechen. Kritik gibt es jedoch an der Methodik seiner Arbeit, deren Quellen unter anderem Youtube-Videos sind.

16.41 Uhr: Deutschland verspricht Mega-Summe für Kampf gegen Corona

Deutschland will den weltweiten Kampf gegen das Coronavirus mit weiteren 1,5 Milliarden Euro unterstützen. Eine entsprechende Zusage machte die Bundesregierung am Freitag beim digitalen Gipfel der G7-Gruppe, wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin mitteilte. Er sprach von einer „gewaltigen Summe“, mit der unter anderem die internationale Covax-Initiative unterstützt werden solle. Diese setzt sich für eine faire weltweite Verteilung der Corona-Impfstoffe ein.

„Damit erhöhen wir alleine die internationalen Mittel für Impfstoffe, Medikamente und Tests um über 30 Prozent“, erklärte Scholz. „Nur mit Impfschutz überall auf der Welt sind wir sicher.“ Mit der Zusage mache Deutschland klar: „Wir stehen an der Seite der ärmsten Länder.“

Die Impfallianz Gavi verantwortet gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Bündnis CEPI zur Impfstoffforschung die internationale Covax-Initiative. Diese Initiative will sicherstellen, dass sich auch die Menschen in ärmeren Ländern gegen Covid-19 schützen können.

Nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums sicherten sich die reichen Länder bislang zwei Drittel der Impfdosen, obwohl sie nur 16 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Bislang hätten lediglich 0,5 Prozent aller Corona-Impfungen in den ärmsten Ländern stattgefunden.

Bereits kurz vor dem virtuellen G7-Gipfel hatten die EU und die USA zusätzliche Milliardenhilfen für das globale Covax-Impfprogramm zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angekündigt. Washington stellte Zusagen über umgerechnet rund 3,3 Milliarden Euro in Aussicht, Brüssel eine Verdopplung der Beiträge auf eine Milliarde Euro.

08.30 Uhr: Stadt Halle bietet kostenlose Tests an

Seit Donnerstag können sich die Bewohner von Halle kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Und bereits in der ersten Stunde zeigte sich ein erschreckender Trend. So waren von den ersten 40 Tests, die in der ersten Stunden gemacht wurden, 90 Prozent positiv, so der MDR.

„Viele sind hier, die tatsächlich mit Symptomen herkommen und da ist es auch so, dass die Ergebnisse dann positiv sind“, so Einsatzleiter Daniel Schöppe gegenüber dem MDR. Der kostenlose Service soll noch vier Wochen andauern.

Donnerstag, 18. Februar:

16.42 Uhr: Zoff zwischen Lauterbach und Flick beigelegt

Nach Leon Goretzka, Javi Martínez und dem vor einer Woche bei der Club-Weltmeisterschaft in Katar positiv getesteten Angreifer Thomas Müller musste der deutsche Rekordmeister am Donnerstag in kurzer Abfolge den schon vierten Corona-Fall in diesem Jahr vermelden. Diesmal hat es Weltmeister Benjamin Pavard erwischt.

Das Thema Corona beschäftigt Coach Hansi Flick gerade intensiv. Am Donnerstag telefonierte er mit Karl Lauterbach, um sich nach einem Zwist mit dem SPD-Gesundheitspolitiker persönlich auszutauschen. „Habe gerade mit Hansi Flick eine Halbzeit lang über Lage des Profifussballs in Zeiten von Corona gesprochen“, teilte Lauterbach anschließend via Twitter mit: „Es war für mich ein spannendes und konstruktives Gespräch mit gegenseitiger Wertschätzung. Jeder Streit ist beigelegt.“

Flick bestätigte auf dpa-Anfrage den Austausch. „Es war ein sehr konstruktives und interessantes Gespräch mit gegenseitigem Respekt“, äußerte der 55-Jährige und fügte hinzu: „Wir bleiben in Kontakt.“

7 Uhr: US-Forscher nimmt deutsche Null-Covid-Strategie auseinander

Es sind drei Worte, die in den vergangenen Tagen immer wieder aufkommen. No-Covid-Strategie. Kann der Inzidenzwert durch Lockdowns und andere Maßnahmen so weit gedrückt werden, dass Corona komplett aus unserem Alltag verschwindet?

Unrealistisch, meint der US-Epidemiologe Arnold Monto. In einem Interview mit der „Welt“ sagt der rennomierte Forscher: „Ich denke, das ist unrealistisch. Wir sind nicht China. Wir können nicht alles dichtmachen. Wir können nicht das öffentliche Leben, die Wirtschaft über Monate herunterfahren, wie China das getan hat. Mit Polizeipatrouillen auf der Straße. Wir müssen lernen, das Virus im Alltag zu beherrschen.“