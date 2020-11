Corona: Neuinfektionen steigen wieder ++ Ausmaß in Wahrheit wohl viel größer ++ Lauterbach: „Unverzeihliches Politikversagen“

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland bewegen sich trotz des Lockdown light auf einem kritischen Niveau.

Die Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen steigen weiter an und auch bei den Coronavirus-Fallzahlen gibt es keine Trendwende.

---------------

Coronavirus in Deutschland: Aktuelle Zahlen zum Infektionsgeschenen (Stand 19. November 2020)

Neue Corona-Infektionen: 22.609 (Donnerstag in der Vorwoche: 21.866)

22.609 (Donnerstag in der Vorwoche: 21.866) Sieben-Tage-R: 0,95 (Vortag: 0,97)

0,95 (Vortag: 0,97) Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 251 (Insgesamt: 13.119)

251 (Insgesamt: 13.119) Covid-19-Patienten auf Intensivstationen: 3.566 (Vortag: 3.383)

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

---------------

News-Ticker: Coronavirus aktuell in Deutschland und Europa

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

19. November 2020

6.35 Uhr: Karl Lauterbach spricht von einem „unverzeihlichen Politikversagen" in der Schweiz

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat die Schweiz heftig kritisiert. Auf Twitter teilte er einen Artikel über die Corona-Lage im Nachbarland. Dort sind mittlerweile 60 Prozent aller Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt, Operationen müssen abgesagt werden. Anfang November waren noch 46 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Dies sei eine „menschliche Katastrophe“ und ein „unverzeihliches Politikversagen“, so Lauiterbach. ´

In der Schweiz sind alle Intensivbetten belegt. 60% mit Covid! OPs wurden abgesagt. Ärzte bitten Risikopatienten, Patientenverfügung zu „aktualisieren“. Traurige Aufforderung zum Verzicht. Eine menschliche Katastrophe. Ein unverzeihliches Politikversagen https://t.co/xQ7P8HjdgB — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 19, 2020

Am Dienstag teilte die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin die vollständige Auslastung aller 876 zertifizierter Intensivbetten mit. Nun wurden nach Angaben des Bundesrates 240 weitere Intensivbetten geschaffen.

Karl Lauterbach ist fassungslos über die Zustände in der Schweiz. Foto: SALK/APA/dpa, Oliver Berg/dpa

6.15 Uhr: Trotz weniger Corona-Test - Fallzahlen laut RKI gestiegen

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 22 609 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Ein Anstieg um rund 3,3 Prozent im Vergleich zum Donnerstag vergangener Woche (21.866 Fälle).

Dabei gibt es mittlerweile eine geänderte Teststrategie. Wie das RKI mitteilt, ging die Zahl der PCR-Tests bereits in der vergangenen Woche um 13 Prozent zurück. Die Positivrate der Tests stieg auf 9 Prozent. Es ist somit damit zu rechnen, dass es weitaus mehr unentdeckte Corona-Fälle in Deutschland gibt, die Dunkelziffer also höher ist als noch Anfang November.

Immerhin: Durch die Änderung der Testzahlen und der -kriterien konnte die Überlastung der Labore verringert werden. Somit sank der Rückstand der Corona-Testproben deutlich. Die Infizierten erfahren somit schneller, dass sie positiv getestet wurden und können sich rascher in Quarantäne begeben.

Die Änderung bei Testzahl und - kriterien verringert zwar aktuell die Aussagekraft der Infektionszahlen. Aber sie erreicht das Ziel, die Überlastung der Labore zu verringern: Der Proben-Rückstau sank letzte Woche deutlich: pic.twitter.com/fDKuncNM2A — Malte Kreutzfeldt (@MKreutzfeldt) November 18, 2020

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg auf 13.370 (+251). Das Sieben-Tage-R schätzte das RKI am Mittwochabend bei 0,95. Rechnerisch würden damit 100 Infizierte 95 weitere Menschen anstecken.

6 Uhr: Polizeigewerkschaft fordert wegen Corona-Krise Verbot von Silvester-Feuerwerk

Wegen der Corona-Pandemie fordert nun auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, ein Silvesterfeuerwerk-Verbot. Der Bild-Zeitung sagte er, dass sich zu der Böllerei schnell Alkohol, größere Personengruppen und Partystimmung gesellen. Dies sei angesichts der Ausbreitung des Coronavirus jedoch nicht angesagt. In den Niederlanden wurde wegen der angespannten Situation in den Kliniken bereits ein Böller-Verbot erlassen.