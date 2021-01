Corona in Deutschland: Mann stirbt an Virus – die Umstände sind wohl einzigartig

Nach dem Corona-Gipfel gibt es neue Beschlüsse. Die große Sorge um die aufgetauchten Corona-Mutationen und die hohen Infektionszahlen befeuerten die Diskussion um verschärfte Maßnahmen. Am Dienstag haben sich Bund und Länder beim Corona-Gipfel auf härtere Maßnahmen geeinigt.

Der Corona-Lockdown wurde bis zum 14. Februar verlängert, die Maßnahmen verschärft.

In Deutschland sorgt ein wohl einzigartiger Fall für Schlagzeilen: Ein Mann aus Stuttgart ist an Corona gestorben - nachdem er sich zweimal mit dem Virus infiziert hatte.

Corona: Lockdown verlängert und härtere Maßnahmen! Das sind die neuen Beschlüsse in Deutschland

Alle aktuellen News zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland und der Welt findest du in unserem Newsblog.

Mittwoch, 20. Januar

21.36 Uhr: Mann stirbt an Corona – nach der zweiten Corona-Infektion

In Baden-Württemberg ist ein registrierter Corona-Patient nach einer zweiten Infektion mit dem Virus gestorben. Es ist der erste derartige Fall im Südwesten, der bekannt geworden ist, und womöglich auch in Deutschland.

Der Mann habe im Landkreis Freudenstadt gelebt, teilte das Landesgesundheitsamt am Mittwochabend in Stuttgart mit. Im April 2020 sei erstmals eine Corona-Infektion bei ihm nachgewiesen worden. Ende Dezember 2020 habe sich der Mann erneut angesteckt, was Anfang Januar festgestellt worden sei. „Der Patient verstarb im weiteren Verlauf an einer Covid19-Pneumonie (Lungenentzündung) und Sepsis mit Multiorganversagen.“ Zuerst hatte der Rechercheverbund von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ darüber berichtet.

Wie der Verbund weiter schreibt, handelt es sich um einen 73 Jahre alten Mann. Stefan Brockmann, der am Landesgesundheitsamt das Referat Gesundheitsschutz und Epidemiologie leitet, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei der erste bekannte Todesfall nach einer zweiten Infektion im Südwesten. „Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er eine der neuen Virusvarianten hatte“, erklärte Brockmann.

Der Mann habe Vorerkrankungen gehabt, sagte Brockmann. Es sei wahrscheinlich, dass er bei der ersten Infektion keine starke Immunität ausgebildet habe. Die Chance, dass sich ein Mensch ein zweites Mal mit dem Coronavirus ansteckt, sei bisher sehr gering. Es gebe vereinzelte Fälle, bei denen die Patienten beim ersten Mal nicht genügend Antikörper ausgebildet hätten.

Nach dem Bericht von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ dürfte dies weltweit erst der dritte bekannt gewordene Todesfall nach einer Corona-Reinfektion sein. Im Oktober war eine 89-jährige Niederländerin gestorben, die allerdings immungeschwächt war. Im Dezember berichtete eine israelische Zeitung, dass dort ein 74-jähriger Bewohner eines Altenheims nach durchstandener Erstinfektion im August sich erneut infizierte und starb, obwohl er zwischendurch dreimal negativ getestet worden sei.

19.38 Uhr: Karl Lauterbach spricht Klartext

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich bei Twitter zu den neuen Corona-Maßnahmen und mahnt an: „Es hängt jetzt an der Umsetzung."

14.14 Uhr: Menschen stürzen sich auf Coronamasken - kommt es zu Engpässen?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn räumt nach dem neuen Beschluss, nach dem im Einzelhandel und im Nahverkehr eine FFP2- oder OP-Maskenpflicht besteht, ein, dass es zu „vereinzelten Lieferschwierigkeiten bei den FFP2-Masken“ kommen könne. „Regional, lokal oder zeitlich“ könne es eng werden, soll er laut ntv gesagt haben, wenn alle Leute jetzt Masken kaufen wollen. Dennoch sehe es nach heutigen Stand nicht danach aus, dass es zu Versorgungsengpässen kommen werde. Es stünden ausreichend Masken zur Verfügung. Er betonte noch, dass jene vom Typ KN95 denselben Schutz bieten würden wie die FFP2-Masken.

13.58 Uhr: Markus Söder findet drastische Worte nach Corona-Gipfel

Ohne eine abgestimmte Corona-Politik mit den europäischen Nachbarstaaten hält Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Grenzkontrollen für unausweichlich. „Sollte das nicht klappen, dann sind Grenzkontrollen zwingend notwendig“, sagte der CSU-Chef am Mittwoch nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Er hoffe aber, dass sich der Europäische Rat am 21. Januar auf vergleichbare und synchronisierte Maßnahmen einigen könne.

CSU-Chef Markus Söder Foto: ARD

13.49 Uhr: Homeoffice-Verordnung tritt nächsten Mittwoch in Kraft

Die Politik weist mit ihrer Homeoffice-Verordnung auf die Dringlichkeit der Kontaktreduzierung im beruflichen Umfeld hin. Wenn kein zwingend betriebtsbedingter Grund dagegen spricht, sollen Mitarbeiter das Recht auf ihren Heimarbeitsplatz bekommen.

13.13 Uhr: Jens Spahn zieht in der Coronakrise einen heftigen Vergleich

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das Verlängern der Corona-Beschränkungen mit weiteren Maßnahmen trotz zuletzt leicht sinkender Infektionszahlen verteidigt. „Das ist mit diesem Lockdown so wie mit einem Antibiotikum: Wenn Sie zu früh aufhören, kann es anschließend noch schlimmer werden“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Mit Blick auf neue, wohl ansteckendere Virus-Varianten gelte zudem das Vorsorgeprinzip. „Wenn wir die Mutation erstmal überall haben, ist es im Zweifel zu spät.“

Jens Spahn auf dem CDU-Parteitag. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

13.06 Uhr: Familienministerin Giffey will Schulen als erstes wieder öffnen

Nach den Beratungen von Bund und Ländern unterstützt Familienministerin Franziska Giffey (SPD) die neuen Corona-Beschlüsse zu Schul- und Kitaschließungen. Gleichzeitig fordert sie eine schrittweise Öffnung, sobald das Infektionsgeschehen dies zulässt.

„Diese Entscheidungen sind notwendig, um zu vermeiden, dass wir noch über Monate in einer Situation wie jetzt bleiben müssen“, sagte die Ministerin am Mittwoch in Berlin. Die Kinderbetreuung etwa in Schulen und Kitas müsste als erstes wieder starten, „sobald es das Infektionsgeschehen zulässt und sobald wir auch über konkrete Öffnungsstrategien sprechen können.“

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Foto: imago images / photothek

11.51 Uhr: Experte Montgomery zeichnet ein düsteres Lockdown-Bild

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, rechnet mit einer weiteren Verlängerung der Maßnahmen gegen das Coronavirus über Mitte Februar hinaus. Man müsse die Menschen daran gewöhnen, dass das jetzt eine Lebensform für den Rest dieses Winter sei, mit der man leben müsse. „Andernfalls schlägt dieses Virus mit großer Macht zurück“, sagte er am Mittwochmorgen im Radioprogramm SWR Aktuell.

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Auch die Intensiv- und Notfallmediziner gehen davon aus, dass eine Verlängerung der Maßnahmen bis Mitte Februar nicht ausreichen wird. „Wir werden mindestens bis Ende Februar oder Anfang März benötigen, wenn die Maßnahmen wie jetzt zu beobachten greifen, um die Patientenzahl auf den Hochpunkt der ersten Welle zu drücken – knapp unter 3000“, sagte Gernot Marx, Vorsitzender der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

11.34 Uhr: Karl Lauterbach zeichnet ein dramatisches Bild bei Markus Lanz

Karl Lauterbach war nach dem Corona-Gipfel am Dienstagabend in der Talkshow von Markus Lanz zu Gast. Auch dort wurde die gefährliche neue Virus-Variante besprochen. Der SPD-Gesundheitsexperte zeichnete ein dramatisches Bild.

SPD-Gesundheitspolitiker und Epidemiologe Karl Lauterbach. Foto: imago images / teutopress

10.59 Uhr: Biontech-Engpass in NRW!

Das Land NRW hat einen sofortigen Impfstopp in Kliniken verhängt.

10.41 Uhr: Irre Strafe! Wer keine Maske trägt, muss sich tatsächlich bücken

Auf der indonesischen Ferieninsel Bali werden ausländische Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz zum Schwitzen gebracht. Wer ohne die vorgeschriebene Schutzmaske erwischt wird, muss zu bis 50 Liegestütze machen.

In den vergangenen Tagen seien in den Touristenorten auf Bali zahlreiche Verstöße gegen die Auflagen festgestellt worden, sagte Gusti Agung Ketut Suryanegara von den örtlichen Sicherheitsbehörden der Nachrichtenagentur AFP. Nach seinen Angaben brachten die Regelbrecher immer wieder Ausreden vor. „Zuerst sagen sie, sie kennen die Regel nicht. Dann sagen sie, sie haben sie vergessen oder dass die Maske nass oder beschädigt ist.“

Mehr als 70 Ausländer zahlten demnach eine Strafe von umgerechnet knapp sechs Euro. Wer kein Geld bei sich hatte, wurde stattdessen zu einer Kräftigungsübung verdonnert. Wer gar keine Maske trug, musste bis zu 50 Liegestütze machen. Wer den Mund-Nasen-Schutz falsch aufgesetzt hatte, kam mit 15 Liegestützen davon.

Wer auf Bali keine Corona-Maske trägt, muss büßen. (Symbolbild) Foto: imago images

09.29 Uhr: FFP2-Maske, OP-Maske oder Alltagsmaske: Was ist der Unterschied?

Du fragst dich jetzt, welche Maske du noch im Supermarkt oder in der Bahn tragen darfst.

08.42 Uhr: Telefonier-Verbot in Bus und Bahn?

Die Maskenpflicht wurde im Öffentlichen Nahverkehr verschärft. Gilt jetzt bald auch das Verbot zu telefonieren? Das rege der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) laut Deutschlandfunk jetzt an. Denn durchaus gebe es Fahrgäste, die ihren Mundschutz hinunterziehen, um besser zu sprechen. Solch ein Verbot gibt es bereits in Spanien.

07.15 Uhr: Christian Drosten warnt vor Corona-Mutation – „Dann ist es zu spät“

Der Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hat sich in seiner neuen NDR-Podcast-Folge über das neue mutierte Coronavirus geäußert. Er gehe derzeit von einer geringen Verbreitung in Deutschland aus. Noch könne man die Ausbreitung eindämmen, ist sich der Virologe sicher. Darüber berichtet das ZDF.

„Wir müssen jetzt was machen, wenn wir speziell das Aufkeimen der Mutante in Deutschland noch beeinflussen wollen“, so Drosten und bestärkt damit die Beschlüsse des Corona-Gipfels. Auch Angela Merkel sprach am Dienstagabend mehrmals von Vorsorge vor der Mutante. Drosten weiter: „Später kann man das nicht mehr gut machen, dann ist es zu spät“. Er macht deutlich, dass auch die harten Lockdown-Maßnahmen in Großbritannien gewünschte Effekte gebracht haben.

Virologe Christian Drosten . (Archivbild) Foto: imago images / photothek

06.06 Uhr: Virologin warnt: DAS ist noch gefährlicher als das mutierte Virus

Die Münchner Virologin Ulrike Protzer sieht in der Nachlässigkeit der Menschen während der Corona-Pandemie eine größere Gefahr als in der neuen Virus-Variante. Dies erkläre auch die trotz Lockdowns nur langsam sinkenden Infektionszahlen, erläuterte die Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Zentrum München und an der Technischen Universität München der Deutschen Presse-Agentur.

„Die neue Variante birgt ein erhöhtes Risiko, sich im Eins-zu-eins-Kontakt anzustecken. Aber: Der Eins-zu-eins-Kontakt muss überhaupt erst mal passieren. Und er muss so passieren, dass der Abstand nicht ausreichend gewahrt wird oder dass Masken nicht getragen werden. Nur dann kann es da auch wirklich zu einer Übertragung kommen.“ Dann allerdings scheine das Ansteckungsrisiko mit der neuen Variante größer zu sein.

Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der TUM und am Helmholtz Zentrum München Foto: dpa

Wichtig sei es etwa, die Maske in entsprechenden Situationen aufzubehalten und nicht zwischendurch abzusetzen. Dass ein wirksamer Schutz möglich sei, zeigten Erfahrungen im Klinikum. Dort hätten sich Mitarbeiter am seltensten in dem Bereich angesteckt, in dem Corona-Patienten behandelt wurden.

Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen sehe sie derzeit keine Chance auf ein Ende des Lockdowns, sagte Protzer. „Solange die Zahlen so hoch sind, sollte man jeden Risikokontakt vermeiden.“ Es sei sinnvoll, Gastronomie und nicht zwingend erforderliche Läden vorerst noch geschlossen zu halten.

Einer großen Studie in den USA zufolge habe das größte Ansteckungsrisiko in Restaurants bestanden. Der zweitgrößte Risikofaktor seien demnach Geschäfte gewesen, allerdings habe damals keine Maskenpflicht gegolten. „Das Risiko ist sicher geringer, wenn man konsequent Maske trägt - was im Restaurant schlicht nicht vorstellbar ist.“ Waren vorzubestellen und abzuholen, sei in der Krise eine gute Möglichkeit mit sehr geringem Risiko.

Der Corona-Lockdown wurde in Deutschland verlängert. Alle aktuellen Infos und die neuen Beschlüsse gibt es hier. Foto: imago images / Montage: DER WESTEN

06.01 Uhr: Fast 16.000 Neuinfektionen und übe 1000 Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem RKI 15.974 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1148 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Vor genau einer Woche hatte das RKI 19.600 Neuinfektionen und 1060 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

„Nach einem starken Anstieg der Fallzahlen Anfang Dezember, einem Rückgang während der Feiertage und einem erneuten Anstieg in der ersten Januarwoche sinken die Fallzahlen in den meisten Bundesländern (jedoch nicht allen) nun leicht“, schrieb das RKI in seinem Lagebericht vom Dienstagabend. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am Donnerstag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bei 123,5. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Corona-Gipfel: Angela Merkel und die 16 Landesregierungen haben sich erneut auf schärfere Maßnahmen geeinigt – sie betreffen unter anderem die Maskenpflicht. Foto: dpa

Dienstag, 19. Januar

22.50 Uhr: Ab wann gelten die neuen Corona-Regeln?

Die Beschlüsse des Corona-Gipfels müssen in den Landtagen der 16 Bundesländer formal noch bestätigt und beschlossen werden. Eine zeitnahe Umsetzung ist anzunehmen, womöglich gelten die schärferen Maßnahmen bereits am kommenden Wochenende.

Die Regeln gelten mindestens bis zum 14. Februar. Vorher wollen Kanzlerin Merkel und die Länderchefs erneut zu Corona-Beratungen zusammenkommen, um über Maßnahmen ab dem 15. Februar zu diskutieren.

22.20 Uhr: Detaillierte Informationen zu den Beschlüssen

Die Pressekoferenz neigt sich dem Ende. Wir haben dir detaillierte Informationen zu allen Beschlüssen zusammengetragen.

22.02 Uhr: Söder betont sinkende Zahlen

Auch Markus Söder betont, dass alle Verantwortlichen wissen, wie zermürbend die Situation ist. Dass die Zahlen überall sinken, sei gut und Anlass zur Hoffnung auf Besserung. Es zeige auch, dass der Lockdown Wirkung zeigt. „Die Hoffnung auf Impfstoff darf nicht dazu führen, dass wir glauben, das ganze ist nicht mehr notwendig.“

Schulen und Kitas sind der wichtigste und herausforderndste Punkt. Jedoch seien sich auch Pandemie-Verbreiter und an manchen Orten gar -Beschleuniger.

21.55 Uhr: Nun spricht Berlins OB Müller

"Alle Experten sind sich einig: Wir sind auf einem richtigen Weg", macht Berlins Oberbürgermeister Hoffnung und äußert Verständnis, wie frustrierend die Situation für die Bürger ist.

Michael Müller betont, „die allermeisten Schulen“ seien geschlossen und die Länder gingen „verantwortungsvoll damit um“. Jedoch seien die Kinder bis Mitte Februar „acht Wochen aus dem Präsenzunterricht raus“. Das sei „keine leichte Entscheidung“.

21.50 Uhr: Merkel mahnt Nachbarländer, mitzuziehen – und spricht eine Drohung aus

„Deutschland ist umgeben von vielen Ländern. Wir können hier tun und lassen, was wir wollen – wir werden keinen Erfolg haben, wenn andere nicht auch synchron daran arbeiten“, mahnt Merkel mit Blick auf Deutschlands Nachbarn.

„Wir müssen sicherstellen, dass wirklich alle unsere Nachbarländer in die gleiche Richtung arbeiten“, sagt die Bundeskanzlerin und droht: „Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir eben auch Vorkehrungen bei Einreisefragen treffen.“

21.44 Uhr: Merkel spricht LIVE

Angela Merkel stellt klar, dass die viel ansteckender Virus-Mutation Anlass zur Sorge ist, einzelne Fälle auch in Deutschland bereits bestätigt sind und aus Vorsorge die Maßnahmen noch einmal optimiert werden müssen.

Die wichtigsten Punkte:

Alle Maßnahmen, die bis zum 31. Januar galten, sind bis zum 14. Februar verlängert. Die „+1 Kontaktregel“ sollte sich auf eine möglichst kleine Personengruppe beschränken.

Für eine höhere Schutzwirkung muss in Geschäften und ÖPNV eine medizinische Maske getragen werden, also OP-;Maske, FFP2 oder KN95.

Im Bereich Kinder und Schule wurde lange gerungen. Weil sich die Mutation B117 offenbar auch stärker unter Kindern und Jugendlichen ausbreitet, als die bisher bekannte Corona-Variante, bleiben Schulen und Kitas grundsätzlich geschlossen beziehungsweise der Präsenzunterricht ausgesetzt.

Gottesdienste in Kirchen, Moscheen,Synagogen und Co. ist mit medizinischen Masken und Gesangsverbot erlaubt, müssen ab 10 Personen aber beim Ordnungsamt angemeldet werden.

Vorerst befristet bis zum 15. März wird das Bundesamt für Arbeit Homeoffice-Regeln für Arbeitgeber aufstellen. Die sollten von jedem Arbeitnehmer, wenn irgendwie möglich, in Anspruch genommen werden.

Ausführlichere Informationen zu den Maßnahmen findest du hier

21.40 Uhr: Corona-Gipfel beendet

Die Bund-Länder-Konferenz ist beendet, eine Einigung auch im umstrittenen Punkt Schulschließungen erzielt. Nun beginnt die Pressekonferenz mit Angela Merkel.

21.07 Uhr: Abbruch des Corona-Gipfels?

Der Corona-Gipfel ist beim Thema Schulschließungen Berichten zufolge zerstritten – und kommt derzeit offenbar nicht ansatzweise auf einen Nenner. Noch immer soll die Bund-Länder-Konferenz unterbrochen sein – drohen nun sogar Abbruch und Vertagung? Das scheint noch äußerst unwahrscheinlich und würde so gar nicht dem bisherigen Konferenz-Kurs der durchhaltestarken Bundeskanzlerin entsprechen.

20.23 Uhr: Streit-Patt bei Schulschließungen

Wie die „Bild“ berichtet, haben sich die Fronten beim Thema Schulschließungen inzwischen so verhärtet, dass es kein Vor und Zurück mehr gibt. Eine wütende Kanzlerin, so berichtet die Zeitung, hat deshalb eine Pause angeordnet. Zehn Minuten abkühlen, dann wird weiter gestritten.

20.05 Uhr: Härtere Homeoffice-Regeln angestrebt

Noch mehr Homeoffice streben Bund und Länder an – und wollen die Heimarbeit auf dem Corona-Gipfel durch härtere Regeln forcieren. Laut „Spiegel“ heißt es im Beschluss, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales „eine Verordnung erlassen [soll], wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen.“

19.35 Uhr: EU-Kommission: Beihilferegeln sollen wegen Corona gelockert bleiben

Die EU-Kommission will eine Lockerung der sogenannten EU-Beihilferegeln für Staatshilfen angesichts der Corona-Krise zunächst bis Ende des Jahres verlängern. „Während sich die zweite Welle des Coronavirus-Ausbruchs weiterhin stark auf unser Leben auswirkt, brauchen Unternehmen in ganz Europa weitere Unterstützung, um die Krise zu überstehen“, teilte die für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Dienstagabend mit. Die Mitgliedstaaten hätten nun die Möglichkeit, auf den Vorschlag der Kommission einzugehen.

Damit könnten die 27 EU-Länder bis zum 31. Dezember weiterhin betroffene Unternehmen mit üppigen Summen unterstützen, ohne gegen EU-Wettbewerbsregeln zu verstoßen. Vorgesehen sind derzeit bis zu 800 000 Euro pro Unternehmen - wobei dieser Deckel angehoben werden könnte. Zu den Hilfen zählen etwa direkte Zuschüsse, rückzahlbare Vorschüsse, Steuervorteile, staatliche Garantien für Bankdarlehen oder vergünstigte öffentliche Darlehen.

18.38 Uhr: Corona-Gipfel läuft auf Hochtouren

Zwei Stunden waren für den Corona-Gipfel angesetzt. Nicht zum ersten Mal konnte dieser Zeitplan nicht ansatzweise eigehalten haben. Im Video-Meeting wird noch immer auf Hochtouren getagt. Direkt im Anschluss wird Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Presse treten und die Entscheidungen verkünden.

17.47 Uhr: Merkel platzt laut Bericht der Kragen

Angela Merkel ist beim Corona-Gipfel der Kragen geplatzt. Wie die „Bild“ berichtet, hat die Kanzlerin beim Streitthema der Schulschließungen auf den Tisch gehauen. „Ich lassen mir nicht anhängen, dass ich Kinder quäle oder Arbeitnehmerrechte missachte“, sagte Merkel demnach so deutlich, wie man sie nur selten kennt.

Diese Worte waren nach Bild-Informationen an MeckPom-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gerichtet, die gefordert hatte, wenn man Schülern und Kindern so viel abverlange, auch Arbeitgeber beim Homeoffice mehr abverlangen zu können.

17.08 Uhr: ARD: Schulen und Kitas bleiben dicht

Das ARD-Hauptstadtstudio berichtet, auf dem Corona-Gipfel sei nun auch das Thema Schule und Kitas durch. Ergebnis: Alles bleibt vorerst dicht. Eine Öffnung zum 15. Februar wird aber angepeilt.

16.20 Uhr: Berichte über erste Beschlüsse – Ausgangssperren vom Tisch?

Die Verlängerung des Lockdowns war laut DPA schnell beschlossen (siehe Beitrag von 15.35 Uhr), inzwischen haben Bund und Länder sich laut Medienberichten auf weitere Punkte geeinigt.

Nach „Bild“-Informationen wurde eine Erweiterung der Maskenpflicht durchgewunken – in öffentlichen Gebäuden und ÖPNV müssen jedoch nicht zwingend FFP2-Masken getragen werden, zur Pflicht werden „nur“ medizinische Masken. Laut n-tv sind flächendeckende nächtliche Ausgangssperren am Veto zweier SPD-Länder gescheitert und vom Tisch.

15.35 Uhr: Bund und Länder einig über Verlängerung des Lockdowns

Bund und Länder sind sich einig, dass zur Eindämmung des Coronavirus der bis Ende Januar befristete Lockdown bis zum 14. Februar verlängert wird. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag von Teilnehmern der Beratungen vonseiten des Bundes sowie der Länder. Damit bleiben etwa die Gastronomie, Freizeiteinrichtungen sowie der Einzelhandel geschlossen. Ausnahmen gelten weiterhin zum Beispiel für Supermärkte. Eine Einigung auf ein gesamtes Beschlusspapier gab es aber noch nicht.

14.16 Uhr: Beschlussvorlage kurz vor Gipfelbeginn nochmal abgeändert?

Alles spricht für eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar. Dieses Datum steht im Entwurf einer Beschlussvorlage, die am Dienstagmittag nach weiteren Vorberatungen vom Kanzleramt an Bundesländer verschickt wurde. Das Papier, das der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren Quellen vorlag, hatte den Stand 12.40 Uhr.

In diesen Beratungen waren auch weitere umfangreiche Änderungen wahrscheinlich. Strittig waren bis zuletzt etwa der Umgang mit den Schul- und Kitaschließungen und die Frage einheitlicher Ausgangsbeschränkungen.

Dem Entwurf zufolge sollen in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften medizinische Masken verbindlich vorgeschrieben werden - also mindestens sogenannte OP-Masken. Eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken nach FFP2-Standard soll es demnach aber nicht geben.

Angela Merkel und die Länderchefs beraten zur Stunde über die kommenden Maßnahmen. Foto: dpa

Zudem könnte dem Entwurf zufolge der Druck auf Arbeitgeber erhöht werden, mehr Homeoffice zu ermöglichen. Dazu werde das Bundesarbeitsministerium eine Verordnung erlassen, „wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen“, heißt es in dem Papier. Über das Thema Homeoffice hatte es zuletzt noch viele Diskussionen geben.

Ohnehin gab es in vielen Bereichen bis zuletzt noch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ländern - beispielsweise auch in der Frage, wie genau es an den Schulen und Kitas weitergehen soll. Das Papier enthielt zu diesem und weiteren Themen noch viele eckige Klammern - das bedeutete, dass es hier noch erheblichen Diskussionsbedarf geben würde.

Die Entschlussvorlage kannst du hier einsehen!

14.09: Rate positiver Tests gesunken: „Erstes gutes Zeichen“

Der Anteil positiver Corona-Tests in Deutschland ist nach Daten von Laboren in der vergangenen Woche zurückgegangen. Im Vergleich zur Vorwoche sei die sogenannte Positivrate um gut ein Fünftel auf 10,8 Prozent gesunken, teilte der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag in Berlin mit. Zeitweise hatte die Rate bei mehr als 16 Prozent gelegen. Je höher die Positivrate bei hohen Fallzahlen ist, desto höher ist schätzungsweise auch die Dunkelziffer.

„Das ist ein erstes gutes Zeichen für ein möglicherweise rückläufiges Infektionsgeschehen“, erklärten die Labormediziner. Das Bild sei allerdings unvollständig. So müssten zum Beispiel auch Ergebnisse von sogenannten Antigen-Schnelltests „dringend“ in die Teststatistik einfließen, hieß es. Die Zahl der durchgeführten Labortests blieb nach Daten von 170 Laboren zwischen 11. und 17. Januar mit rund einer Million ungefähr konstant im Vergleich zur ersten Kalenderwoche. Die teilnehmenden Labore sind laut Verband für 80 bis 90 Prozent der Corona-Tests bundesweit verantwortlich.

14 Uhr: Corona-Gipfel im Kanzleramt gestartet!

Seit 14 Uhr sitzen Kanzlerin Angela Merkel und Länderchefs zusammen und beraten den kommenden Corona-Kurs.

13.26 Uhr: Gericht kippt 15-Kilometer-Regel in Hessen

Die Allgemeinverfügung des Kreises Limburg-Weilburg, die auch die 15-Kilometer-Regelung zur Eindämmung der Corona-Pandemie enthält, ist teils rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden in einem Eilverfahren entschieden. Den enthaltenen Angaben zur 15-Kilometer-Regel fehle es an der „hinreichenden Bestimmtheit“, teilte das Gericht am Dienstag mit. Der Inhalt müsse aber für die Betroffenen „so vollständig, klar und unzweideutig erkennbar sein“, dass sie ihr Verhalten danach ausrichten könnten.

In der am 11. Januar in Kraft getretenen Verfügung heißt es: „Der Bewegungsradius für tagestouristische Ausflüge wird auf den Umkreis von 15 Kilometern des Wohnortes (politische Gemeinde) beschränkt.“ Das Gericht befand, dass bereits der Begriff „politische Gemeinde“ bedenklich sei, das dieser „für einen Großteil der Bevölkerung aus sich heraus nicht verständlich sein dürfte“. Es werde nicht klar, ob die Grenze eines Ortsteils oder der Gesamtgemeinde gemeint sei und wie eigentlich die 15 Kilometer ab dem Wohnort zu messen seien.

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat die 15-Kilometer-Regel in einem Kreis außer Kraft gesetzt. Foto: imago images / agefotostock

Die 15-Kilometer-Regelung betrifft Corona-Hotspots mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen und bezieht sich auf Freizeitaktivitäten und Tagesausflüge.

Die Richter kritisierten auch, dass der Begriff „tagestouristischer Ausflug“ in der Allgemeinverfügung nicht näher erklärt werde. Sie hatten zudem generelle Zweifel, „ob die Beschränkung des Bewegungsradius für tagestouristische Ausflüge ernsthaft zur Senkung der Infektionsfälle im Landkreis Limburg-Weilburg beitragen könne“, teilte das Gericht weiter mit. Stattdessen dürfte die Maßnahme dazu führen, dass sich viele Menschen dann drinnen mit anderen Personen treffen. Für rechtmäßig hielten die Richter dagegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung im Kreis, die die Verfügung ebenfalls regelt.

Das Eilverfahren hatte nach Angaben einer Gerichtssprecherin eine Privatperson angestrengt. Der bereits am 15. Januar ergangene Beschluss beziehe sich zunächst einmal nur auf das konkrete Verfahren, erläuterte sie. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, die Beschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel zulässig.

11.47 Uhr: Hier findest du den 15-Punkte-Plan

Schon jetzt liegt der Entwurf der Bundeskanzlerin und Länderchefs vor. FFP2-Pflicht, Änderungen im Nahverkehr, Homeoffice: Die wichtigsten Vorhaben kannst du HIER nachlesen!

11.16 Uhr: Vor Bund-Länder-Runde zu Corona erhebliche Meinungsunterschiede

Kurz vor den neuen Corona-Beratungen von Bund und Ländern am Dienstagnachmittag gibt es erhebliche Unstimmigkeiten über schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, meldeten SPD-Länder eine Reihe von Änderungen an einer Beschlussvorlage an, die zuvor an mehrere Länder verschickt worden war. Entsprechende Papiere lagen der dpa vor. Vor den von 14.00 Uhr an geplanten Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sollte es noch Vorgespräche geben.

Diskutiert wird eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar. Zudem könnte es unter anderem eine schärfere Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften geben. Daneben erwägen Bund und Länder, mehr Druck auf Arbeitgeber zu machen, um mehr Homeoffice zu ermöglichen.

10.10 Uhr: Erste Maßnahmen vor Corona-Gipfel durchgesickert

Im Nahverkehr und in Geschäften soll eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken eingeführt werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Beratungen von Bund und Ländern über die Corona-Maßnahmen am Dienstagnachmittag hervor. OP-Masken oder FFP2-Masken hätten eine höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken, heißt es darin.

10.04 Uhr: Regeln für Homeoffice sollen verschärft werden

Der Bund will zur Eindämmung der Corona-Pandemie Unternehmen verpflichten, soweit wie möglich ein Arbeiten im Homeoffice anzubieten. In der AFP am Dienstag vorliegenden Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratungen heißt es, das Bundesarbeitsministerium werde eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, „wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen“.

09.45 Uhr: Regierung einigt sich auf Nachbesserungen bei Corona-Hilfen

Finanzministerium und Wirtschaftsministerium haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Einigung über Nachbesserungen bei Finanzhilfen für Firmen und Selbstständige erzielt. Vorgesehen sind höhere Zuschüsse und einfachere Bedingungen. Die Verständigung kommt kurz vor Gesprächen von Bund und Ländern am Dienstag zur Corona-Krise. Dort wird über eine Fortsetzung des Lockdowns bis in den Februar hinein beraten sowie über mögliche schärfere Regeln.

Wirtschaftminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Dienstag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv: „Wir werden in den nächsten Wochen, weil es vielen auch schlecht geht und sie verzweifelt auf die Hilfen warten, nochmal in einer zweistelligen Milliardenhöhe helfen müssen und wir wollen, dass es unbürokratischer geschieht. Wir wollen, dass es schneller geschieht.“

Die Bundesregierung reagiert mit den Nachbesserungen auch auf zunehmende Kritik von Wirtschaftsverbänden, die dem Bund eine schleppende Umsetzung der Hilfen und zu viel Bürokratie vorgeworfen hatten. Das Fördersystem soll nun einfacher und die Hilfen erweitert werden. Wie viele Milliarden genau zusätzlich dies kostet, war zunächst unklar. Sowohl Altmaier als auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatten eine Vereinfachung der Bedingungen sowie eine Ausweitung der Hilfen angekündigt.

Altmaier sagte zur Kritik aus der Wirtschaft an einer schleppenden Umsetzung der Hilfen, es gehe um viel Geld der Steuerzahler. Man müsse auch darauf achten, dass es wenig Missbrauch gebe.

09.16 Uhr: Angela Merkel fordert laut Medienbericht verlängerten Lockdown

Zahlreiche Beobachter hatten es bereits vermutet. Nun soll es schriftlich vorliegen: Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert einen verlängerten Lockdown bis zum 15. Februar, berichtet die Bild. Die Zeitung beruft sich auf eine Beschlussvorlage des Bundes.

Angela Merkel und die Länderchefs treffen sich um 14 Uhr, um weitere Maßnahmen zu beraten.

06.43 Uhr: Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 11 369 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 989 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Dienstagmorgen bekanntgab. Vor genau einer Woche hatte das RKI 12 802 Neuinfektionen und 891 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am Donnerstag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Bei den aktuellen Zahlen ist zu beachten, dass die Daten Nachmeldungen enthalten können - am Vortag hatten manche Bundesländer ihre Daten nur unvollständig oder gar nicht übermittelt. Das RKI schrieb dazu in seinem Lagebericht vom Montagabend: „Aus Rheinland-Pfalz wurden gestern keine Daten übermittelt. Aus Bayern und dem Saarland wurden Daten übermittelt, allerdings sind die Daten nicht vollständig am RKI eingegangen.“

Angela Merkel empfängt die Länder-Chefs am Dienstag zum Corona-Gipfel. Foto: dpa/RKI

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bei 131,5. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch aktuell enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 256,3 und Sachsen mit 225,7. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 83,2.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2 052 028 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 19.01., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 47 622. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 716 200 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,89 (Vortag: 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

06.02 Uhr: Psychologin sicher: „Dieses Gefühl ist inzwischen fast allen komplett abhandengekommen“

An die Einschränkungen im Corona-Alltag haben sich die meisten Menschen inzwischen gewöhnt - doch sie belasten auch. Es trete dadurch eine Ermüdung ein, sagt die Diplom-Psychologin und Autorin Ulrike Scheuermann.

Weil man solange durchhalten müsse, werde es für die Menschen generell schwieriger, sich für die Maßnahmen zu motivieren - das betrifft auch Verschärfungen. Deren Neuigkeitswert habe sich schon komplett abgenutzt, erläutert Scheuermann. „So war es im letzten Frühjahr. Man konnte sich sagen: "Okay, wir halten das jetzt für eine begrenzte Zeit durch." Dieses Gefühl ist, glaube ich, inzwischen fast allen komplett abhandengekommen“, sagt die Expertin aus Berlin.

Die dunkle Jahreszeit kommt erschwerend hinzu. Weil sie sehr wenig Tageslicht bekommen, neigten sehr viele Menschen dazu, depressive Symptome zu entwickeln und betrübt zu sein, erklärt die Psychologin. Umgangssprachlich spricht man vom Winterblues, in Kombination mit der Maßnahmenmüdigkeit sei es bei manchen wohl diesmal ein Corona-Blues.

Umso wichtiger ist regelmäßige Bewegung an der frischen Luft. Der Rat der Expertin lautet, sich feste Zeiten zu setzen, zu denen man rausgeht. „Am empfehlenswertesten aus gesundheitlicher Sicht ist es von morgens bis mittags, um die Körperuhr zu stellen, wodurch man dann wiederum auch besser schläft“, sagt Scheuermann.

Sehr gut wäre eine Stunde Bewegung bei bedeckten Wetter, bei strahlendem Sonnenschein würde eine halbe Stunde reichen. Scheuermann ist überzeugt: Wenn man diese Zeit jeden Morgen oder jeden Vormittag einplant, habe man sehr viel für seine Stimmung und Gesundheit getan.

Montag, 18. Januar

23.05 Uhr: Neuer Lieferplan: Weniger Biontech-Impfstoff kommende Woche

Für die Corona-Impfungen in Deutschland liegen nun genauere Angaben zu vorübergehend geringeren Impfstoff-Lieferungen der Hersteller Biontech und Pfizer vor. Für diese Woche ist noch eine größere Menge vorgesehen, in der kommenden Woche dann aber weniger. Das geht aus einem Lieferplan von Biontech hervor, der am Montag der Gesundheitsministerkonferenz der Länder vorgestellt wurde. In dieser Woche sollen die Länder demnach 842 400 Dosen bekommen - bezogen auf die nun zugelassene Entnahme von sechs statt fünf Dosen aus einer Ampulle. Bisher genannt worden waren 667 875 Dosen bezogen auf fünf mögliche Dosen, das entspricht bei sechs möglichen insgesamt 801 450.

21.37 Uhr: Maredo geht weiteren drastischen Schritt

Schon der erste Lockdown im vergangenen März hatte die angeschlagene Steakhouse-Kette Maredo in die Insolvenz gezwungen. Die Gastro-Schließung seit November hat nun alles noch viel schlimmer gemacht. Deshalb geht die Maredo-Geschäftsführung nun einen noch brutaleren Schritt.

20:10 Uhr: Spanien verzeichnet neuen Höchststand

In Spanien ist die Zahl der Neuinfektionen an einem Wochenende auf einen Höchstwert von 84 287 gestiegen. Von Freitag bis Montag seien zugleich 455 Menschen an oder mit Corona gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Montagabend weiter mit. Am Wochenende zuvor waren noch 61 422 Infektionen und 401 Todesopfer gezählt worden. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg auf knapp 380. In Deutschland lag dieser Wert am Montag bei 134.

17.50 Uhr: Spahn sieht Erfolge des harten Lockdowns – und schickt direkt ein Aber hinterher

„Die Zahlen scheinen zu sinken, das ist gut“, hat Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Infektionen in Deutschland gesagt. Aber: „Der Rückgang sei aber kein Grund zum Nachlassen, sondern eher „eine Ermutigung dafür, weiterzumachen“. Spahn bestätigte mit Blick auf den Bund-Länder-Gipfel auch, dass dabei auch Ausgangssperren „offenkundig Teil der Debatte“ seien. Nächtliche Ausgangssperren gelten bereits in mehreren Bundesländern.

16.28 Uhr: Jetzt auch noch eine Corona-Mutation aus Brasilien

Noch immer wütet die englische Corona-Mutation auf der Insel – nun sind offenbar in kürzester Zeit zwei weitere Virus-Varianten aufgetaucht, die die Eindämmung der Pandemie erschweren könnten. Neben einer in Garmisch-Partenkirchen entdeckten Mutation (siehe Eintrag von 10.15 Uhr) ist nun auch eine Mutation aus Brasilien nachgewiesen worden. Vier brasilianische Reisende (Zwei Erwachsene, zwei Kinder) wurden vergangene Woche in Japan positiv auf eine bislang unbekannte Variante des Coronavirus getestet.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz teilte inzwischen mit, er mache sich „große Sorgen“ um die Variante P.1. An ihr können sich laut erster Studien womöglich auch Menschen infizieren, die bereits Covid-19 überstanden haben. Das könnte die Infektionswelle in Manaus am Amazonas erklären. Dort hatte man, nachdem sich bei der ersten Welle bereits rund 75 Prozent der Menschen infiziert hatten, auf eine Herdenimmunität gehofft. Nun folgt dennoch eine weitere Welle von Infektionen. Noch ist die Forschung allerdings noch nicht so weit fortgeschritten, dass dies schon bestätigt werden konnte.

15.15 Uhr: Söder will Lockdown-Verlängerung bis Mitte Februar

Vor den neuen Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Fortführung des Lockdowns bis Mitte Februar. „Wir müssen den Lockdown bis Mitte Februar verlängern“, sagte Söder dem „Münchner Merkur“ (Dienstag). Auch beim Distanzunterricht an den Schulen und geschlossenen Kitas soll es demnach bis Mitte Februar bleiben. „Wir bleiben bei der bisherigen Linie“, sagte der CSU-Politiker.

13 Uhr: Handelsverband schlägt Alarm

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland e.V., Stefan Genth, befürchtet dramatische Folgen für Innenstadthändler, wenn der Corona-Lockdown verlängert wird. Genth sagte am Dienstag im Inforadio vom rbb, für Innenstadthändler sei das Jahr 2020 ein absolutes Katastrophenjahr gewesen. Viele Nicht-Lebensmittel-Geschäfte hätten ihr Eigenkapital aufgebraucht. Damit könnten keine Löhne, Gehälter und Frühjahrsware mehr bezahlt werden.

„Das sind übrigens über 90 Prozent mittelständische Unternehmen, also Schuhgeschäfte, Sportgeschäfte, die hier dramatisch betroffen sind. Es geht um über 200.000 Arbeitsplätze.“

12:30 Uhr: Keine Hoffnung auf zügige Reisefreiheit

Die Debatte um eine mögliche Aufhebung von Reisebeschränkungen für Menschen mit Corona-Impfung ist nach Auffassung der Bundesregierung verfrüht. Man befinde sich in einer Diskussion, wo man noch nicht genau wisse, wie der Wirkstoff im Detail wirke, sagte Europastaatsminister Michael Roth am Montag am Rande einer Videokonferenz mit EU-Kollegen. Als Beispiel nannte der SPD-Politiker die noch offene Frage, ob der Impfstoff nur den Geimpften schützt oder auch dafür sorgt, dass andere Menschen durch den Geimpften nicht mehr infiziert werden können.

Es sei konsequent, wenn das gemeinsame Vorgehen der EU bei der Pandemiebekämpfung auch in einer gemeinsamen Impf-Zertifizierung münde, erklärte Roth. Derzeit habe man aber noch nicht die Situation erreicht, wo man sich damit im Detail zu beschäftigen habe. Auf Nachfrage schloss Roth nicht aus, dass es in den nächsten Wochen und Monaten noch einmal zu Grenzschließungen wegen der Pandemie kommen könnte.

10.50 Uhr: Spahn ordnet Suche nach Mutationen an

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verpflichtet Labore, gezielt nach hochansteckenden Virus-Mutationen zu suchen. Das sieht eine von Spahn am Montag vorgestellte Verordnung zur Gen-Sequenzierung vor. Ziel: Künftig mindestens fünf Prozent der Positivproben auf Gen-Mutationen zu untersuchen.

10.35 Uhr: Sind RKI-Zahlen von heute unvollständig?

Die vom Robert-Koch-Institut am Montag gemeldeten, verhältnismäßig niedrigen Infektionszahlen sind offenbar unvollständig. Man prüfe derzeit, was der Grund für die wenigen Meldungen etwa aus Bayern oder Rheinland-Pfalz seien, sagte eine Sprecherin des Instituts. Das RKI hatte 7.141 neue Fälle auf seiner Internetseite gelistet, gut 5.000 weniger als vor einer Woche.

10.15 Uhr: Unbekannte Mutation in Garmisch-Partenkirchen entdeckt

Bei einem größeren Corona-Ausbruch im Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist eine neue Coronavirus-Variante entdeckt worden. Das berichtet der „Münchner Merkur“. Dem Bericht zufolge seien 73 Mitarbeiter und Patienten positiv getestet worden, bei drei sei eine bislang unbekannte Mutation des Virus entdeckt worden.

Zur weiteren Untersuchung seien die Proben der drei betroffenen Patienten an die Berliner Charité geschickt worden. Während eine tiefergehende Analyse bestätigte, dass es sich um eine neue Variante handelt, ist noch völlig unklar, welche Eigenschaften diese hat.

09.15 Uhr: Habeck fordert Home-Office-Recht und FFP2-Maskenpflicht

Grünen-Parteichef Robert Habeck hat einen gesetzlichen Anspruch auf Home-Office im Kampf gegen Corona gefordert. „Das ist ein sehr leicht durchzusetzendes Instrument“, sagte Habeck im ARD-Morgenmagazin. Laut Habeck könnten 40 Prozent der Menschen in Deutschland von zu Hause aus arbeiten, aber nur 14 Prozent täten dies.

Außerdem fordert er den Einsatz von FFP2-Masken im öffentlichen Leben. „Es wäre sinnvoll, die FFP2-Masken, die sehr teuer sind, zu subventionieren und sie für diejenigen, die es nicht so dicke haben, kostenlos abzugeben.“

08.35 Uhr: Gesundheitsminister Spahn: Zahl der Neuinfektionen weiter zu hoch

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht das Sinken der Neuinfektionszahlen noch nicht als ausreichend an. Es gebe zwar eine leichte Entspannung auch auf den Intensivstationen mit zehn bis 15 Prozent weniger Corona-Intensivpatienten, so Spahn im „Morgenmagazin“ (ZDF). „Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen.“ Er verwies zudem auf die Gefahr von sich ausbreitenden Virus-Mutationen, die als infektiöser gelten. „Daher macht es Sinn, die Zahlen so weit wie möglich runterzubringen“, so Spahn.

07.10 Uhr: Schock-Foto vom Flughafen BER aufgetaucht

Was für ein irres Foto aus dem Berliner Flughafen BER! Journalist Michael Sauerbier hat auf Twitter ein Bild geteilt, dass etliche Passagiere dicht an dicht vor den Passkontrollen zeigt. Mindestabstand? Fehlanzeige! Zwei Flüge aus Tirana (Albanien) und Chisinau (Moldawien) sind fast zeitgleich gelandet, nur vier Passkontrollen waren geöffnet. Ein BER-Sprecher zu „Bild“: „Bei Ankünften mit Passkontrolle bestehen nicht viele Möglichkeiten, die Passagier-Prozesse zu entzerren. Aktuell ist es aber auch sehr wichtig, vermeidbare Reisen auf Zeiten nach dem Ende der Pandemie zu verschieben.“

Der Hauptstadt-#Airport auf dem Höhepunkt der #Corona-Pandemie!

So sah es heute am #BER-Flughafen aus: Dicht gedrängt warteten Hunderte Passagiere 1 Stunde vor den Passkontrollen.

BER-Sprecher: „Aktuell ist es sehr wichtig, vermeidbare Reisen zu verschieben“ ⁦@bzberlin⁩ pic.twitter.com/ej89TZQOsS — Michael Sauerbier (@Micha_BILD) January 17, 2021

06.25 Uhr: RKI: Zahl der Toten steigt um 214

Den Zahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge gibt es in Deutschland rund 302.300 aktive Corona-Fälle. Innerhalb von 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter 7.141 Neuinfektionen. 46.633 mit dem Virus infizierte Menschen starben – ein Plus von 214 Fällen im Vergleich zum Vortag.

