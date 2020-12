Corona: Lockdown-Verlängerung? Aussage aus dem Kanzleramt lässt tief blicken ++ Konsequenzen nach Ski-Wahnsinn in Österreich ++

Corona bleibt auch nach Weihnachten das bestimmende Thema in Deutschland. Wegen des Lockdowns gelten weiterhin weitreichende Einschränkungen.

Große Sorgen bereitet außerdem weiterhin die Corona-Mutation, die erstmals in Großbritannien und mittlerweile in vielen anderen Ländern nachgewiesen wurde. Derweil haben auch in Deutschland die Impfungen begonnen.

Corona: Impfungen gestartet – wird der Lockdown verlängert?

Wir halten dich in unserem News-Ticker über die aktuelle Corona-Lage auf dem Laufenden.

-----------------

Coronavirus in Deutschland: Die aktuellen Zahlen (Stand: 28. Dezember 2020)

Neue Corona-Infektionen : 10.976

: 10.976 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 348

348 Corona-Todeszahlen insgesamt: 30.126

30.126 Sieben-Tage-Inzidenz: 161,3

(Quellen: RKI, DIVI-Intensivregister)

Coronavirus aktuell: Unser Newsblog

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Montag, 28. Dezember:

19.54 Uhr: Nach Impf-Panne in Stralsund – Pfleger aus Krankenhaus entlassen

Nachdem mehreren Mitarbeitern eines Pflegeheims in Stralsund versehentlich die fünffache Impfstoff-Dosis verarbreicht worden war, haben sich vier von ihnen vorsorglich ins Krankenhaus einliefern lassen. Jetzt gibt es Neuigkeiten: Nach Landkreis-Angaben wurden am Montagnachmittag bereits drei Mitarbeiter wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Einer werde mit leichten Symptomen weiterhin stationär behandelt.

18:51 Uhr: Ski-Wahnsinn in Österreich – Skiegebiete ziehen Konsequenzen

Bilder aus Skigebieten in Österreich haben am Wochenende für Fassungslosigkeit gesorgt. Das schöne Wetter lockte Menschenmassen trotz Corona in die Berge. Die Folge: Enges Gedränge an den Liften, besonders in den größten Skigebieten.

Aber man darf seit gestern und bis 18. Jänner die Großeltern nicht besuchen (außer, man muss sie versorgen) und zum Besuch bei den Eltern seinen Ehepartner nicht mitnehmen. https://t.co/3vQ7r63Ytq — Armin Wolf (@ArminWolf) December 27, 2020

Nach dem gewaltigen Andrang auf Österreichs Skigebiete haben einige Regionen ihre Corona-Maßnahmen wieder verschärft So sollen etwa die Parkplätze weiter begrenzt werden, es soll mehr Platz zum Anstellen und mehr Ordner geben, wie das Bundesland Oberösterreich am Montag mitteilte. Die Parkplatzregelung hatte allerdings auch schon am Samstag nicht gefruchtet. Denn viele Wintersportler nahmen kurzerhand lange Fußmärsche für ihr Pistenvergnügen in Kauf.

Österreichs Wirtschaftsminister Markus Achleitner appellierte jetzt an die Wintersportler, erst ab Mittag in die Skigebiete zu kommen, weil dann viele Gäste vom Vormittag wieder auf dem Heimweg seien.

In Österreich sind viele Skigebiete geöffnet - allerdings praktisch nur für Einheimische. Für Anreisende aus dem Ausland, auch aus Deutschland, gilt eine zehntägige Quarantänepflicht.

17.39 Uhr: Kanzleramtschef Braun rechnet mit Lockdown-Verlängerung

Vor Weihnachten haben sich Bund und Länder auf einen zweiten harten Lockdown bis zum 10. Januar geeinigt. Doch können die strengen Maßnahmen dann schon wieder gelockert werden? Womöglich nicht. Helge Braun schließt eine Verlängerung des Corona-Lockdowns nicht aus. „Ich rechne damit, dass wir zunächst am 5. Januar, wenn wir uns das nächste Mal treffen, das Ganze noch nicht genau beurteilen können und deswegen den Lockdown noch fortsetzen müssen", sagte der Kanzleramtschef in einem Interview mit dem TV-Sender „ntv“.

15.51 Uhr: Skigebiete in der Schweiz bleiben geschlossen

Im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen Ländern sind einige Skigebiete in der Schweiz weiterhin geöffnet. Doch nicht alle. So wurde etwa der Betrieb der Lifte im Kanton Schwyz am 22. Dezember vorerst eingestellt. Jetzt ist klar, dass die Skigebiete dort noch bis zum 8. Januar geschlossen bleiben. Auch in anderen Kantonen wird darüber beraten, das Skifahren weiter zu verbieten. Das berichtet das Onlineportal „Watson“.

13.55 Uhr: Panne bei der Impfung – fünffache Dosis für Pflegekräfte

Wegen individueller Fehler bei der Aufbereitung des Impfstoffes ist acht Mitarbeitern eines Pflegeheims in Stralsund die fünffache Dosis des Corona-Impfstoffes verabreicht worden. Nach dem Vorfall am Sonntag seien die sieben Frauen und ein Mann nach Hause geschickt worden.

Wie der Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth (SPD), am Montag sagte, haben sich zwischenzeitlich vier der acht Betroffenen zur Beobachtung vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufnehmen lassen. Sie zeigten grippeähnliche Symptome.

Der Landkreis berichtete in seiner Mitteilung, dass nach Informationen des Herstellers Biontech größere Dosen des Impfstoffes in der Phase-1-Studie bereits an Probanden ohne schwerwiegende Folgen getestet worden seien. Es seien keine bleibenden, unerwünschten Ereignisse gemeldet worden. Lokale Reaktionen an der Injektionsstelle und grippeähnliche Symptome träten dosisabhängig auf und seien im Allgemeinen leicht bis mittelmäßig und vorübergehend.

Eine Sprecherin von Biontech bestätigte diese Informationen. In den Versuchen seien Mengen bis zu 100 Mikrogramm ohne schwerwiegende Folgen verabreicht worden. Die übliche Impfdosis liege bei 30 Mikrogramm. Sie verwies auf die ausführliche Produktinformation ihres Unternehmens. Der erste Satz laute: „Dies ist eine Mehrdosendurchstechflasche, deren Inhalt vor der Verwendung verdünnt werden muss.“

12.06 Uhr: Auch Ramelow geht von Lockdown-Verlängerung aus

Die Politik scheint die Bevölkerung langsam aber sicher auf eine Verlängerung des Lockdowns vorbereiten zu wollen. Nach Manuel Schwesig äußerte sich nun auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. „Wenn die Ministerpräsidenten am 5. Januar erneut beraten, wird nichts auf Lockerungen hindeuten. Wir gehen alle davon aus, dass der Lockdown verlängert werden muss“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)“.

Er selbst richte sich bereits darauf ein, noch bis mindestens März mit Einschränkungen leben zu müssen.

11.15 Uhr: Trump gibt Weg für Corona-Hilfspaket frei

Lange schien es so, als würde Donald Trump zum Ende seiner Amtszeit noch einmal auf einen großen Knall zu steuern. Tagelang weigerte er sich, ein ausgehandeltes Corona-Hilfspaket sowie einen Haushaltsgesetzentwurf zu unterschreiben. Das hätte am Dienstag einen Shutdown der Bundesbehörden nach sich gezogen.

Foto: imago images / ZUMA Wire

Doch nun hat Trump seinen Widerstand aufgegeben und unterzeichnet. Das Corona-Paket umfasst knapp 900 Milliarden US-Dollar, mit denen verschiedene Hilfsmaßnahmen umgesetzt werden sollen. Der Virus macht den USA weiterhin zu schaffen. Am Sonntag wurden über 150.000 Neuinfektionen sowie 1209 Tote binnen eines Tages gezählt.

Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen auf über 19 Millionen in Amerika.

9.30 Uhr: Düstere Prognosen zum Lockdown

Seit Mitte Dezember gelten die Lockdown-Regeln deutschlandweit. So soll bis zum 10. Januar die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Doch trotz des Impfstarts könnte es zu einer Verlängerung der Maßnahmen kommen, befürchten Experten und Politiker. „Ich gehe davon aus, dass wir die einschränkenden Maßnahmen verlängern müssen“, erklärte beispielsweise Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpomern.

Auch der Präsident des Weltärztebundes World Medical Association, Frank Ulrich Montgomery, warnte vor einer verfrühten Euphorie. Gegenüber dem „Deutschlandfunk“ kritisierte er, das Abstands- und Maskenregeln nicht ausreichend eingehalten werden. Er rechnet erst Ende Januar mit einer Unterschreitung des kritischen Inzidenzwertes von 50. Schon vor Weihnachten hatte er vor einem „Jo-Jo-Effekt“ der Lockdown-Phasen gewarnt.

7.52 Uhr: Virus-Mutation breitet sich weiter aus

Die Virus-Mutation, welche zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde, breitet sich weiterhin rasant um den ganzen Erdball aus. Nun hat die neue Variante des Virus' auch Südkorea erreicht. Die Gesundheitsbehörde teilte mit, dass die Mutation bei drei aus London eingereisten Familienmitgliedern nachgewiesen worden sei. Eine Isolation sei bereits angeordnet worden.

Zuletzt war die Mutation auch schon in Frankreich, Kanada, Japan, oder Jordanien entdeckt worden.

6.25 Uhr: FDP-Chef Lindner fordert schnellere Impf-Produktion

Am Wochenende liefen in Deutschland die ersten Impfungen an und doch regt sich bereits Kritik an den aktuellen Impfplanungen und Kapazitäten. Auch Kritik an der Bundesregierung wird laut. „Es ist ein krisenhafter Zustand, da brauchen wir eine Krisenproduktion“, erklärte beispielsweise FDP-Chef Christian Lindner gegenüber der „Bild“. „Das ist eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer Freiheit.“

Die Regierung müsse prüfen, wo es noch Kapazitäten gebe, um mehr Impfstoff zu produzieren. Auch der Linke-Gesundheitspolitiker Achim Kessler forderte das Merkel-Kabinett auf, dafür zu sorgen, dass mehr von dem Impfstoff, notfalls auch von anderen Unternehmen, produziert werde. „Wenn die Bundesregierung jetzt nicht alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpft, gefährdet sie zahllose Menschenleben“, sagte er dem „Spiegel“.

Kritiker hatten Deutschland vorgeworfen, zu wenig Impfstoff bestellt zu haben. zum Impfstart standen zunächst bundesweit 150.000 Dosen zur Verfügung. Bis Jahresende sollen es immerhin schon 1,3 Millionen sein.

Alle älteren Nachrichten findest du hier >>>

(DER WESTEN mit dpa und AFP)