Berlin. Erneut ist ein Video aufgetaucht, dass mutmaßlich Polizeigewalt zeigt! Diesmal geht es um eine Situation am Rande der Corona-Demo in Berlin, bei der vier Beamte eine Frau am Boden fixieren. Einer schlägt ihr mit der Faust auf auf die Schulterblätter..

Im Netz kursiert jetzt das Gerücht, dass die Frau anschließend sogar gestorben sei. Was wirklich dahinter steckt.

Corona-Demo: Video aufgetaucht – üble Falschmeldung über Berliner Polizei verbreitet sich im Netz

Laut schreiend – offenbar vor Schmerz – liegt die Frau am Boden. Vier Beamte umringen sie, halten sie auf dem Boden. Unablässig schreit die Demonstrantin weiter. Dann schlägt einer der Beamten zweimal mit der Faust auf ihren Rücken auf Höhe der Schulterblätter.

Die umstehenden Demonstranten reagieren geschockt. „Seid ihr verrückt, oder was?“ und laute „Hey“-Rufe sind zu hören.

Im Netz kursiert das Video vor allem in rechten Kreisen. Schnell macht das Gerücht die Runde, die Frau sei in der Folge der Polizei-Maßnahme sogar an an inneren Verletzungen der Halsschlagader vestorben. Die Polizei Berlin widerspricht dem auf Anfrage von DER WESTEN deutlich. Gleich nach der Aktion sei die Frau wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Ärztliche Hilfe habe sie sogar abgelehnt, teilt die Polizei unserer Redaktion mit.

Die Falschnachricht verbreitet sich am Montag dennoch im Netz.

Corona-Demo in Berlin: War es trotzdem unverhältnismäßige Polizeigewalt?

Aktuell laufen derweil die polizeiinternen Ermittlungen zu dem Vorfall. Wie es zu der Situation kam, dass die Frau und die vier Polizisten – umringt von zahlreichen anderen Beamten – derart grob am Boden gehalten wurde, ist bislang nicht bekannt.

Das Landeskriminalamt prüft den Vorfall bereits wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt. (the)