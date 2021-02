FFP2-Masken schützen in der Corona-Pandemie besser vor Infektionen als einfache Stoffmasken - zumindest, wenn sie korrekt getragen werden.

Corona: SO steht es wirklich um die Impfbereitschaft der Deutschen

Die Corona-Fallzahlen fallen. Der Lockdown zeigt langsam Wirkung. Doch es gibt neue ernsthafte Probleme mit den Mutationen.

Völlig unklar ist, ob und welche Lockerungen es ab Mitte Februar in Deutschland geben kann und wird. Die Politik wird in der kommenden Woche darüber beraten, wie es nach dem 14. Februar weitergeht.

Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland am 08. Februar 2021

4.535 Corona-Neuinfektionen

158 neue Todesfälle

61.675 Covid-19-Todesfälle insgesamt in Deutschland

7-Tage-Inzidenz: 76

Alle aktuellen News zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland und der Welt findest du in unserem Newsblog.

Montag, 8. Februar

8.30 Uhr: Weitere Pflegekräfte-Prämie im Gespräch

Als Anerkennung für die besonderen Belastungen in der Corona-Pandemie sollen Klinikmitarbeiter erneut eine Prämie von bis zu 1.500 Euro pro Person bekommen. Insgesamt stellt die Bundesregierung dafür 450 Millionen Euro bereit, wie aus einer Vorlage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für das Kabinettstreffen an diesem Montag hervorgeht. „Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat viele Krankenhäuser und ihre Beschäftigten vor eine noch größere Belastung gestellt als die erste Welle“, heißt in der Vorlage, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten.

8:15 Uhr: Studie zeigt: DAS denken die Deutschen über das Impfen

Sie ebnet den Weg aus der Pandemie - die Corona-Schutzimpfung. Mathematische Modelle des Robert-Koch-Instituts zeigen: In der Bevölkerung wird eine Immunität von ca. 70 Prozent benötigt, um die Übertragungen von Corona soweit zu limitieren, dass die Pandemie vorübergeht. Eine bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmakler CLARK in Zusammenarbeit mit YouGov gibt Aufschluss über die Meinungen gegenüber der Corona-Impfung. Mehr als 1000 Personen wurden dabei zwischen dem 20. und 25. Januar befragt.

Die Studie zeigt: Nur knapp jeder zweite Deutsche (56 Prozent) hat vor, sich gegen Corona impfen zu lassen. Tatsächlich sind sich 31 Prozent sogar sicher, dass sie sich nicht impfen lassen wollen!

Zu den Bedenken der Bürger gehören häufig auch Langzeitfolgen der Impfung, umgangssprachlich Impfschäden genannt. "Jedoch sollte jedem bewusst sein, dass die verbundenen gesundheitlichen Risiken in Verbindung mit einer Corona-Schutzimpfung vergleichsweise gering zu sein scheinen. In Zulassungsstudien berichtet das Robert-Koch-Institut von Nebenwirkungen mit einer Häufigkeit von 1 zu 1000", erklären die CLARK-Versicherungsexperten. "Desweiteren gilt es zu erwähnen, dass die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe der Firmen Biontech-Pfizer und Moderna, laut dem Bundesministerium für Gesundheit, eine Sicherheit gegenüber einer Corona-Infektion zwischen 90 und 95 Prozent versprechen."

Sonntag, 7. Februar

21.35 Uhr: Ministerpräsident Söder stimmt Bürger auf Lockdown-Verlängerung ein

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich vor dem Bund-Länder-Gipfel in der kommenden Woche für eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen. „Grundsätzlich wird der Lockdown erstmal verlängert werden müssen. Es hat ja keinen Sinn, jetzt abzubrechen einfach“, sagte Söder am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

„Ja, wir haben eine Priorität, was Erleichterungen begrifft, wenn die Zahlen weiter sinken.“ Dies gelte vor allem für Schulen und Kitas. Auf der anderen Seite sei insbesondere wegen der neuen und hochansteckenden Coronavirus-Varianten weiter Vorsicht geboten. „Ich rate dringend dazu, dass wir jetzt nichts überstürzen, dass wir nichts verstolpern“, betonte Söder.

Ein detaillierter Stufenplan mit Corona-Öffnungsschritten sei nur schwer umsetzbar. „Ich warne aber jetzt schon ein bisschen davor, dass wir sozusagen durchexerzierte Stufenpläne mit acht, neun, oder zehn Stufen haben, die dann möglicherweise auf den Tag terminiert sind und dann nicht zu halten sind.“

19.35 Uhr: 14 geimpfte Altenheim-Bewohner positiv auf Corona-Variante getestet

In einem Alten- und Pflegeheim in Belm im Landkreis Osnabrück hat es einen Ausbruch der britischen Variante des Coronavirus gegeben. Bei 14 Senioren sei das Virus B 1.1.7. nachgewiesen worden - obwohl alle Bewohner am 25. Januar zum zweiten Mal geimpft worden seien, teilte der Landkreis am Sonntag mit. Das Heim, alle Mitarbeiter und deren Familien wurden unter Quarantäne gestellt.

Wirkt der Impfstoff auch gegen die neuen Corona-Mutationen? Foto: IMAGO / Joerg Boethling

Bisher gebe es nur asymptomatische oder leichte Verläufe der Erkrankung bei den Bewohnern, was eine positive Wirkung der Impfung sein könne, sagte der Pressesprecher des Landkreises Osnabrück, Burkhard Riepenhoff, mit Verweis auf Angaben des zuständigen Amtsarztes. Geimpft worden sei mit dem Produkt von Biontech/Pfizer. Wann sich die Bewohner genau infiziert haben, sei unklar.

Aufgefallen sei der positive Befund bei den täglichen Schnelltests der Mitarbeiter am 2. Februar, teilte der Landkreis mit. Bei einer kompletten Testung der Bewohner und der Typisierung der Viren seien dann 14 Fälle der britischen Variante zum Ende der vergangenen Woche nachgewiesen worden.

12.09 Uhr: AstraZeneca gibt zu: Impfstoff-Problem bei Mutation!

Das wäre das nächste Kapitel in einem scheinbar unendlichen Impfdrama. Laut einem Medienbericht der „Financial Times“ soll der von Astrazeneca-Impfstoff offenbar keinen umfassenden Schutz vor der Südafrika-Mutation bieten!

Das berichtet die „Financial Times“. Sie beruft sich auf eine Studie, die am Montag veröffentlicht werden soll. Allerdings müsse die Studie noch von unabhängigen Experten geprüft werden.

Astrazeneca, der schwedisch-britische Pharmakonzern, bestätigt den Bericht der „Financial Times“, der sich explizit auf leichte und mittelschwere Covid-Erkrankungen bezieht. Man gehe aber davon aus, dass schwere Krankheitsverläufe verhindert werden könnten, teilt das Unternehmen mit.

Jedoch, so das Unternehmen weiter, gebe es noch nicht genügend Erkenntnisse darüber, da es sich bei den Studienteilnehmern überwiegend um junge, gesunde Erwachsene gehandelt habe.

08.11 Uhr: Corona Positiver Trend bestätigt! Sieben-Tage-Inzidenz fällt erneut – doch eine Sache trübt die Stimmung

Der positive Trend hält an. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Laut aktuellem RKI-Datenstand schwächte sie sich am Samstag von 77,3 auf 75,6 ab.

Laut RKI überschreiten weiterhin lediglich drei Bundesländer eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100: Thüringen bleibt das Land mit der bundesweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz (135,2). Dahinter das Saarland (115,5) und Sachsen-Anhalt (113,7).

Doch trotz dieser guten Nachrichten bleibt eine Sache, die die Stimmung trübt: Die angestrebte Zielmarke eines Fallaufkommens von unter 50 neu registrierten Infektionen im Sieben-Tage-Zeitraum je 100.000 Einwohner ist noch für kein Bundesland in Reichweite.

Samstag, 06. Februar

20.15 Uhr: Todesrisiko bei Covid-19 dreimal höher als bei einer Grippe

Noch immer hält sich die Behauptung, Covid-19 sei nur so etwas wie eine schlimmere Grippe. Doch eine neue Studie aus der Schweiz kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Die Studie verglich den Verlauf von Grippe- und Covid-Erkrankungen in 14 Krankenhäusern. Die Daten der Gruppe-Erkrankten stammten dabei aus dem Jahr 2018.

Rami Sommerstein, Mitautor der Studie und Infektiologe an der Luzerner Hirslandenklinik St. Anna, fasst das Ergebnis zusammen: "Covid-19 ist mehr als eine kleine Grippe. Sogar in einem Spitalsystem mit guten Ressourcen ist die Mortalität dreimal höher als bei der Grippe".

Was die Studie noch brisanter macht: Während die Grippe-Erkrankten dieser Studie im Schnitt 74 Jahre alt waren, waren die Covid-19-Patienten 67, somit also noch jünger. Ihre Mortalitätsrate hätte also deutlich geringer ausfallen müssen. Zudem hätten die Grippe-Erkrankten der Studie im Durchschnitt sogar mehr und schlimmere Vorerkrankungen gehabt. Die dreifach höhere Sterblichkeitsrate lasse sich somit nicht aus diesen Umständen erklären.

14.10 Uhr: Gute Nachrichten! Zahl der Intensivpatienten sinkt deutlich

Gute Nachrichten aus deutschen Kliniken. Dort werden derzeit noch 3. 965 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt.

Am Vortag waren es noch 107 Patienten mehr. Das geht aus dem aktuellen Divi-Intensivregister hervor. 2222 Patienten müssen invasiv beatmet werden. Auch das sind weniger als am Vortag. Insgesamt 44 Patienten.

Der Anteil der freien Intensivbetten steigt um 273 – insgesamt sind den Angaben zufolge noch 4613 Betten in den deutschen Kliniken frei.