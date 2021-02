Corona: Lehrer leugnet Virus bei Youtube – um seinen Job bangen muss er nicht

Auch ein Jahr nach erstem Auftreten des Virus bestimmt die Corona-Krise das Leben und Handeln in ganz Deutschland.

Momentan ist das Land noch bis 14. Februar im Corona-Lockdown – trotz rückläufiger Infektionszahlen haben die Gesundheitsämter in den Bundesländern die Kontrolle noch nicht zurück. Dazu kommen die Corona-Mutationen, die die Situation weiter kritisch machen.

Die aktuellen Zahlen in Deutschland am 03.02.21:

12.908 Corona-Neuinfektionen

855 neue Todesfälle

Alle aktuellen News zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland und der Welt findest du in unserem Newsblog.

Freitag, 05. Februar

07.40 Uhr: Lehrer aus Berlin wird zum Coronaleugner

Ein Lehrer aus Berlin veröffentlichte im vergangenen Jahr Videos auf Youtube, in denen er die Existenz des Coronavirus leugnete und dazu aufrief, keine Masken zu tragen.

Aus dem Schuldienst ausgeschlossen wird er dafür jedoch nicht. Das ergaben Recherchen des „RBB“. Demnach habe der Personalrat der berufsbildenden Schulen in Berlin die Kündigung des Corona-Leugners verhindert.

Der Lehrer war seit November vom Schuldienst freigestellt, am kommenden Montag darf er nun wieder in die Schule zurückkehren dürfen. Nach Informationen des „RBB“ soll der Informatiklehrer jedoch künftig nicht mehr unterrichten, sondern technische Funktionen an der Schule übernehmen.

Donnerstag, 04. Februar

20.15 Uhr: Angela Merkel zuversichtlich: Der Scheitelpunkt der zweiten Welle ist überschritten.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der Corona-Krise Grund zur Hoffnung, hat aber mit Blick auf mögliche Lockerungen zugleich vor „falschen Hoffnungen“ gewarnt. „Ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, aber es ist eine unglaublich schwere Zeit“, sagte Merkel am Donnerstag in einem Interview der Sender ntv und RTL. Der Scheitelpunkt der zweiten Welle sei überschritten. Die Infektionszahlen gingen deutlich herunter, es kämen zunehmend Impfungen. Allerdings seien Zielwerte noch nicht erreicht.

Merkel verwies auf die Gefahr durch Mutationen des Virus. Sie warb erneut um Verständnis für ihre Politik. Sie müsse immer wieder „harte Entscheidungen“ treffen. „Und wie gerne würde ich auch was Gutes verkünden. Aber es hat ja keinen Sinn, wir dürfen ja auch keine falschen Hoffnungen wecken, und deshalb versuche ich, immer realistisch zu sein.“

Bund und Länder wollen am 10. Februar über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Bei ihren Beratungen am 19. Januar hatten sie beschlossen, den Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis Mitte Februar zu verlängern. Restaurants und Bars, Freizeiteinrichtungen sowie viele Geschäfte bleiben zumindest bis zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Bund und Länder hatten aber zugleich vereinbart, dass eine Arbeitsgruppe ein Konzept für eine „sichere und gerechte“ Öffnungsstrategie erarbeiten soll.

Auf die Frage, was bei der Konferenz mit den Länder-Regierungschefs herauskommen werde, sagte Merkel: „Ich kann's Ihnen noch nicht sagen, was wir Mittwoch machen werden, weil ich noch fünf Tage die Entwicklung abwarten muss. Weil ich mir angucken muss, wie weit ist das britische Virus schon vorgedrungen.“

Deutschland könne es sich nicht leisten, in eine Situation zu geraten, wie es etwa Portugal passiert sei: „Große Öffnungen um die Weihnachtszeit, die britische Version des Virus, und dann ein überlastetes Gesundheitssystem“.

Merkel sagte, es solle am Mittwoch eine Entscheidung geben, die insgesamt für die Wirtschaft gut sei. „Wenig Infektionszahlen bedeuten auch eine bessere Situation für die Wirtschaft, das haben alle Untersuchungen gezeigt.“ Sie bekräftigte Aussagen, die Alternativen seien nicht Gesundheit oder Wirtschaft beziehungsweise Gesundheit oder Bildung, sondern beides gemeinsam.

Die Kanzlerin zeigte sich in dem Interview betroffen über Schicksale von alten Menschen, die bei ausbleibenden Impfungen in Angst vor einer tödlich verlaufenden Corona-Infektion leben müssen. „Da gibt es dramatische Schicksale.“ Umso mehr müsse man die anderen Schutzregeln einhalten, gerade in den Pflegeheimen. „Wir müssen jetzt ganz, ganz vorsichtig noch sein, damit auf den letzten Metern nicht so viele Menschen noch sterben.“ Merkel verteidigte zudem ihre Entscheidung, die Impfstoffe über die EU-Kommission zu erwerben. Verzögerungen bei der Lieferung von Impfstoffen stehen heftig in der Kritik.

20.05 Uhr: Impfstoff-Mangel? Gesundheitsminister Spahn ruft Bundesländer DAZU auf

Angesichts größerer angekündigter Liefermengen des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca ruft Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder dazu auf, das Vakzin ohne Rückstellungen für die Zweitdosis an die priorisierten Gruppen zu verabreichen.

In Anbetracht des in diesem Fall von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Mindestabstands zwischen Erst- und Zweitimpfung von neun bis zwölf Wochen und wegen „der weiter bestehenden Knappheit an Impfstoffen bei gleichzeitig hohem Bedarf“ empfehle er, die für den 6., 12. und 19. Februar angekündigten Impfdosen „vollständig und ohne Rückstellungen für die Zweitimpfungen zu verimpfen“. So heißt es in einem Schreiben Spahns an die Länder, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Auf diesem Weg können nach der Zulassung von Astrazeneca in den ersten drei Februarwochen mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Erstimpfung erhalten.“

17.35 Uhr: Corona: Angela Merkel mit ehrlichen Worten – „Würde gerne auch was Gutes verkünden"

Am Donnerstagabend strahlen RTL/ntv ein exklusives Interview Bundeskanzlerin Angela Merkel zur aktuellen Corona-Situation aus.

Doch bereits jetzt ist ein erstes Statement von Merkel veröffentlicht worden. In diesem räumt die Bundeskanzlerin ein, dass dies eine „harte Zeit“ sei. „Da ist etwas über uns gekommen, zu uns gekommen, was hundert Jahre so schlimm nicht war - die Spanische Grippe war die letzte Pandemie - und das verändert die Welt“, so Angela Merkel.

Sie müsse immer wieder „harte Entscheidungen treffen", sagt sie im Interview mit RTL und ntv. „Und wie gerne würde ich auch was Gutes verkünden. Aber es hat ja keinen Sinn, wir dürfen ja auch keine falschen Hoffnungen wecken, und deshalb versuche ich, immer realistisch zu sein.“

Deshalb kann sie derzeit auch keine Prognosen machen, wie es am kommenden Mittwoch in Deutschland weitergehen werde. Dann wird die Bundesregierung gemeinsam mit den Ministerpräsidenten zusammenkommen und über die aktuelle Lage sprechen. „Ich muss noch fünf Tage die Entwicklung abwarten. Ich muss mir angucken, wie weit ist das britische Virus schon dann vorgedrungen ist.“

15.02 Uhr: 320 Polizisten heimlich geimpft! Landkreis Stendal verstößt gegen Impfplan und liefert DIESE Begründung

Der Landkreis Stendal hat auf eigene Faust und gegen die Vorgaben aus dem Impfplan 320 Polizisten bei der Corona-Schutzimpfung bevorzugt. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bestätigte den Vorgang am Donnerstag im Landtag auf Anfrage des Linken-Politikers Wulf Gallert. Sie zeigte sich verärgert und kündigte an, den Landkreis für die nicht abgesprochene Aktion zu ermahnen.

Polizisten gehören, sofern sie nicht schwer krank oder sehr alt sind, nicht zur ersten, sondern zur zweiten Prioritätsgruppe im Impfplan. Sie dürfen damit erst geimpft werden, wenn die Hochbetagten, Schwerkranken und das medizinische Personal, das die Gruppe eins bildet, vollständig versorgt ist. Die Impfverordnung und diese darin festgelegte Reihenfolge sei „keine Empfehlung“, betonte Grimm-Benne.

Auch der Landkreis bestätigte den Vorgang. Es habe sich um einen Test für das Szenario gehandelt, dass plötzlich jenseits von Impfzentren und Pflegeheimen viele Menschen geimpft werden müssten, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. So etwas könne man „nicht am Schreibtisch“ planen. Ein Testlauf, in dem nur die Abläufe vor und nach dem Piks, nicht aber die Impfung selbst geprobt werden, wäre nicht realistisch genug gewesen.

Den Impfstoff zwackte der Landkreis demnach aus der Reserve ab, die er eigentlich für die Zweitimpfungen bereits geimpfter Menschen vorhalten müsste. Der solle wieder aufgefüllt werden, sobald die Polizisten im Impfplan an der Reihe sind, sagte der Sprecher.

Der Kreis habe für den Probelauf Polizisten ausgewählt, da diese kurzfristig in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestanden hätten. Außerdem habe man sich gedacht, wenn man schon einen solchen Test mache, könnten auch diejenigen davon profitieren, „die uns schützen“, sagte der Sprecher. Zahlreiche Pflegerinnen und weiteres medizinisches Personal, die der Landkreis laut Impfverordnung vorher hätte impfen müssen, warten in Sachsen-Anhalt noch auf ihren Termin.

Sonderregeln für Geimpfte? Ethikrat spricht Empfehlung aus

10.32 Uhr: Privatanbieter könnten - soweit es von staatlicher Seite erlaubt ist - selbst entscheiden, ob sie den Zutritt nur Geimpften gewähren wollen.

10.24 Uhr: Bezugnehmend auf die Aussagen der Bundeskanzlerin, dass Impfgegner möglicherweise in Zukunft an Veranstaltungen nicht teilnehmen könnten, macht der Ethikrat erneut deutlich, dass darüber zu einem anderen Zeitpunkt diskutiert werden müsse. Derzeit sei die Frage hypothetisch.

10.19 Uhr: Eine Ausnahme macht der Ethikrat für Bewohner von Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen oder Hospiz-Patienten. Die dort geltenden Verbote und Einschränkungen sollten für die in den Einrichtungen lebenden Menschen aufgehoben werden, sobald sie geimpft sind, empfiehlt der Ethikrat.

10.14 Uhr: Derzeit könne noch „nichts Sinnvolles“ gesagt werden, ob Geimpfte Sonderrechte erhalten sollen, wenn es ein Angebot für alle gibt.

10.11 Uhr: Die Kontaktbeschränkungen sollten mit dem Fortschreiten des Impfgeschehens langsam und vorsichtig für alle zurückgenommen werden.

10.07 Uhr: Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske und dem Einhalten von Abständen sollte noch weiter bestehen bleiben, empfiehlt der Ethikrat.

10.04 Uhr: Man könne davon ausgehen, dass Impfungen die schweren Verläufe und Todesfälle maßgeblich reduzieren können, so der Ethikrat. Weil derzeit nicht genügend Impfstoffe bereitstehen, um jeden zu versorgen, der geimpft werden möchte, könne derzeit kein Mensch sein normales Leben zurückhaben. Zudem ist nicht gesichtert, dass Geimpfte das Virus nicht weitergeben. Der Eithikrat fordert Solidarität.

10.00 Uhr:

Wird es Sonderregeln für Corona-Geimpfte geben? Der Ethikrat äußert sich in einer Pressekonferenz und stellt eine ethische Empfehlung vor.

06.37 Uhr: Corona: FFP2-Masken im Alltag? EU-Behörde mit Zweifeln

Seit dem 25. Januar ist das Tragen einer medizinischen Maske im ÖPNV und in Geschäften Pflicht - in Bayern muss sogar eine FFP2-Maske getragen werden. Wie sinnvoll diese im Alltag ist, ist fraglich. Auch die EU-Gesundheitsbehörde sieht keinen Grund, das Tragen zu empfehlen. „Der erwartete Mehrwert der universellen Verwendung von FFP2-Atemschutzmasken in der Gemeinschaft ist sehr gering“, sagte die Behörde der dpa auf Anfrage.

Auch die Kosten und mögliche Nachteile sprächen gegen eine Empfehlung, in der Öffentlichkeit FFP2-Masken anstelle von anderen Masken zu tragen. Details zu diesen möglichen Nachteilen wurden zunächst nicht genannt.

Wichtig sei, überhaupt eine Maske korrekt zu tragen und Abstand zu halten.

06.00 Uhr: Über 14.000 Corona-Neuinfektionen

Am Donnerstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut 14.211 Neuinfektionen mit Corona in Deutschland binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen stieg damit auf 2.252.001 in Deutschland. Zudem wurden 786 Todesfälle gezählt.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ging erneut zurück und lag am Donnerstag bei 80,7. Am Vortag hatte sie 82,9 betragen. Vor einer Woche war dieser Wert erstmals seit drei Monaten unter die Marke 100 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht seit Wochen zurück, ihren bislang höchsten Stand hatte sie am 22. Dezember mit 197,6 erreicht.