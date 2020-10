Corona: 7334 Neuinfektionen – schon wieder neuer Höchstwert!

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen kontinuierlich an. Viele Kreise und Städte in Deutschland sind inzwischen zum Risikogebiet erklärt worden. Am Mittwoch empfing Kanzlerin Merkel die Ministerpräsidenten der Länder zum Krisengipfel.

Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona ist derweil sprunghaft angestiegen. Am Donnerstag gab es so viele neue Fälle wie noch nie zuvor, am Freitag stiegen die Zahlen erneut.

Corona: So viele neue Fälle wie noch nie

In unserem News-Ticker zum Coronavirus halten wir dich auf dem Laufenden.

Freitag, 16. Oktober

08.50 Uhr: Kanzleramtschef Braun deutlich: „Beginn einer wirklich großen zweiten Welle“

Kanzleramtschef Helge Braun warnte im Interview mit „ntv“ noch einmal deutlich. Man stehe am „Beginn einer wirklich großen zweiten Welle.“ Es gehe nun darum, die persönlichen Freizeit-Kontakte massiv einzuschränken. Es sei lediglich ein kleiner Teil, der massiv zum Infektionsgeschehen beitrage. Zum Thema Lockdown sagte Braun, einen weiteren Lockdown „brauchen wir meines Erachtens nicht.“

Mit Blick auf die Supermärkte und die ersten Hamsterkäufte sagte Braun: „Hamstern ist wirklich nicht erforderlich. Die Versorgung im Einzelhandel ist gewährleistet.“

08.30 Uhr: Auch Saarland zieht Beherbergungsverbot zurück

Inzwischen fällt das Beherbergungsverbot in immer mehr Bundesländern. In Niedersachsen und Badem-Württemberg hatten Gerichte die Regelung gekippt. Auch Sachsen war zurückgerudert, auch das Saarland will es nun nicht mehr Ablehnen. NRW, Thüringen, Berlin und Bremen hatten das Beherbergungsverbot von vornherein abgelehnt. In Rheinland-Pfalz gibt es ebenfalls kein Beherbergungsverbot.

08.20 Uhr: Klage gegen Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein abgelehnt

Am Donnerstag hatten Gerichte ein Niedersachsen und Badem-Württemberg das umstrittene Beherbergungsverbot gekippt. Anders nun in Schleswig-Holstein. Hier hatte eine Familie aus dem Kreis Recklinghausen (NRW) geklagt, die auf Sylt Urlaub machen wollte. Die Richter argumentierten die Ablehnung des Eilantrags damit, dass Menschen aus inländischen Risikogebieten zu touristischen Zwecken unkontrolliert nach Schleswig-Holstein kommen könnten.

06.15 Uhr: Erneut neuer Höchstwert an Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitagmorgen wieder einen neuen Höchstwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 7334 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, am Vortag lag die Zahl bei 6638, der bis dato höchste Wert seit Beginn der Pandemie in Deutschland.

Donnerstag, 15. Oktober

22.28 Uhr: Spahn will schärfere Regeln für Einreise aus Auslands-Risikogebieten

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dringt auf schärfere Regeln für Einreisen aus Corona-Risikogebieten im Ausland. Das geht aus einem Gesetzentwurf für ein „Drittes Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ hervor, über den das Nachrichtenportal „ThePioneer“ (Freitag) berichtet. Demnach soll das Gesundheitsministerium ermächtigt werden, per Verordnung weitreichende Vorgaben für Reisende, Airlines, Bus- oder Bahn-Unternehmen zu erlassen. Das Papier ist eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen von Union und SPD, die den Gesetzentwurf einbringen sollen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Foto: imago images / Christian Spicker

Konkret plant Spahns Ministerium Folgendes: Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland reisen will, kann demnach verpflichtet werden, gegenüber dem Robert Koch-Institut (RKI) Angaben zur Person sowie zu Aufenthaltsorten zehn Tage vor und zehn Tage nach der Einreise zu machen.

19:15 Uhr: Ärzte kritisieren Umgang mit Masseninfektion

Nach einer Masseninfektion mit 112 Covid-Fällen in einer Kasseler Flüchtlingseinrichtung werfen dort eingesetzte Ärzte dem Regierungspräsidium Gießen Versäumnisse vor. „Weil zu viele Menschen auf zu kleinem Raum zu eng zusammen sind, ist es zu dieser Häufung gekommen“, sagte der Allgemeinmediziner Helmuth Greger, Organisator des Ärzteteams der Erstaufnahme am Donnerstag. Die Mediziner kümmern sich dort seit Jahren als Honorarkräfte um die Gesundheit der Bewohner. Die Einhaltung der Hygieneregeln sei für die Flüchtlinge angesichts der Situation extrem schwierig. Zuvor hatten verschiedene Medien über das Thema berichtet. Nach Corona-Fällen Anfang Oktober hätten die Mediziner darauf hingewiesen, dass die positiv Getesteten in anderen Einrichtungen untergebracht werden müssten. „Wir hatten das Gefühl, das wir nicht ernst genommen werden“, erklärte Greger.

Nach dem Ausbruch im Flüchtlingsheim wurde Kassel Hessens oberster Corona-Hotspot.

17:17 Uhr: Niederlande und Frankreichs Grenzregion als Risikogebiete eingestuft

Die Bundesregierung hat die ganzen Niederlande, das gesamte französische Grenzgebiet zu Deutschland und erstmals auch Regionen in Italien und Polen mit Wirkung ab dem kommenden Samstag zu Corona-Risikogebieten erklärt. Außerdem werden dann Malta und die Slowakei komplett sowie einzelne Regionen in neun weiteren EU-Ländern auf die Risikoliste gesetzt, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag auf seiner Internetseite mitteilte.

16.45 Uhr: Lindner mit deutlicher Kritik an Corona-Maßnahmen: "Da passt nichts mehr zusammen"

Gegenüber "ntv" äußerte FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner Unverständnis gegenüber den neuen Corona-Maßnahmen. Vor allem zum Beherbergungsverbot hatte der FDP-Chef eine klare Meinung. Er kenne eine Familie, die nicht in Mecklenburg-Vorpommern habe Urlaub machen können und deswegen nach Rhodos geflogen sei. "Das dürfen die", so Lindner unglaubig. Auch, dass in Berlin auf die Hilfe der Bundeswehr verzichtet werde, obwohl die Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung überlastet seien, könne er nicht verstehen. Linder wörtlich: "Da passt nichts mehr zusammen"

15.17 Uhr: Auch Niedersachsen kippt Beherbergungsverbot

Das Oberverwaltungsgericht Niedersachse hat das Beherbergunsverbot außer Kraft gesetzt. In einem Eilverfahren hat das Gericht den Beschluss für rechtswidrig erklärt. Der Beschluss sei unanfechtbar. In Niedersachsen hatte der Betreiber eines Ferienparks geklagt.

14.10 Uhr: Söder schlägt Alarm: „Rücken jeden Tag einem Lockdown näher“ ++ Maskenpflicht für Grunschulen

Bayern Ministerpräsident Markus Söder warnte auf einer Pressekonferenz deutlich: „ Wir rücken jeden Tag einem Lockdown näher.“ Corona habe „nichts von seiner Gefährlichkeit verloren, im Gegenteil, es ist sogar noch gefährlich geworden.“ Es sei nun wichtig, die Weichen entsprechend zu stellen und Corona nicht kleinzureden, sondern sich der Realität zu stellen

Bayern Ministerpräsident Markus Söder kündigte neue Corona-Maßnahmen an. Dabei wurde der Ministerpräsident sehr deutlich. Foto: imago images / Sammy Minkoff

Für Bayern gibt es zudem in Zukunft eine Corona-Ampel gilt: Bis zu einem Inzidenzwert von 35 (grün) gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Ab 35 (gelb) gibt es eine ausgeweitete Maskenpflicht sowie eine Sperrstunde ab 23 Uhr inklusive Alkoholverkaufsverbot. Weiter werden private Feiern auf zehn Personen begrenzt, ganz egal ob in der Wohnung oder im öffentlichen Raum. Ab einem Wert von 50 (rot) gilt eine Maskenpflicht auch in Grundschulen. Wichtig sei es, den Schulbetrieb am Laufen zu halten, so Söder. Die Sperrstunde wird von 23 auf 22 Uhr vorverlegt. Private Feiern werden in diesem Fall auf fünf Personen oder zwei Hausstände reduziert.

Söder betonte, dass es sich dabei nicht um "Soll-Vorgaben" handele, sondern um zwingende Umsetzungen.

13.44 Uhr: Auch Zeeland wird Risikogebiet

Auch die niederländische Provinz Zeeland soll laut Informationen des „WDR“ ein Corona-Risikogebiet werden. Demnach wird das Auswärtige Amt die Provinz noch in dieser Woche in die entsprechende Liste aufnahmen, für Urlaubsrückkehrer gilt dann eine Quarantänepflicht, falls kein negativer Coronatest vorliegt.

Bislang war Zeeland die einzige Provinz der Niederlande, die nicht als Risiko-Gebiet galt.

13.00 Uhr: Auch Sachsen will Beherbergungsverbot nicht durchsetzen

Das kündigte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auf einem Presse-Statement an. Ab Samstag soll das umstrittene Beherbergungsverbot ausgesetzt werden.

12.21 Uhr: Gericht kippt Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg

Der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom Donnerstag einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in dem Bundesland stattgegeben. Dieses gilt bislang für Gäste aus deutschen Regionen, in denen 50 neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen registriert wurden. Der Antragsteller kommt aus Nordrhein-Westfalen und hatte einen Urlaub im Kreis Ravensburg gebucht.

Auch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg verhandelt heute die Klage eines Hoteliers gegen das Beherbergungsverbot in Niedersachsen. Ob es noch am Donnerstag einen Beschluss geben wird, steht bisher nicht fest.

11.01 Uhr: Selbst RKI bei Beherbergungsverbot kritisch: "Hat Situation verschärft"

In seinem Lagebericht vom Donnerstag erklärte das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärte in seinem Lagebericht: "Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert."

In dem Lagebericht fanden sich deutliche Worte zum Beherbergungsverbot: "Der zusätzliche Testbedarf durch Urlauber nach Einführung des Beherbergungsverbots mit der Option zur „Freitestung“ durch Vorlage eines negativen Testergebnisses hat die Situation weiter verschärft und es kam regional zu einem zusätzlich stark erhöhten Probeaufkommen."

10.15 Uhr: 59 Kreise jetzt Risikogebiet!

Insgesamt 59 Kreise oder Kommunen haben inzwischen den kritischen Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 überschritten. Ein Ansteig um zwölf im Vergleich zum Vortag. Vier Kreise haben dabei inzwischen den Inzidenzwert von 100 geknackt:

Berlin-Neukölln: 153,2

Eifelkreis Bitburg-Prüm: 131,2

St. Wendel: 120,7

Berlin-Mitte: 116,7

Drei Kreise sind unter den Wert von 50 gefallen (Berlin Steglitz-Zehlendorf, Memmingen und Oldenburg Landkreis). Zu den fünfzehn neuen Kreisen gehören: Aachen Städteregion, Baden-Baden, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Grafschaft Bentheim, Heilbronn, Kassel, Ludwigsburg Landkreis, Mühlendorf am Inn Landkreis, Mülheim an der Ruhr, Neunkirchen Landkreis, Schwäbisch Hall Landkreis, Schweinfurt Landkreis und Weiden in der Oberpfalz.

08.38 Uhr: Forscher identifizieren weiteres Coronavirus, das auf Menschen überspringen kann

Alarmierend: Forscher in den USA haben ein weiteres Coronavirus identifiziert, das offenbar auch auf den Menschen übertragen werden kann. Neben Sars, Mers und in diesem Jahr Covid-19 wäre es damit der vierte Virusstamm, der für den Menschen gefährlich sein könnte.

Das Virus mit dem Namen Sads-CoV trat 2016 in einer Schweinefarm in China auf und verursachte bei den Tieren schwere Durchfallerkrankungen und Erbrechen. Bei jungen Ferkeln gab es eine hohe Sterblichkeit. Im Labor konnten die Forscher nun nachweisen: Das Virus kann sich auch in menschlichen Zellen vermehren.

Eine seriöse Prognose, ob das Virus tatsächlich auf den Menschen überspringen könnte, wollten die Forscher nicht abgegeben. Was Hoffnung macht: Selbst wenn tatsächlich Menschen erkranken, konnten die Wissenschaftler bereits ein Gegenmittel identifizieren. Das Mittel Remdesivir konnte Sads-CoV massiv eindämmen.

06.13 Uhr: 6638 neue Fälle - mehr Neuinfektionen als je zuvor

Am Donnerstagmorgen meldet das RKI 6638 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland, das sind rund 1500 mehr als noch am Mittwoch. So viele neue Fälle gab es noch nie, nicht einmal im Frühjahr.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 341 223 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 15.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9710. Das waren 33 mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 284 600 Genesene.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Mittwoch bei 1,04 (Vortag: 1,18).

06.00 Uhr: Die wichtigsten Entscheidungen des Corona-Gipfels

Alles, was du zu den neuen Regeln nach dem historischen Krisengipfel mit Kanzlerin Merkel wissen musst, kannst du hier nachlesen>>>

Mittwoch, 14. Oktober

22.47 Uhr: Bundeskanzlerin wollte Reiseverbot nachbessern

Angela Merkel ist mit den Kontaktbeschränkungen zufrieden. „Wir müssen den Wachstum stoppen, sonst wird es kein gutes Ende geben.“ Dabei vergleicht sie Deutschland mit Nachbarländern. Das Reiseverbot hätte ihrer Meinung nach nachgebessert werden können.

Zum Corona-Gipfel kamen Angela Merkel und die Ministerpräsidenten aller 16 Länder zusammen. Entscheidungen sind gefallen. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

22.40 Uhr: Merkel apelliert an Jugend

Man will die Herbstferien-Phase abwarten und danach weiter beraten. Merkel ist sicher: „Wir haben die Mittel in der Hand, um uns diesem Virus entgegen zu stellen. Sie ist optimistisch, dass Deutschland es wieder in der Hand hat.“ Sie spricht von einer „Jahrhundert-Herausforderung“. Vor allem an die Jugend apelliert sie, sich bei Feiern zurückzuhalten.

22.31 Uhr: Markus Söder besorgt

Markus Söder: „Termin war zwingend notwendig, auch wenn manches etwas zäh war. Sollte zweiter Lockdown kommen, wird es dauerhafte Schäden verursachen.“ Vor allem für die nächste Generation. Lage ist ein bisschen gefährlicher fast als im Frühjahr.“ Denn da stand der Sommer bevor, jetzt folgt der Winter.

22.25 Uhr: Merkel will zweiten Lockdown vermeiden

Merkel will einen weiteren Lockdown vermeiden. Sie sagt: „Unsere wirtschaftliche Entwicklung hängt davon ab, dass wir durch die Pandemie nicht zu beeinträchtigt werden. Ökologisch können wir uns einen zweiten Lockdown wie im Frühjahr nicht leisten.“

22.20 Uhr: Auf Reisen verzichten

Die Zahl 35 wurde festgelegt, weil der Anstieg von 35 auf 50 sehr schnell folgt. Merkel ruft dazu auf, auf Reisen zu verzichten. Das gilt für Menschen aus Hotspots.

22.17 Uhr: PK beginnt

Laut Angela Merkel sind wir in einer exponentiellen Phase: „Wir sind in einer Phase die ernst ist. Ich bin überzeugt, was wir tun, wird entscheidend sein, wie wir durch die Pandemie kommen. Die Kurve geht steil nach oben. Wir befinden uns in eine andere Jahreszeit. Das hat zur Folge, dass die Kontakte im Inneren stattfinden.“

21.03 Uhr: Angela Merkel nicht zufrieden

Bundeskanzlerin Angela Merkel soll alles andere als zufrieden mit den neuen Beschlüssen sein. Während des Gesprächs soll sie das laut Bild gesagt haben: „Ich bin nicht zufrieden: die Ergebnisse sind nicht hart genug, dass wir Unheil abwehren.“

Angela Merkel empfängt zum Corona-Gipfel. Foto: imago images / photothek

Des Weiteren soll sie gesagt haben: „Dann sitzen wir in zwei Wochen eben wieder hier. Es reicht einfach nicht, was wir hier machen. Die Grundstimmung ist, dass sich jeder ein kleines Schlupfloch sucht. Das ist das, was mich bekümmert. Und die Liste der Gesundheitsämter, die es nicht schafft, wird immer länger.“

20.32 Uhr: Beherbungsverbot

Im Falle des Beherbungsverbots ist am Mittwochabend keine Entscheidung gefallen. Diese soll am 8. November, nach den Herbstferien, nachgeholt werden. Die Länder entscheiden selbst, ob sie es beibehalten oder kippen wollen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kämpfte für das Ende des Verbots. Einige Minister sprangen ihm zur Seite, darunter auch Bodo Ramelow aus Thüringen. Markus Söder (Bayern) hält an dem Verbot fest.

19.20 Uhr: Kontaktverbot noch strikter

Sollten die Maßnahmen keine Senkung der Zahl der Neu-Infizierten bringen, sollen sich nur noch fünf Menschen, statt zehn, zweier Hausstände im öffentlichen Raum treffen dürfen.

18.53 Uhr: Endgültige Einigung verschiebt sich

Die Teilnehmer des Corona-Gipfels legen eine Pause ein. Vor 21 Uhr soll es keine endgültige Einigung geben. Erst danach tritt Kanzlerin Merkel vor die Kamera

18.36 Uhr: Feiern werden eingeschränkt

Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, werden private Feiern in Hot-Spots eingeschränkt. So sollen nur noch maximal zehn Teilnehmer aus zwei Haushalten zusammenkommen dürfen.

18.24 Uhr: Maskenpflicht wird ausgeweitet

Während des Corona-Gipfels soll außerdem beschlossen worden sein, dass die Maskenpflicht erweitert wird. Die „Bild“ schreibt von einer „ergänzenden Maskenpflicht, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen“. Das gilt bereits ab einem Inzidenzwert von 35.

18.10 Uhr: Die Sperrstunde kommt

Wie die „Bild“ erfahren haben soll, werden die Corona-Maßnahmen verschärft. In einem Beschlusspapier des Kanzleramtes soll es heißen:

„Kommt der Anstieg der Infektionszahlen unter den vorgenannten Maßnahmen nicht spätestens binnen 10 Tagen zum Stillstand, sind weitere gezielte Beschränkungsschritte unvermeidlich, um öffentliche Kontakte weitergehend zu reduzieren. In diesen Fällen ist insbesondere im ersten Schritt eine Kontaktbeschränkung einzuführen, die den Aufenthalt im öffentlichen Raum nunmehr mit bis zu X Personen oder den Angehörigen zweier Hausstände gestattet.“

Außerdem soll eine Sperrstunde ab 23 Uhr eingeführt werden, sobald der Inzidenzwert auf 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ansteigt.

18.01 Uhr: Berlin kurz vor 20.000 Infektionen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin wächst weiter. 503 Fälle wurden innerhalb eines Tages gemeldet. Am Dienstag war mit 706 Neuinfektionen der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie im Frühjahr gemeldet worden. Berlin steht damit kurz davor, die Marke von 20.000 Infektionen zu überschreiten: Die Gesamtzahl der Fälle liegt nun bei 19.536, davon gelten 15 126 als genesen. 236 Menschen starben an Corona.

17.21 Uhr: Mega-Ausbruch in Flüchtlingsunterkunft

In Kassel kam es zu einem großen Corona-Ausbruch. Der Inzidenzwert erhöhte sich von 33,7 auf 94,2 innerhalb eines Tages. Damit ist Kassel die Region mit der höchsten Zahl in Hessen.

Hauptursache für den Anstieg ist laut Stadt ein Corona-Ausbruch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Stadtteil Niederzwehren. Seit Freitag stehen dort 301 Bewohner unter Quarantäne. Nach bisher vorliegenden Ergebnissen aus Laboruntersuchungen seien mindestens 111 Personen mit Covid-19 infiziert. Ohne Berücksichtigung dieses Ausbruchs liege die Inzidenz in Kassel bei 42,1.

16.10 Uhr: Dicke Luft beim Corona-Gipfel

Droht der große Corona-Gipfel zu platzen? Wie die "Bild" berichtet, soll dicke Luft zwischen den Parteien herrschen. Vor allem die SPD-Seite sei sauer, weil sich die unionsgeführten Länder„gestern Abend mit Merkel beraten hat“, so ein Teilnehmer. Dagegen hätten die SPD-Länder-Chefs „erst heute kurz vor der Sitzung die Vorlage bekommen“. Die SPD forderte offenbar, sich darüber beraten zu können.

15.55 Uhr: Corona-Experte schlägt radikale Maßnahme vor

Ein Corona-Experte, Prof. Dr. Michael Meyer-Hermann vom „Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung“, brachte in der Merkel-Runde eine radikale Maßnahme ins Spiel. Ein Ausreiseverbot aus Risikogebieten. Meyer-Herrmann erklärte laut "Bild": „Es ist nicht 5 vor 12 – es ist 12 Uhr!“ Maskenpflicht und Bußgeld seien wichtig, über Großveranstaltungen müsste nicht diskutiert werden.

Doch beim Thema Ausreiseverbot soll es deutlichen Widerstand seitens der beteiligten Politiker geben.

14.50 Uhr: Neue Quarantänepflicht für Rückkehrer erst ab 8. November

Die neue Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten soll ab dem 8. November gelten. Die Details regelt eine Musterquarantäneverordnung, die das Bundeskabinett am Mittwoch verabschiedete und die eine „gemeinsame Arbeitshilfe für alle Länder“ darstellen soll, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch sagte. Die konkrete Umsetzung liegt bei den Bundesländern, Reisende müssen deren jeweilige Regeln beachten. Ursprünglich sollten die Neuerungen schon zum 15. Oktober kommen.

„Unser gemeinsames Ziel ist, neue Infektionsherde in Deutschland durch Einreisen nach Deutschland zu verhindern“, sagte Seibert. „Und deswegen halten wir grundsätzlich an der Pflicht fest, dass jemand nach Einreise aus Risikogebieten sich in Selbstisolation begibt.“

Wer sich in den zehn Tagen vor der Einreise in einem vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Land oder einer solchen Region aufgehalten hat, muss laut Seibert demnächst bei seiner Rückkehr unverzüglich für zehn Tage in Quarantäne gehen. Zudem muss er sich beim Gesundheitsamt melden. Wer die Selbstisolation vorzeitig beenden möchte, kann frühestens am fünften Tag nach der Einreise einen Coronavirus-Test machen lassen. Wenn das Ergebnis negativ ist, endet die Pflicht zur Quarantäne. In jedem Fall ist das Gesundheitsamt über das Ergebnis zu informieren. Wenn der Test negativ ausfällt, aber innerhalb von zehn Tage Symptome einer Covid-19-Erkrankung auftreten, müssen Betroffene einen weiteren Test machen.

Die allermeisten Infektionen würden derzeit aus dem Ausland in die Bundesrepublik getragen, sagte Seibert. Nur etwa zehn Prozent der Infektionen ereigneten sich im Inland.

14.30 Uhr: Corona-Gipfel gestartet - das schlägt die Kanzlerin vor

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder sind am Mittwochnachmittag in Berlin zusammengekommen, um angesichts steigender Infektionszahlen über weiter Corona-Maßnahmen zu beraten. Zuvor wurde bereits ein Beschlussentwurf bekannt, wonach sich der Bund dafür einsetzt, dass für Bewohner von Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen neue Beschränkungen gelten sollen.

So soll es eine erweiterte Maskenpflicht und eine Sperrstunde in der Gastronomie geben in Regionen, die in einer Woche 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner registrieren. Die Maskenpflicht soll überall dort eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Zudem sollen Bars und Clubs in solchen Fällen geschlossen werden. Wann die Sperrstunde beginnen soll und wie viele Teilnehmer in diesen Regionen bei privaten Veranstaltungen noch zugelassen werden können, wird in dem Entwurf offen gelassen. Über die Zahlen wird erheblicher Streit erwartet.

Die Bürger werden zudem gebeten, genau abzuwägen, ob Feierlichkeiten im Familien- oder Freundeskreis derzeit nötig sind. Sie gelten als eine der Haupt-Infektionsquellen. Unternehmen, die wegen der neuen Regeln ihren Geschäftsbetrieb erheblich einschränken müssen, sollen zusätzliche Hilfen bekommen.

Offensichtlich mit Blick auf das umstrittene Beherbergungsverbot werden die Bürger „eindringlich“ aufgefordert, nicht erforderliche Reisen aus Risikogebieten heraus und in innerdeutsche Gebiete mit hohen Infektionszahlen hinein zu vermeiden.

14.15 Uhr: Laschet deutet an: CDU-Parteitag könnte platzen

Am Morgen hatte NRW-Ministerpräsident im ARD Morgenmagazin angedeutet, dass der für Dezember geplante CDU-Parteitag platzen könnte. "Tja, es ist derzeit eine gesetzliche Vorgabe, dass Parteien alle zwei Jahre Führungen wählen müssen. Wie das jetzt weitergeht, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Das ist heute zu früh zu sagen. Aber ich sage auch, da geht am Ende der Gesundheitsschutz vor. Auch eine Partei muss sich am Ende an die Regeln halten, die gelten", so Laschet.

13.57 Uhr: Wirtschaft droht bei Lockdown "Todesurteil"

Die Wirtschaft in Deutschland bricht stärker en als erwartet. In ihrem am Mittwoch veröffentlichten Herbstgutachten senkten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um mehr als einen Prozentpunkt auf minus 5,4 Prozent. Für 2021 erwarten sie nun noch einen Zuwachs von 4,7 Prozent, für 2022 ein Wachstum um 2,7 Prozent.

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, hat in "Bild" vor den Konsequenzen eines erneuten Runterfahrens der Wirtschaft gewarnt.

„Ein zweiter Lockdown mit Ladenschließungen wäre für viele Händler ein Todesurteil“, sagte Genth. „Das könnten viele Handelsunternehmen nicht stemmen. Die dann zu erwartende hohe Zahl an Insolvenzen würde ganze Innenstädte mit in den Abgrund reißen.“

13.25 Uhr: Stuttgart mit Knallhart-Maßnahmen

Stuttgart greift im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu drastischen Mitteln. Die Stadt hat eine Maskenpflicht in der Innenstadt beschlossen, die ab Mittwoch gilt. Sie gilt nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder im Alter von mindestens sechs Jahren. Auch bei öffentlichen Veranstaltungen muss ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Der nächtliche Straßenverkauf und Konsum von Alkohol an bestimmten Orten der Stadt ist von Donnerstag bis Samstag verboten.

11.45 Uhr: Private Feiern und öffentliche Veranstaltungen sollen strenger beschränkt werden

Der Bund plädiert dafür, die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern sowie bei öffentlichen Veranstaltungen spätestens dann zu beschränken, wenn es 35 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Region innerhalb einer Woche gibt. Wann die Sperrstunde beginnen soll und wie viele Teilnehmer bei Feiern im Familien- und Freundeskreis zugelassen sein sollen, wird in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf für die die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Mittwochnachmittag offen gelassen.

11.35 Uhr: Erste Details vor Corona-Gipfel durchgesickert

Der Bund plant beim Corona-Gipfel strengere Regeln durchzusetzen. Demnach soll eine ergänzende Maskenpflicht und eine Sperrstunde in der Gastronomie schon dann einführt werden, wenn die Zahl der Neuinfektionen 35 pro 100.000 Einwohner in einer Region innerhalb einer Woche überschreitet.

Diese Maskenpflicht soll dort eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf für die Beschlussvorlage der Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Mittwochnachmittag.

10.00 Uhr: 47 Risikogebiete in Deutschland

Die Zahl der Risikogebiete in Deutschland steigt. Waren es am Vortag noch 44, ist die Zahl am Mittwoch auf 47 gestiegen. Besonders in Neukölln spitzt sich die Lage weiter zu. In Essen ist der kritische Wert erneut überschritten worden. Auch der Kreis Olpe ist nun Corona-Risikogebiet.

47 Corona-Risikogebiete gibt es nun in Deutschland. Foto: dpa/RKI

Das sind die deutschen Corona-Risikogebiete:

Berlin Neukölln mit einem Wert von 161,6

Eifelkreis Bitburg-Prüm mit einem Wert von 115,1

Berlin Mitte mit einem Wert von 112,5

Cloppenburg mit einem Wert von 99,0

St. Wendel mit einem Wert von 97,7

Delmenhorst mit einem Wert von 96,7

Herne mit einem Wert von 95,2

Berlin Tempfelhof-Schöneberg mit einem Wert von 93,9

Offenbach mit einem Wert von 84,4

Regen mit einem Wert von 84,0

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit einem Wert von 79,4

Bremen mit einem Wert von 79,3

Esslingen mit einem Wert von 77,6

Berlin Reinickendorf mit einem Wert von 73,9

Berchtesgadener Land mit einem Wert von 72,7

Solingen mit einem Wert von 71,0

Frankfurt am Main mit einem Wert von 71,0

Recklinghausen mit einem Wert von 70,7

Köln mit einem Wert von 70,4

Stuttgart mit einem Wert von 69,7

Leverkusen mit einem Wert von 67,8

Rosenheim mit einem Wert von 67,7

Berlin Spandau mit einem Wert von 67,4

Hamm mit einem Wert von 58,4

Wuppertal mit einem Wert von 63,4

Fürstenfeldbruck mit einem Wert von 62,0

Groß-Gerau mit einem Wert von 61,7

Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem Wert von 57,9

Vechta mit einem Wert von 58,8

Rottal-Inn mit einem Wert von 57,6

Hagen mit einem Wert von 56,3

Düsseldorf mit einem Wert von 55,6

Duisberg mit einem Wert von 54,5

Mainz mit einem Wert von 56,7

Mettmann mit einem Wert von 54,4

Unna mit einem Wert von 54,4

Eichsfeld mit einem Wert von 54,0

Olpe mit einem Wert von 53,7

Main-Taunus-Kreis mit einem Wert von 53,7

Schweinfurt mit einem Wert von 52,4

Memmingen mit einem Wert von 52,2

Erzgebirgskreis mit einem Wert von 52,2

München mit einem Wert von 52,1

Emsland mit einem Wert von 51,7

Essen mit einem Wert von 51,1

Berlin Steglitz-Zehlendorf mit einem Wert von 51,0

Oldenburg mit einem Wert von 50,4

Corona-Gipfel in Berlin. Foto: dpa (Archivbild)

09.33 Uhr: Gipfel-Treffen der Minister mit Kanzlerin Merkel

Am Mittwoch um 14 Uhr treffen sich die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer mit der Kanzlerin Angela Merkel zum großen Corona-Gipfel. Wie kann ein Lockdown verhindert werden? Gibt es eine einheitliche Regelung beim Thema Beherbergungsverbot und wie geht man in Sachen Corona-Bußgelder vor? Es dürfte ein richtungsweisender Gipfel werden. Die Bedeutung wird allein dadurch deutlich, dass erstmals seit vier Monaten die Konferenz nicht per Video stattfindet, sondern die Länderchefs für ein Vor-Ort-Treffen nach Berlin kommen.

06.33 Uhr: Mehr als 5000 Neuinfektionen – höchster Wert seit April

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwochmorgen 5132 Neunfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Das waren mehr als 1000 Fälle mehr als noch am Vortag. Die Zahlen vom Mittwoch sind der höchste Wert seit April, zuvor waren das 4721 neu nachgewiesene Fälle am Samstag gewesen.

Die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation stieg zwar in den vergangenen Tagen merklich, ist aber weiterhin vergleichsweise niedrig. So wurden laut Daten des DIVI-Intensivregisters von Dienstag rund 620 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, eine Woche zuvor waren es noch rund 450. Insgesamt sind demnach in Deutschland aber noch knapp 9000 Intensivbetten frei.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 334 585 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 14.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9677. Das waren 43 mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 281 900 Genesene.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage kannst du hier nachlesen. (ms mit dpa)